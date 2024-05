Will Germany betray Yazidi genocide victims? Thousands face deportation to the Iraqi Kurdish Region, where the persecuted religious minority lives in prison-like camps under constant fear of a repeat of the 2014 genocide carried out by ISIS in collaboration with the ruling Barzani family.

Tausenden droht die Abschiebung in die irakische Kurdenregion, wo die verfolgte religiöse Minderheit in gefängnisähnlichen Lagern lebt, in ständiger Angst vor einer Wiederholung des Völkermords von 2014, der von ISIS in Zusammenarbeit mit der regierenden Barzani-Familie verübt wurde.

Wird Deutschland die Opfer des Völkermords an den Jesiden verraten?

MAI 17, 2024

Tausende jesidische Überlebende des 2014 von ISIS verübten Völkermordes sind nun von der Abschiebung aus Deutschland in den Irak bedroht, obwohl die Angehörigen der belagerten religiösen Minderheit in ihrer Heimat weiterhin in Gefahr sind.

Obwohl ISIS weitgehend besiegt wurde, sind Jesiden in ihrer irakischen Heimat immer noch nicht sicher, denn der Völkermord wurde nicht allein von ISIS verübt, sondern auch von Kurdenführer Masoud Barzani und seiner Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), die immer noch die Region Irakisch-Kurdistan (IKR) regiert.

Da der Barzani-Clan nach wie vor die territoriale Kontrolle über Sinjar anstrebt und Hunderttausende vertriebener Jesiden in der IKR in gefängnisähnlichen Lagern unter der Kontrolle des Barzani-Clans leben, besteht weiterhin die Gefahr eines neuen Völkermords an Jesiden.

Jesiden in Deutschland

Nach dem Völkermord im Jahr 2014, bei dem Tausende von jesidischen Männern massakriert und Tausende von Frauen als Sexsklaven für die Anführer und Kämpfer der Terrorgruppe im Irak und in Syrien verschleppt wurden, suchten viele Jesiden Schutz in Deutschland.

Berlins Unterstützung für die Jesiden wurde im Januar 2023 bekräftigt, als der deutsche Bundestag den Völkermord an den Jesiden offiziell anerkannte.

Allerdings argumentieren deutsche Beamte nun zunehmend, dass es für Iraker aller Glaubensrichtungen sicher sei, nach Hause zurückzukehren, da ISIS 2017 territorial besiegt wurde und nicht mehr die Bedrohung darstellt, die sie einst darstellte.

Letztes Jahr hat Deutschland seine Abschiebungen von Irakern aller religiösen und ethnischen Gruppen verschärft, nachdem eine geheime Vereinbarung zwischen Berlin und Bagdad getroffen worden war.

Doch obwohl der Irak als Ganzes nach Jahrzehnten der Kriege und Sanktionen nun eine seltene Phase der Stabilität erlebt, leben die Jesiden weiterhin in Angst vor einer neuen Kampagne der ethnischen Säuberung und des Völkermords.

Die versteckte Rolle der Kurden beim Völkermord an den Jesiden

Es ist allgemein bekannt, dass der ISIS den Völkermord an den Jesiden verübt hat, als er im August 2014 in die Sinjar-Region im Irak eindrang.

Außerhalb der jesidischen Gemeinschaft selbst ist jedoch fast völlig unbekannt, dass der kurdische Führer Masoud Barzani mit ISIS zusammenarbeitete, um das Gemetzel zu erleichtern.

Nachdem ISIS im Juni 2014 die Kontrolle über Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak, übernommen hatte, begannen die Kämpfer der Terrorgruppe langsam, die mehrheitlich von Jesiden bewohnte Region Sindschar im Westen an der syrischen Grenze einzukreisen.

Trotz der weit verbreiteten Angst und Erwartung, dass ISIS bald auch Sinjar einnehmen würde, beschlagnahmten kurdische Beamte Waffen und hinderten Jesiden an der Flucht, während sie versprachen, dass die Sicherheitskräfte der KDP, die so genannten Peshmerga, die gefährdete religiöse Minderheit verteidigen würden.

Die niederländische Journalistin Christine Van Den Toorn berichtete im Daily Beast, dass einem lokalen KDP-Beamten zufolge „höhere Parteifunktionäre den Vertretern sagten, sie sollten die Menschen ruhig halten, und dass ihre Gehälter gekürzt würden, wenn die Menschen in ihren Zuständigkeitsbereichen das Land verließen“.

