Iron bars, electric shocks, dogs and cigarette burns: How Palestinians are tortured in Israeli detention Men detained by Israeli forces since the start of the war are returning to Gaza with harrowing accounts of mock executions, constant beatings and humiliating mistreatment

Foto: Israelische Soldaten stehen am 8. Dezember 2023 im Gazastreifen neben einem Lastwagen mit palästinensischen Gefangenen ohne Hemd (Reuters/Yossi Zeliger)

Eisenstangen, Elektroschocks, Hunde und Zigarettenverbrennungen: Wie Palästinenser in israelischen Gefängnissen gefoltert werden

Von Ahmed Aziz, Lubna Masarwa und Simon Hooper

11. März 2024

Männer, die seit Beginn des Krieges von den israelischen Streitkräften festgehalten wurden, kehren mit erschütternden Berichten über Scheinhinrichtungen, ständige Schläge und erniedrigende Misshandlungen nach Gaza zurück

Palästinensische Männer, die seit Beginn des Krieges in Gaza von den israelischen Streitkräften festgehalten werden, haben Middle East Eye berichtet, wie sie mit Hunden und Strom gefoltert, Scheinhinrichtungen ausgesetzt und unter erniedrigenden und entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurden.

Ein Mann, der von den israelischen Streitkräften aus einer Schule in Gaza entführt wurde, wo er mit seiner Familie Zuflucht gesucht hatte, beschrieb in seinen Aussagen gegenüber MEE, wie er 42 Tage lang in Handschellen und mit verbundenen Augen in einem Metallkäfig festgehalten wurde.

Während der Verhöre seien ihm Elektroschocks verabreicht worden, und er sei von Hunden der Armee gekratzt und gebissen worden.

Auch andere Männer beschrieben, dass sie Stromschläge erhielten, von Hunden angegriffen, mit kaltem Wasser übergossen wurden, dass ihnen Essen und Wasser verweigert wurde, dass sie keinen Schlaf bekamen und dass sie ständig lauter Musik ausgesetzt waren.

„Sie haben niemanden verschont. Es gab 14-jährige Jungen und 80-jährige Männer“, sagte einer der Männer, Moaz Muhammad Khamis Miqdad, der im Dezember in Gaza-Stadt gefangen genommen und mehr als 30 Tage lang festgehalten wurde.

Neben den drei im Gazastreifen gefangen genommenen Männern sprach MEE mit einem Mann, der bei einer Razzia in der Stadt Qalqilya im Westjordanland festgenommen wurde. Er berichtete, dass ihm während der Verhöre die Augen verbunden, er nackt ausgezogen und an den Armen aufgehängt wurde, wobei er wiederholt geschlagen und mit Zigaretten verbrannt wurde.

Er beschrieb auch, dass er tagelang bei eisiger Kälte festgehalten wurde und nicht schlafen durfte und dass ein Soldat in eine Flasche urinierte und sie ihm reichte, nachdem er um Wasser gebeten hatte.

Alle vier Männer beschrieben, dass sie gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen, und dass sie während ihrer wochenlangen Inhaftierung ständig von israelischen Soldaten geschlagen und misshandelt wurden.

MEE hat auch mit einer Reihe anderer ehemaliger Häftlinge gesprochen, die ähnliche Erfahrungen wie die Männer in dieser Geschichte beschrieben.

Ihre Berichte über Folter und Misshandlung schließen sich ähnlichen Vorwürfen von Menschenrechtsbeobachtern an.

Die israelische Kriegsführung gegen die Hamas im Gazastreifen ist bereits Gegenstand eines Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof, in dem Israel des Völkermordes beschuldigt wird, sowie einer laufenden Untersuchung von Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof.

Letzte Woche berichtete die New York Times über eine unveröffentlichte Untersuchung der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa), in der Hunderte von palästinensischen Gefangenen, die während des Gaza-Krieges festgehalten wurden, misshandelt worden sein sollen.

Viele dieser Details scheinen mit den Aussagen ehemaliger Gefangener übereinzustimmen, die mit MEE gesprochen haben.

Am Donnerstag berichtete Haaretz, dass seit Beginn des Krieges mindestens 27 Gefangene aus dem Gazastreifen in israelischen Militäreinrichtungen gestorben sind. Einige der Toten seien auf dem Militärstützpunkt Sde Teiman im Süden Israels und dem Stützpunkt Anatot im Westjordanland ums Leben gekommen, hieß es.

