Außenminister Andrew Mitchell beantwortet Fragen im Parlament, am 26. März (Parliament TV)

GROSSBRITANNIEN: Abgeordnete drängen Außenminister zu Antworten über israelische Waffenexporte und Unrwa-Finanzierung

Von Dania Akkad

26. März 2024

Britische Abgeordnete haben die britische Regierung erneut aufgefordert, mitzuteilen, ob Israel ihrer Meinung nach das humanitäre Völkerrecht im Gazastreifen einhält – ohne eine Antwort zu erhalten.

Außenminister Andrew Mitchell wurde am Dienstag im Unterhaus von Schattenaußenminister David Lammy gebeten, auf die Frage, ob das Außenministerium darüber informiert worden sei, dass britische Waffen zur Begehung oder Erleichterung von Kriegsverbrechen eingesetzt werden könnten, „eine einfache Ja- oder Nein-Antwort“ zu geben.

„Hat der Außenminister eine rechtliche Beratung erhalten, die besagt, dass ein klares Risiko besteht, dass vom Vereinigten Königreich lizenzierte Güter verwendet werden könnten, um eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts zu begehen oder zu erleichtern?“ fragte Lammy.

Mitchell, der vor einer Woche von den Abgeordneten in der gleichen Angelegenheit befragt wurde, antwortete, dass das Vereinigte Königreich über ein robustes System zur Genehmigung von Waffenexporten verfüge und dass die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch Israel regelmäßig überprüft werde.

„Die britischen Exporte sind sehr gering. Sie belaufen sich auf 0,02 Prozent der israelischen Militäreinfuhren“, fügte Mitchell hinzu und sagte dann, dass das Außenministerium keine Rechtsauskunft veröffentlichen werde.

„Keine Regierung tut so etwas. [Lammy] wird sich, glaube ich, an die Zeit des Irak-Krieges und die damals sehr umstrittene Position erinnern, dass die Rechtsberatung nicht veröffentlicht wurde“, sagte Mitchell.

„Ich bin mir sicher, dass eine Partei, die möglicherweise in Zukunft an der Regierung beteiligt sein möchte, die Vorteile dieser Konventionen erkennen wird.

Mitchell wurde von den Abgeordneten in die Mangel genommen, nachdem er am Montag eine Erklärung über die Zustimmung Großbritanniens zu einer UN-Resolution abgegeben hatte, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird, und mehrere Abgeordnete baten ihn, zu klären, wann die Regierung eine Entscheidung über die britische Finanzierung der Unrwa treffen werde.

Mitchell hatte die Resolution, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen für den Rest des Ramadan gefordert wird, als „enormen Erfolg für die britische Diplomatie“ begrüßt. Es war das erste Mal, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zu Gaza ohne ein Veto der USA verabschiedete.

„Das bedeutet, dass die Europäische Union, die Vereinten Nationen und die Vereinigten Staaten nun unsere Positionen zu den Prioritäten teilen“, sagte Mitchell.

Die Resolution forderte auch die bedingungslose Freilassung aller Geiseln und die Aufhebung aller Hindernisse für die Bereitstellung humanitärer Hilfe.

Während eine Gruppe konservativer Abgeordneter erklärte, die Resolution würde es schwieriger machen, die Freilassung israelischer Geiseln von der Hamas zu erreichen, begrüßten die meisten Abgeordneten die Resolution positiv.

Da Israel Rafah bombardierte und die Hamas Berichten zufolge das jüngste Angebot am Verhandlungstisch ablehnte, fragten sich viele jedoch auch, wie das Vereinigte Königreich die Umsetzung der Resolution sicherstellen könne.

„Wie werden wir sicherstellen, dass beide Seiten – die Rückkehr der Geiseln und der Waffenstillstand während des Ramadan – in Kraft gesetzt werden“, sagte die konservative Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Alicia Kearns.

„Wenn das nicht geschieht, befürchte ich, dass der Sicherheitsrat in eine existenzielle Krise gerät.

Lammy sagte, die Resolution sei „unglaublich willkommen und überfällig“ und „muss jetzt ein Wendepunkt sein“.

Entscheidung zur Finanzierung der Unrwa

Lammy und mehrere andere Abgeordnete fragten Mitchell auch, ob das Vereinigte Königreich die Finanzierung der Unrwa wieder aufnehmen werde, die es Ende Januar ausgesetzt hatte, nachdem Israel behauptet hatte, dass Mitarbeiter der Unrwa an den von der Hamas geführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober beteiligt waren.

Anfang dieses Monats sagte Mitchell, die britische Regierung werde entscheiden, ob sie die Finanzierung der Unrwa wieder aufnehmen werde, nachdem sie Zwischenberichte über zwei Untersuchungen – eine durch das UN-Büro für interne Aufsichtsdienste und eine weitere durch die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna – erhalten habe, die sich mit israelischen Vorwürfen gegen die Agentur befassten.

Am Dienstag sagte Mitchell, die Regierung warte darauf, „mehr“ über den Zwischenbericht der von Colonna geleiteten Untersuchung zu erfahren. Der endgültige Bericht über Colonnas Untersuchung sei erst am 20. April fällig, sagte er.

„Der Zwischenbericht befindet sich jetzt beim [UN-]Generalsekretär in New York. Wir hoffen, heute aus New York mehr darüber zu erfahren“, sagte Mitchell.

Er sagte, dass zusätzliche britische Gelder für Unrwa nicht vor Ende April fällig seien und hoffte, dass „die Position als Ergebnis dieser beiden Berichte“ bis dahin geklärt sein werde.

Nachdem Mitchell über eine Stunde lang Fragen beantwortet hatte, bat der Abgeordnete der Scottish National Party, Brendan O’Hara, in letzter Minute um Klarheit darüber, ob er den Zwischenbericht von Colonna gesehen habe oder im Besitz davon sei.

„Könnte er klarstellen, ob er oder seine Beamten im Besitz des Zwischenberichts sind? Haben sie ihn gesehen? Haben er oder seine Beamten diesen Bericht zur Kenntnis genommen?“ fragte O’Hara.

„Wenn einer der oben genannten Punkte zutrifft, warum wurde er dem Parlament nicht vorgelegt, zumal dies der letzte Sitzungstag vor der Pause und in diesem Haushaltsjahr ist?“

Mitchell sagte, er glaube, dass der Zwischenbericht am Montag im Büro des Generalsekretärs eingegangen sei.

„Ich hoffe und erwarte, dass der ständige Vertreter Großbritanniens bei den Vereinten Nationen in New York ihn heute einsehen kann“, sagte er.

„Aber weder ich noch die Beamten in London haben den Bericht bisher gesehen“.

