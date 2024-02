Eine Geschichte von zwei Massakern am Existenzminimum

von Stephen Karganovic

10. Februar 2024

Der kollektive Westen hat eine atemberaubende Heuchelei an den Tag gelegt, da er schamlos und öffentlich an einer Doppelmoral festhält, die ausschließlich durch utilitaristische Erwägungen und politische Günstlingswirtschaft motiviert ist.

Alle Massaker am Existenzminimum sind gleich, könnte Orwell geschrieben haben, wobei er hinzufügte, dass manche Massaker am Existenzminimum gleicher sind als andere. Ein solcher Gedanke drängt sich nach dem 4. Februar 2024 auf, als ein Projektil der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Lyssytschansk in der Region Lugansk 28 Einwohner tötete und mehrere Dutzend verwundete. Die zivilen Opfer standen in einer Schlange vor einer örtlichen Bäckerei, um Brot zu kaufen.

Diejenigen, deren Gedächtnis länger als fünfzehn Minuten zurückreicht (leider ist das heutzutage weder die Mehrheit noch eine bedeutende Minderheit), können sich vielleicht daran erinnern, dass sich ein ähnlicher Vorfall am 27. Mai 1992 in Sarajevo während des Bosnienkriegs ereignete. Die Opfer dieses Vorfalls warteten ebenfalls in der Schlange, um Brot zu kaufen, als ein Geschoss in der Nähe einschlug und mehrere Dutzend von ihnen tötete.

Die Art und Weise, wie die selbsternannte „internationale Gemeinschaft“ auf diese beiden ähnlichen und gleichermaßen tödlichen Ereignisse reagierte, ist sehr unterschiedlich. Der Status und die Identität der Opfer und der mutmaßlichen Täter könnten diese unterschiedliche Reaktion beeinflusst haben. In Lyssytschansk handelte es sich bei den Opfern um Bewohner des Donbass, ehemalige Bürger der Ukraine, die in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hatten. Aus der Sicht des Kiewer Regimes und seiner ausländischen Sponsoren waren sie durch diesen Akt des Ungehorsams Freiwild für Vergeltungsmaßnahmen. Die Tatsache, dass sie seit 2014 wahllose Ziele von Bombardierungen durch die ukrainischen Streitkräfte sind, die bisher mindestens 14.000 zivile Opfer gefordert haben, zählt nicht als mildernder Umstand zu ihren Gunsten.

Der wahrgenommene menschliche Wert und der politische Status der bevorzugten Opfer von Sarajewo im Mai 1992 wird durch die Tatsache definiert, dass sie technisch gesehen das Kanonenfutter des Regimes von Sarajewo waren, der Seite im bosnischen Bürgerkrieg, die von der NATO und dem kollektiven Westen unterstützt wurde, genau wie heute dieselben Akteure das Kiewer Regime unterstützen und systematisch entlasten.

Infolgedessen und ganz im Gegensatz zur Behandlung der Opfer von Lyssjansk im Jahr 2024 wurden die Opfer von Sarajewo 1992 von den Politikern und der Medienmaschinerie des kollektiven Westens ausgiebig betrauert, während die designierten Täter empört verunglimpft wurden. Es wurde gedroht, die Täter mit aller Härte zu bestrafen, noch bevor irgendeine Untersuchung zur Feststellung des Sachverhalts durchgeführt wurde. Diese Drohungen wurden umgehend in die Tat umgesetzt, indem der UN-Sicherheitsrat die Resolution 757 verabschiedete, mit der die benachbarte Bundesrepublik Jugoslawien durch die Verhängung eines vollständigen Handelsembargos bestraft wurde, gefolgt von den, wie die New York Times es nannte, „umfassendsten Sanktionen der Geschichte“. Jugoslawien wurde für eine solche Bestrafung ausgewählt, weil es die bosnischen Serben unterstützte, die beschuldigt wurden, obwohl keine stichhaltigen Beweise vorgelegt wurden, die Mörsergranate, die zu den Todesopfern führte, böswillig abgefeuert zu haben.

Die Morde in Lyssytschansk hingegen wurden von den westlichen Medien praktisch nicht kommentiert. Es gab keine Empörung, und die spärliche Erwähnung der Tragödie war mit Relativierungen wie „angeblich“ gespickt, die den Wahrheitsgehalt des Vorfalls in Zweifel ziehen sollten. Es wurden weder Dringlichkeitssitzungen des UN-Sicherheitsrats einberufen, um die Geschehnisse in Lyssjansk zu bewerten, noch wurden wütende Rufe laut, Strafmaßnahmen gegen die unmittelbaren Täter oder ihre ausländischen Sponsoren zu verhängen, da letztere die tödlichen Sprengsätze geliefert hatten, die den Tod von Zivilisten in dieser speziellen Brotfabrik verursachten. Dieses Mal hat sich Russland nicht einmal die Mühe gemacht, eine Sitzung des Sicherheitsrates einzuberufen, da es offensichtlich eingesehen hat, dass dies nach dem kürzlichen Abschuss seines Flugzeugs, das ukrainische Kriegsgefangene zum Austausch transportierte, sinnlos war, nachdem sein Antrag auf eine Sitzung des Sicherheitsrates vom französischen turnusmäßigen Präsidenten dieses Gremiums rundweg abgelehnt wurde.

Es ist auch nicht zu erwarten, dass das Massaker von Lyssytschansk 2024 andere Auswirkungen haben wird, die mit den Folgen des ähnlichen Vorfalls in Sarajewo 1992 vergleichbar sind. Bis heute gibt es keine schlüssigen Beweise dafür, woher die Mörsergranate stammt, die die Brotlinie in Sarajevo traf, aber Indizien deuten stark darauf hin, dass sie von den Behörden in Sarajevo inszeniert worden sein könnte, um eine Begründung für die Bestrafung ihrer Gegner zu liefern. Dennoch wurde das Massaker in der Anklageschrift des Haager Tribunals gegen den bosnisch-serbischen Präsidenten Radovan Karadžić erwähnt. Die peinliche Unzulänglichkeit der von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise führte dazu, dass dieser Anklagepunkt in der endgültigen Urteilsbegründung stillschweigend übergangen wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Internationale Gerichtshof, ebenfalls in Den Haag, mit dem Gedanken spielt, die politische und militärische Führung in Kiew in ähnlicher Weise für ein auffallend ähnliches Verbrechen in Lyssytschansk zur Rechenschaft zu ziehen oder auch nur eine Pro-forma-Untersuchung zur Klärung der Geschehnisse einzuleiten.

Mit seiner selektiven Reaktion auf tödliche Kriegsereignisse hat der kollektive Westen eine atemberaubende Heuchelei an den Tag gelegt, da er schamlos und öffentlich mit zweierlei Maß misst, das ausschließlich durch utilitaristische Erwägungen und politische Bevorzugung motiviert ist. Die Achtung vor dem menschlichen Leben oder dem humanitären Völkerrecht scheint keine Rolle zu spielen. Die westliche Politik und die Haltung der Medien folgen genau dem analytischen Paradigma, das Edward Herman und David Peterson in ihrer bahnbrechenden Studie The Politics of Genocide für die Klassifizierung von Gräueltaten und die Unterscheidung zwischen „würdigen und unwürdigen Opfern“ entwickelt haben:

„Wenn wir selbst massenhafte Gräueltaten begehen, sind die Gräueltaten konstruktiv, unsere Opfer sind unserer Aufmerksamkeit und Empörung unwürdig und erleiden niemals einen ‚Völkermord‘ durch unsere Hand… Wenn aber der Täter von massenhaften Gräueltaten unser Feind oder ein Staat ist, der von uns zur Destabilisierung und zum Angriff ins Visier genommen wird, ist das Gegenteil der Fall. Dann sind die Gräueltaten ruchlos und ihre Opfer unserer Aufmerksamkeit, unseres Mitgefühls, unserer öffentlichen Solidaritätsbekundungen und unserer Forderungen nach Untersuchung und Bestrafung würdig.“ [P. 103]

Das Merkmal der konstruktiven Gräueltaten (und vermutlich passt die Massentötung von Zivilisten in Lyssytschansk und im Donbass im weiteren Sinne zu dieser Beschreibung) ist, dass „die Opfer selten anerkannt und die Verbrechen gegen sie selten bestraft wurden (wobei nur in gut publizierten Fällen wie My Lai Mitarbeiter auf niedriger Ebene zur Rechenschaft gezogen wurden)“ [S. 19], weil „die Dämonisierung der wirklichen Opfer und der Verwaltung der Gräueltaten so wichtig wie eh und je bleibt und die Bürger der imperialen Mächte richtig fehlinformiert werden und die großen Gräueltaten unterstützen.“ [P. 22]

„… [W]ährend zivile Tötungen weitgehend aus den offiziellen Büchern herausgehalten werden“, fahren die Autoren fort, „und selbst wenn sie anerkannt werden, werden diese unwürdigen Opfer toleriert, so dass solche Tötungen und Blutbäder … völlig normalisiert wurden. “ [P. 37]

Das ist, kurz gesagt, die moralische Buchführung des heutigen Westens.

Übersetzt mit deepl.com