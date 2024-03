Another Israeli soldier admits to implementing the ‚Hannibal Directive‘ on October 7 Captain Bar Zonshein recounts firing tank shells on vehicles carrying Israeli civilians on October 7. „I decide that this is the right decision, that it’s better to stop the abduction and that they not be taken,“ he told Israeli media outlets.

Bar Zonshein in einem Exposé von Channel 13. (Foto: Screengrab/Social Media)

Hauptmann Bar Zonshein berichtet, dass er am 7. Oktober Panzergranaten auf Fahrzeuge mit israelischen Zivilisten abfeuerte. „Ich entscheide, dass dies die richtige Entscheidung ist, dass es besser ist, die Entführung zu stoppen und dass sie nicht entführt werden“, sagte er gegenüber israelischen Medien.

Ein weiterer israelischer Soldat gibt zu, am 7. Oktober die „Hannibal-Direktive“ umgesetzt zu haben

Von Jonathan Ofir

26. März 2024

In der Terminologie des israelischen Militärs bezeichnet die so genannte „Hannibal-Direktive“ die Politik, auf die eigenen Soldaten zu schießen, um eine drohende Gefangenschaft abzuwenden.

Es gibt immer mehr Beweise und Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass die Hannibal-Direktive am 7. Oktober zumindest bis zu einem gewissen Grad auf Israelis angewandt wurde. Darüber hinaus deuten immer mehr Zeugenaussagen darauf hin, dass diese Politik in Form von wahllosem Beschuss aus Hubschraubern und Panzern auch auf israelische Zivilisten ausgedehnt wurde. Die jüngste herausragende Al Jazeera-Recherche „October 7“ befasst sich sehr ausführlich mit dieser Frage.

Letzte Woche erschien auf Channel 13 eine weitere Zeugenaussage, in der ein Kommandant einer Panzerkompanie, Hauptmann Bar Zonshein, berichtet, wie er in der Nähe von Kisufim – etwa zwei Kilometer vom Grenzzaun zum Gazastreifen entfernt – Panzergranaten auf Fahrzeuge abfeuerte, die in Richtung Gaza fuhren, und die einen Tag später auf Ynet wiederholt wurde.

„Wir entdeckten zwei Pickups, die mit Toyotas fuhren, und auf ihnen stand eine große Anzahl von Menschen in der Kabine, und es gab einen Haufen von Menschen. Ich weiß nicht, ob es sich um Leichen oder lebende Menschen handelte… Und ich beschließe, diese Fahrzeuge anzugreifen“, sagt Zonshein.

Man muss darauf hinweisen, dass es sich bei Zonshiens Beschreibung eines „Haufens“ von Menschen entweder um Militär oder um Zivilisten handeln könnte, aber diese Unterscheidungen spielten in seinen Berechnungen offenbar keine Rolle. Dies ist für Israel natürlich von Bedeutung, da die Hannibal-Doktrin bisher nur auf Soldaten beschränkt war.

Der nächste Teil von Zonsheins Aussage bietet jedoch einen aufschlussreichen Einblick in seine Beweggründe für den Angriff auf die Pickups: „Weil mir mein Bauchgefühl sagte, dass sie auf ihnen sein könnten“.

Mit anderen Worten: Zonshein dachte, dass seine Kameraden unter den Gefangenen sein könnten – und genau deshalb eröffnete er das Feuer.

Der Interviewer setzt ihn unter Druck und bekräftigt, dass sie über die Möglichkeit sprechen, auf Soldaten zu schießen. „Vielleicht hättest du sie getötet. Es sind Ihre Soldaten.“

„Richtig“, antwortet Zonshien. „Aber ich habe entschieden, dass dies die richtige Entscheidung ist, dass es besser ist, die Entführung zu stoppen und sie nicht zu entführen.“

Der Interviewer fragt dann, ob er im Nachhinein richtig gehandelt habe.

„Ich habe das Gefühl, dass ich richtig gehandelt habe“, antwortet er.

Dann die offensichtliche Frage: „Ist das der Befehl? Ein Hannibal-Befehl?“, drängt der Interviewer.

Zonshein bejaht dies fast, wobei er sich einer stark suggestiven Sprache bedient.

„In dem Befehl selbst sind einige operative Schritte erforderlich“, sagt er. „Man muss auf zentrale Sammelpunkte und [militärische] Kontrollpunkte schießen, und im Falle einer Identifizierung [der eigenen Soldaten] muss man auch diese Sache machen.“

„Das Ding“ ist natürlich die Hannibal-Direktive.

Zonshein fühlt sich durch seine Entscheidung moralisch nicht belastet, erklärt er, denn „heute weiß ich, dass wir sie nicht getroffen haben“, obwohl er zuvor gesagt hatte, er habe den ersten Pickup getroffen.

Zonshein scheint zu glauben, dass die Israelis in dem Lastwagen nicht verletzt wurden, denn er macht vage Andeutungen über „Dinge, die ich lieber nicht preisgeben möchte“.

Aber seine undurchsichtigen Andeutungen werden durch sein unmissverständliches Urteil, dass eine Gefangennahme ein Schicksal schlimmer als der Tod ist, zunichte gemacht.

„Das belastet mich nicht, denn diese Szene, in der Menschen von Mördern entführt werden, die sie gefangen halten und foltern – das halte ich für einen viel schlimmeren Gedanken“, erklärt er.

Es muss noch bestätigt werden, ob israelische Gefangene in der Gefangenschaft der Hamas gefoltert worden sind. Was die Zivilisten betrifft, so deuten die bisherigen Anzeichen darauf hin, dass sie relativ human behandelt wurden, was auch von den Geiseln selbst bestätigt wird. Das Gegenteil kann über palästinensische Gefangene in israelischer Gefangenschaft gesagt werden, deren systematische und weit verbreitete Folter gut dokumentiert wurde, sogar vom israelischen Fernsehen.

Man könnte natürlich argumentieren, dass der Soldat aus eigener Initiative gehandelt hat und dass sein Handeln vielleicht auf einer in der israelischen Gesellschaft weit verbreiteten Überzeugung von den angeblichen Schrecken der Gefangenschaft unter der Hamas beruhte. Aber abgesehen von den Anspielungen in Zonsheins Aussage, die etwas anderes vermuten lassen, ist die politische Begründung für die Tötung potenzieller israelischer Gefangener ziemlich klar. Als 2006 der israelische Gefreite Gilad Shalit gefangen genommen wurde, tauschte Israel ihn schließlich 2011 gegen 1.027 palästinensische Gefangene aus. Das will Israel nicht wiederholen.

In der israelischen Armee scheint der Gedanke zu herrschen: Lasst uns ihr Leben opfern, damit sie nicht als Druckmittel benutzt werden. Um das moralische Dilemma der Hannibal-Richtlinie zu umgehen, reden sie sich ein, dass es besser für sie ist, zu sterben, als in die Hände von „menschlichen Tieren“ zu fallen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …