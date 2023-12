Er wurde als gesunder Mann aus seinem Haus geholt. Er kam auf seinem Sterbebett zurück. Von Yumna Patel

He was taken from his home a healthy man. He came back on his deathbed. The family of Farouq Issa, 30, says he was arrested by Israeli forces and thrown into administrative detention as a healthy young man. But four months later, he returned a ghost of himself, and doctors say he has just days left to live.

Ein Vorher-Nachher-Bild von Farouq Issa, der vier Monate lang in israelischem Gefängnis in Verwaltungshaft gehalten wurde. Während seiner Zeit im Gefängnis wurde Farouq von israelischen Gefängniswärtern geschlagen und erkrankte schwer. Später wurde bei ihm Magenkrebs im Endstadium diagnostiziert. (Foto: Quds News Network, X)

Die Familie von Farouq Issa, 30, berichtet, dass er von den israelischen Streitkräften verhaftet und als gesunder junger Mann in Verwaltungshaft genommen wurde. Doch vier Monate später kehrte er als Geist zurück, und die Ärzte sagen, er habe nur noch wenige Tage zu leben.



Von Yumna Patel

28. Dezember 2023

Am Mittwoch, dem 20. Dezember, kursierte ein Foto in den sozialen Medien, das bei den Palästinensern Trauer, Empörung und Angst auslöste.

Es handelt sich um einen Vergleich des 30-jährigen Farouq Ahmad Issa vor und nach seinem Aufenthalt in israelischer Haft. Das „Vorher“-Foto zeigt einen lächelnden Farouq, der nach allem, was man hört, ein gesunder 30-jähriger Mann ist. Das „Nachher“-Foto zeigt einen schmerzenden, abgemagerten und mageren Mann, der nur noch aus Haut und Knochen besteht und auf einem Krankenhausbett liegt und von seiner Mutter gestreichelt wird.

Das Foto von Farouq mit seinem kahlgeschorenen Kopf, den ausgehöhlten Augen, dem abgemagerten Körper und dem eingefallenen Gesicht verbreitete sich schnell im Internet. Der ursprüngliche Beitrag, der von Quds News Network geteilt wurde, erreichte weit über 8 Millionen Aufrufe auf X. Viele Menschen auf der Plattform verglichen das Bild von Farouq mit dem von jüdischen Gefangenen, die während des Holocausts in den Konzentrationslagern der Nazis ausgehungert und gefoltert wurden.

Viele spekulierten darüber, was die Ursache für Farouqs schlechten Zustand war. War es Folter? Verhungern? Medizinische Vernachlässigung? Alles Taktiken, über die Menschenrechtsgruppen und kürzlich aus israelischem Gewahrsam entlassene Palästinenser ausführlich berichtet haben.

Nach Angaben seiner Familie war Farouq allem Möglichen ausgesetzt: Schläge, Nahrungsentzug und medizinische Vernachlässigung. Es war jedoch die medizinische Vernachlässigung, die ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass Farouq jetzt dort ist, wo er ist: in einem Krankenhaus in Ramallah in palliativer Behandlung, wo er darauf wartet, dass der Tod an seine Tür klopft.

„Wir können immer noch nicht wirklich verarbeiten oder verstehen, wie wir hierher gekommen sind“, sagte Husam Issa, 33, Farouqs älterer Bruder, gegenüber Mondoweiss. „Wir sind schockiert und am Boden zerstört. Die Ärzte haben uns gesagt, dass wir nichts tun können, außer um Gottes Gnade zu beten.“

In Verwaltungshaft geworfen

Farouq, ein Bewohner des Dorfes Abu Skheidim im Ramallah-Gebiet im besetzten Westjordanland, wurde Ende August vom israelischen Militär verhaftet. Die Verhaftung war ein Schock für die Familie, die Farouq erst zwei Monate zuvor wieder nach Hause geholt hatte, nachdem er eine vierjährige Haftstrafe in einem israelischen Gefängnis abgesessen hatte.

Farouq wurde von einem israelischen Militärgericht zu sechs Monaten Verwaltungshaft verurteilt, einer Politik, die es Israel erlaubt, Palästinenser auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Gerichtsverfahren zu inhaftieren. Diese Politik wird häufig gegen ehemalige Gefangene wie Farouq angewandt, um Israel die Möglichkeit zu geben, sie unter Verschluss gehaltenen Akten mit „geheimen Beweisen“ wieder ins Gefängnis zu werfen. Kurz gesagt, weder Farouq noch seine Familie wurden darüber informiert, warum er verhaftet und für weitere sechs Monate wieder ins Gefängnis gesteckt wurde.

„In den ersten Monaten seiner Inhaftierung war, soweit wir wussten, alles in Ordnung. Sein Anwalt stand in Kontakt mit ihm, und gesundheitlich war alles in Ordnung“, sagte Husam gegenüber Mondoweiss.

Doch am 7. Oktober änderte sich alles.

Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober begann Israel, überall gegen Palästinenser vorzugehen, auch in israelischen Gefängnissen. Die israelischen Gefängnisbehörden führten umfangreiche Razzien durch, verlegten Gefangene, beschlagnahmten ihre persönlichen Gegenstände, schränkten ihre Nahrungsaufnahme ein und schlossen sie von der Außenwelt ab. Das bedeutete: kein Fernsehen, um die Nachrichten zu sehen, keine Besuche von Anwälten und keine Besuche von Familienangehörigen.

„Plötzlich hörten wir nichts mehr von Farouq und seinem Anwalt. Niemand konnte ihn besuchen oder gar mit ihm sprechen. Aber soweit wir wussten, war alles in Ordnung“, sagte Husam.

Ende November, nachdem Farouq mehr als einen Monat lang nichts von sich hören ließ, klopfte es an der Tür seiner Familie. Es war ein junger Mann aus der Gegend, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war und der dringende Nachrichten über Farouq hatte.

„Weißt du, was mit deinem Bruder passiert ist?“ erzählte Husam und wiederholte die erste Frage des jungen Mannes, der sagte, dass er im selben Gefängnis wie Farouq war, bevor dieser entlassen wurde.

„Als wir ihm sagten, dass wir nicht wissen, wovon er spricht, sagte er uns, dass unser Bruder im Sterben liegt. Und dass wir ihn retten müssten, bevor es zu spät sei“, sagte Husam.

Schläge und medizinische Vernachlässigung

Dank der Informationen, die der junge Mann und Farouq nach seiner Entlassung sammelten, konnte die Familie herausfinden, was mit ihm geschehen war.

Nach dem 7. Oktober begannen die israelischen Strafvollzugsbehörden mit häufigen und willkürlichen Verlegungen – eine übliche Taktik der kollektiven Bestrafung palästinensischer Gefangener, die darauf abzielt, sie geistig und körperlich zu ermüden, indem politische Gruppen, die sich im Gefängnis organisiert haben, auseinandergerissen werden, Gefangene von Zellengenossen getrennt werden, mit denen sie nach längeren Haftstrafen möglicherweise eine Bindung eingegangen sind, und indem sie beschwerlichen Transporten zwischen den Gefängnissen ausgesetzt werden.

Während eines solchen Gefangenentransfers vom Ofer-Gefängnis in Ramallah in das in der Naqab-Wüste gelegene Nafha-Gefängnis wurde Farouq zusammen mit mehreren anderen palästinensischen Gefangenen von israelischen Gefängniswärtern schwer verprügelt.

Husam zufolge schlug ein israelischer Gefängniswärter Farouq mit einem großen Eisenstab in den Bauch.

Kurze Zeit später traten bei Farouq eine Reihe von Symptomen auf, darunter starke Bauchschmerzen und eine Magenschwellung. Als Farouq um medizinische Versorgung bat, wurde ihm diese verweigert und er wurde stattdessen von israelischen Wachen in Einzelhaft gesteckt, wo er Schlaf- und Nahrungsentzug ausgesetzt war.

Farouqs Zustand verschlechterte sich weiter, sein Magen schwoll auf „die Größe einer Wassermelone“ an. Er litt unter Schwäche, Erbrechen und Dyschezia, und einmal konnte er mehrere Wochen lang keinen Stuhlgang haben. Farouq begann rasch an Gewicht zu verlieren, und seine Familie sagte, er habe innerhalb eines Monats mehr als 30 Kilogramm abgenommen.

Da sich sein Gesundheitszustand stark verschlechterte, wurde er in die Gefängnisklinik Ramleh verlegt, eine israelische Gefängnisklinik, die für ihre medizinische Vernachlässigung kranker palästinensischer Gefangener berüchtigt ist. Dort wurde er mit Schmerztabletten behandelt. Da er keine wirkliche medizinische Versorgung für seine schweren Leiden erhielt, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter.

Schließlich wurde Farouqs Zustand so ernst, dass er am 29. November in ein israelisches Krankenhaus, das Soroka Medical Center, eingeliefert wurde. Mehrere Tage lang unterzog er sich einer Reihe von Tests und Verfahren. Eine Woche später wurde bei ihm Magenkrebs im Endstadium diagnostiziert und er erhielt eine Reihe von intravenösen Medikamenten, um die Schmerzen zu lindern. Eine Woche nach der Diagnose wurde er wieder in die Obhut der Ärzte des Israelischen Strafvollzugsdienstes (IPS) übergeben.

Während der gesamten Zeit wusste Farouqs Familie nicht, was mit ihm geschah und dass die israelischen Ärzte bei ihm Krebs im Endstadium diagnostizierten.

„Wir hatten immer noch keine Informationen über ihn, aber jeden Tag, nachdem der junge Mann uns besucht hatte, um uns über Farouqs Zustand zu informieren, taten wir alles, was wir konnten, um zu versuchen, ihn zu erreichen oder Informationen über ihn zu bekommen“, sagte Husam gegenüber Mondoweiss.

„Wir haben jeden kontaktiert. Menschenrechtsgruppen, Gefangenengruppen, Anwälte, PA-Beamte – alle. Wir haben einfach versucht, jemanden zu finden, der ihn besuchen und seinen Zustand beurteilen kann.“

Husam zufolge wurden alle Bitten der Organisationen, Beamten und Anwälte, die sich im Namen der Familie an das IPS wandten, abgelehnt.

Er kam als Haut und Knochen zurück

Nachdem die Familie fast einen Monat lang versucht hatte, Informationen über Farouq zu erhalten, erhielt sie am 20. Dezember einen Anruf von ihrem Anwalt, der ihr mitteilte, dass er Farouq im Gefängnis besuchen könne.

„Wir waren erleichtert, doch nur eine Stunde später erhielten wir einen weiteren Anruf, in dem uns mitgeteilt wurde, dass Farouq am Kontrollpunkt Nil’in in der Nähe von Ramallah abgesetzt würde und wir ihn abholen sollten“, so Husam.

„Wir waren schockiert und verwirrt, denn Farouq hatte noch zwei Monate Verwaltungshaft vor sich. Und sie [Israel] lassen niemanden einfach so frei“, sagte Husam und fügte hinzu, dass die Familie zum Kontrollpunkt eilte, weil sie Angst hatte, in welchem Zustand sie ihren Sohn vorfinden würde.

Ihre schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt, als sie Farouq auf sich zukommen sahen.

„Wir haben ihn nicht erkannt. Wir waren völlig schockiert. Es war ein entsetzlicher Anblick. Er sah aus wie Haut und Knochen“, erzählte Husam.

Die Familie brachte Farouq eilig in ein Krankenhaus in Ramallah, wo die Ärzte eine Reihe von Tests durchführten, um die von israelischen Ärzten gestellte Diagnose zu bestätigen: Farouq hatte Magenkrebs im Endstadium, der sich auf andere Teile seines Körpers ausbreitete. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, und die Familie konnte ihm nur noch palliative Pflege zukommen lassen.

„Ich kann es nicht glauben. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass er stirbt“, sagte Husam und drückte damit den Schock und den Unglauben seiner Familie aus. „Als Farouq uns verließ, war er völlig gesund. Als er zurückkehrte, kam er als Geist zurück.“

Die Familie ist sich nicht sicher, welche Rolle die schweren Schläge, die Farouq im israelischen Gefängnis einstecken musste, für seinen Gesundheitszustand gespielt haben. Sie sind sich jedoch sicher, dass die medizinische Vernachlässigung, der Farouq ausgesetzt war, eine Rolle bei seiner Verschlechterung gespielt hat.

„Wochenlang beschwerte sich Farouq bei ihnen über seine Schmerzen, aber sie unternahmen nichts. Sie haben gewartet, bis es ihm so schlecht ging, dass sie keine andere Wahl hatten, als ihn ins Krankenhaus zu bringen“, sagte Husam und fügte hinzu, dass die Familie der Meinung ist, dass die Dinge vielleicht anders gelaufen wären, wenn er behandelt worden wäre, als er die ersten Symptome zeigte.

„Die Israelis haben ihm keine Chance auf eine Behandlung gegeben. Sie haben ihm auch nicht die Möglichkeit gegeben, seine Familie zu informieren, noch haben sie uns selbst informiert“, sagte Husam. „Das ist ein Verbrechen – was ihm und uns, seiner Familie, angetan wurde.“

„Wenn sein Zellengenosse nicht aus dem Gefängnis entlassen worden wäre, wüssten wir nichts über Farouq. Vielleicht wäre er im Gefängnis gestorben, und wir hätten es erst erfahren, als es zu spät war.“

Auch wenn es für seinen Bruder zu spät ist, hofft Husam, dass die Fotos von Farouq die Menschen wachrütteln und zum Handeln bewegen.

„Ich hoffe, dass die Menschen, nachdem sie diese Bilder von Farouq gesehen haben, die Welt in Bewegung setzen und etwas für die palästinensischen Gefangenen tun werden. Sehen Sie sich Farouq vorher und nachher an. Sehen Sie sich dieses Verbrechen an. Ich kann es nicht begreifen“, sagte er und verglich die Behandlung palästinensischer Gefangener durch Israel mit der Behandlung jüdischer Opfer durch die Nazis während des Holocausts.

„Die Welt muss ihre Augen öffnen. Schauen Sie sich an, was mit unseren Gefangenen geschieht. Das kann nicht ignoriert werden“, sagte er. „Wir wollen nicht, dass unsere Leute [aus dem Gefängnis] in Särgen zurückkehren. Wir wollen, dass sie lebendig und gesund zurückkommen. Das ist unser Recht, und das ist auch ihr Recht“.

Übersetzt mit Deepl.com



