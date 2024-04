https://www.middleeastmonitor.com/20240418-erdogan-to-host-leader-of-the-palestine-cause-in-ankara/



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält eine Rede nach der Kabinettssitzung im Präsidentenkomplex in Ankara, Türkei, am 16. April 2024 [TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Anadolu Agency].

Erdogan empfängt „Führer der palästinensischen Sache“ in Ankara

18. April 2024

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch die Hamas-Bewegung mit den türkischen Streitkräften während des Unabhängigkeitskrieges verglichen und in einer Rede angedeutet, dass er Ende dieser Woche „den Führer der palästinensischen Sache“ empfangen werde.

Diese Aussagen wurden in einer Rede des türkischen Präsidenten während einer Sitzung des Parlamentsblocks der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung gemacht, in der er mitteilte, dass sein Land: „Wir werden den Kampf der Palästinenser weiterhin unterstützen.“

Erdogan bekräftigte: „Ich werde den palästinensischen Kampf weiterhin verteidigen und ich werde die Stimme des unterdrückten palästinensischen Volkes sein, solange Allah mir das Leben schenkt, selbst wenn ich allein gelassen werde“, so die Agentur Anadolu.

Er betonte, dass niemand seine Haltung gegenüber Palästina in Frage stellen könne, und fügte hinzu: „Unser Leben hat mit der palästinensischen Sache einen Sinn gefunden.“

Erdogan erklärte außerdem: „Die Hamas ist genau das, was die türkischen nationalen Kräfte in der Türkei während des Unabhängigkeitskrieges waren. Wir sind uns natürlich bewusst, dass diese Aussage einen Preis hat. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, einiges von dem zu erklären, was wir getan haben, aber diejenigen, die an unserer Sensibilität gegenüber Palästina zweifeln, werden früher oder später Scham empfinden und das Ausmaß des Unrechts erkennen, das sie (gegen uns) begangen haben.“

Erdogan bekräftigte, dass er die Hamas nicht als terroristische Organisation, sondern als Widerstandsgruppe betrachte, und fügte hinzu: „Der Führer der palästinensischen Sache wird an diesem Wochenende mein Gast sein.“

Präsident Erdogan erklärte, er grüße: „Gaza, ganz Palästina und den glorreichen Widerstand Palästinas für die Unabhängigkeit“, und betonte: „Mit der bedingungslosen Unterstützung, die es vom Westen erhält, begeht Israel mit großer Arroganz und Rücksichtslosigkeit ein Massaker, das in der Geschichte der Menschheit beschämend ist.“

Die Hamas-Bewegung begrüßte die Erklärungen des türkischen Präsidenten: „Darin bekräftigte er die anhaltende Unterstützung der Türkei für das palästinensische Volk und seinen legitimen Kampf um Befreiung und Unabhängigkeit sowie die Notwendigkeit, sich unverzüglich für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen.“

Die Bewegung erklärte am Mittwoch in einer Presseerklärung, sie sei dankbar für Erdogans: „Mutige Unterstützung für die Bewegung und ihr Widerstandsprojekt in Palästina, da er die Rolle der Türkischen Nationalen Streitkräfte während des Unabhängigkeitskrieges mit der Rolle der Hamas-Bewegung in ihrem gegenwärtigen Kampf zur Verteidigung des palästinensischen Volkes, seines Landes und seiner Heiligtümer verglich.“

Die Hamas betonte: „Die mutigen Erklärungen und ehrenhaften Positionen von Präsident Erdogan repräsentieren die historische und authentische Position des brüderlichen türkischen Volkes, eine mutige Stimme, die an der Seite unseres Volkes im Gazastreifen steht und das Recht unseres Volkes auf Befreiung, Rückkehr und einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt unterstützt.“

Meinung: Heuchlerische arabische und muslimische Länder helfen Israel, mehr Palästinenser zu töten, während sie es verurteilen

