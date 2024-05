Being an U.S. „ally“ means silently watching your own destruction Being an „ally“ with the USA does not guarantee immunity against economic interference, subversion and sabotage, quite the opposite. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

Ein „Verbündeter“ der USA zu sein bedeutet, seiner eigenen Zerstörung stillschweigend zuzusehen

Von Hugo Dionísio

8. MAI, 2024

Ein „Verbündeter“ der USA zu sein, garantiert keine Immunität gegen wirtschaftliche Einmischung, Subversion und Sabotage, ganz im Gegenteil.

Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte einmal, dass die Formel, die die Europäische Union für ihre Beziehungen zu China anwendet, „unpraktisch“ sei: „Das ist so, als würde man mit dem Auto an eine Kreuzung fahren, auf die Ampel schauen und sehen, dass das gelbe, grüne und rote Licht gleichzeitig leuchtet“. Ich würde noch mehr sagen… Zusätzlich zu der Verwirrung mit den Ampelanzeigen muss der Fahrer – nur für die Chinesen – noch auf Nägel, Öl und Schlaglöcher auf der Straße achten, was zu einem Unfall oder einer Beschädigung des Fahrzeugs führen kann.

Und wer würde solche Gefahren auf dem Weg verursachen? Angesichts der Verzweiflung der beteiligten Akteure und der Einseitigkeit der Aktionen… Der verzweifelte und katastrophale Ton, den wir in der westlichen Presse antreffen, im Gegensatz zu dem triumphalen Ton, der noch vor sechs Monaten herrschte (vielleicht sogar noch weniger), sagt uns alles, was wir wissen müssen. Es ist unglaublich, wie die westlichen Emotionen in kürzester Zeit von einem Extrem ins andere umschlagen. Von der Gewissheit des Sieges in der Ukraine gegen Russland geht man über zu einer weit verbreiteten Panik, in der Sullivan, Biden, Borrell oder Macron, die noch im September in den guten Gewässern der Krim badeten, nun zu der Gewissheit übergehen, dass die russischen Truppen nicht am Dnepr und vielleicht nicht einmal an Donau, Rhein oder Elbe Halt machen werden.

Während des Jahres 2023 haben wir alle die unaufhaltsame Abfolge von Vorhersagen über den Niedergang der chinesischen Wirtschaft verfolgt – erinnern Sie sich, die russische Wirtschaft war bereits „im Eimer“ – nur um jetzt von der Flut hochwertiger, preiswerter Produkte in Panik versetzt zu werden, mit denen der faule Westen nicht einmal im Traum konkurrieren kann. Das gilt für Autos ebenso wie für Halbleiter und Landmaschinen, und aus dem hysterischen Tonfall von Janet Yellen und Blinken erfahren wir allmählich, dass, wenn etwas fällt, es die amerikanische Hegemonie ist, deren Eindämmungsstrategien bisher nur zu noch stärkeren und fähigeren Gegnern geführt haben. Schließlich ist es harte Arbeit, die den Charakter formt. Die rentierkapitalistische Elite des Westens ist zu sehr an das leichte Geld der Lizenzgebühren gewöhnt, als dass sie mit denen konkurrieren könnte, die Industrie, Landwirtschaft und wirklich produktive Tätigkeiten nie aufgegeben haben.

Tatsache ist, dass David Ignatius, ein Forscher, der mit dem größten amerikanischen Think-Tank verbunden ist, in der Washington Post auf der Grundlage von Arbeiten der Rand Corporation selbst sagt, dass Analysten sagen, dass die USA in einen Niedergang eintreten, von dem sich nur wenige Mächte erholt haben; es ist auch RAND, das uns mit einem Artikel mit dem Titel „U.S.- China rivalry in a new middle age“, in dem auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, dass die Entscheidungsträger eine neo-mittelalterliche Mentalität entwickeln müssen, d.h. dass sie Kriege führen müssen, obwohl sie wissen, dass die „Öffentlichkeit“ sie nicht will; Borrell sagt, dass die USA nicht mehr hegemonial sind und dass China bereits eine Supermacht geworden ist, etwas, von dem Brzezinski versprochen hatte, dass es nie wieder passieren würde; oder die Statistiken über die US-Wirtschaft, die besagen, dass sie im ersten Quartal 2024 nur um 1,6 % gewachsen ist, was eine Verlangsamung gegenüber den Prognosen bedeutet. Eine starke Verlangsamung, wenn man bedenkt, dass die Prognosen von US-Sendern wie dem IWF bei 2,7 % liegen.

Seltsamerweise kommen die besten Ratschläge von RAND selbst. In der Studie „The Fates of Nations“ werden zwei Überlegungen angestellt, die in Anbetracht ihres Inhalts und ihrer Aktualität keinen anderen Adressaten haben als die politische Macht in Washington: 1. Wenn Nationen zwischen dem Sieg im Krieg oder dem nationalen Zusammenbruch stehen (zwischen dem Schwert und der Mauer, sage ich), ist die strafende und zwingende Auferlegung von Bedingungen kein angemessener Weg zum Erfolg in Rivalitäten; 2. übermäßiger Ehrgeiz und übergroße strategische Reichweite tragen zu vielen Arten von Misserfolg bei.

Diese Überlegungen sind das aktuelle Porträt der USA: Sie wollen sich überall ausbreiten und beginnen, Risse in der Mitte aufzureißen, denn je größer die Oberfläche, desto dünner die Deckung; das Einnehmen von Machtpositionen in allen Situationen – die Androhung von Sanktionen gegen alle Konkurrenten – führt dazu, dass die Beteiligten und diejenigen, die das Ziel dieser Aktionen sein könnten, fliehen und abgeneigt werden. Nimmt man noch die Tatsache hinzu, dass Trumps Beraterteam verschiedenen Quellen zufolge vorgeschlagen hat, Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die ihre Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen, wird bereits deutlich, dass 2024 ein schreckliches Jahr für die größte Reservewährung der Welt sein wird. Im Moment ist Gold so hoch wie nie zuvor und fast ein Drittel des 2023 gehandelten Öls wurde in anderen Währungen als dem Dollar gehandelt. Wäre ich Präsident irgendeines Landes, würde ich alles tun, um die Abhängigkeit zu verringern, bis Trump sein Amt antritt, zumal die Aussichten auf eine Wiederwahl Bidens nicht gerade rosig sind.

Was tut Washington angesichts dieser Realität? Es schafft es nicht, sich in dieser im Entstehen begriffenen multipolaren Welt zurechtzufinden und einen kooperativen und respektvollen Ansatz gegenüber anderen Staaten zu verfolgen, sondern konzentriert sich lieber auf den „Wettbewerb der großen Supermächte“, im Gegensatz zu dem, was z.B., Im Gegensatz zu dem, was z.B. die Carnegie Endowment for International Peace in ihrem Bericht „The United States Policy Challenge“ vorschlägt, agiert die von Biden geleitete Regierung so, als ob sie immer noch alle Macht auf ihrer Seite hätte, und da sie nicht die Stärke hat, auf die sie sich normalerweise verlässt, nimmt sie eine Haltung der Sabotage, der Störung und der Verursachung von Instabilität im „Geschäftsumfeld“ ihrer eigenen „Verbündeten“ ein, wenn diese zwischen China und den „nationalen Sicherheitsbedürfnissen“ der USA im Weg stehen.

In Mexiko wurden Drohungen gegen die Regierung López Obrador ausgesprochen – niemand hat sie bestätigt -, falls sie an ihrer Absicht festhält, die Errichtung von BYD-Fabriken zuzulassen, damit diese von der Zollbefreiung im Rahmen des Freihandelsabkommens USMCA Gebrauch machen können. Die USA selbst erklären einseitig, dass die zwischen den drei Ländern vereinbarten Regeln nicht mehr für Mexiko gelten, ohne dass Mexiko, das angeblich eine Partei des Abkommens ist, in dieser Angelegenheit ein Mitspracherecht hat. Wenn diese Situation kein Beweis dafür ist, wer wirklich das Sagen hat, wenn ein Land ein „Abkommen“ mit den USA unterzeichnet…

Dieser Prozess der Störung, der darauf abzielt, die Ansiedlung chinesischer Unternehmen unmöglich zu machen, wird so ernst genommen, dass sogar ein Land wie Portugal in das Netz geraten und seine Wirtschaft durch die Intervention und Einmischung der USA stark beeinträchtigt werden könnte.

Nehmen wir den Fall der Ölgesellschaft GALP, ein privatisiertes Unternehmen, dessen Kapital zu 51 % von „institutionellen Investoren“ aus den USA gehalten wird. Zunächst wurde bekannt, dass die achtgrößte Ölquelle der Welt, die sich in Ostafrika, genauer gesagt vor der Küste Namibias, befindet, „an Portugal“ vergeben wurde. Genauer gesagt, wurde die Ölquelle nicht „an Portugal“, sondern an GALP vergeben, was „an Portugal“ gewesen wäre, wenn das Unternehmen noch börsennotiert wäre (was nur 8 % sind). Das Unternehmen wird von einer portugiesischen Oligarchenfamilie geleitet, deren Holdinggesellschaft „Amorim Energia“, die 35,8 % des Kapitals hält, ihren Sitz in den Niederlanden hat.

Richtiger wäre es zu sagen, dass 80 % der Explorationsarbeiten an der achtgrößten Ölquelle der Welt nicht „an Portugal“, sondern „an die Niederlande“ vergeben wurden. Und obwohl die Familie Amorim das Unternehmen leitet, wird das Kapital von einer überwältigenden Mehrheit aus nordamerikanischem, englischem und kanadischem Kapital gehalten (insgesamt 75,2 %). Sie sehen also, wer wirklich das Sagen hat.

Dieselbe GALP, deren Programm zur Umstellung auf nachhaltige Energien und Sektoren eine schrittweise Abkehr von fossilen Brennstoffen vorsah, hat nun bekannt gegeben, dass sie den Vorschlag zur Errichtung einer Lithiumraffinerie im Süden Portugals aufgegeben hat. GALP, ein gewinnorientiertes Privatunternehmen, gibt ein Lithium-Raffinerieprojekt auf, das größtenteils mit europäischen und portugiesischen Mitteln finanziert wurde und für das es einen garantierten Markt gibt?

Vergessen wir nicht, dass das ultimative Ziel darin besteht, GALP mit Steuergeldern den Einstieg in einen strategischen Sektor unter dem Gesichtspunkt „nachhaltiger“ Industrien und mit garantierter Rentabilität zu garantieren, da das Lithium auch in Portugal erforscht, in Portugal raffiniert und in Portugal in Batterien eingebaut würde. Ein äußerst lukratives Geschäft, das die Entwicklung eines wichtigen Know-hows garantiert. Das erklärt, warum GALP auf die achtgrößte Bohrung der Welt zugegriffen hat und warum es jetzt zu der Aussage kommt, dass die Dekarbonisierungsziele doch verschoben werden müssen. Was kümmert diese Leute der „Klimawandel“?

Für Portugal war dieses Projekt von grundlegender Bedeutung, da es den Kreislauf von Produktion und Elektrofahrzeugen innerhalb seiner Grenzen schließen würde. Vom Lithiumabbau bis zur Produktion von Elektroautos würde alles in Portugal stattfinden. Dieses ehrgeizige Projekt hatte jedoch einen Haken. Dieses Projekt, das zu den wichtigsten gehört, die im Rahmen des Konjunkturprogramms der Europäischen Union für das Land finanziert werden, basierte auf der Produktion von Batterien durch die Einrichtung einer Fabrik eines chinesischen Unternehmens namens CALB, die bereits von der vorherigen Regierung genehmigt worden war, die kurioserweise einen juristischen Staatsstreich erlitt, woraufhin eine andere Regierung gewählt wurde, die angeblich andere Vorstellungen in dieser Angelegenheit hatte. Wir werden sehen, wie sie sich unterscheiden.

Auch hier müssen wir uns anhören, was der US-Botschafter in Portugal zu den Geschäften gesagt hat, bei denen Washington den Beitritt Chinas nicht begrüßen würde. Nicht willkommen ist eine Untertreibung, wie wir wissen. Lithium, persönliche Daten, Häfen und 5G.

So geriet ein kleines Land wie Portugal in die Mitte eines tektonischen Streits zwischen Supermächten, in dem die noch immer hegemoniale Macht einen Prozess der Zerstörung des für ihren Konkurrenten geltenden „Geschäftsumfelds“ entwickelte. Wie wir wissen, sagt die Geschichte nicht viel über diejenigen aus, die immer in der Defensive sind, und so haben sie sich immer mehr verschlossen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Dieses Beispiel zeigt die ganze Komplexität, den Irrtum und die Aggressivität der „Entkopplungs“-Strategie, die von Ursula von der Leyen in die „Sprache der EU“ übersetzt wurde, nämlich in „Derisking“. Sie zeigt auch, dass in der EU die USA das Sagen haben und dass die Verankerung in der Europäischen Union mit allem, wofür sie steht, eine ernsthafte Entwicklungsbremse darstellt. In Portugal, wie in Mexiko, wie in Deutschland, Spanien, Frankreich und ganz Europa, werden Investitionsprojekte, die die Industrialisierung Europas sichern könnten, geschlossen, boykottiert und zerstört. Nur weil sie mit chinesischen Unternehmen geplant werden.

Vielleicht wird das chinesische Unternehmen CALB auch dann nicht auf seine Fabrik in Portugal verzichten. Diese vorhersehbare ausländische Einmischung wird jedoch nicht umhin kommen, die Erwartungen des Unternehmens an seine künftige Rentabilität zu schmälern und vor allem seine Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf bessere Preise zu bremsen. Symptomatisch ist, dass diese fortgesetzte Sabotage der europäischen Wirtschaft und der Wirtschaft der „verbündeten Länder“ vor allem auf Technologien beruht, die die USA beherrschen wollen. In diesem Zusammenhang sollte man auch zur Kenntnis nehmen, dass Volkswagen ein Abkommen mit dem chinesischen Unternehmen Xpeng unterzeichnet hat und dass sich eine Fabrik der deutschen Marke auch in Portugal befindet. Wir können nicht umhin, einen Hauch der traditionellen US-Verfolgung der deutschen Wirtschaft zu spüren, die mit der Zerstörung und Schließung von Nord Stream und dem, was davon übrig geblieben ist, einen schweren Rückschlag erlitten hat. Es hängt alles wieder zusammen.

Dieser Fall beweist, dass die USA heute im Westen und vor allem in Gebieten, die in gewisser Weise von den Tentakeln der US-Monopolmacht kontrolliert werden (der portugiesische Fall beweist die Bedeutung des öffentlichen Charakters von Unternehmen wie GALP), auf Unternehmen beschränkt sind, die sie nicht sabotieren oder zerstören können oder wollen.

Wenn die „Think“- und Forschungsinstitute selbst der politischen Elite der USA nahelegen, dass der beste Ansatz die Zusammenarbeit, die Achtung der Souveränität anderer und vor allem der Verzicht auf den Versuch, überall hinzukommen, wäre, dann ist das Verhalten dieser Eliten nicht aus mangelnder Kenntnis der Sachlage heraus so brutal. Ihr Ziel ist ganz klar und besteht darin, ein so unsicheres, unberechenbares und unberechenbares Umfeld für chinesische Unternehmen zu schaffen, dass diese ihren Wunsch aufgeben, sich in Europa und Lateinamerika niederzulassen und Handel zu treiben, ohne dass man sagen könnte, dass es die USA selbst waren, die die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern sabotiert haben, die behaupten, „Verbündete“ zu sein.

Die eingesetzten Mittel reichen von der einseitigen Änderung der Regeln, ihrer eigenen Regeln, über die Förderung von Agenden wie „Entkopplung“ oder „Derisking“ bis hin zur – wie Nord Stream beweist – direkten Zerstörung der unterstützenden Infrastrukturen, der Untergrabung von Demokratien durch die Organisation von Justizputschen und Farbrevolutionen sowie der Androhung von Sanktionen und anderen Strafen. In letzter Instanz wird sogar der Krieg gefördert, wie in der Ukraine geschehen und jetzt in Taiwan versucht wird.

Und damit ist alles gesagt, was zuvor gesagt wurde, über offene Märkte, die sich schließen, wenn sie benachteiligt werden, oder sich öffnen, wenn garantiert ist, dass nur die Hegemonialmacht gewinnt; über Klimaagenden, die Priorität haben, aber schnell aufgegeben werden, wenn die definierten Akkumulationszyklen auf dem Spiel stehen; über die Achtung der Souveränität anderer Länder, die geschützt werden, wenn es darum geht, sich den Rivalen anzunähern, und die ungeschützt sind, wenn es darum geht, die Vorherrschaft der USA zu verteidigen.

Die Bedingungen, unter denen die „nationale Sicherheit“ der USA definiert wird, ihr Schutz wächst in dem Maße, wie die Souveränität, die Wirtschaft und die Freiheit ihrer „Verbündeten“ zerstört werden. Ein „Verbündeter“ der USA zu sein, garantiert keine Immunität gegen wirtschaftliche Einmischung, Subversion und Sabotage, ganz im Gegenteil. Es garantiert, dass diese Einmischungen leichter durchgeführt werden können, da die traditionellen Verteidigungsmaßnahmen, die sich aus der nationalen Souveränität ergeben, nicht existieren. Wer heute ein Freund der USA ist, sieht ihrer eigenen Zerstörung zu und schweigt.

Wer braucht schon Feinde mit solchen Freunden?

