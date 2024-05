On Gaza, Is Biden Choosing Donors Over Voters? | Common Dreams A New York Times poll reveals how Biden’s handling of foreign policy and Israel’s war in Gaza impacts his reelection campaign. Top funders show strong pro-Israel bias, which may sway Biden into acting in ways that potentially affecting voter support.

US-Präsident Joe Biden spricht in Raleigh, North Carolina, am 18. Januar 2024.

(Foto: Peter Zay/Anadolu via Getty Images)

Insgesamt haben 9 der 25 Spender, die dem Biden Victory Fund mehr als 900.000 Dollar gespendet haben, entweder Gelder an streng pro-israelische Gruppen gespendet oder Äußerungen gemacht, die eine starke pro-israelische Voreingenommenheit erkennen lassen.



Entscheidet sich Biden bei Gaza für Spender statt für Wähler?

Eli Clifton

17. Mai 2024

Verantwortungsvolle Staatskunst

Eine Umfrage der New York Times, die diese Woche veröffentlicht wurde, ergab, dass 13% der Wähler, die US-Präsident Joe Biden abtrünnig geworden sind, d.h. diejenigen, die 2020 für ihn gestimmt haben, dies aber im November nicht mehr tun werden, seinen Umgang mit der Außenpolitik und Israels Krieg in Gaza als Grund für den Rückzug ihrer Unterstützung anführen. Eine Untersuchung von Responsible Statecraft zeigt jedoch, dass dieselbe Politik der Wiederwahlkampagne des Präsidenten wahrscheinlich auf andere Weise zugutekommt: Seine größten Geldgeber unterstützen sie zufällig.

Eine Untersuchung von Wahlkampfspenden, Philanthropie und öffentlichen Erklärungen zeigt, dass mehr als ein Drittel der wichtigsten Geldgeber des Präsidenten – diejenigen, die mehr als 900.000 Dollar an den Biden Victory Fund spenden – den Konflikt kaum differenziert sehen und eine überwältigende Sympathie für Israel zeigen, die zuweilen in offene Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern und antimuslimische Bigotterie ausartet.

Das steht in scharfem Kontrast zu 13 % der abtrünnigen Biden-Wähler von 2020, die sagen, dass sie nicht für die Wiederwahl des Präsidenten stimmen werden – eine Gruppe, die im November die Waage zugunsten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump kippen könnte – und nur 17 %, die mit Israel gegenüber den Palästinensern sympathisieren.

Bidens wichtigste Wahlkampfspender scheinen eine ganz andere Koalition zu bilden als die breite Wählerschaft: Spender, die Israel einseitig unterstützen, obwohl das Land einen brutalen Krieg im Gazastreifen führt, der für Bidens Wiederwahlbemühungen einen hohen politischen Preis hat.

„Ich denke, dass viele Mitglieder des Victory Fund in einer Blase leben und keinen Bezug zur politischen Realität haben, aber sie scheinen auch gleichgültig gegenüber dem Leiden von über einer Million Kindern in Gaza zu sein, deren Leben von Netanjahu und Biden als weit weniger wert angesehen wird als das der israelischen Kinder“, sagte Amed Khan, ein ehemaliger Spender des Victory Fund, der im November wegen Bidens Umgang mit dem Krieg zurückgetreten war. „Das amerikanische Volk sieht diese Politik als moralisch verwerflich an“.

So hört Biden wahrscheinlich nicht die Stimmen, die Israels brutalen Krieg im Gaza-Streifen bei Spendenaktionen mit seinen Top-Spendern ablehnen.

Nehmen Sie zum Beispiel den Milliardär Haim Saban, der 929.599 Dollar an den Victory Fund gespendet hat. Saban sitzt auch im Vorstand der Friends of the Israel Defense Forces (Freunde der israelischen Verteidigungskräfte) und spendete 1 Million Dollar an das United Democracy Project, den unabhängigen Ausgabenarm des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), der Anzeigen schaltet, die israelfreundliche Kandidaten unterstützen, sowie Anzeigen, die Kandidaten kritisieren, die als unzureichend israelfreundlich gelten.

Letzte Woche kritisierte Saban in einer E-Mail an Biden, die offenbar von einem Mittelsmann weitergeleitet wurde, die Entscheidung des Präsidenten, eine Waffenlieferung an Israel zu stoppen, und warnte: „Vergessen wir nicht, dass es mehr jüdische Wähler gibt, denen Israel am Herzen liegt, als muslimische Wähler, denen die Hamas am Herzen liegt“, und deutete an, dass die Festlegung von Bedingungen für US-Waffentransfers an Israel einer Unterstützung der Hamas gleichkommt.

Saban machte seine Prioritäten in einem Interview mit der New York Times im Jahr 2004 deutlich: „Ich habe nur ein Thema, und mein Thema ist Israel.“

Sabans Frau Cheryl Saban spendete ebenfalls 929.600 Dollar an den Victory Fund, gab 2022 2,18 Millionen Dollar an die Friends of the Israel Defense Forces (eine Spende, die sie gemeinsam mit ihrem Mann machte) und unterstützte die Aussage des israelfreundlichen Provokateurs Ben Shapiro: „Wenn Israel morgen seine Waffen niederlegen würde, gäbe es einen zweiten Holocaust. Wenn die Palästinenser morgen ihre Waffen niederlegen würden, gäbe es einen palästinensischen Staat“. „Bravo“, sagte Cheryl Saban im vergangenen November.

Der Pionier für mobile Spiele, Mark Pincus, äußerte sich noch unverblümter. Pincus, der 929.600 Dollar an den Victory Fund gespendet hat, äußert sich in den sozialen Medien offen zu Israel.

„Warum sehen wir nur Pro-Palästinenser [sic] bei Gewalttaten? Warum ist dies eine akzeptierte Form des Protests geworden?“, fragte er in einem Beitrag vom 8. März auf X.

„[T]heres [sic] no mention by nyt of baby beheading or Biden speech about it. [B]ut continued coverage of destruction in Gaza and Israeli military failures. [Man sollte sie in ‚the new hamas times‘ umbenennen“, schrieb Pincus in einem Beitrag vom 11. Oktober und bezog sich dabei auf die vom Weißen Haus am 12. Oktober zurückgenommene Behauptung, Biden habe am 7. Oktober fotografische Beweise für von der Hamas enthauptete Babys gesehen.

Auch der Mitbegründer von LinkedIn und Risikokapitalgeber Reid Hoffman hat in der Vergangenheit immer wieder Eliteeinheiten der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gelobt. Auf dem Aspen Security Forum 2022 sagte Hoffman, die USA bräuchten ein „digitales ROTC“ und führte die israelische 8200 Signal Intelligence Unit als Beispiel für die Notwendigkeit an. (Wie sich herausstellte, war die 8200-Einheit am 7. Oktober nicht aktiv, weil sie nachts und an Wochenenden nicht operiert.)

Hoffman finanziert derzeit über die Hoffman-Kofman-Stiftung ein „einjähriges Vollstipendienprogramm für Führungskräfte“, das „speziell auf herausragende Absolventen von IDF-Eliteeinheiten zugeschnitten“ ist.

Der Rechtsanwalt und politische Experte George Conway, der ebenfalls 929.600 Dollar an den Victory Fund gespendet hat, veröffentlicht regelmäßig israelfreundliche Kommentare auf X, während er sich wenig um die Palästinenser kümmert und sich skeptisch über die Organisation der Hochschulproteste gegen Israels Aktionen äußert.

Andere Spender äußerten sich weniger lautstark, aber ihre jüngsten philanthropischen und politischen Spenden lassen auf eine starke pro-israelische Ausrichtung ihrer außenpolitischen Ansichten schließen.

Der Immobilien- und Kasinomagnat Neil Bluhm spendete im Jahr 2022 über die Wohltätigkeitsstiftung seiner Familie 929.600 Dollar an den Victory Fund, 200.000 Dollar an das United Democracy Project und 225.000 Dollar an die American Israel Education Foundation – die Fundraising-Abteilung des AIPAC, die unter anderem Reisen des Kongresses nach Israel organisiert.

Der Unterhaltungs- und Sportmogul Casey Wasserman spendete 929.600 Dollar an den Victory Fund und 25.000 Dollar im Jahr 2022 an die Israel Emergency Alliance (auch bekannt als Stand With Us), eine Pro-Israel-Gruppe, die sich gegen Boykotte gegen Israel einsetzt. Stand With Us hat Anfang des Monats in einer Pressemitteilung den Rücktritt des Präsidenten der Northwestern University, Michael Schill, gefordert, nachdem dieser „am Montag eine Reihe von Zugeständnissen an die Organisatoren des Studentenlagers angekündigt hatte, darunter die Zusage, Vollstipendien für palästinensische Studenten und Fakultätsstellen für palästinensische Akademiker einzuführen.“

Pete Lowy, Sohn des australisch-israelischen Milliardärs Frank Lowy, spendete 929.600 Dollar an den Victory Fund und unterhält enge Beziehungen zu israelfreundlichen Gruppen.

„Der Einzelhandelsmagnat Peter Lowy inspirierte und erfreute über 100 IAC-Unterstützer bei einem Spenderempfang zum 70. Unabhängigkeitstag Israels am Dienstag, den 24. April“, heißt es in einer Pressemitteilung des Israeli-American Council von 2018, einer Gruppe, die sich selbst als „von ganzem Herzen unterstützend für den Staat Israel“ bezeichnet.

Und bis 2020 war Lowy leitender Vizepräsident des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik (WINEP), einer von der AIPAC gegründeten pro-israelischen Denkfabrik.

Ein weiterer Unterstützer des Biden Victory Fund, der Bauunternehmer Eli Reinhard, der als Spender von 1,84 Millionen Dollar aufgeführt ist, spendete über seine Stiftung im Jahr 2022 ebenfalls 300.000 Dollar an WINEP und 50.000 Dollar an Friends of the IDF.

Insgesamt haben 9 der 25 Spender, die mehr als 900.000 Dollar an den Biden Victory Fund gespendet haben, entweder Gelder an strikt pro-israelische Gruppen gespendet oder Erklärungen abgegeben, die eine starke pro-israelische Einstellung erkennen lassen. Andere Spender schwiegen weitgehend zum Krieg zwischen Israel und Gaza oder haben, wie Filmregisseur Steven Spielberg, auf den Konflikt reagiert, indem sie sowohl Antisemitismus als auch antimuslimische Ansichten anprangerten.

Die New York Times warnte, dass „die Sehnsucht nach Veränderung und die Unzufriedenheit über die Wirtschaft und den Krieg in Gaza unter jungen, schwarzen und hispanischen Wählern die demokratische Koalition des Präsidenten zu zerreißen droht“. Bidens wichtigste Wahlkampfspender scheinen jedoch eine ganz andere Koalition zu bilden als die breite Wählerschaft: Spender, die Israel einseitig unterstützen, obwohl das Land einen brutalen Krieg im Gazastreifen führt, der für Bidens Bemühungen um seine Wiederwahl einen hohen politischen Preis hat.

Die Sabans, Pincus, Hoffman, Conway, Bluhm, Wasserman, Lowy und Reinhard reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Eli Clifton

Eli Clifton berichtet über Geld in der Politik und die US-Außenpolitik. Er hat zuvor für das American Independent New Network, ThinkProgress und Inter Press Service berichtet.

