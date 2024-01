Commemorating A Past Holocaust While Cheerleading The Current One The US and eight of its allies have suspended funding to UNRWA, the primary humanitarian agency in Gaza, following Israeli allegations that a dozen employees of the 30,000-staff organization were…

Einem vergangenen Holocaust gedenken und gleichzeitig den aktuellen bejubeln

Caitlin Johnstone

28. Jnauar 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Die USA und acht ihrer Verbündeten haben die Finanzierung des UNRWA, der wichtigsten humanitären Organisation im Gazastreifen, ausgesetzt, nachdem Israel behauptet hatte, dass ein Dutzend Mitarbeiter der 30.000 Mitarbeiter zählenden Organisation in den Angriff der Hamas vom 7. Oktober verwickelt waren. Die Anschuldigungen tauchten praktischerweise zur gleichen Zeit auf wie die Urteile des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel in der von Südafrika angestrengten Völkermordklage und verdrängten das IGH-Urteil in den Schlagzeilen der westlichen Massenmedien schnell. Die USA haben die südafrikanische Klage weiterhin als unbegründet abgetan.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte gegenüber Axios, dass der israelische Geheimdienst die Informationen über die UNRWA-Mitarbeiter hauptsächlich durch „Verhöre von Militanten, die während des Angriffs am 7. Oktober verhaftet wurden“, erhalten habe. Israel hat eine lange Geschichte der Anwendung von Folter in seinen Verhören, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie nicht auch bei gefangenen Hamas-Kämpfern in den letzten Monaten angewandt wurde.

Um es noch einmal zusammenzufassen.

Anschuldigungen wegen Völkermordes, die vom Internationalen Gerichtshof als glaubwürdig eingestuft wurden: Lächerliche Lügen. Sie sind es nicht wert, sich wegen eines einzigen Massakers zu widersetzen.

Unbewiesene Behauptungen über UNRWA-Mitarbeiter, die durch Folter erpresst wurden: Die Wahrheit des Evangeliums. Es lohnt sich, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen einzustellen.

Wie kann JEDE unbewiesene Behauptung der israelischen Regierung von NIEMANDEM mehr ernst genommen werden? Es sollte eine Grenze dafür geben, wie viele Lügen man in Umlauf bringen kann, bevor die gesamte politische und mediale Klasse einen auslacht, wenn man irgendetwas behauptet.

Es ist so surreal, zu beobachten, wie die Manager des Imperiums feierliche Worte zu Ehren des Holocaust-Gedenktags verkünden, während sie mit Begeisterung einen modernen Völkermord in Gaza unterstützen.

Dem Holocaust zu gedenken und gleichzeitig den aktuellen Holocaust zu bejubeln, ist eine Dystopie der nächsten Stufe.

Die IDF erschossen einen Palästinenser, der in einer ausgewiesenen „Sicherheitszone“ eine weiße Flagge trug, direkt vor den Augen eines ITV-Nachrichten-Teams und sorgten damit weltweit für Schlagzeilen.

Es ist unbestreitbar, dass die IDF routinemäßig Palästinenser töten, die weiße Fahnen schwenken, seit sie im letzten Monat drei entkommene israelische Geiseln töteten, die eine weiße Fahne schwenkten, weil sie sie fälschlicherweise für Palästinenser hielten. Dies war nur das erste Mal, dass die westliche Presse dies filmte.

Ein Jahr, in dem ein demokratischer Präsident in den Wahlkampf zieht und gleichzeitig ein aktiver Völkermord stattfindet, der von demselben Präsidenten unterstützt wird, zeigt das wahre Gesicht der Demokratischen Partei deutlicher als alles andere, an das ich mich erinnern kann.

Biden bereitet sich darauf vor, Israel 50 Kindermord-Jets und 12 Kindermord-Hubschrauber zu schicken, aber nein, wir dürfen uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, denn es ist ein Wahljahr und Trump ist ein sehr schlechter Mensch.

Ich verstehe die Logik der Wahl des geringeren Übels. Ich verstehe nur nicht die Logik, einen Präsidenten, der einen buchstäblichen Völkermord unterstützt und sich auf nukleare Brinkmanship einlässt, als „kleineres Übel“ zu bezeichnen.

Ein politisches Establishment, das einem sagt, man müsse zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten wählen, die beide Israel dabei helfen wollen, Tausende von Kindern zu ermorden, ist ein politisches Establishment, das nicht existieren darf.

Israel wurde seit dem 7. Oktober bei einer Lüge nach der anderen ertappt, und doch sollen wir glauben, dass es verrückter antisemitischer Holocaust-Leugnung gleichkommt, wenn wir glauben, dass es über einige der Dinge, die am 7. Oktober passiert sind, auch gelogen haben könnte.

Junge Menschen haben 2020 gegen Rassismus und Ungerechtigkeit protestiert und 2022 damit verbracht, sich sagen zu lassen, dass es schlecht ist, wenn eine Besatzungsmacht Bomben auf Menschen abwirft, aber als Israel 2023 eine rassistische und ungerechte Bombenkampagne startete, waren ältere Generationen immer noch irgendwie überrascht, dass junge Menschen sich dagegen wehrten.

Israel zu verteidigen bedeutet, das US-Imperium zu verteidigen, denn die militärische Macht des US-Imperiums macht die Existenz Israels erst möglich. Man kann beides nicht voneinander trennen. Die Apologeten Israels tun so, als würden sie ein tapferes kleines Außenseiterland im Nahen Osten und eine verfolgte religiöse Minderheit verteidigen, während sie in Wirklichkeit das mächtigste Imperium, das je existiert hat, und die mörderischste und tyrannischste Machtstruktur des 21.Jahrhunderts verteidigen.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld iaufmein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie von Monat zu Monat Taschenbuchausgaben meiner Schriften kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

