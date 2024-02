Funding freeze could halt UNRWA operations by end of month Rights groups say suspension of support could „constitute complicity in genocide.“

Vertriebene Palästinenser, die in einer UNRWA-Schule in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, Schutz suchen, 11. Januar. Naaman Omar APA-Bilder

Einfrieren der Mittel könnte UNRWA-Betrieb bis Ende des Monats zum Erliegen bringen

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

3. Februar 2024

Laut Philippe Lazzarini, dem Direktor des Hilfswerks, wird das UNRWA gezwungen sein, seinen Betrieb bis Ende des Monats einzustellen, wenn die Finanzierung nicht wiederhergestellt wird.

Die Geberländer, darunter die USA, der größte Geldgeber des Hilfswerks, haben ihre Hilfen im Wert von 440 Millionen Dollar ausgesetzt, nachdem Israel unbestätigte Behauptungen aufgestellt hatte, wonach eine Handvoll UNRWA-Mitarbeiter in Gaza in die von der Hamas angeführten Angriffe vom 7. Oktober verwickelt war.

Martin Griffiths, der Leiter der UN-Hilfsorganisation, erklärte am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat, dass die humanitäre Hilfe der Weltorganisation im Westjordanland und im Gazastreifen davon abhängt, dass das UNRWA angemessen finanziert wird und einsatzfähig ist, und forderte die Rücknahme der „Entscheidungen über die Zurückhaltung von Mitteln“.

Drei palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – verurteilten das Einfrieren der Mittel für das UNRWA und erklärten diese Woche, dass dies einem Akt der kollektiven Bestrafung von 5,9 Millionen bei der Organisation registrierten palästinensischen Flüchtlingen gleichkomme.

Auch der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, sprach sich gegen das aus, was er als „kollektive Bestrafung“ des palästinensischen Volkes bezeichnete. Er sagte, dass der Zusammenbruch der Agentur „Hunderttausende von Menschen“ in den Tod treiben würde.

Petra De Sutter, die stellvertretende belgische Ministerpräsidentin, bezeichnete das UNRWA in dieser Woche als „unersetzlich für die Bereitstellung dringender und wichtiger humanitärer Hilfe im Gazastreifen“. Einen Tag vor dieser Äußerung bombardierte Israel die Gaza-Büros der belgischen Hilfsorganisation.

Die palästinensischen Menschenrechtsgruppen warnten, dass die Aussetzung der Mittel, „die zur Einstellung der humanitären Hilfe im Gazastreifen führt, eine Mitschuld am Völkermord darstellen könnte“. Dies gelte insbesondere für die USA und Deutschland, zwei der wichtigsten Geldgeber des UNRWA.

Das Lemkin-Institut für die Verhütung von Völkermord erklärte, dass die Entscheidung, die Finanzierung auszusetzen, „eine Verlagerung mehrerer Länder von einer potenziellen Komplizenschaft bei Völkermord zu einer direkten Beteiligung an der herbeigeführten Hungersnot darstellt“.

Das Institut fügte hinzu, dass „dies ein Angriff auf das ist, was von persönlicher Sicherheit, Freiheit, Gesundheit und Würde in Palästina übrig geblieben ist.“

Das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge ist der größte Anbieter von humanitärer Hilfe im Gazastreifen, wo die große Mehrheit der Bevölkerung „für ihr schieres Überleben“ darauf angewiesen ist, erklärte das UNRWA am Donnerstag.

Das UNRWA ist die erste UN-Agentur, die jemals gegründet wurde, und bietet rund sechs Millionen palästinensischen Flüchtlingen im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland sowie im Libanon, in Syrien und Jordanien regierungsähnliche Dienste an.

Zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind beim UNRWA registrierte Flüchtlinge. Unter den rund 27.000 Menschen, die seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getötet wurden, befinden sich mehr als 150 UNRWA-Mitarbeiter, und mehr als 140 Einrichtungen des Hilfswerks wurden beschädigt oder zerstört, darunter auch der Hauptsitz in Gaza-Stadt.

Hunderttausende von Vertriebenen sind in UNRWA-Einrichtungen im gesamten Gazastreifen untergebracht. Bei den Angriffen auf diese UN-Einrichtungen wurden mehr als 350 Vertriebene getötet und 1.255 verletzt.

„Böswilliges Motiv“

Das Hilfswerk, das auf die freiwillige Finanzierung durch die UN-Mitgliedstaaten angewiesen ist, musste in den letzten Jahren einen Rückgang der Beiträge hinnehmen, während der Bedarf an seinen Dienstleistungen weiter gestiegen ist. Der UN-Generalsekretär warnte letzten Sommer, dass das UNRWA „am Rande des finanziellen Zusammenbruchs“ stehe.

Die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen sagen, dass der Zeitpunkt der israelischen Anschuldigungen gegen das UNRWA „auf ein böswilliges Motiv schließen lässt“, nachdem der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Zwischenurteil festgestellt hat, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

Eine von mehreren einstweiligen Maßnahmen, die der Gerichtshof erlassen hat, verlangt von Israel, „sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die dringend benötigte Grundversorgung und humanitäre Hilfe zu ermöglichen“.

Die Menschenrechtsgruppen sagten, dass die Anschuldigungen, die zu einem günstigen Zeitpunkt erhoben wurden, „auf Repressalien gegen das UNRWA hinauslaufen, dessen Aussagen in dem maßgeblichen Urteil des IGH gegen Israel unterstützt werden.“

Es gibt ein Muster für ein solches Verhalten in der Vergangenheit: Israel verweigert UN-Beamten und anderen Menschenrechtsermittlern routinemäßig die Einreise und weigerte sich, das Visum für Lynn Hastings, die ehemalige oberste UN-Beauftragte für humanitäre Hilfe im Westjordanland und Gaza, zu verlängern.

Der Staat verweigerte offenbar auch Volker Türk, dem UN-Menschenrechtsbeauftragten, während seines fünftägigen Besuchs in der Region Anfang November letzten Jahres die Einreise.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte den UN-Botschaftern bei einem Treffen in Jerusalem in dieser Woche, das UNRWA sei von der Hamas „völlig unterwandert“ und müsse ersetzt werden.

„Ich sage dies mit großem Bedauern, denn wir hatten gehofft, dass es ein objektives und konstruktives Gremium geben würde, das Hilfe anbietet“, so Netanjahu gegenüber den Diplomaten. „Wir brauchen heute ein solches Gremium in Gaza, aber das UNRWA ist nicht dieses Gremium“.

Netanjahu beklagte sich auch darüber, dass die Vereinten Nationen Israels Aktionen unter die Lupe nehmen, wiederholte entlarvte Behauptungen über Gräueltaten und sagte, sein Land führe „den Krieg der Zivilisation gegen die Barbarei“.

Netanjahu hob das UNRWA hervor, weil es Informationen vorgebracht hatte, die Südafrika in seiner Völkermordklage gegen Israel in Den Haag zitiert hatte.

Andere israelische Beamte sind weniger erpicht als Netanjahu auf den sofortigen Zusammenbruch des UNRWA.

Ein ungenannter hochrangiger Beamter erklärte gegenüber der Times of Israel: „Wenn das UNRWA seine Arbeit vor Ort einstellt, könnte dies zu einer humanitären Katastrophe führen, die Israel zwingen würde, seinen Kampf gegen die Hamas einzustellen.

Eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen ist seit Monaten im Gange, nachdem Israel zu Beginn seiner Gegenoffensive die Versorgung mit Strom, Treibstoff, Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Gütern unterbrochen hatte.

Einige dieser lebensnotwendigen Güter wurden im Gazastreifen wiederhergestellt, allerdings in einem Umfang, der bei weitem nicht ausreicht, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, da israelische Beschränkungen und Militäroperationen kommerzielle Aktivitäten und Hilfslieferungen in großem Umfang verhindern.

Die Palästinenser im Gazastreifen sind mit einer Massenverhungerung konfrontiert, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, und müssen Gras essen und verschmutztes Wasser trinken, um die von Israel auferlegten Hungersnotbedingungen zu überleben.

Christian Lindmeier, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation, sagte, die Anschuldigungen gegen UNRWA-Mitarbeiter seien „eine Ablenkung von dem, was wirklich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in Gaza passiert“.

„Es ist eine Ablenkung davon, dass einer ganzen Bevölkerung der Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung und Unterkunft verwehrt wird“, fügte er hinzu. „Es ist eine Ablenkung davon, dass seit mehr als 100 Tagen kein Strom mehr nach Gaza kommt.

Recht auf Rückkehr

Die jahrzehntelange Kampagne Israels zur Schließung des UNRWA widerlegt Netanyahyus Behauptung des Bedauerns.

Die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen erklärten, dass Israels Wunsch, das Hilfswerk zu zerstören, „von der Kernfrage des UNRWA-Mandats angetrieben wird: der Umsetzung der Resolution 194 (III) der UN-Generalversammlung“.

Diese Resolution wurde im Dezember 1948 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, nachdem Hunderttausende von Palästinensern von zionistischen Milizen und dem israelischen Militär gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben worden waren.

„Flüchtlingen, die in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, sollte dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden“, heißt es in der UN-Resolution. Sie fügt hinzu, dass Flüchtlinge, die nicht zurückkehren wollen, für den Verlust oder die Beschädigung ihres Eigentums entschädigt werden sollten.

Israel hat den Palästinensern die Ausübung ihres Rechts auf Rückkehr in die von ihm besetzten Gebiete verweigert, weil dies „den demografischen Charakter Israels bis zu dem Punkt verändern würde, an dem es als jüdischer Staat nicht mehr existiert“, wie die Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien in einem Bericht von 2017 feststellte.

„Unsere Organisationen betonen, dass das UNRWA als Institution erhalten bleiben muss, um die Rechte der Palästinenser zu schützen“, so die drei genannten Menschenrechtsgruppen.

Den palästinensischen Flüchtlingen werde „immer noch systematisch ihr unveräußerliches Recht auf Rückkehr verweigert und sie müssen seit Generationen in Flüchtlingslagern leben, wobei ihnen die Bewegungsfreiheit und die grundlegenden Menschenrechte verweigert werden“, so die Gruppen weiter.

Die Palästinenserrechtsgruppen stellen fest, dass die Länder, die ihre Unterstützung für das UNRWA eingestellt haben – zu denen neben den USA auch Deutschland, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Italien, die Niederlande, Schweden, Finnland, Estland, Island, Japan, Österreich, Lettland, Litauen und Rumänien gehören – ihre Appelle, die Bewaffnung Israels einzustellen, nicht beachtet haben.

Der britische Nachrichtensender Sky News berichtete diese Woche, er habe die Geheimdienstdokumente Israels gesehen, die angeblich die Behauptung stützen, dass UNRWA-Mitarbeiter mit der Hamas in Verbindung stehen.

Laut Sky News wird in dem Dossier, das ausländischen Regierungen, aber nicht den UN-Behörden zugänglich gemacht wurde, behauptet, dass sechs UNRWA-Mitarbeiter am 7. Oktober von Gaza aus nach Israel „eingedrungen“ seien. Vier dieser sechs Mitarbeiter „sollen an der Entführung von Israelis beteiligt gewesen sein, während ein weiterer Mitarbeiter ‚logistische Unterstützung‘ geleistet haben soll“, so Sky News.

In ersten Berichten der vergangenen Woche hieß es, Israel habe behauptet, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien.

Sky News fügte hinzu, dass in dem israelischen Dossier behauptet wird, dass 10 Prozent der 12.000 UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen der Hamas und dem Islamischen Dschihad angehören, einer anderen palästinensischen Gruppierung, die bewaffneten Widerstand leistet. Das Dossier behauptet auch, dass etwa die Hälfte der UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen „mit einem Hamas-Aktivisten ersten Grades verwandt“ sind.

Das israelische Dossier versucht offenbar, die Koordinierung des UNRWA mit den lokalen Behörden als eine Form der Unterordnung unter die Hamas darzustellen, die seit 2007 de facto die inneren Angelegenheiten des Gazastreifens regiert.

„In den Dokumenten des israelischen Geheimdienstes werden mehrere Behauptungen aufgestellt, für die Sky News keine Beweise gefunden hat, und viele der Behauptungen, selbst wenn sie wahr wären, würden das UNRWA nicht direkt belasten“, so der Sender.

Fragwürdige Dossiers

Das UNRWA-Dossier, über das Sky News berichtet, scheint früheren Dokumenten zu ähneln, die von Israel und seinen Bevollmächtigten erstellt wurden, um palästinensische Nichtregierungsorganisationen mit Widerstandsgruppen in Verbindung zu bringen und ihnen so die europäische Finanzierung zu entziehen.

Die europäischen Staaten erklärten, sie seien nicht von einem geheimen Dossier überzeugt, das Israel zum Beweis seiner Behauptungen gegen mehrere prominente palästinensische zivilgesellschaftliche Gruppen vorgelegt hatte, die 2021 zu „terroristischen Organisationen“ erklärt wurden.

Grundlage des Dossiers sind die Aussagen von zwei Männern, die wegen mutmaßlichen finanziellen Fehlverhaltens aus einer Organisation entlassen wurden.

Der Anwalt eines der Männer behauptet, dass er während seines Verhörs möglicherweise misshandelt oder gefoltert wurde.

Aus dem geheimen Dossier, dessen Inhalt von der Zeitschrift +972 aufgedeckt wurde, geht hervor, dass die beiden Männer mit den anderen palästinensischen Organisationen, gegen die ihre Aussage verwendet wurde, nicht vertraut waren.

Äußerungen israelischer Beamter lassen vermuten, dass die aktuellen Anschuldigungen gegen UNRWA-Mitarbeiter möglicherweise auf Informationen beruhen, die Häftlingen entlockt wurden, was den Verdacht auf Folter und Misshandlung nahe legt.

