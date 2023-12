Outrage as US Congress Slams University Chiefs Over Supposed ‚Anti-Semitism‘ on Campuses While U.S. congressional hearings drew attention to supposed anti-Semitism on universities, Naomi Klein urged advocates of a ceasefire in Gaza to ignore the „distraction machine,“ which is „on overdrive.“ By Julia Conley Common Dreams Naomi Klein, the writer and activist, has led calls for



Marsch für ein freies Palästina und einen Waffenstillstand in Gaza in New York City am 28. Oktober. (Pamela Drew, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Während Anhörungen im US-Kongress die Aufmerksamkeit auf angeblichen Antisemitismus an Universitäten lenkten, forderte Naomi Klein die Befürworter eines Waffenstillstands in Gaza auf, die „Ablenkungsmaschine“ zu ignorieren, die „auf Hochtouren läuft“.

Empörung im US-Kongress über angeblichen „Antisemitismus“ an Universitäten

Von Julia Conley

Common Dreams

8. Dezember 2023

Die Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Klein rief die Befürworter eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen dazu auf, sich auf Israels Massentötung von Zivilisten zu konzentrieren und dem „Rauch und den Spiegeln“ der Kongressanhörungen in dieser Woche zu widerstehen, die von Israels „völkermörderischer Gewalt“ ablenken sollten.

„Die Ablenkungsmaschinerie läuft auf Hochtouren“, sagte Klein in den sozialen Medien, nachdem sie mehr als einen Tag lang auf die Präsidenten dreier Spitzenuniversitäten reagiert hatte, die am Mittwoch vor den Kongress geladen wurden, um bei einer Anhörung mit dem Titel „Holding Campus Leaders Accountable and Confronting Antisemitism“ auszusagen.

Republikanische Abgeordnete, darunter die Abgeordnete Elise Stefanik (R-NY), wollten wissen, ob die Präsidenten der University of Pennsylvania, der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) Studenten disziplinieren würden, wenn diese „zum Völkermord an den Juden aufrufen“.

Die Universitätsleiter erklärten, dass ihre Schulen Studenten in der Regel nicht allein für ihre Äußerungen bestrafen – in Übereinstimmung mit der US-Verfassung, sagte die Präsidentin der Penn, Liz Magill, in einem später veröffentlichten Video -, aber sie sagten, solche Aufrufe könnten als Belästigung gelten, wenn sie „gezielt und schwerwiegend [oder] durchdringend“ seien, und könnten bestraft werden, wenn sie „in ein Verhalten übergehen“.

Sally Kornbluth, Präsidentin des MIT, sagte, sie habe „keine Aufrufe zum Völkermord an Juden auf unserem Campus gehört“. Stefanik entgegnete, dass „Intifada“-Sprechchöre – ein Aufruf zu einem „Aufstand“, der nicht zwangsläufig gewalttätig ist – an der Schule zu hören gewesen seien.

Videos von Studenten, die an der Universität von Kalifornien in Los Angeles eine Anti-Kriegs-Demonstration abhielten, wurden im Oktober weit verbreitet, wobei einige einflussreiche pro-zionistische Prominente und Kommentatoren behaupteten, dass die Studenten verkündeten: „Wir wollen den jüdischen Völkermord“. In Wirklichkeit wandten sich die Demonstranten an israelische Beamte und sagten: „Wir klagen Sie des Völkermordes an“.

„Kann mir jemand ein Beispiel für eine Studentengruppe nennen, die zum Völkermord am jüdischen Volk aufruft?“, fragte Mari Cohen, Mitherausgeberin von Jewish Currents. „Warum führen wir dieses Gespräch?“

Die Anhörung war nicht die erste, die sich mit der Meinungsäußerung an Hochschulen auseinandersetzte, seit Israel seinen von den USA unterstützten Angriff auf den Gazastreifen begann, bei dem in nur zwei Monaten mindestens 17.177 Palästinenser getötet wurden.

Letzten Monat lud der Justizausschuss des Repräsentantenhauses Studentenführer konservativer und pro-zionistischer Gruppen ein, um über die „Feindseligkeit gegenüber bestimmten Standpunkten“ auf dem Campus auszusagen, und die Anhörung wurde von pro-palästinensischen Studenten unterbrochen, die wissen wollten, ob ihre Rede auch geschützt werden sollte.

Klein sagte am Mittwoch, die wiederholten Anhörungen zu diesem Thema seien „Schall und Rauch, um von der völkermörderischen Gewalt in Gaza abzulenken“.

All diese Anhörungen sind Rauch + Spiegel, um von der völkermörderischen Gewalt in Gaza abzulenken.

Es ist so offensichtlich, und doch gehen so viele Leute darauf ein. Tun Sie das nicht.

Teilen Sie weiterhin Berichte aus Gaza. Israel flippt angesichts der Auswirkungen aus, weshalb die Ablenkungsmaschine auf Hochtouren läuft.

– Naomi Klein (@NaomiAKlein) December 7, 2023

Klein deutete an, dass es den israelischen Behörden nicht entgangen sei, dass Journalisten und Bewohner des Gazastreifens weiterhin in großem Umfang Informationen über die Realität vor Ort weitergeben, wo am Donnerstag bei israelischen Luftangriffen auf ein Haus in Gaza-Stadt Dutzende Palästinenser getötet wurden.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eskalierten ihre Angriffe auf die Stadt Khan Younis im Süden – bisher ein relativ sicherer Zufluchtsort für Menschen, die aus dem nördlichen Gazastreifen geflohen waren – und zerstörten laut Al Jazeera „mehrere Wohngebäude und Wohneinheiten“.

„Die Besatzung versucht, alle Wohngebäude in den östlichen Gebieten von Khan Younis zu zerstören“, berichtete der Sender am Donnerstag.

Magen-Darm- und Atemwegserkrankungen sowie Hepatitis haben sich aufgrund der Blockade von medizinischer Versorgung, Treibstoff und sauberem Trinkwasser ebenfalls ausgebreitet, was die Weltgesundheitsorganisation im vergangenen Monat zu der Warnung veranlasste, dass Krankheiten letztlich mehr Zivilisten in Gaza töten könnten als die Bomben, die die USA für Israel zu liefern helfen.

„Der Kongress sollte auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten, um Israels tödlichen Angriff auf den Gazastreifen zu beenden, auf einen Geiselaustausch und auf einen Weg zu Gleichheit, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Palästinenser und Israelis“, sagte die jüdisch geführte Palästinenserrechtsgruppe IfNotNow am Mittwoch und reagierte damit auf eine Resolution des Repräsentantenhauses, in der behauptet wurde, Antizionismus und Antisemitismus seien ein und dasselbe. „Wir sollten keine kostbare Zeit damit verschwenden, Antisemitismus als Vorwand zu benutzen, um die freie Meinungsäußerung zu unterbinden.“

Julia Conley ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com