Am Freitag erklärte die UN-Sonderberichterstatterin für Folter, Alice Jill Edwards, dass sie die Vorwürfe der Folter und Misshandlung palästinensischer Häftlinge durch Israel untersuche und Gespräche mit den israelischen Behörden führe, um das Land im Rahmen einer Erkundungsmission zu besuchen.

Ramy Abdu, der Vorsitzende von Euro-Med Human Rights Monitor, der auch Berichte über Folter in Haft zusammengestellt hat, sagte, die Aussagen von Palästinensern, die aus israelischer Haft entlassen wurden, seien „zutiefst beunruhigend“.

Abdu sagte gegenüber MEE: „Diese Zeugenaussagen offenbaren ein systematisches Muster von Misshandlungen, einschließlich erzwungener Leibesvisitationen, sexueller Belästigung, Vergewaltigungsdrohungen, schwerer Schläge, Hundeangriffe und Verweigerung von lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Wasser und Zugang zu Toiletten. Diese Handlungen fügen den Opfern nicht nur körperliche Schmerzen zu, sondern hinterlassen auch bleibende psychische Narben.

„Der Einsatz solch brutaler Taktiken, insbesondere gegen schwache Gruppen wie Frauen, Kinder und ältere Menschen, ist verwerflich und stellt eine grobe Verletzung der Menschenwürde und des Völkerrechts dar.

Miriam Azem, eine Mitarbeiterin der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Adalah, sagte, dass Berichte über „allgegenwärtige Folter und Misshandlung“ von palästinensischen Gefangenen in israelischem Gewahrsam ein sofortiges internationales Eingreifen erforderten.

„Hunderte von Palästinensern aus dem Gazastreifen werden nach wie vor ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Dringlichkeit der aktuellen Situation erfordert nicht nur Aufmerksamkeit, sondern ein sofortiges und entschlossenes Eingreifen der internationalen Gemeinschaft. Jedes Nichteingreifen stellt eine ernste Bedrohung für das Leben der Palästinenser dar“, so Azem gegenüber MEE.

Die israelische Armee hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht auf die Bitte von MEE um einen Kommentar reagiert. Die israelische Armee hat zu den Vorwürfen bezüglich der Misshandlung von Gefangenen erklärt, dass ein solches Verhalten „gegen die Werte der IDF und die Befehle der IDF verstößt und daher absolut verboten ist“.

Die Soldaten handelten „im Einklang mit israelischem und internationalem Recht, um die Rechte der Gefangenen zu schützen“. Sie erklärte, dass jeder Todesfall in israelischem Militärgewahrsam untersucht werde und dass einige der Verstorbenen bereits vorbestehende medizinische Probleme oder Verletzungen gehabt hätten.

Sie stellten mich mit dem Gesicht zur Wand auf die Knie“.

Naeem Youssef Salem Abu Al-Hassan, ein 19-Jähriger aus Jabalia im nördlichen Gazastreifen, sagte gegenüber MEE, er sei zusammen mit anderen jungen Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren inhaftiert worden, nachdem die israelischen Streitkräfte die verbliebenen Bewohner aufgefordert hatten, die Stadt am 27. Dezember 2023 zu verlassen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten er und seine Großfamilie wochenlang Luftangriffe, Panzerangriffe und Scharfschützenbeschuss ertragen müssen, die einen Großteil des Viertels zerstört und einige seiner Verwandten getötet hätten.

Kurz darauf, so Hassan, hätten ihn israelische Soldaten gebeten, zwei Leichen auf der Straße zu identifizieren, bei denen es sich um Kämpfer gehandelt haben soll.

Hassan sagte, er kenne die Identität der Leichen nicht und habe keine Verbindungen zu Kämpfern.

„Sie glaubten mir nicht und bestanden darauf, dass ich sie erkenne, sonst würden sie mich erschießen und neben den Leichen absetzen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann setzten sie mich mit dem Gesicht zur Wand auf die Knie.“

Hassan sagte, die Soldaten hätten ihn dann getreten und ihn einen Lügner genannt. Man fesselte ihn mit Handschellen, verband ihm die Augen und schleppte ihn in ein nahe gelegenes Haus, in dem auch andere Gefangene festgehalten wurden.

„Ein Soldat rauchte eine Zigarette und versuchte, mich im Gesicht zu verbrennen. Ich sagte ihm, dass ich das nicht aushalte, und er fing an, mich zu schlagen und zu treten“, sagte er.

In einem am 7. Dezember veröffentlichten Video sind palästinensische Männer zu sehen, die von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet werden (Screengrab/X)

Palästinensische Männer wurden von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet, wie ein am 7. Dezember veröffentlichtes Video zeigt (Screengrab/X)

In dieser Nacht wurden die Männer zusammengetrieben und auf die Straße gebracht, wo sie von Soldaten und Panzern umzingelt waren, so Hassan. Auf der Straße waren tiefe Löcher gegraben worden, und ein Soldat begann, ihn in eines der Löcher zu schieben.

„Ich fühlte, das war’s, er wird mich jetzt definitiv töten. Das wird wahrscheinlich mein letzter Atemzug sein“, sagte er.

Stattdessen wurden die Männer auf Lastwagen verladen. Sie wurden mehrere Stunden lang herumgefahren, während sie von den sie bewachenden Soldaten beschimpft, getreten und geschlagen wurden. Dann wurden sie in ein anderes Fahrzeug verfrachtet und weiter herumgefahren, wobei sie immer noch geschlagen wurden.

Sie haben sie auf uns losgelassen. Die Hunde griffen uns an und zerkratzten uns, während der Kommandant uns weiterhin mit äußerster Brutalität schlug.

– Naeem Youssef Salem Abu Al-Hassan

Schließlich wurden sie an einem unbekannten Ort abgesetzt. Fünf Soldaten kamen in den Raum, in dem sie festgehalten wurden, und schlugen weiter auf sie ein.

Dieses Muster, bei dem sie in Fahrzeugen zwischen verschiedenen Orten hin- und hergefahren und dabei ständig geschlagen wurden, setzte sich über mehrere Tage fort.

Schließlich kamen die Männer an einem Ort an, an dem sie gezwungen wurden, auf dem Boden zu knien, immer noch mit Handschellen gefesselt und mit verbundenen Augen.

„Wir blieben alle 37 Tage lang so… fast nackt in der glühenden Kälte, unsere Körper waren erschöpft, unsere Seelen trieben dahin. Das Essen reichte kaum aus, um uns am Leben zu erhalten“, sagte Hassan.

Als die Männer versuchten, sich über ihre Haftbedingungen zu beschweren, brachten ihre Entführer Soldaten mit Hunden herbei.

„Sie ließen sie auf uns los. Die Hunde griffen uns an und zerkratzten uns, während der Kommandant uns weiterhin mit äußerster Brutalität schlug.“

Alle paar Tage wurden die Männer zum Verhör gebracht. Hassan sagte, dass ihm Bilder von Tunneln gezeigt wurden und seine Vernehmungsbeamten ihn fragten, was er darüber wisse.

„Immer wenn ich sagte, dass ich nichts wüsste, schlugen, boxten und traten sie mich am ganzen Körper“, sagte Hassan.

„Die Soldaten mit ihrem Kommandanten machten viel Lärm … so dass wir nicht schlafen konnten und erschöpft und völlig überanstrengt von Müdigkeit, Hunger und Folter blieben.“

Eines Nachts in den frühen Morgenstunden, als er versuchte, sich auszuruhen, wurde Hassan von einem Soldaten wach getreten und mit vier anderen Männern zu einem Bus gezerrt. Der Bus brachte sie nach Karm Abu Salem, dem Hauptübergang zwischen Israel und dem südlichen Gazastreifen, wo sie freigelassen wurden.

„Der Kommandant schrie uns an, dass wir schnell gehen sollten, aber ich konnte kaum gehen, weil ich geschlagen wurde, kniete und nichts zu essen und keinen Schlaf bekam. Die Soldaten rannten hinter uns her, um uns Angst einzujagen.

Hassan sagte, dass es den Männern gelang, sich zu den nahe gelegenen UN-Bussen zu schleppen, die darauf warteten, sie abzuholen.

Sie wollten, dass wir zwischen Leben und Tod stehen“.

Moaz Muhammad Khamis Miqdad, 26, erzählte MEE, dass er am 21. Dezember von israelischen Soldaten mit vorgehaltener Waffe aufgegriffen wurde, als er mit seiner Familie in einer Schule im Viertel Sheikh Radwan in Gaza-Stadt Zuflucht suchte.

Zusammen mit anderen Männern wurde er gezwungen, sich bis auf seine Unterwäsche auszuziehen. Anschließend wurden sie in eine nahe gelegene Moschee gebracht, wo ihnen die Hände auf dem Rücken gefesselt wurden und sie sich hinknien mussten.

„Dann warfen sie uns in einen Lastwagen, wo weitere Soldaten und Sicherheitskräfte mit massiven Schlägen und Beschimpfungen auf uns einschlugen“, erinnert sich Miqdad.

