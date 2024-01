Columbia University Apartheid Divest coalition statement on chemical skunk attack On January 19, a protest against the Israeli genocide in Gaza was attacked by counter-protesters using the chemical agent, known as „Skunk.“ The university bears full responsibility for all violence against the pro-Palestine movement on campus.

Protest der Columbia University Apartheid Divest coalition (CUAD) gegen die US-Angriffe auf den Jemen und den andauernden israelischen Völkermord in Gaza vor der Low Library der Columbia University am 19. Januar 2024 (Foto: Atish Saha)

Erklärung der Apartheid-Divest-Koalition der Columbia University zum Angriff mit chemischem Stinktier

Am 19. Januar wurde ein Protest gegen den israelischen Völkermord in Gaza von Gegendemonstranten mit dem chemischen Kampfstoff „Skunk“ angegriffen. Die Universität trägt die volle Verantwortung für jegliche Gewalt gegen die pro-palästinensische Bewegung auf dem Campus.

Erklärung der Apartheid-Divest-Koalition der Columbia University zum Angriff mit dem chemischen Kampfstoff „Skunk

Von der Columbia University Apartheid Divest Coalition

23. Januar 2024

Am Freitag, den 19. Januar 2024, um 13.00 Uhr, hielt die Columbia University Apartheid Divest coalition (CUAD) vor der Low Library einen Notfallprotest gegen die US-Angriffe auf den Jemen und den andauernden israelischen Völkermord in Gaza ab, bei dem über 25.000 Palästinenser getötet wurden.

Eine Gruppe von Gegendemonstranten, von denen einige Mitglieder der israelischen Besatzungstruppen (IOF) waren, versammelte sich, um die Studenten verbal zu belästigen und zu provozieren. Sowohl der interne Sicherheitsdienst der CUAD als auch Beamte der Columbia Public Safety, darunter John Murillo, der Direktor der Public Safety, waren anwesend. Die Beamten der öffentlichen Sicherheit kehrten den Gegendemonstranten jedoch den Rücken zu und stellten sich dem CUAD-Protest entgegen, ein klarer Hinweis darauf, wen sie „sicher“ zu halten gedachten.

Gegen 13:30 Uhr griff ein der IOF nahestehender Gegendemonstrant einen palästinensischen Studenten an und sprach eine Morddrohung aus. Anstatt auf diesen schweren Angriff, dessen Zeuge sie waren, zu reagieren, umzingelten die Beamten der öffentlichen Sicherheit den palästinensischen Studenten und begannen eine körperliche Auseinandersetzung mit ihm, beschuldigten ihn fälschlicherweise, sie geschubst zu haben, und ließen den Angreifer verschwinden.

Gegen 14.00 Uhr besprühten zwei Studenten die Demonstranten der CUAD mit einem chemischen Geruchsstoff.

Als der Protest gegen 15.00 Uhr endete, blieb der Geruch stark und war auf Protestschildern, Haaren, Kleidung, Rucksäcken und Jacken der Studenten deutlich wahrnehmbar. Nachdem die Studenten und die Gemeinschaft versucht hatten, die Verursacher des als „Skunk“ bekannten chemischen Mittels ausfindig zu machen, identifizierten wir sie als zwei ehemalige IOF-Offiziere, die derzeit Studenten der Columbia School of General Studies (GS) sind. Während diese beiden Studenten die Campus-Gemeinschaft ernsthaft gefährdeten, sind sie nur zwei Mitglieder eines größeren imperialen Projekts. Ihre Handlungen sind das Ergebnis der Komplizenschaft der Columbia mit dem andauernden Völkermord in Gaza und der Weigerung, ihre palästinensischen und Palästina-unterstützenden Studenten zu schützen.

