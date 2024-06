https://www.middleeastmonitor.com/20240608-at-last-the-israeli-occupation-and-daesh-are-on-the-same-un-blacklist/





Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (C) trifft sich mit Soldaten, die in der Nähe des nördlichen Gazastreifens in Jerusalem stationiert sind, am 25. Dezember 2023 [Avi Ohayon (GPO) /Handout/Anadolu Agency]

Endlich stehen die israelische Besatzung und Daesh auf der gleichen schwarzen Liste der UN

von Motasem A Dalloul

8. Juni 2024

Im Jahr 2014, als die israelische Besatzung ihren groß angelegten Krieg gegen den besetzten Gazastreifen begann, verglich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas mit der vom Westen unterstützten Terrorgruppe Daesh.

Nicht nur ich selbst, sondern auch Dutzende von Schriftstellern und Intellektuellen reagierten auf ihn. Sie widerlegten seine Behauptung, mit der er seine Verbrechen in Gaza rechtfertigte, denn es bestand ein internationaler Konsens darüber, Daesh als Terrorismus zu bezeichnen.

Die Jahre vergingen, und Daesh ist fast verschwunden. Seine brutalen Angriffe sind verschwunden, aber Netanjahu, nicht die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas, hat bewiesen, dass er brutaler war als Daesh.

In jedem Krieg oder Konflikt, wo auch immer, gibt es zivile Opfer, einschließlich Frauen und Kinder, die versehentlich verwundet oder getötet werden, aber absichtliche Angriffe auf Zivilisten, wie sie die israelische Besatzung durchführt, hat es noch nie gegeben.

Während des andauernden brutalen israelischen Krieges im Gazastreifen haben selbst parteiische Massenmedien, Menschenrechtsgruppen und internationale Organisationen zahlreiche tödliche Angriffe untersucht und bewiesen, dass die israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser vorsätzlich sind.

Gleichzeitig haben diese Seiten die angeblichen israelischen Behauptungen untersucht, dass der palästinensische Widerstand sexuelle Übergriffe gegen israelische Frauen begangen hat, darunter Vergewaltigungen, die Enthauptung von Kindern und die Misshandlung von Gefangenen.

Sie haben festgestellt, dass alle diese Behauptungen unwahr sind. Viele internationale Führer haben ihre Äußerungen zu diesen Behauptungen zurückgezogen, und die Massenmedien haben keine Berichte darüber veröffentlicht. Darüber hinaus haben viele Berichte veröffentlicht, die das Gegenteil beweisen.

Viele freigelassene israelische Gefangene haben die israelischen Behauptungen über Misshandlungen durch den palästinensischen Widerstand widerlegt. Sie lobten sie sogar, bewunderten ihr Benehmen und den fürsorglichen Umgang mit ihren Kindern und Haustieren.

Der daesh-ähnliche Staat hinderte seine Bürger daran, mit den Medien zu sprechen, und bat andere Länder, in denen die freigelassenen Gefangenen Pässe besaßen, sie zu unterdrücken, um die Wahrheit über den palästinensischen Widerstand nicht zu verbreiten.

Nachdem die Ähnlichkeiten zwischen dem israelischen Besatzungsstaat und Daesh offensichtlich wurden, setzten die Vereinten Nationen (UN) ihn auf dieselbe schwarze Liste – die Liste der Schande.

Die Aufnahme der israelischen Besatzung in diese Liste erfolgte, nachdem den Vereinten Nationen glaubwürdige Beweise dafür vorlagen, dass die israelische Besatzungsarmee groß angelegte Bombenangriffe auf bebaute Gebiete durchführt, eine strenge Blockade gegen den Gazastreifen verhängt, minderjährige Informanten rekrutiert und kritische humanitäre Infrastrukturen angreift, darunter UN-Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser sowie Wasser- und Sanitäranlagen.

Die Aufnahme der israelischen Besatzung in diese Liste, nachdem ihre Verstöße von neutraler Seite untersucht wurden, bedeutet, dass die Verstöße des Besatzungsstaates gegen die Palästinenser von internationalen Gruppen und offiziellen Gremien unterstrichen werden, was zu Resolutionen des UN-Sicherheitsrates in Bezug auf Waffenembargos und andere Einschränkungen führen wird.

Dies wird auch Isolationsinitiativen wie Boykott, Delegitimierung, Desinvestition, Handelsunterbrechungen und die Aussetzung von Bildungsprojekten und Kooperationen fördern.

Vor allem aber beweist die Aufnahme der israelischen Besatzungsarmee in diese Liste allen, dass Netanjahu und andere israelische Führer Lügner sind und ihre Behauptungen, ihre Armee sei die moralischste der Welt, falsch sind.