Van Den Toorn berichtet weiter, dass der KDP-Sicherheitsbeauftragte Sarbast Baiperi den Jesiden sagte, dass „wir Sinjar bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werden“.

Doch Baiperi war einer der ersten, die vor dem ISIS-Angriff aus Sinjar flohen. „Er floh in einem einzigen Fahrzeug und erzählte niemandem außer seinen Wachen“, schrieb Van Den Toorn.

Auf Baiperi folgten Tausende von Peshmerga, die vor dem ISIS-Angriff aus Sinjar flohen, ohne eine einzige Kugel abzufeuern, während etwa 200 einheimische Jesiden bei dem Versuch, Sinjar allein zu verteidigen, getötet wurden.

Das Vorgehen der KDP und der Peshmerga sorgte dafür, dass ISIS so viele Jesiden wie möglich massakrieren und versklaven konnte.

Die gefährlichsten Menschen für Jesiden

Doch als das Gemetzel an der jesidischen Zivilbevölkerung begann, waren es nicht nur sunnitisch-arabische ISIS-Mitglieder, sondern auch sunnitisch-kurdische ISIS-Mitglieder, die die Entführungen und Tötungen durchführten.

Salwa Khalaf Rasho, ein 16-jähriges jesidisches Mädchen, das während des Angriffs im August 2014 gefangen genommen und in die Sexsklaverei verkauft wurde, sagte später vor dem britischen Parlament aus, dass, als sie und ihre Familie von ISIS gefangen genommen wurden, „die meisten von ihnen arabische und kurdische Sunniten aus der Region waren [Hervorhebung von mir].“

Eine jesidische Quelle, die mit The Cradle sprach, erklärte: „Die gefährlichsten Menschen für Jesiden sind Kurden. In Sinjar lebten auch Kurden, nicht nur Araber. Kurdische ISIS-Mitglieder haben im August 2014 viele Yeziden getötet.“

Auch wenn dies oft übersehen wird, ist die „Präsenz von Kurden in Dschihadistengruppen keineswegs ein neues Phänomen“, so Aymenn al-Tamimi vom Combating Terrorism Center in West Point. Kurdische Dschihadistengruppen sind schon seit Jahrzehnten im irakischen Kurdistan ansässig, sogar schon vor der US-Invasion 2003.

Wie Schnee im Sonnenschein

Auch die kurdische Verfolgung der Jesiden im Jahr 2014 war kein neues Phänomen. Ein von WikiLeaks veröffentlichtes Memo des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2008 dokumentiert ein Gespräch zwischen Thomas Krajeski, dem damaligen leitenden Berater des US-Botschafters in Bagdad, und dem religiösen Führer der Jesiden, Tahsin Ali, in dem es um die kurdischen Bemühungen ging, die Kontrolle über traditionell jesidisches Gebiet zu übernehmen.

Ali sagte, dass „wie Schnee im Sonnenschein“ die jesidische Gemeinschaft „unter dem Druck der KDP schmelzen wird, die ethnische und religiöse Zusammensetzung der umstrittenen Gebiete in Ninive [wo die meisten Jesiden leben] zu kontrollieren“.

In dem Memo heißt es, Ali habe beschrieben, wie die KPD jesidisches Land stehle und „die jesidische Gemeinschaft von der Landkarte tilge“.

Kurdisches Jerusalem

Die kurdischen Gebietspläne konzentrierten sich nicht nur auf jesidische Gebiete wie Sinjar und Sheikhan, sondern auch auf die ölreiche Stadt Kirkuk, in der eine Mischung aus Kurden, Arabern und Turkmenen lebt.

Als ISIS im Juni 2014 Mosul angriff, brach die irakische Armee zusammen und floh, so dass die Kontrolle über die Stadt in den Händen der Extremistengruppe lag. Die Peshmerga-Kräfte der KDP ergriffen sofort die Gelegenheit, Kirkuk einzunehmen, das sie als das „Jerusalem Kurdistans“ betrachteten.

Auf diese Weise konnte Barzani die Ölreserven der kurdischen Region drastisch erhöhen und Öl unabhängig von Bagdad über die Türkei nach Israel exportieren. Dies wiederum schuf die wirtschaftliche Grundlage für den von Barzani und der KDP-Führung angestrebten unabhängigen kurdischen Staat.

Zwei Wochen, nachdem Mosul an ISIS gefallen war, erklärte Barzani gegenüber der BBC: „Alles, was in letzter Zeit passiert ist, zeigt, dass es das Recht Kurdistans ist, unabhängig zu werden. Von nun an werden wir nicht mehr verheimlichen, dass dies unser Ziel ist. Der Irak ist jetzt praktisch geteilt.“

Obwohl sich viele auf die von der ISIS für ihr sogenanntes Kalifat eroberten Gebiete konzentrierten, stellte Denise Natali von der National Defense University fest, dass die Kurden durch die Übernahme von Mosul durch die ISIS ihr Gebiet um etwa 40 Prozent erweitert haben.

Gareth Stansfield von der University of Exeter merkte an, dass ISIS der KDP „den Moment verschafft hat, die Landkarte des Nahen Ostens neu zu schreiben.“

Alle Voraussetzungen für die kurdische Unabhängigkeit waren schnell geschaffen, so Stansfield gegenüber dem Time Magazine, „und ISIS hat dies tatsächlich bewirkt.“

Eine ausdrückliche Abmachung

Die kurdische Eroberung von Kirkuk und anderen umstrittenen Gebieten war jedoch nicht nur opportunistisch.

Laut dem französischen Akademiker und Irak-Experten Pierre-Jean Luizard vom Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) in Paris gab es „eine ausdrückliche Vereinbarung“ zwischen Barzani und ISIS, die darauf abzielt, „eine Reihe von Gebieten zu teilen“.

ISIS wurde die Aufgabe zugewiesen, „die irakische Armee zu zerschlagen, im Gegenzug würden die Peshmerga ISIS nicht daran hindern, in Mosul einzudringen oder Tikrit zu erobern“.

Laut Luizard sah die Vereinbarung vor, dass die Kurden Gebiete in „gemischten arabisch-kurdischen und sunnitisch-schiitischen Gebieten, die oft auch von christlichen oder jesidischen Minderheiten bewohnt werden“, übernehmen sollten.

Cemil Bayik, ein ranghohes Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), behauptete ebenfalls, Barzani habe eine Abmachung mit ISIS getroffen, um Mosul fallen zu lassen.

Nach einem Bericht von Michael Rubin vom American Enterprise Institute lieferte Barzani vor dem Angriff auf Mosul Kornet-Panzerabwehrraketen an ISIS.

Journalisten und Mitglieder des KRG-Parlaments bestätigten später, dass hochrangige Peshmerga-Kommandeure Waffen an ISIS verkauft hatten und dass keiner von ihnen jemals verhaftet oder angeklagt wurde.

Eroberung als Befreiung getarnt

Nachdem er der ISIS bei der Eroberung von Sinjar und dem Massaker an Jesiden im August 2014 geholfen hatte, schwenkte Barzani schnell um und verlangte von den USA und ihren Verbündeten, darunter auch Deutschland, dass seine Peshmerga große Mengen an Waffen zur Bekämpfung der ISIS direkt nach Erbil und nicht über die Zentralregierung in Bagdad liefern sollten.

Als sich die Peshmerga schließlich im November 2015 mit der PKK zusammentaten, um Sinjar von ISIS einzunehmen, kam es fast zu keinen Kämpfen, und die Stadt wurde an nur einem Tag eingenommen.

Die ISIS-Kämpfer, die zuvor heftigen Widerstand geleistet hatten, flohen plötzlich, als die Peshmerga eintrafen.

„Die ganze Zeit habe ich nur einen toten Daesh-Kämpfer gesehen“, sagte Carsten Stormer, ein deutscher Dokumentarfilmer, der mit PKK-Kämpfern zusammenarbeitete, der New York Times.

Laut einer Quelle aus Sinjar, die mit The Cradle sprach, hat ISIS die Stadt Sinjar im Rahmen einer weiteren Vereinbarung mit Barzani und den Peshmerga aufgegeben.

Doch anstatt Sinjar an die jesidischen Überlebenden des Völkermords zurückzugeben, beanspruchte Barzani es für seinen künftigen kurdischen Staat.

Nachdem er eine riesige kurdische Flagge über der Stadt gehisst hatte, erklärte Barzani: „Sinjar wurde mit dem Blut der Peshmerga befreit und gehört in jeder Hinsicht zu Kurdistan.“

Foreign Policy schrieb, dass örtliche jesidische Kämpfer Barzani daraufhin beschuldigten, zu versuchen, „Sinjar im Einvernehmen mit der türkischen Regierung zu besetzen“.

Wie das Program on Peace-building der Columbia University dokumentierte, hat die Türkei auch eng mit ISIS zusammengearbeitet, vor allem während des Angriffs der Gruppe auf die von der PKK kontrollierte Stadt Kobani an der syrisch-türkischen Grenze im September 2014, nur einen Monat nach den Sinjar-Massakern.

Nach der Rückeroberung der Stadt Sinjar verhängten die Peshmerga eine Wirtschaftsblockade über Sinjar, die mehr als ein Jahr andauerte und jesidische Familien, die während des Völkermords vertrieben worden waren, an der Rückkehr und am Wiederaufbau ihrer Häuser und ihres Lebens hinderte, wie Human Rights Watch berichtet.

Der assyrische Schriftsteller Max Joseph fasste Barzanis Strategie zusammen: „Das ist Eroberung, getarnt als Befreiung.“

Lager wie Gefängnisse

Fast ein Jahrzehnt später haben Hunderttausende Jesiden aus dem Sinjar zu viel Angst, um dorthin zurückzukehren, und leben weiterhin in Zelten in Binnenvertriebenenlagern in der IKR, die von der KDP und der Familie Barzani kontrolliert werden.

Zu der internationalen humanitären Hilfe für die jesidischen Binnenvertriebenen erklärt der Westasienexperte Matthew Barber von der Universität Chicago

Sie versorgen also Menschen, die vertrieben wurden und jetzt in lagerähnlichen Gefängnissen leben. Und Sie tragen dazu bei, diesen Status quo durch eine humanitäre Hilfsindustrie aufrechtzuerhalten, während Sie die politischen Faktoren ignorieren, die diese Menschen daran hindern, nach Hause zu gehen. Junge Menschen, die als Jugendliche oder Kinder dorthin kamen, lebten ihre gesamte Jugendzeit in Zelten auf Schotterstreifen in der heißen, brennenden Sonne des Sommers und in der bitteren Kälte des Winters. Und das ist krank. Meiner Meinung nach ist es eine Fortsetzung dieses Völkermords. Die kurdische Regierung ist dafür hauptverantwortlich.

Ein weiterer Völkermord?

Die Furcht der Jesiden vor einem weiteren Völkermord wurde im April 2023 noch verstärkt, als kurdische Extremisten in Zakho zu einem Terroranschlag gegen die Jesiden im Flüchtlingslager Chamishko aufriefen. Die Gruppe diskutierte den Einsatz von Granaten und anderen Waffen und ermutigte andere in Erbil und Sulaymaniyah, sich anzuschließen.

Bei einigen dieser Extremisten könnte es sich tatsächlich um aktuelle oder ehemalige ISIS-Mitglieder handeln. Im November 2023 gaben kurdische Sicherheitskräfte der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), einer mit der KDP rivalisierenden politischen Partei, die Verhaftung von 55 ISIS-Verdächtigen in der Region Sulaymaniyah bekannt.

Noch beunruhigender ist die Behauptung des prominenten kurdischen Aktivisten Qadir Nadir, der behauptet, dass ISIS-Führer, die Abu Bakir al-Baghdadi nahe stehen, derzeit in Erbil unter dem Schutz von Barzanis KDP leben, die ihnen sichere Wohnungen und großzügige Gehälter bietet.

Im Januar warnte InfoMigrants, dass die Bedrohung durch Verfolgung und Völkermord die Migration von Jesiden weiter antreibt“. Die von der EU finanzierte Gruppe stellte fest, dass etwa 2.900 Jesiden, die aus dem Irak nach Deutschland fliehen, zwischen Januar und September 2023 Asylanträge gestellt haben.

Einer der Jesiden, denen jetzt die Abschiebung aus Deutschland droht, ist der 21-jährige Shahab Smoqi.

„Ich hatte nur eine Hoffnung: in ein Land zu gehen, das mich und meine Religion respektiert und mich und meine Familie hoffentlich vor denen schützt, die Jesiden hassen“, so Smoqi gegenüber InfoMigrants.

Deutschland, das die Jesiden in ihrer größten Not so großzügig aufgenommen hat, steht nun kurz davor, sie ebenfalls zu verraten.

