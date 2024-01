Why are Israeli soldiers sharing snuff videos from their genocide in Gaza? Decades of impunity, for the Israeli regime as well as its criminal soldiers, has led us to this point.

Jahrzehntelange Straffreiheit, nicht nur für das israelische Regime, sondern auch für israelische Einzelpersonen, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, hat uns an diesen Punkt gebracht.

Warum zeigen israelische Soldaten Snuff-Videos von ihrem Völkermord in Gaza?

Von Yara Hawari

24 Jan 2024

Seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen im Oktober haben israelische Soldaten auf Social-Media-Plattformen Videos veröffentlicht, die man nur als Snuff-Videos bezeichnen kann. In den Videos sind Soldaten zu sehen, die – oft genüsslich – Kriegsverbrechen an Palästinensern begehen.

In einem Video lädt ein als Dinosaurier verkleideter israelischer Soldat Artilleriegranaten in einen Panzer und tanzt, während die Granaten in Richtung Gaza abgefeuert werden. In einem anderen Video wird ein Soldat gefilmt, der eine Explosion seiner zweijährigen Tochter zum Geburtstag widmet. Sekunden später wird ein palästinensisches Wohnhaus hinter ihm in die Luft gesprengt. Andere Videos zeigen israelische Soldaten, die während einer Hungerkampagne palästinensische Lebensmittelvorräte anzünden und sich über entkleidete, zusammengetriebene und mit verbundenen Augen lebende palästinensische Zivilisten lustig machen.

Die Palästinenser und ihre Verbündeten haben sich in den sozialen Medien schockiert und empört über die Videos geäußert. Viele meinten, die Videos sollten als Beweismittel in einem Verfahren gegen das israelische Regime wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verwendet werden. In der Tat war die jüngste Aggression gegen Gaza eine der am besten dokumentierten Gräueltaten der Geschichte. Und noch nie wurde die völkermörderische Absicht sowohl von Soldaten als auch von politischen Führern so unverhohlen zum Ausdruck gebracht.

Selbst diejenigen, die das israelische Regime unterstützen, scheinen schockiert zu sein über die Unverfrorenheit, mit der israelische Soldaten diese Videos verbreiten. Der britische Rundfunksprecher Piers Morgan zum Beispiel fragte auf X, früher Twitter: „Warum filmen sich israelische Soldaten immer wieder bei solchen krassen, unsensiblen Dingen? Warum halten ihre Befehlshaber sie nicht auf? Das lässt sie gefühllos aussehen, wenn so viele Kinder in Gaza getötet werden“. Für Morgan scheint das Problem nicht darin zu liegen, was die Soldaten tun, sondern darin, dass sie sich dabei selbst filmen.

Menschen, die über die Zusammenhänge nicht so gut informiert sind, könnten es seltsam finden, dass diese Soldaten sich ohne weiteres in solch schreckliche Verbrechen verwickeln. Doch wer sich mit dem zionistischen Siedlerkolonialprojekt in Palästina auskennt, weiß, dass jahrzehntelange Straffreiheit nicht nur für das israelische Regime, sondern auch für israelische Einzelpersonen, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, uns an diesen Punkt gebracht hat.

In der Tat hat das israelische Regime noch keine ernsthaften Konsequenzen von Drittstaaten für die Verbrechen, die es seit seiner Gründung gegen das palästinensische Volk begangen hat, hinnehmen müssen. Vielmehr genießt es außergewöhnliche diplomatische und Handelsbeziehungen mit einem Großteil der westlichen Welt und ist der größte Empfänger von Hilfsgeldern der Vereinigten Staaten. Anstatt von globalen Institutionen und Veranstaltungen gemieden zu werden, wird es einbezogen und gefeiert, von der Eurovision bis zu den Olympischen Spielen.

Und es gibt noch einen weiteren Aspekt der israelischen Straflosigkeit, der oft übersehen wird: Israelische Soldaten geben routinemäßig schreckliche Verbrechen zu, die sie an Palästinensern begehen, um ihr Gewissen zu beruhigen und sich von der persönlichen Verantwortung freizusprechen, werden aber nie zur Rechenschaft gezogen.

Die Israelis selbst bezeichnen diese Praxis als „yorim ve bochim“, was aus dem Hebräischen übersetzt „schießen und weinen“ bedeutet. Sie ist eine Lieblingsbeschäftigung der zionistischen Linken und steht in Dutzenden von israelischen Filmen und Dokumentationen im Mittelpunkt.

Ein Beispiel dafür ist der viel beachtete Film Tantura, benannt nach einem palästinensischen Fischerdorf, das 1948 einem Massaker zum Opfer fiel. In diesem Film sprechen mehrere israelische Veteranen mit Leichtigkeit darüber, dass sie Hunderte von palästinensischen Zivilisten getötet haben. Andere geben offen zu, an ethnischen Säuberungen beteiligt gewesen zu sein, doch alle werden als komplizierte Personen dargestellt, die durch das Trauma, das sie den Palästinensern zugefügt haben, traumatisiert sind.

„Yorim ve bochim“ wird auch durch die Arbeit der israelischen NRO Breaking the Silence verkörpert. Die Organisation israelischer Armee-Veteranen, ein Liebling des liberalen Westens, versucht, die Realität in den „besetzten Gebieten“ aufzudecken, indem sie israelischen Soldaten einen Raum bietet, in dem sie vertraulich über ihre Erfahrungen in der israelischen Armee berichten und zuweilen zugeben, an systematischen Misshandlungen und Zerstörungen beteiligt gewesen zu sein. Die Zeugnisse auf der Website der Organisation sind eine unglaublich schwierige Lektüre, insbesondere jetzt, wo wir sehen, was in Gaza geschieht. Doch nirgendwo fordert diese Organisation Rechenschaft oder geht darauf ein, wie Gerechtigkeit für die Palästinenser aussehen könnte, die von den Soldaten, mit denen sie zusammenarbeiten, über Jahrzehnte hinweg systematisch missbraucht wurden.

Die Realität ist, dass in den letzten siebeneinhalb Jahrzehnten die Brutalisierung und das Abschlachten von Palästinensern völlig ungestraft geblieben sind. Der anhaltende Völkermord in Gaza und die Art und Weise, wie er von den Tätern so dreist in den sozialen Medien verbreitet wird, ist Ausdruck dieser Straffreiheit. Die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dies aufhört und nie wieder geschieht, besteht darin, nicht nur diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die an dem Völkermord beteiligt waren, sondern auch diejenigen, die mitschuldig sind.

Yara Hawari ist palästinapolitische Mitarbeiterin von Al-Shabaka, dem palästinensischen Politiknetzwerk.