Seit Freitag haben Studenten, die von dem Skunk-Spray betroffen waren, über Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Kurzatmigkeit und übermäßigen Husten berichtet, wobei vier Studenten in der Notaufnahme landeten. In den letzten 24 Stunden wurden mindestens neun betroffene Schüler zur Durchführung von Elektrokardiogrammen (EKGs), Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und zur Stabilisierung der Atemwege und des Verdauungssystems ins Krankenhaus gebracht. In ihren medizinischen Berichten bei der Entlassung heißt es, dass sie einem chemischen Kampfstoff ausgesetzt waren. Trotz dieser beängstigenden körperlichen Symptome sind wir äußerst dankbar und privilegiert, dass wir Zugang zu medizinischer Versorgung haben, während die Menschen in Gaza dies nicht haben. Die israelische Blockade schränkt die medizinische Versorgung ein, auf die die Menschen im Gazastreifen nach internationalem Recht Anspruch haben, und seit dem 7. Oktober hat die israelische Besatzung alle 36 Krankenhäuser im Gazastreifen bombardiert. Dies hat die Ärzte gezwungen, Kaiserschnitte und Amputationen ohne grundlegende Anästhesie durchzuführen. Wir müssen betonen, dass Israel die Menschen in Gaza täglich mit Bomben, weißem Phosphor und Kugeln angreift. Im Westjordanland setzt die IOF Stinkspray nicht nur gegen protestierende Einzelpersonen ein, sondern auch gegen ganze palästinensische Häuser als Methode der Kollektivstrafe. Wir können unsere Augen nicht von dem Völkermord in Gaza und Israels Siedlerkolonialregime abwenden.

Doch nach fast 110 Tagen des Gemetzels und der systematischen Zerstörung in Gaza hat die Columbia-Verwaltung den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern nicht erwähnt und bringt ihre Studenten, die dies tun, aktiv zum Schweigen. Diese ganze Situation ist ein weiteres Beispiel für das giftige und unsichere Umfeld, das die Columbia für die Studenten, die sich für Palästina organisieren, geschaffen hat. Anstatt diejenigen zu unterstützen, die von dem Angriff eines chemischen Kampfstoffs betroffen sind, verschickt Interimsprovost Dennis Mitchell weiterhin E-Mails über Verhaltensregeln für Demonstranten. Seit Freitag wurden die Bedenken heruntergespielt und Studenten, die um Rat baten, wurden mit Schweigen bedacht. Erst heute Abend, als wir diese Erklärung verfassten, erwähnte Mitchell „einen zutiefst beunruhigenden Vorfall“, der „Studenten dazu zwang, sich in ärztliche Behandlung zu begeben“, ohne weitere Details zu nennen. Die palästinensischen, arabischen, muslimischen, schwarzen und braunen Studenten der Columbia werden stark überwacht und kontrolliert, nur weil sie die Universität auffordern, den anhaltenden Völkermord in Gaza anzuerkennen und sich von Israel zu trennen. Umgekehrt können zionistische Studenten und Professoren farbige Studenten und antizionistische jüdische Studenten aktiv bedrohen, gefährden und angreifen, ohne dass die Universität etwas unternimmt. Das ist entsetzlich. Die Nachlässigkeit der Universität und ihre vorsätzliche Missachtung des Leids ihrer farbigen Studenten wird nur noch mehr Angriffe dieser Art durch ignorante und hasserfüllte Individuen fördern, deren Rechte mehr geschützt sind als unsere eigenen.

Die Columbia School of General Studies (GS) militarisiert unseren Campus durch die Aufnahme von über zweihundert IOF-nahen Studenten. Dekanin Lisa Rosen-Mitsch gründete und leitet das GS-Programm, das aktiv Soldaten der IOF rekrutiert und ihren „Militärdienst“ als Verdienst betrachtet. Dieses Programm ist nur ein Aspekt der eindeutigen finanziellen, politischen und institutionellen Anreize der Universität, sich der internationalen Verantwortlichkeit für den Skunk-Anschlag und ihrer eigenen Mitschuld an der globalisierten Unterdrückung der Palästinenser zu entziehen. Dieser Angriff ist eine Frage der Außenpolitik, des internationalen Rechts und der Sicherheit der Studenten. Es ist offenkundig, dass die israelische Kriegsmaschinerie, die aus Siedlern und Kolonialisten besteht, mehr Kontrolle über die Columbia hat als ihre eigene Verwaltung. Die Universität ist verpflichtet, alle ihre Studenten zu schützen, nicht nur diejenigen, die weiß, wohlhabend und Unterstützer Israels sind. Es gibt seit langem Belege für ein Muster von Drohungen und Gewalt durch IOF-Mitglieder auf dem Campus gegenüber farbigen Studenten. Die Studenten, die eine chemische Waffe gegen ihre Mitschüler einsetzten, fühlten sich durch die tolerante Atmosphäre an der Columbia gegenüber zionistischen Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft, die pro-palästinensische Studenten bedrohen und schädigen, ermutigt. Die Columbia schadet allen Studenten, indem sie ausgebildeten Mitgliedern des israelischen Militärs erlaubt, ihre unmoralische, unterdrückerische und rassistische Agenda ohne Konsequenzen fortzusetzen. Wann wird diese Institution handeln? Im November wurden in Burlington drei palästinensische Studenten erschossen. Die Columbia ist sich der Risiken für palästinensische und Palästina-unterstützende Studenten sehr wohl bewusst und gefährdet dennoch weiterhin unser Leben. Die Universität trägt die volle Verantwortung für jegliche Gewalt gegen die pro-palästinensische Bewegung auf dem Campus. Trotz der eindeutigen Gefahren, denen wir an der Columbia ausgesetzt sind, engagiert sich die CUAD weiterhin für die palästinensische Befreiung.

„Sie haben versucht, uns zu begraben. Sie wussten nicht, dass wir Samen sind.“

Die Columbia University Apartheid Divest coalition (CUAD) protestiert am 19. Januar 2024 vor der Low Library der Columbia University gegen die US-Angriffe auf den Jemen und den anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza (Foto: Atish Saha)





Was kommt als Nächstes?

Wir bemühen uns weiterhin, alle Studenten zu unterstützen, die den Skunk-Angriff bei der öffentlichen Sicherheit und anderen Stellen auf dem Campus melden. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten sich die Studierenden bewusst sein, dass ein Bericht über die öffentliche Sicherheit an die NYPD und wahrscheinlich auch an die Bundesbehörden geschickt werden wird. Wir weisen darauf hin, dass das NYPD und andere Strafverfolgungsbehörden seit langem farbige Gemeinschaften und ihre Verbündeten, insbesondere palästinensische, arabische, muslimische, schwarze und braune Gemeinschaften, überwachen, kriminalisieren und brutalisieren.

Wenn Sie mit den Strafverfolgungsbehörden sprechen:

Wir raten dringend davon ab, mit Polizisten zu sprechen, ohne dass ein Anwalt anwesend ist.

Wir raten auch dringend davon ab, der Polizei die Namen anderer betroffener Studenten ohne deren ausdrückliche Erlaubnis mitzuteilen, damit diese entscheiden können, ob sie mit der Polizei sprechen wollen.



Da nun eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wurde, könnten Studierende, die sich bei der öffentlichen Sicherheit und/oder anderen Strafverfolgungsbehörden melden, eine Vorladung erhalten und gezwungen werden, vor Gericht auszusagen. Sollte Ihnen eine Vorladung zugestellt werden, raten wir Ihnen dringend, sich einen Anwalt zu nehmen, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, benachrichtigen Sie bitte columbiapalsolidarity@proton.me und wir werden uns bemühen, Sie mit einem Anwalt zu verbinden.

Auch wenn wir einzelne Studierende bei der Entscheidungsfindung innerhalb der Grenzen des heutigen Rechtssystems unterstützen, wissen wir, dass individuelle Strafverfolgungen und Verurteilungen uns weder Sicherheit noch Freiheit bringen werden. Wir erinnern daran, dass die Ursachen des chemischen Angriffs und der Todesdrohungen in dem elenden Versagen der Universität liegen, den anhaltenden Völkermord in Palästina anzuerkennen und sich davon zu distanzieren. Wir ermutigen alle Studentengruppen an der Columbia, diese Erklärung zu unterstützen und unsere Forderungen zu verbreiten. Die Studentengruppen, deren Mitglieder diesen Anschlag verübt haben, sollten sich zumindest öffentlich von der Mitgliedschaft dieser Studenten lossagen, damit wir einen sichereren Campus haben.

Forderungen

In Anbetracht des Anschlags vom 19.1. bekräftigen wir unsere Forderung nach einem Ende des IOF-General Studies Programms und des Doppelabschlussprogramms zwischen der Columbia und der Universität Tel Aviv. Dies steht im Einklang mit unserer ursprünglichen Forderung, dass sich die Columbia vollständig vom Siedlerkolonialstaat Israel trennt.

Den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern in Gaza anzuerkennen und einen dauerhaften Waffenstillstand zu fordern.

Umsetzung der folgenden vorläufigen Maßnahmen, um die Sicherheit derjenigen zu gewährleisten, die von dem Skunk-Spray betroffen waren. Diese beinhalten:

a. Finanzielle Entschädigung für die durch den Angriff verursachten medizinischen Kosten und den Verlust von Eigentum.

b. Kostenlose, langfristige psychologische Ressourcen für alle betroffenen Studenten. Die kurzfristige psychologische Betreuung, die Columbia derzeit anbietet, ist ein unzureichendes Angebot angesichts eines andauernden Völkermordes, der unsere Gemeinschaftsmitglieder betrifft, und der zionistischen Angriffe, die Columbia auf unserem eigenen Campus ermöglicht.



Vollständige Umstrukturierung des Columbia Department of Public Safety und aller anderen Columbia-Büros, die mit den Strafverfolgungsbehörden der Stadt zusammenarbeiten und ihnen dienen, einschließlich der NYPD und des FBI. Wir bekräftigen, dass wir die NYPD und das IOF als kollaborierende Einheiten betrachten, die sich gegenseitig in Methoden der Massenüberwachung und rassistisch motivierter Gewalt ausbilden.

a. Wir fordern ein Meldemodell, das uns praktikable und sichere Methoden bietet, um Vorfälle von antipalästinensischen, islamfeindlichen und rassistischen Angriffen und Diskriminierungen zu melden. Während die Zionisten das Modell der Massenmeldungen strategisch genutzt haben, um die Universität zu zwingen, uns ins Visier zu nehmen und zu disziplinieren, waren wir nicht in der Lage, unsere sehr ernsten Gewalterfahrungen der Universität zu melden, weil diese Meldungen automatisch die Einschaltung der NYPD auslösen, was für viele unserer Mitglieder ein ernstes Risiko darstellt. Wir lehnen die polizeiliche Überwachung unseres Campus durch das NYPD oder dessen Tochtergesellschaft, die öffentliche Sicherheit, ab.

b. Die Verfahren der öffentlichen Sicherheit müssen durch wirksamere Mittel ersetzt werden, mit denen wir Gewalt, Fehlverhalten und Diskriminierung melden können, da dies genau der Mechanismus ist, auf den wir uns jetzt verlassen, um den Einsatz einer chemischen Waffe auf unserem Campus zu untersuchen.

– Wir fordern klare Informationen darüber, welche Berichte die Columbia an das NYPD schicken muss, welche Gesetze diesen Prozess regeln und wie die Columbia die Senate Bill S2060A auslegen will.

Wir fordern die vollständige Entwaffnung der Beamten der öffentlichen Sicherheit und der NYPD-Beamten, die unseren Campus betreten. Wir sind zutiefst besorgt über die physische Sicherheit aller Studenten nach diesem gewalttätigen Vorfall und angesichts dessen, was wir auf anderen Universitäten gesehen haben, insbesondere wenn es um pro-palästinensische Stude

