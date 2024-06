Gantz, Eisenkot quit Netanyahu’s War Cabinet, Ben-Gvir wants in The Israeli War Cabinet loses two members amid row over inaction and failure in Gaza.

Gantz, Eisenkot verlassen Netanjahus Kriegskabinett, Ben-Gvir will rein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

9. Juni 2024

Das israelische Kriegskabinett verliert zwei Mitglieder inmitten des Streits über Untätigkeit und Versagen in Gaza.

Der israelische Kriegskabinettsminister Benny Gantz hat am Sonntag in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt aus dem israelischen Kriegskabinett bekannt gegeben und bezeichnete dies als eine schmerzhafte Entscheidung.

„Das Verlassen der Regierung ist eine komplexe und schmerzhafte Entscheidung“, sagte er. Er nahm jedoch seine Trauer zurück, indem er betonte, dass das israelische Regime aufgrund der politischen Interessen einiger weniger nur zögerlich mit existenziellen Fragen umgehe.

Gantz räumte auch ein, dass es nicht gelungen sei, die Freilassung der israelischen Gefangenen aus dem Gazastreifen zu erreichen. Er betonte, dass „ein wahrer Sieg der Rückkehr der Geiseln Vorrang vor politischen Erwägungen einräumt“.

Unter Hinweis auf die Rolle von Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Verhinderung eines echten Sieges räumte Gantz ein, dass es keinen schnellen und einfachen Sieg geben wird„ und warnte, dass der Krieg noch Jahre andauern wird“.

Mit Blick auf die Situation in den nördlichen Siedlungen des besetzten Palästina, wo es immer wieder zu Konfrontationen mit der Hisbollah kommt, forderte Gantz die Rückkehr der Siedler in die Region und die Gründung eines regionalen Bündnisses.

Gantz wandte sich direkt an den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und forderte ihn auf, „mutig zu sein und das zu tun, was getan werden muss“, wobei er andeutete, dass Gallant von der Regierung zurücktreten sollte.

Nicht der richtige Zeitpunkt, Gantz

Netanjahu reagierte schnell auf Gantz, forderte ihn auf, es sich noch einmal zu überlegen und sagte ihm, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt sei, um „den Kampf aufzugeben“.

„Benny, es ist nicht die Zeit, den Kampf aufzugeben – es ist die Zeit, die Kräfte zu bündeln“, sagte Netanjahu in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.

Trotz des großen Rückschlags und der unverhohlenen Erklärung von Gantz, dass „Israel“ im Gazastreifen gescheitert sei, betonte Netanjahu weiter, dass das zionistische Regime den Angriff fortsetzen werde.

„Wir werden weitermachen, bis wir den Sieg errungen und alle Kriegsziele erreicht haben, vor allem die Freilassung aller unserer Geiseln und die Eliminierung der Hamas“, sagte er.

Viele der Kader im Umfeld von Gantz hatten Netanjahu vorgeworfen, er zeige mangelndes Bemühen, den Zusammenbruch der Notstands-Einheitsregierung abzuwenden.

Das von Gantz geleitete Bündnis des Staatslagers kam am Donnerstag zusammen, um über einen möglichen Ausstieg aus der Notstandsregierung zu beraten, nachdem Gantz kürzlich seine Rücktrittsabsicht erklärt hatte, falls seine Forderungen in Bezug auf den Krieg, die Verhandlungen und den künftigen Kurs nicht erfüllt werden.

Nach Berichten israelischer Medien „wird Netanjahu voraussichtlich Gideon Sa’ar vorschlagen, Gantz‘ Position im Kriegskabinett zu übernehmen. Sollte Sa’ar ablehnen, erwägt Netanjahu, das verschlankte Kabinett ganz aufzulösen.“

Ben-Gvir will mitmachen

Als Reaktion auf den Rücktritt von Gantz aus der Regierung forderte Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Netanjahu auf, ihn in das Kabinett aufzunehmen. Ben-Gvir kritisierte das derzeitige Kabinett mit den Worten: „Das Konzeptkabinett hat Israel an diesen Punkt gebracht, indem es ranghohe Minister in der Regierung ausgrenzt. Genug ist genug.“

Ben-Gvir argumentierte, dass es nach dem Rücktritt der Minister, die mit dem derzeitigen Konzept übereinstimmen, keine Rechtfertigung mehr für den Ausschluss von wichtigen Partnern und hochrangigen Ministern gebe. Er betonte, dass diese Partner rechtzeitig vor den Mängeln des derzeitigen Konzepts gewarnt hätten, das inzwischen allgemein als fehlgeleitet anerkannt sei.

„Daher fordere ich, dass ich in die Regierung aufgenommen werde, um ein Partner bei der Gestaltung der israelischen Sicherheitspolitik zu sein“, erklärte Ben-Gvir.

Eisenkot schließt sich Gantz an

Das Mitglied des Kriegskabinetts und ehemaliger israelischer Generalstabschef Gadi Eisenkot kündigte Minuten nach Gantz seinen Rücktritt an und begründete dies ebenfalls mit dessen Untätigkeit.

„Trotz der Bemühungen von mir und meinen Kollegen weigert sich das Kriegskabinett seit langem, die erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um die Kriegsziele zu erreichen“, betonte er.

„Wir haben in letzter Zeit gesehen, dass die Entscheidungen des Kabinetts und Netanjahus im Wesentlichen nicht aus nationalen Erwägungen heraus getroffen werden“, fügte Eisenkot hinzu.

Es wurde erwartet, dass Eisenkot zusammen mit Gantz nach einer Kabinettssitzung am Freitagabend zurücktreten würde, aber die Sitzung selbst wurde abgesagt. Nach der Absage berief das staatliche Lagerbündnis eine Sitzung seines parlamentarischen Blocks ein, um über den Zeitpunkt des Rückzugs aus dem Kriegskabinett zu beraten.

In seiner letzten Rede forderte Gantz die Ausarbeitung einer umfassenden Strategie zur Erreichung von sechs Schlüsselzielen: Die Rückführung der Gefangenen, die Ausschaltung der Hamas, die Entwaffnung des Gazastreifens, die Schaffung einer tragfähigen Regierungsstruktur im Gazastreifen, die Umsiedlung der Siedler aus den nördlichen Gebieten bis zum 1. September, das Vorantreiben des Normalisierungsprozesses und die Durchführung von Reformen im israelischen Militärdienst“, so Makan.