Der Lastwagen brachte sie in ein Gefangenenlager, wo die Schläge unerbittlich fortgesetzt wurden.

„Sie folterten uns stundenlang und bespritzten uns mit kaltem Wasser, während wir fast nackt waren. Sie waren entschlossen, uns zu foltern und zu brechen.“

Schließlich wurden die Männer einer nach dem anderen in einen Verhörraum gebracht, wo die Folter noch schlimmer wurde, so Miqdad.

„Die Soldaten fragten mich, wo ich am 7. Oktober war und was ich gemacht habe. Ich sagte ihnen, dass ich mit den Ereignissen vom 7. Oktober nichts zu tun hatte, aber das war ihnen egal. Sie griffen mich mit noch heftigeren Schlägen und Tritten an, und dieses Mal auch mit ihren Waffen.

Mit blauen Flecken und blutenden Wunden wurden die Männer in einen anderen Lastwagen verfrachtet und in einen dunklen, kalten Raum gebracht.

„Ich war nackt, kalt, geschlagen, ausgehungert, erschöpft und völlig ausgelaugt. Wenn ein Gefangener einschlief, schlugen die Soldaten ihn brutal auf den Kopf oder die Brust, um ihn wach zu halten. Sie wollten, dass wir zwischen Leben und Tod schweben.

Nach ein paar Tagen wurden die Männer in einen Bus gesetzt, diesmal mit etwa 50 anderen Gefangenen. Als der Bus sie zu einem Gefangenenlager in einem anderen Gebiet brachte, wurden sie von Soldaten geschlagen, die diesmal mit Eisenstangen bewaffnet waren.

„Wenn jemand vor Schmerzen schrie, schlugen sie ihn noch härter“, sagte Miqdad.

Nach zwei Wochen Inhaftierung durfte Miqdad duschen. Aber selbst dabei riskierte er demütigende Schläge.

„Die Duschzeit war auf vier Minuten begrenzt. Ich hatte Angst, meine Unterwäsche auszuziehen und sie nie mehr zurückzubekommen. Wenn man eine Sekunde zu spät duschte, fesselten die Soldaten einen an Metallstangen und schlugen einen vier Stunden lang. Soldaten und Kommandanten kamen und schlugen dich mit ihren Waffen, Metallstangen und Stiefeln.

Nachts wurden die Gefangenen gezwungen, nackt und ohne Decke auf dem Boden einer Kaserne zu schlafen, die Miqdad zufolge wie eine Kaserne aussah. Laute Musik wurde in voller Lautstärke abgespielt.

Bei einem Verhör wurde Miqdad nach eigenen Angaben gefragt, warum er in Gaza-Stadt geblieben sei, anstatt in den Süden zu gehen, wie Israel die Bewohner aufgefordert hatte. Er sagte, er habe nicht das Geld für die Reise gehabt.

„Meine Antwort gefiel ihnen nicht. Sie schickten mich mit verbundenen Augen zurück in den dunklen Gefängnisraum. Wir durften uns weder bewegen noch eine Geste machen. Wenn wir versuchten, die Augenbinde zu verstellen, um unsere Tränen und unser Blut wegzuwischen, drehten die Soldaten durch, schrien uns an und schlugen uns wahnsinnig.“

Nach dem Verhör sagte Miqdad, er sei auf einen Stuhl gesetzt worden.

„Sie legten mir elektrische Bänder am ganzen Körper an und versetzten mir Elektroschocks bis hin zum Kopf.“

Nach mehreren weiteren Tagen dieser Behandlung wurde Miqdad mitgeteilt, dass er verlegt würde. Man verband ihm die Augen und setzte ihn in einen Bus. Viele der anderen Männer im Bus waren krank und alt, sagte er.

Der Bus fuhr eine Zeit lang und hielt dann an.

„Sie warfen uns alle raus und drohten, jeden zu erschießen, der sich von der Linie entfernte, zurückblickte oder versuchte, sich gegenseitig zu helfen.

„Ein junger Mann war durch die harten Bedingungen völlig gelähmt, also trug ich ihn, obwohl ich mich selbst kaum tragen konnte. Die Soldaten sahen mich und begannen zu schreien und zu schießen, aber das war mir egal, ich ging einfach weiter und schaute nicht zurück. In diesen Momenten war er nicht schwer.“

Du denkst, du wirst tausendmal sterben

Auch Omar Mahmoud Abdel Qader Samoud war gezwungen gewesen, mit Mitgliedern seiner Familie in einer Schule Zuflucht zu suchen, nachdem ihr Haus am 14. November durch einen Luftangriff zerstört worden war.

Nach mehreren Wochen kamen israelische Soldaten in die Schule und nahmen Samoud, seine Frau und ihre Kinder, darunter ihren zweijährigen Sohn, fest.

„Sie legten uns Handschellen an, verbanden uns die Augen und brachten uns auf einen nahe gelegenen Hügel“, so Samoud.

„Panzer fuhren um uns herum und schufen eine tödliche Szene des Grauens und der Angst. In diesen Momenten denkst du, dass du tausendmal sterben wirst.“

Die Soldaten traten mich auf alle Teile meines Körpers. Stell dir vor, du liegst nackt und mit Handschellen gefesselt auf dem Boden und fünf oder sechs Soldaten treten dich mit ihren Stiefeln und schlagen mit Waffen und Schlagstöcken auf dich ein.

– Omar Mahmoud Abdel Qader Samoud

Samoud sagte, er sei während der gesamten 42 Tage seiner Haft mit verbundenen Augen und Handschellen gefesselt gewesen und habe kaum genug zu essen bekommen, um zu überleben.

„Die Soldaten zwangen uns, 24 Stunden lang zu knien. Sie stürmten in die Kaserne, in der wir als Geiseln festgehalten wurden, machten viel Lärm mit ihren Eisenstangen, traten und machten alles kaputt.

„Die Temperatur war eiskalt, denn [die Zelle] war aus Eisen, ähnlich wie Tierkäfige… Das Ziel der Soldaten war es, uns zu foltern, uns zu brechen, uns zu zeigen, wer der Boss ist und dass unser Leben von ihnen abhängt.“

Gefangene, die ihren Kopf erhoben, riskierten, in den „Geisterraum“ geschickt zu werden, so Samoud.

„Man wird zu einem Geist, ungesehen und ungehört“, sagte er. „Sie fesseln deine Hände und Beine und verbieten dir, auf die Toilette zu gehen. Sie verweigern dir Wasser und Essen und lassen dich ein paar Tage lang so liegen.

Ein anderer Raum war als „Disko“ bekannt.

„Ein Soldat zerrte mich nackt und mit Handschellen gefesselt auf den Boden und legte mich auf ein Stück Teppich“, erinnerte sich Samoud.

„Die Soldaten bespritzten mich mit eiskaltem Wasser und stellten einen Ventilator vor mich hin. Sie ließen mich einige Tage lang ohne Essen und Wasser und ohne die Möglichkeit, aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Ich urinierte auf mich selbst und flehte um Gnade, aber das war ihnen egal.

„Die Soldaten traten mich auf alle Teile meines Körpers. Stellen Sie sich vor, Sie liegen nackt und mit Handschellen gefesselt auf dem Boden und fünf oder sechs Soldaten treten Sie mit ihren Stiefeln, schlagen mit Waffen und Schlägern auf Sie ein.

„Dann forderten sie mich auf, mich aufzusetzen. Wie sollte ich mich denn aufsetzen? Als ich ihre Befehle nicht befolgen konnte, schlugen sie mich noch härter. Sie schlugen mich völlig nieder. Ich dachte, dieser Albtraum würde nie enden.“

Ein Mann wartet im Krankenhaus von Rafah al-Najjar auf seine Behandlung, nachdem er im Dezember 2023 aus israelischer Haft nach Gaza zurückgebracht wurde (Said Khatib/AFP)

Ein Mann wartet im Krankenhaus von Rafah al-Najjar auf seine Behandlung, nachdem er im Dezember 2023 aus israelischer Haft nach Gaza zurückgebracht wurde (Said Khatib/AFP)

Manchmal ließen die Soldaten Hunde auf die gefangenen Männer los, während sie gezwungen wurden, mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden zu liegen, immer noch mit Handschellen und Augenbinde.

„Die Soldaten schlossen die Tür und ließen zu, dass die Hunde uns die nächsten zwei oder drei Stunden quälten“, sagte Samoud. Er sagte, er sei auch Elektroschocks ausgesetzt gewesen.

Während der Verhöre wurden die Gefangenen mit Klammern an Armen und Beinen auf ihren Stühlen gefesselt. Manchmal dauerten diese Sitzungen von 9 Uhr morgens bis Mitternacht, und bei einer dieser Sitzungen seien ihm die Zehen gebrochen worden, so Samoud.

„Ein Teil der Foltertechnik bestand darin, die Klammern zu brechen, während sie noch an den Beinen befestigt waren. [Der Vernehmungsbeamte] kam, um sie zu entfernen, aber er schlug so heftig auf sie ein, dass ich vor Schmerz aufschrie. Meine Zehen brachen, aber er schlug weiter auf sie ein. Die Schmerzen waren unerträglich.

„Sie ließen mich so liegen, mit gebrochenen und blutigen Zehen, 20 Tage lang, wie einen Teppich. Ich habe in der Geiselhaft über 25 Kilo abgenommen und kann wegen der Folter nicht mehr laufen.“

Alle wurden brutal behandelt, gefoltert und gedemütigt“.

Ali Nayef Muhammad Al-Masry, 34, gehörte zu einer Gruppe von Männern, die im Januar bei einer nächtlichen Razzia der israelischen Streitkräfte in der Stadt Qalqilya im nördlichen Westjordanland aufgegriffen wurden.

Masry, der aus dem Gazastreifen stammt, und die anderen Männer hatten zuvor in Israel gearbeitet, waren aber nach Qalqilya umgesiedelt worden, als ihnen zu Beginn des Krieges die Arbeitserlaubnis entzogen wurde.

Nach einer Razzia der Armee in dem Gebäude, in dem sie untergebracht waren, wurden den Männern die Augen verbunden, Handschellen angelegt und sie wurden auf einen Platz entlang des Zauns geschleppt, der das Westjordanland von Israel trennt.

„Sie hielten uns dort etwa einen Monat lang fest. Wir waren Arbeiter, aber es waren auch kranke Menschen dort, Menschen mit Krebs, einige von ihnen waren alt. Alle wurden brutal behandelt, gefoltert und gedemütigt. Es gab keine Achtung vor dem menschlichen Leben“, sagte Masry.

Wenn ich um Wasser bat, lachte der Soldat, ging in die Ecke, urinierte in eine Plastikflasche und brachte sie mir zum Trinken.

– Ali Nayef Muhammad Al-Masry

Eines Tages war Masry einer von 10 Männern, die von Soldaten von den übrigen Gefangenen getrennt wurden. Die Männer wurden gezwungen, sich nackt auszuziehen und am Zaun niederzuknien.

„Ein Armeekommandant kam und führte einen psychologischen Krieg gegen uns. Er schrie seine Einheit an: ‚Tötet sie alle, jeden einzelnen von ihnen‘. Dann begannen die Soldaten zu schießen und wir hörten um uns herum scharfe Munition. Ich hatte keine Ahnung, ob ich tot oder lebendig war.

Die Männer wurden dann zum Verhör in einen Raum gebracht.

„Die erste Frage lautete: ‚Wen kennst du?‘. Und er zeigte mir Fotos aus meiner Nachbarschaft. Wenn ihm meine Antworten nicht gefielen, hängte er mich an den Armen auf, immer noch mit Handschellen gefesselt. Mein Verhör dauerte 10 Tage. Während dieser ganzen Zeit wusste ich nicht, wann es Tag und wann es Nacht war. Ich habe die ganze Zeit gefroren. Nackt, frierend und mit Handschellen gefesselt.

Ein anderes Mal, so Masry, brannte sein Vernehmungsbeamter Zigaretten auf seiner Haut ab und trat ihn. Er musste auf einem Stuhl sitzen, der Elektroschocks abgab, und wurde am Schlafen gehindert.

„Die Soldaten und ihr Kommandant waren Monster. Wenn ich um Wasser bat, lachte der Soldat, ging in die Ecke, urinierte in eine Plastikflasche und brachte sie mir zum Trinken. Wenn ich mich weigerte, schüttete er das Ganze auf mich.“

Nach mehreren Wochen wurden Masry und die anderen Männer in Handschellen und mit verbundenen Augen auf einen Armeelaster gesetzt und sechs Stunden lang nach Karm Abu Salem gefahren.

„Bevor sie uns freiließen, zogen sie uns wieder aus und nahmen uns die Kleidung ab. Als sie uns absetzten, waren wir 55 männliche und sechs weibliche Gefangene. Sie zwangen uns, nach Norden zu gehen, und nachdem wir eine lange Strecke gegangen waren, begannen die Soldaten auf uns zu schießen.

„Später erfuhren wir, dass die sechs Frauen aus dem Gazastreifen entführt worden waren und drei Monate lang als Geiseln gehalten wurden. Wir wussten nichts über sie.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …