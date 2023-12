‚Stop this genocide‘, says hospital director after Israel kills 20 in Rafah Attacks focused on central and southern Gaza as Israel steps up operations in areas previously described as ’safe zones‘



Ein Kind, das bei dem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat verletzt wurde [Doaa Albaz/Anadolu]

Israel-Hamas-Krieg live: Dutzende Tote bei Angriffen auf Flüchtlingslager in Gaza

Von Mersiha Gadzo und Priyanka Shankar

29. Dezember 2023

Mindestens 35 Menschen sind in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Maghazi nach israelischen Bombenangriffen im Zentrum des Gazastreifens getötet worden.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohngebäude in der Nähe des kuwaitischen Krankenhauses im südlichen Gazastreifen wurden mindestens 20 Menschen getötet.

Israelische Soldaten haben auf einen Hilfskonvoi geschossen, als dieser auf einer von der israelischen Armee festgelegten Route aus dem nördlichen Gazastreifen zurückkehrte, so Thomas White, Direktor des UNRWA in Gaza.

Die israelischen Sicherheitskräfte erklärten, sie hätten einen Mann „neutralisiert“, der bei einem Angriff am Mazmoria-Kontrollpunkt südlich des besetzten Ost-Jerusalem zwei Menschen erstochen haben soll.

Im Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen mindestens 21 320 Menschen getötet und 55 603 verletzt. Die Zahl der Todesopfer bei den Angriffen der Hamas auf Israel beläuft sich auf 1.139.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …