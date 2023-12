https://www.unz.com/pgiraldi/a-week-like-no-other-2/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Washingtons beschämendes Verhalten markiert einen neuen Tiefpunkt für die Biden-Administration

Eine Woche wie keine andere

von Philip Giraldi

– 14. Dezember 2023

Die erste Dezemberwoche dieses Jahres stand ganz im Zeichen von Amerikas scheinbar unauslöschlicher Liebe zum Staat Israel. Nach einer kurzen Pause, in der Geiseln gegen Gefangene ausgetauscht wurden, begannen die Israelis erneut mit der Ausrottung der Bewohner des Gazastreifens und raubten ihnen das, was von ihrem Land und ihrem Eigentum übrig geblieben war. Präsident Joe Biden, der von seinem stets präsenten Kumpel im Außenministerium, Antony Blinken, tatkräftig unterstützt wurde, begrüßte den Angriff des jüdischen Staates, indem er dem liebenswerten Bibi Netanjahu kräftig unter die Arme griff, während er gleichzeitig andeutete, dass die zwanzigtausend toten Palästinenser ein bisschen zu viel sein könnten. Natürlich beschränkte sich der Vorschlag darauf, zu zeigen, welch großartiger Menschenfreund im Oval Office sitzt, der sich zur Wiederwahl stellt, und hatte keine wirklichen Konsequenzen für Israel, sollte es den Ratschlag ignorieren, was es tat. Biden zeigte dann, wo sein Herz wirklich hingehört, indem er über das Außenministerium eine neue Munitionslieferung veranlasste, eine offensichtliche Geste, die die Kriegsanstrengungen weiter unterstützt, wobei einige Berichte darauf hindeuten, dass mehr als zweihundert US-Militärflugzeuge bereits mehr als 15.000 Bomben geliefert haben, um Bibi zu helfen, mehr Kumpel zu töten.

Die Entscheidung, mehr Waffen an Israel zu liefern, fällt mit der Empfehlung des rechten stellvertretenden Bürgermeisters von Jerusalem zusammen, gefangene Palästinenser, die er als Untermenschen bezeichnete, lebendig zu begraben, was das Weiße Haus nicht kommentierte. Die Regierung begründete die überstürzte Lieferung der Panzerkanonenmunition unter Umgehung der üblichen Prüfverfahren des Kongresses damit, dass Israel das Material dringend benötige, um sich zu verteidigen, und dass die Erfüllung der israelischen Forderungen „für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung“ sei. In einer Pressemitteilung des Außenministeriums wurde das ungewöhnliche Verfahren folgendermaßen beschrieben: „Es wurde festgestellt und dem Kongress eine ausführliche Begründung vorgelegt, dass ein Notfall vorliegt, der den sofortigen Verkauf der oben genannten Verteidigungsartikel und -dienstleistungen an die israelische Regierung im Interesse der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten erfordert, wodurch auf eine Überprüfung durch den Kongress gemäß Abschnitt 36(b) des Waffenexportkontrollgesetzes in seiner geänderten Fassung verzichtet wird. Die Vereinigten Staaten sind der Sicherheit Israels verpflichtet, und es ist für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, Israel bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und einsatzbereiten Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen. Der vorgeschlagene Verkauf steht im Einklang mit diesen Zielen. Israel wird die verbesserten Fähigkeiten als Abschreckung gegen regionale Bedrohungen und zur Stärkung seiner Landesverteidigung einsetzen.“

Da die Hamas keine schweren Waffen besitzt und auch nicht in israelisches Gebiet eindringt oder es besetzt, scheint es sich bei dieser Erklärung eher um eine weitere „große“ Lüge der Regierung zu handeln, ähnlich wie bei der Rede von Außenminister Colin Powell vor der UNO im Jahr 2003, in der er bestätigte, dass der irakische Staatschef Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte und sich darauf vorbereitete, sie einzusetzen. Und sie stellt auch diejenigen in Frage, die glauben, dass die Vereinigten Staaten sich ehrlich bemühen, die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verringern. Josh Paul, der ehemalige Beamte des Außenministeriums, der zurückgetreten war, um gegen die Bereitstellung amerikanischer Waffen für den Einsatz gegen die Menschen in Gaza zu protestieren, reagierte auf die Nachricht mit „… diese beschleunigte Bereitstellung tödlicher Waffen an Israel sollte Anlass sein, ernsthaft darüber nachzudenken, ob die wiederholten Beteuerungen des Ministers, die USA seien bestrebt, die Verluste unter der Zivilbevölkerung bei Israels Operation in Gaza zu minimieren, aufrichtig sind.“

