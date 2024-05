A Eurovision like no other: Israel’s war on Gaza takes centre stage The annual singing contest is set to take place in Malmo amid boycott calls, pro-Palestine demonstrations and alternative ‚genocide-free‘ events.

Menschen halten ein Transparent mit der Aufschrift „Boykottiert Israel, Eurovision Song Contest, Malmö 2024“ in Malmö, Schweden [Johan Nilsson/TT News Agency/via Reuters].

Der alljährliche Gesangswettbewerb wird in Malmö inmitten von Boykottaufrufen, Pro-Palästina-Demonstrationen und alternativen „völkermordfreien“ Veranstaltungen ausgetragen.

Schweden bereitet sich auf eine Eurovision wie keine andere vor

Von Nils Adler

6. Mai 2024

Stockholm, Schweden – Malmö steht selten im Mittelpunkt des Interesses, aber diese Woche steht die drittgrößte Stadt Schwedens ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest.

Mehr als 150 Millionen Menschen verfolgen den jährlichen Wettbewerb, der nach Angaben der Organisatoren unpolitisch ist.

Die diesjährige Veranstaltung ist jedoch weit davon entfernt.

Israel wird angesichts seines Krieges gegen den Gazastreifen, in dem bisher mehr als 34 500 Palästinenser getötet wurden, an den Protesten und Boykottaufrufen teilnehmen.

„Falastinvision“ beispielsweise wird als alternativer, „völkermordfreier“ Song Contest angekündigt. Stop the war“, „Women’s song for Gaza“ und „Long live Palestine“ gehören zu den mehr als 30 Beiträgen, für die online abgestimmt werden kann. Der Gewinner wird am 11. Mai bekannt gegeben – am selben Tag wie das Eurovisionsfinale.

Im Vorfeld der Eurovision forderten mehr als 1.000 schwedische Künstler ein Verbot Israels, doch ihre Forderungen wurden abgelehnt. Israel nimmt mit Hurricane teil – das Lied hatte zuvor den Titel October Rain, eine offensichtliche Anspielung auf die Hamas-Anschläge vom 7. Oktober, die die Organisatoren als zu politisch ansahen.

Die Gruppe, die den Gazastreifen regiert, hatte vor sieben Monaten einen beispiellosen Einmarsch in den südlichen Gazastreifen gestartet, bei dem 1 139 Menschen getötet wurden. Hunderte von Menschen wurden während des Angriffs gefangen genommen, der den historischen israelisch-palästinensischen Konflikt drastisch eskalieren ließ.

Doch neben den erwarteten Pro-Palästina-Veranstaltungen in Schweden, zu denen Aktivisten Zehntausende erwarten, gibt es auch eine Reihe geplanter Koranverbrennungen, so dass die Stadtverwaltung von Malmö mit einer komplexen Mischung von Problemen konfrontiert ist.

Da Demonstrationen und Gegendemonstrationen das Sicherheitsrisiko erhöhen, wird die schwedische Polizei in dieser Woche von dänischen und norwegischen Beamten unterstützt.

Ein unpolitisches Musikereignis

Eine Pro-Palästina-Demonstration in Schweden, Stockholm, 27. April 2024. Tausende von Menschen demonstrierten in Schwedens Hauptstadt aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza [Nils Adler/Al Jazeera].

Am 25. Februar 2022, nur einen Tag, nachdem Moskaus Truppen eine groß angelegte Invasion in der Ukraine gestartet hatten, verbot die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den Eurovision Song Contest organisiert, Russland.

Ein russischer Beitrag „würde den Wettbewerb in Verruf bringen“, so die EBU.

Die Demonstranten haben angesichts des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und des stark kritisierten militärischen Verhaltens Israels eine Doppelmoral angeprangert, die sie als solche empfinden.

Die Teilnehmer des Eurovision Song Contest können die Flaggen der 37 teilnehmenden Länder, einschließlich Israels, mitbringen und zeigen. Die einzigen Ausnahmen sind Regenbogen- und Pride-Flaggen. Palästinensische Flaggen und pro-palästinensische Symbole sind bei der Show verboten.

Mohammed Ghannam, Mitglied des schwedischen Arms der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) mit Sitz in Malmö, sagte, dass es in der Stadt seit Beginn des Krieges gegen Gaza mindestens zweimal pro Woche Proteste gegeben habe.

David Dahlstrom, Mitglied der Stockholmer Akademiker für Palästina, sagte, die Unterstützung für Palästina sei in Malmö stark, weil es in der Stadt seit langem eine antizionistische Bewegung gebe.

Kameraleute filmen das Davis-Cup-Team Israels (links) und Schwedens (rechts) in der Baltic Arena in Malmö am 6. März 2009 [Scanpix/Reuters].

Ein Beispiel dafür war 2009, zwei Monate nachdem Israel einen dreiwöchigen Krieg gegen den Gazastreifen geführt hatte. Tausende von Aktivisten und Politikern protestierten gegen ein Davis-Cup-Tennisspiel zwischen Israel und Schweden, das in der Stadt stattfinden sollte.

Es wurde schließlich in einer leeren Arena ausgetragen. Ilmar Reepalu, der damalige Bürgermeister der Stadt, war der Meinung, dass das Spiel gar nicht stattfinden sollte.

Als die EBU im Dezember 2023 Israel in den Eurovisionswettbewerb aufnahm, schlossen sich verschiedene schwedische Organisationen zu einer Koalition namens Stoppa Israel (Stopp Israel) zusammen, um gegen die Teilnahme zu protestieren.

Stockholmer Palästina-Protest

Per Hussein in Stockholm am 27. April 2024 [Nils Adler/Al Jazeera]

„Der Eurovision Song Contest war immer für den Frieden, um die Einheit und die Menschlichkeit zu feiern“, sagte Per Hussein, der pro-palästinensische Demonstrationen in Schweden organisiert, über den donnernden Lärm von Trommelschlägen und Sprechchören „Free Palestine“ während einer wöchentlichen Kundgebung durch Stockholm.

Dies bedeute, dass Israel, das regelmäßig wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angeklagt werde, nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürfe, sagte er.

Das Kalush-Orchester aus der Ukraine posiert nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin, Italien, am 15. Mai 2022 [Yara Nardi/Reuters].

Boykott, Proteste, alternative Veranstaltungen

Die fertige Bühne für den Eurovision Song Contest [Johan Nilsson/ TT News Agency via Reuters]

Ghannam, der BDS-Aktivist, sagte, er sei überwältigt von der Reaktion schwedischer Musikkünstler, die zum Boykott aufgerufen haben.

Er sagte, mehr als 20 Prozent der Künstler, die bei der Eurovision auftreten sollten, hätten abgesagt.

Dazu gehören das Hip-Hop-Duo Medina, das beim diesjährigen schwedischen Wettbewerb um einen Vertreter den zweiten Platz belegte, und Magnus Carlsson, ein ehemaliges Mitglied von Alcazar, einer der erfolgreichsten schwedischen Musikgruppen.

Die internationale Pop-Ikone Robyn gehörte zu den mehr als 1.000 schwedischen Sängern, die eine Petition unterzeichnet haben, in der ein Verbot Israels gefordert wird.

„Ich denke, als die Künstler sahen, dass die Menschen definitiv gegen den Völkermord waren, konnten sie frei und stolz Stellung beziehen“, sagte er.

Die Proteste haben auch die Stadtverwaltung von Malmö gezwungen, die Eurovisionswoche zu überdenken. Veranstaltungen auf der so genannten Eurovisionsstraße, einer belebten autofreien Zone, in der normalerweise eine feierliche Atmosphäre herrscht, wurden abgesagt.

Die Gruppen, die zum Boykott aufrufen, sagen, dass es ihnen nicht darum geht, die Eurovision einfach abzusagen. Sie planen, die Stadt mit alternativen Aktivitäten zu überschwemmen.

Das Schiff Ship to Gaza, das zur Freedom Flotilla Coalition gehört, einem Netzwerk von Organisationen, die sich für die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens einsetzen, wird eine Woche lang in der Stadt anlegen und mehrere familienfreundliche Veranstaltungen anbieten, darunter Live-Musik von Rock- und Reggae-Acts, Gesichtsmalerei und Dichterlesungen.

Pro-palästinensische Demonstranten demonstrieren gegen den Waffenhandel mit Israel, in Kopenhagen Dänemark, 14. April 2024 [Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix via Reuters]

Ghannam erwartet, dass die Nähe zwischen Malmö und Kopenhagen dazu führt, dass Dänen, die sich mit Palästina solidarisch zeigen wollen, auch die alternativen Veranstaltungen unterstützen werden.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen bevölkern jede Woche Tausende von Pro-Palästina-Demonstranten die Straßen Kopenhagens.

Koranverbrennungen erhöhen die Sicherheitsbedenken

Polizei im Zentrum von Malmö, Schweden, 18. Juni 2018 [Johan Nilsson/ TT News Agency via Reuters]

Am Rande der Eurovisionsveranstaltung könnte es auch zu umstrittenen Koranverbrennungen kommen, die von der Polizei in Malmö genehmigt wurden.

Der Akt ist nach den schwedischen Gesetzen zur Meinungsfreiheit erlaubt und wurde im letzten Sommer von einer Handvoll Menschen durchgeführt.

Im Inland hat sich die Entscheidung, die Demonstrationen zuzulassen, als unpopulär erwiesen, da eine Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Schweden für ein Verbot ist.

Die Verbrennungen belasten die Sicherheitsressourcen, da die Polizei mehrere Anträge auf Verbrennung des Korans ablehnte, die dann von den Gerichten mit der Begründung aufgehoben wurden, sie verstießen gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Die schwedische Regierung selbst hat den Akt als islamfeindlich verurteilt, doch gleichzeitig fügte das Außenministerium hinzu, dass Schweden ein „verfassungsmäßig geschütztes Recht auf Versammlungs-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit“ habe.

Bei den Verbrennungen im vergangenen Jahr kam es zu kleinen friedlichen Gegendemonstrationen, und nur eine Handvoll Menschen wurde von der Polizei von den Plätzen weggeführt. Schließlich wurde Salwan Momika, dem Iraker, der für die meisten Koranverbrennungen verantwortlich ist, seine befristete Aufenthaltsgenehmigung in Schweden entzogen.

Muslimischer Aktivist bringt Botschaft der Toleranz zu Koranverbrennungen

Unterdessen hat der schwedische Sicherheitsdienst davor gewarnt, dass die Eurovisionsveranstaltung von „gewalttätigem islamistischem Extremismus“ bedroht sein könnte und verwies auf entsprechende „Propaganda“, die auf Großveranstaltungen abziele.

Die Vorahnung steht in scharfem Kontrast zur Stimmung in Schweden im letzten Jahr.

Die mitreißende Power-Ballade Tattoo der schwedischen Sängerin Loreen sicherte Schweden den Sieg bei der Eurovision 2023, die im Vereinigten Königreich stattfand. Die Ukraine war der Gewinner des Jahres 2022, konnte den Wettbewerb aber wegen des Krieges mit Russland nicht austragen.

Der Sieg erfüllte Schweden mit großem Stolz, das nun zusammen mit Irland das Land mit den meisten Eurovisionssiegen ist.

Im Juli setzte sich Malmö gegen vier andere Städte, darunter Stockholm, durch und sicherte sich das Recht, den Wettbewerb auszurichten.

Malmö wird seit langem als die gefährlichste Stadt in den nordischen Ländern bezeichnet und hatte in den letzten Jahren, wie viele schwedische Städte, mit einer Welle von Bandengewalt zu kämpfen.

Dies wurde oft von rechtsextremen Politikern instrumentalisiert, die schnell die Schuld auf die Einwanderung schoben.

Mehr als ein Drittel der 362 000 Einwohner der Stadt wurde im Ausland geboren, wobei der Irak und Syrien die beiden häufigsten Geburtsländer sind.

Die Stadt hoffte, dass der Eurovision Song Contest etwas verändern würde. Ihr Moment auf der Weltbühne ist gekommen.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com



