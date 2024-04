Israel has outdone Nazi Germany, says Turkish president Stressing that Israeli forces have killed over 14,000 innocent children in Gaza since October 7, Erdogan vowed he will continue to „be the voice of the oppressed Palestinian people“.

„Wir haben unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern in jeder Hinsicht zur Seite gestanden, insbesondere in den schwierigsten Zeiten. Wir haben alle unsere Ressourcen für Palästina, für das unterdrückte Volk von Gaza, mobilisiert“, betonte Erdogan. / Foto: AA

Israel hat Nazi-Deutschland übertroffen, sagt der türkische Präsident

17. April 2024

Erdogan betonte, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober mehr als 14.000 unschuldige Kinder im Gazastreifen getötet haben, und versprach, er werde auch weiterhin „die Stimme des unterdrückten palästinensischen Volkes“ sein.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die unerbittlichen Angriffe Israels auf die Palästinenser im belagerten Gazastreifen und im Westjordanland verurteilt und diese Taten als unauslöschliche Schandflecke in der Geschichte der Menschheit bezeichnet.

Israel verübt diese Massaker mit unerschütterlicher Rückendeckung des Westens, sagte Erdogan am Mittwoch vor einer Fraktion der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK) im türkischen Parlament.

Erdogan betonte, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober mehr als 14.000 unschuldige Kinder im Gazastreifen getötet hätten, und erklärte, Tel Aviv habe die Grausamkeit von Nazi-Deutschland und seinem Führer Adolf Hitler übertroffen.

Erdogan sagte, niemand könne die Sensibilität der Türkei für die palästinensische Frage in Frage stellen, und fügte hinzu, die palästinensische Sache gebe seinem Leben einen neuen Sinn.

„Solange Allah mir das Leben schenkt, werde ich den Kampf für Palästina weiterführen und die Stimme des unterdrückten palästinensischen Volkes sein“, fügte er hinzu.

Der Präsident erinnerte an den Moment vor 15 Jahren auf dem Weltwirtschaftsforum 2009 in Davos, Schweiz, als er die israelische Führung und ihre Unterdrückung der Palästinenser herausforderte, und zwar in einer Begegnung, die viral ging, indem er sagte: „Eine Minute!“

„Als niemand mehr sprechen wollte, sind wir aufgestanden und haben gesagt: ‚Die Hamas ist keine terroristische Organisation, sondern eine Widerstandsgruppe.‘ Wir haben der UNO Karten vorgelegt, die zeigen, wie Israel in den letzten 70 Jahren schrittweise das Land Palästina besetzt hat“, fügte er hinzu.

„Wir haben unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern in jeder Hinsicht beigestanden, insbesondere in den schwierigsten Zeiten. Wir haben alle unsere Ressourcen für Palästina, für das unterdrückte Volk von Gaza mobilisiert“, betonte Erdogan.

Er bekräftigte die Entschlossenheit der Türkei, die palästinensischen Rechte mutig zu verteidigen.

Türkiye führend bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für Gaza: Präsident Erdogan

Haniya zu Besuch in Türkiye

Der türkische Außenminister Hakan Fidan und Ismail Haniya, der Leiter des politischen Büros der Hamas, haben sich am Mittwoch in Doha getroffen, um die neuesten Entwicklungen im Gazastreifen zu besprechen, wie diplomatische Quellen berichten.

Fidan traf sich mit Haniya und seiner Delegation und beriet über Fragen der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, des Waffenstillstands und der Geiselnahme, so die Quellen weiter.

Einer Erklärung Erdogans zufolge wird Haniya an diesem Wochenende die Türkei besuchen.

Seit einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet wurden, hat Israel eine unerbittliche Offensive auf den Gazastreifen geführt, bei der fast 34.000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, ums Leben kamen und fast 77.000 weitere verletzt wurden.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat 85 Prozent der Bevölkerung des Gebiets in die interne Vertreibung getrieben, und es herrscht akuter Mangel an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten, während über 60 Prozent der Infrastruktur der Enklave beschädigt oder zerstört wurden, so die UN.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Zivilbevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe erhält.