Was machte also die erste Dezemberwoche anders als alle anderen, in denen das Weiße Haus wegschaut und Netanjahu gibt, was er will, während Israel tötet und tötet und tötet? Nun, es ging um mehr als nur um die Lieferung von dreizehntausendneunhunderteinundachtzig (13.981) 120-mm-Panzerpatronen des Typs M830A1 mit hochexplosivem Sprengstoff und Leuchtspur (MPAT) im Wert von schlappen 106,5 Millionen Dollar. Ein bisschen Ärger gab es auch bei den Vereinten Nationen, wo ein Antrag zur Abstimmung kam, der einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert hätte, um Verhandlungen zur Beendigung des Völkermords zu ermöglichen, den Israel betreibt, um das palästinensische Problem für immer zu lösen. Der Antrag war Anfang der Woche von UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt worden, der sich auf einen selten verwendeten Artikel der UN-Charta berief, um den Sicherheitsrat aufzufordern, „auf die Abwendung einer humanitären Katastrophe zu drängen“ und eine Resolution für einen „humanitären Waffenstillstand zwischen Israel und militanten Palästinensern“ zu verabschieden. Guterres warnte, dass die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung aufgrund der Bombardierung der Infrastruktur, des Hungers und der Krankheiten ein „apokalyptisches“ Ausmaß angenommen habe. Er forderte den UN-Sicherheitsrat auf, das Töten im Gazastreifen zu stoppen, da dies eine grundlegende Verantwortung gemäß der UN-Charta sei. Jeden Tag kämpften UN-Mitarbeiter vor Ort im Gazastreifen heldenhaft darum, die Bevölkerung zu ernähren, zu beherbergen und vor israelischen Bomben zu schützen, und mehr als 100 UN-Mitarbeiter wurden getötet – eine höhere Zahl von Toten als bei jeder anderen Operation. Der Antrag wäre einstimmig angenommen worden, wenn es nicht ein kleines Problem gegeben hätte: Die Vereinigten Staaten legten ihr Veto ein und handelten damit eindeutig auf Anweisung von Netanjahu, der sich später bei Biden bedankte. Die endgültige Abstimmung fiel mit 13 zu 1 Stimmen aus, wobei sich Großbritannien der Stimme enthielt und nicht abstimmte. Blinken verteidigte den Schritt in den Sonntags-Talkshows mit den Worten, Israels Bestreben, die Hamas auszuschalten, sei ein „legitimes Ziel“. Er fügte hinzu: „Wenn es zu diesem Zeitpunkt zu einem Waffenstillstand kommt, während die Hamas noch am Leben und intakt ist, und mit der erklärten Absicht, den 7. Oktober wieder und wieder und wieder zu wiederholen, würde dies das Problem nur verewigen.“

Der stellvertretende US-Vertreter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, der eindeutig auf Anweisung des Weißen Hauses und des Außenministeriums handelte, begründete sein Veto damit, dass „die Verfasser der Resolution es ablehnten, den Angriff der Hamas vom 7. Oktober zu verurteilen, bei dem 1.200 Menschen, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, getötet wurden.“ Wood fügte hinzu, dass der Entwurf auch „nicht anerkennt, dass Israel das Recht hat, sich gegen Terrorismus zu verteidigen“. Der israelische Botschafter in den USA, Gilad Erdan, dankte dem Weißen Haus, „dass es fest an unserer Seite steht“.

Aus Frustration über das Veto der USA im Sicherheitsrat stimmte die UN-Vollversammlung am 12. Dezember über die gleiche Resolution ab, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und Gaza gefordert wird. Das Ergebnis war ein überwältigendes Ja: 153; Nein: 10; Enthaltung: 23. Die USA stimmten erneut mit „Nein“, zusammen mit Israel und den üblichen „assoziierten“ südpazifischen Inselterritorien sowie Österreich, Papua-Neuguinea, der Tschechischen Republik, Guatemala, Liberia und Paraguay. Die Abstimmung fand auf einer „Dringlichkeitssondersitzung“ im Rahmen einer „Uniting for Peace“-Resolution statt, die für den Fall eingeführt wurde, dass der Sicherheitsrat aufgrund des Vetos eines ständigen Mitglieds handlungsunfähig wird, und es wurden rechtliche Argumente vorgebracht, dass solche Abstimmungen wie die des Sicherheitsrats als rechtlich bindend angesehen werden können. Natürlich kann dies als irrelevant angesehen werden, da Israel selten, wenn überhaupt, einer UN-Resolution nachgekommen ist, der es sich widersetzt hat, unabhängig davon, ob sie „bindend“ war oder nicht, und da Israels effektive Kontrolle über die US-Regierung garantiert, dass seine Missachtung keine negativen Folgen haben wird.

Berichten zufolge war es das fünfundvierzigste Mal, dass Washington sein Veto zum Schutz des Staates Israel in der UNO eingelegt hat, weshalb der jüdische Staat noch nie für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen wurde. Auch die Vereinigten Staaten, die seit der Gründung der UNO mehr Kriege gegen Länder angezettelt haben, die sie nicht wirklich bedrohten, als irgendjemand sonst, konnten vermutlich immer ihr Veto einlegen, um einen solchen Antrag gegen sich selbst zu blockieren. Das Ergebnis ist, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nur existiert, um gegen Länder vorzugehen, die nicht zu den ständigen Mitgliedern des Rates gehören, oder gegen Israel, das von Washington geschützt wird.

Man sollte meinen, dass all dies eine weit überdurchschnittliche Woche aus der Hölle darstellt, aber es gibt noch mehr, einschließlich eines weiteren anhaltenden Angriffs auf die Redefreiheit, der von Politikern, Medien und jüdischen Milliardären durchgeführt wird, um jegliche Kritik an Israel zu unterbinden. Die Angriffe begannen vor einigen Monaten, als Studenten an einer Reihe von öffentlichen und privaten Universitäten begannen, gegen Israels vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten zu protestieren, die zu einer Zahl von Todesopfern geführt haben, die sich derzeit mit ziemlicher Sicherheit der Zahl von 20.000 nähert oder diese übersteigt, wenn alle Leichen aus den Trümmern der bombardierten Gebäude ausgegraben werden. Einige politisch ehrgeizige Drecksäcke wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, erklärten sofort, dass pro-palästinensische Studentengruppen „Antisemiten“ seien und verbannten sie von den Universitäten des Bundesstaates Florida, während sie gleichzeitig erklärten, dass keine palästinensischen Flüchtlinge in die USA aufgenommen werden sollten, da auch sie „Judenhasser“ seien.

Als das antipalästinensische Narrativ in politischen, medialen und zionistischen Kreisen Gestalt annahm, nahm es eine bekannte Linie an, die in etwa so lautet: Israel ist der jüdische Staat. Wer den jüdischen Staat und/oder den Zionismus kritisiert, ist daher per Definition ein Antisemit. Antisemitismus ist ein „Hassverbrechen“. Wenn Sie eine palästinensische Gruppe wie die Hamas, die von der US-Regierung als „terroristisch“ eingestuft wird, befürworten oder sich für sie einsetzen, leisten Sie „materielle Unterstützung für den Terrorismus“, was ein Verbrechen ist, für das Sie zu einer Geld- oder Gefängnisstrafe verurteilt werden können. Selbst wenn Sie lediglich jüdische Gruppen kritisieren, die Israel unterstützen, sind Sie ebenfalls ein Antisemit und haben ein „Hassverbrechen“ begangen. Nett, nicht wahr? und das Endergebnis ist, dass Israel, das gegen die Konsequenzen seiner Handlungen international immun ist, auch zunehmend überhaupt nicht mehr kritisiert werden kann, ohne dass dies ernsthafte Konsequenzen für den Kritiker hat. Mit anderen Worten: Meinungsfreiheit gibt es in den Vereinigten Staaten nur dann, wenn man Israel oder sogar seine Freunde aufgrund ihres vorzeigbaren Verhaltens nicht verunglimpft.

Einige dieser Konsequenzen mussten kürzlich drei Präsidenten prominenter amerikanischer Universitäten erfahren, als sie auf eine Befragung durch den Kongress reagierten, die durch die Behauptung ausgelöst wurde, dass Colleges Brutstätten des Antisemitismus sind und für die starke Zunahme von Vorfällen, die sich gegen Juden richten, verantwortlich sind. Die Anschuldigungen entbehren nicht einer gewissen Ironie, da die Juden in Amerika von allen ethnisch-religiösen Gruppen die wohlhabendsten, bestausgebildeten, politisch mächtigsten, angesehensten und vom Heimatschutz am besten geschützten sind. Und es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass Juden in den Vereinigten Staaten oder in Europa in irgendeiner Weise zunehmend „Opfer“ sind. Die antisemitischen Vorfälle, die sich häufen, beruhen häufig auf Kritik an dem, was die Israelis den Palästinensern antun, und bestehen oft darin, dass ein jüdischer Student durch ein Plakat oder einen Redner, der das israelische Verhalten kritisiert, beleidigt oder verärgert wird. Tatsächliche physische Konfrontationen sind selten und werden sofort von den entgegenkommenden Mainstream-Medien gemeldet, um das Gefühl zu verstärken, dass Juden in Amerika und sogar weltweit bedroht sind. Bestimmte Gruppen wie die Anti-Defamation League (ADL) sind stark an der Förderung des Narrativs des Judenhasses beteiligt, da dies angesichts ihrer Spenderbasis, die genau das gerne hört, in ihrem Sinne ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein Komplott, um politische und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, sowie um einen Freifahrtschein für schlechtes Verhalten, das andernfalls nicht zu erwarten wäre.

Die drei Universitätspräsidenten, allesamt Frauen, vertraten Harvard, die University of Pennsylvania und das MIT, und alle drei waren vor ihrer Präsidentschaft in ihren jeweiligen Berufen hoch angesehen. Sie ahnten nicht, dass die republikanische New Yorker Kongressabgeordnete Elise Stefanik, ein jüdisches Harvard-Produkt, es auf sie abgesehen hatte und ihnen unterstellte, die akademische Welt hasse Juden und fördere Antisemitismus. Stefanik wurde von jüdischen Oligarchen unterstützt, die damit gedroht haben, die Spenden an die jeweiligen Universitäten drastisch zu kürzen, wenn diese nicht auf ihrer Linie bleiben, und damit das zu tun, was Juden oft vorgeworfen wird, nämlich ihr Geld und die damit erkaufte Macht zu nutzen, um jegliche Diskussion über Themen zu unterbinden, die sie als beunruhigend empfinden.

Besonders empört waren Stefanik und Co. über studentische pro-palästinensische Demonstranten, die „Intifada“ und „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ skandierten. Sie interpretierte beide Ausdrücke als Aufrufe zur Zerstörung Israels, was sie nicht sind. Intifada bedeutet auf Arabisch „Abschütteln“ und ist ein Aufruf zur Befreiung des palästinensischen Volkes und seines Landes von der israelischen Tyrannei. Der „Fluss zum Meer“ ist etwas Ähnliches, ein Aufruf zu einem palästinensischen Staat mit tatsächlicher Souveränität, und keiner von beiden ist ein ausdrücklicher Aufruf, Israelis oder Juden zu töten. Es sind allgemeine Rufe nach Freiheit. Stefanik erwähnte merkwürdigerweise, wenn auch nicht überraschend, nicht die gleichzeitigen tatsächlichen Forderungen von hochrangigen israelischen Regierungsvertretern, alle Palästinenser zu vertreiben oder zu töten, etwas, wozu sie tatsächlich die Macht haben und was als Bedrohung angesehen werden könnte.

Die Universitätspräsidenten wurden vom Kongress, dem Weißen Haus, der Israel-Lobby und den Medien an den Pranger gestellt, weil sie sich weigerten, jegliche Kritik am zionistischen Projekt und am israelischen Verhalten als inakzeptable „freie Meinungsäußerung“ zu bezeichnen, und weil sie behaupteten, dass die Bedeutung politischer Slogans oft vom Kontext abhängt. Damit etwas oder jemand als Quelle der Belästigung gelten kann, was an den betreffenden Hochschulen verboten ist, muss eine direkte Bedrohung einer anderen Person vorliegen. Wenn dies der Fall ist, handelt es sich um Belästigung. Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich um geschützte Äußerungen auf dem Universitätsgelände, selbst wenn sie das Verhalten einer Gruppe kritisieren oder sogar rassistisch sind. So sollte es auch sein.

Und wenn Sie dachten, dass die Gemeinheiten der Woche damit zu Ende sind, haben Sie sich getäuscht. Im Laufe der Woche gab es auch eine beschämende Aktion des Kongresses, der einen Antrag von Senator Rand Paul auf Abzug der US-Truppen aus Syrien mit 13 zu 84 Stimmen ablehnte. Ironischerweise begingen US-Bomber am selben Tag, dem 7. Dezember, dem Pearl-Harbor-Tag, ein Kriegsverbrechen, indem sie 36 syrische Dorfbewohner als Vergeltung für eine Reihe von Angriffen auf US-Stützpunkte töteten. Die amerikanischen Soldaten halten sich illegal in Syrien auf, um die rechtmäßige Regierung von Bashar al-Assad zu stürzen, auch wenn sie behaupten, dass sie gegen die ISIS-Terroristen vorgehen wollen. Außerdem sitzen sie auf Syriens Ölfördergebiet und stehlen das Öl. Sowohl Syrien als auch der benachbarte Irak würden es gerne sehen, wenn die „Yankees nach Hause gehen“, aber das Pentagon behauptet, dass die Angriffe auf die Stützpunkte von Gruppen durchgeführt wurden, die mit dem Iran, Washington und Israels Hauptfeind in der Region, verbunden sind, so dass das Weiße Haus beschlossen hat, dass das Töten syrischer Bauern eine gerechtfertigte Gegenleistung ist. Unterdessen bombardiert Israel regelmäßig syrische Flughäfen in Damaskus und Aleppo mit der Begründung, dass sie vom iranischen Militär und den Revolutionsgarden genutzt werden.

In dieser Woche verabschiedete der Kongress auch einen Antrag, der zum Teil erklärt, warum die US-Außenpolitik in der Nahostregion so inkohärent ist. Mit 311 zu 14 Stimmen erklärte der Kongress in einer von der US-Regierung ausgearbeiteten und unterstützten Entschließung, dass Antizionismus als Antisemitismus zu betrachten ist, und erhielt dabei die Unterstützung aller Republikaner außer einem. Zweiundneunzig Demokraten stimmten mit „anwesend“ – ohne eine Position für oder gegen die Maßnahme einzunehmen -, während 95 sie unterstützten und damit den Weg für weitere Verfolgungen wegen Hassverbrechen und eine Verschärfung der rechtlichen Verpflichtungen für Israelkritiker ebneten. Antizionismus ist natürlich kein Antisemitismus, denn der Zionismus ist eine politische Bewegung und das Judentum ist eine Religion. Tatsächlich lehnen viele religiöse Juden die Idee eines jüdischen Staates ab, und viele säkulare Juden beteiligen sich derzeit aktiv und sogar prominent an den humanitären Protesten gegen Israels Massaker an den Menschen im Gazastreifen.

Schließlich gab es in dieser Woche auch Vorträge von Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin, die beide erläuterten, warum der Kongress mehrere Milliarden Dollar für die Ukraine bereitstellen muss. Biden warnte ausdrücklich und mit ziemlicher Sicherheit zu Unrecht: „Wenn Putin die Ukraine einnimmt, wird er nicht dabei stehen bleiben. Wir werden etwas haben, was wir nicht wollen und was wir heute nicht haben: Amerikanische Truppen kämpfen gegen russische Truppen.“ Austin verdoppelte die Warnung, indem er den Kongressmitgliedern mitteilte, er werde „Ihre Onkel, Cousins und Söhne in den Kampf gegen Russland schicken, wenn die Hilfe für die Ukraine nicht genehmigt wird“. Bidens und Austins Wahnvorstellung beruht auf der Annahme, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Sowjetunion wieder aufbauen wird, indem er sich die baltischen Staaten, die NATO-Verbündete sind, einverleibt, nachdem er die Ukraine geschluckt hat. Das ist eine Panikmache, die auf keinerlei Beweisen beruht, und Russland hat nicht einmal den Wunsch oder die Fähigkeit, die gesamte Ukraine einzunehmen, geschweige denn die UdSSR wiederherzustellen, was seine Führung klar erkannt hat. Glücklicherweise haben nur wenige in Washington und Europa diesen Schwachsinn geglaubt, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, der Biden einige Tage später einen Überraschungsbesuch abstattete, um ihn um Geld zu bitten, ging im Grunde mit leeren Händen nach Hause.

Wahrscheinlich gibt es noch mehr von dieser ereignisreichen Woche, wenn ich etwas tiefer grabe, aber ich bin sicher, dass die Leser das Wesentliche verstehen. Es war eine katastrophale Woche für die wahren Interessen der Vereinigten Staaten, und ich sehe nichts, was dem Durchschnittsamerikaner nützt, ganz im Gegenteil. Aber das ist das Muster einer ganzen Reihe von US-Regierungen, die leider ihr Bestes getan haben, um die Vereinigten Staaten so zu zerstören, wie sie einst waren, ganz im Sinne von George W. Bushs Versprechen, der neue Sheriff in der Stadt zu sein, der bereit und willens ist, gegen die ganze Welt Krieg zu führen. Wer wird uns von diesen Monstern befreien, oder sind sie zu tief im System verwurzelt, um beseitigt zu werden? Das ist die eigentliche Frage.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte Außenpolitik der USA im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …