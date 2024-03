Conquest, War, Famine & Death No humanitarian relief program for Gaza is possible in the short run without UNRWA’s full partnership, writes Vijay Prashad. Anything else is a public relations sham. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research The four horsemen of the apocalypse described in the Bible’s

Kein humanitäres Hilfsprogramm für Gaza ist kurzfristig ohne die volle Partnerschaft des UNRWA möglich, schreibt Vijay Prashad. Alles andere ist ein PR-Schwindel.

Heba Zagout, 1984-2023, „Frieden in Gaza“, 2021.

Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

18. März 2024

Die vier Reiter der Apokalypse, die in der biblischen Offenbarung beschrieben werden – Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod – galoppieren jetzt von einem Ende des Gazastreifens zum anderen.

Der Generalkommissar des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina (UNRWA), Philippe Lazzarini, legte der UN-Generalversammlung am 4. März seinen erschreckenden Bericht über die Lage in Gaza (Palästina) vor.

In nur 150 Tagen, so Lazzarini, haben die israelischen Streitkräfte mehr als 30.000 Palästinenser getötet, fast die Hälfte von ihnen Kinder. Diejenigen, die überlebt haben, sind weiterhin den israelischen Angriffen ausgesetzt und leiden unter den Traumata des Krieges.

„Der Hunger ist überall“, sagte Lazzarini. „Es droht eine von Menschen verursachte Hungersnot“. Wenige Tage nach Lazzarinis unverblümter Einschätzung meldete das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, dass der Grad der Unterernährung bei Kindern im nördlichen Teil des Streifens „besonders extrem“ ist.

Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Palästina, Jamie McGoldrick, erklärte, dass der Hunger katastrophale Ausmaße angenommen hat und Kinder an Hunger sterben“.

Bis zum Ende der ersten Märzwoche waren mindestens 20 Kinder an den Folgen des Hungers gestorben. Unter ihnen war der 10-jährige Yazan al-Kafarna aus Beit Hanoun (nördlicher Gazastreifen), der in Rafah (südlicher Gazastreifen) am selben Tag starb, an dem Lazzarini vor der UNO sprach.

Das Bild des ausgemergelten Körpers von Yazan hat sich in das bereits angeschlagene Gewissen unserer Welt gebohrt. Neben den Trümmern der israelischen Bombardierung häufen sich die hässlichen Geschichten.

Dr. Mohammed Salha vom Al-Awda-Krankenhaus, in dem Yazan starb, sagt, dass viele schwangere Frauen, die an Unterernährung litten, Totgeburten zur Welt brachten oder per Kaiserschnitt operiert werden mussten, um die Föten zu entfernen – ohne Betäubung.

Mohammed Sami Qariqa, 1999-2023, aus der Ausstellung „Gaza International Airport“, 2022.

Ein Waffenstillstand ist nicht in Sicht.

Es gibt auch keine wirkliche Verpflichtung, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, insbesondere in den Norden, wo der Hunger am größten ist.

(Am 28. Februar erklärte der stellvertretende Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Carl Skau, vor dem Sicherheitsrat, es bestehe die reale Aussicht auf eine Hungersnot [im nördlichen Gazastreifen] bis Mai, wobei mehr als 500.000 Menschen gefährdet seien, wenn sich die Bedrohung bewahrheiten sollte.

Täglich kommen etwa 155 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen – weit weniger als die tägliche Kapazität von 500 Lastwagen am Grenzübergang – und nur wenige davon gehen in den nördlichen Gazastreifen.

Die israelischen Soldaten sind rücksichtslos. Als am 29. Februar Hilfsgütertransporter am Al-Nabulsi-Kreisel (am südwestlichen Rand von Gaza-Stadt, im nördlichen Gazastreifen) ankamen und verzweifelte Menschen zu ihnen eilten, eröffneten israelische Truppen das Feuer und töteten mindestens 118 unbewaffnete Zivilisten. Dieser Vorfall ist inzwischen als „Mehlmassaker“ bekannt.

Die abgeworfenen Nahrungsmittellieferungen sind nicht nur unzureichend, sondern haben auch zu eigenen Unglücken geführt: Einige Pakete landeten im Mittelmeer, während andere mindestens fünf Menschen erdrückten.

Wie aus dem Nichts kündigte US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation am 7. März an, dass sein Land im südlichen Gazastreifen eine „vorübergehende Anlegestelle“ errichten werde, um die Einfuhr von Hilfsgütern über das Meer zu erleichtern.

Der Kontext für diese Entscheidung, die Biden verschwieg, ist klar: Israel lässt nicht zu, dass ein Minimum an humanitärer Hilfe über die Landübergänge gelangt, Israel zerstörte am 10. Oktober den Hafen von Gaza und Israel pulverisierte 2006 den Flughafen von Dahaniya in Gaza.

Diese Entscheidung kommt sicherlich nicht von ungefähr. Sie kommt auch mitten in der Kampagne für die Demokraten in den USA, die in den laufenden Vorwahlen mit „uncommitted“ stimmen, um deutlich zu machen, dass die Komplizenschaft der USA mit dem Völkermord sich negativ auf Bidens Wiederwahlbemühungen auswirken wird.

Obwohl ein Laib Brot besser ist als keiner, werden diese Brote in Gaza mit Blut besudelt werden.

[Siehe: Bidens Pier für Gaza ist eine hohle Geste]

Bidens Äußerung hat etwas Hohles an sich. Wie soll die Hilfe verteilt werden, wenn sie erst einmal an dieser „vorübergehenden Anlegestelle“ angekommen ist? Die wichtigsten Institutionen im Gazastreifen, die in der Lage sind, Hilfsgüter in großem Umfang zu verteilen, sind das UNRWA – das von den meisten westlichen Ländern nicht mehr finanziert wird – und die von der Hamas geführte palästinensische Regierung – die von den westlichen Ländern zerstört werden soll.

Da keine der beiden Institutionen in der Lage sein wird, humanitäre Hilfe vor Ort zu verteilen (und, wie Biden sagte, „keine US-Stiefel vor Ort sein werden“), was wird dann aus der Hilfe?

Fathi Ghaben, 1947-2024, „Strahl des Ruhms“, n.d.

Das UNRWA ist seit kurz nach der Verabschiedung der UN-Resolution 302 (IV) im Jahr 1949 tätig. Seitdem ist es die wichtigste Organisation, die den palästinensischen Flüchtlingen hilft (von denen es zu Beginn der UNRWA-Tätigkeit 750.000 gab und die heute 5,9 Millionen zählen).

Das Mandat des UNRWA ist präzise: Es muss das Wohlergehen der Palästinenser sicherstellen, darf aber nicht tätig werden, um sie dauerhaft außerhalb ihrer Häuser anzusiedeln. Das liegt daran, dass die UN-Resolution 194 den Palästinensern das „Recht auf Rückkehr“ in ihre Häuser zuspricht, aus denen sie vom israelischen Staat vertrieben wurden.

Obwohl das UNRWA hauptsächlich im Bildungsbereich tätig ist (zwei Drittel seiner 30 000 Mitarbeiter arbeiten für UNRWA-Schulen), ist es auch die Organisation, die am besten für die Verteilung von Hilfsgütern ausgestattet ist.

Der Westen ermöglichte die Gründung des UNRWA nicht aus besonderer Sorge um die Palästinenser, sondern weil – wie das US-Außenministerium 1949 feststellte – die „Bedingungen der Unruhe und Verzweiflung einen äußerst fruchtbaren Nährboden für die Einpflanzung des Kommunismus bieten würden“.

Aus diesem Grund stellte der Westen Mittel für das UNRWA zur Verfügung (obwohl dies seit 1966 mit strengen Auflagen verbunden ist). Anfang 2024 stellten die meisten westlichen Länder ihre Mittel für das UNRWA ein, nachdem eine unbegründete Anschuldigung erhoben worden war, die UNRWA-Mitarbeiter mit dem Anschlag vom 7. Oktober in Verbindung brachte.

Obwohl vor kurzem bekannt wurde, dass die israelische Armee UNRWA-Mitarbeiter gefoltert hat, z. B. durch Waterboarding und Schläge, und sie zu diesen Geständnissen gezwungen hat, haben die meisten Länder, die ihre Mittel aus diesem Grund gestrichen haben, sie nicht wieder eingesetzt.

Die Ausnahmen sind Kanada, Schweden und Australien, die vor kurzem ihre Finanzierung wieder aufgenommen haben. [Die EU kündigte am 1. März an, dass sie die Finanzierung wieder aufnehmen und zusätzliche Mittel bereitstellen werde. Belgien, Frankreich, Irland, Norwegen, Slowenien und Spanien haben die Hilfe nie ausgesetzt.]

Inzwischen haben mehrere Länder des Globalen Südens – allen voran Brasilien – ihre Beiträge erhöht.

Filippo Grandi, der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, der das UNRWA von 2010 bis 2014 leitete, sagte kürzlich: „Wenn das UNRWA nicht arbeiten darf oder die Mittel gestrichen werden, kann ich mir kaum vorstellen, wer es ersetzen kann.“

Kein humanitäres Hilfsprogramm für die Palästinenser im Gazastreifen ist kurzfristig ohne die volle Partnerschaft des UNRWA möglich. Alles andere ist ein PR-Schwindel.

Majd Arandas, 1994-2023, „Meine Großmutter“, 2022.

Als ich über die Hungersnot in Gaza las, erinnerte ich mich an ein Gedicht von Wislawa Szymborska (1923-2012) über das Konzentrationslager Szebnie in Jaslo (Südpolen), in dem polnische Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene von 1941 bis zur Befreiung des Lagers durch die Rote Armee im September 1944 untergebracht waren.

Die Nazis verübten in Szebnie brutale und grausame Gewalt, insbesondere gegen Tausende von Juden, die dort durch Massenerschießungen getötet wurden. Szymborskas Gedicht „Hungerlager bei Jaslo“ (1962) schreckt weder vor dem Elend zurück, das sie umgibt, noch vor der Möglichkeit der Menschlichkeit, nach der sie sich sehnte.

Schreiben Sie es auf. Schreib es. Mit gewöhnlicher Tinte

auf gewöhnlichem Papier: man gab ihnen nichts zu essen,

sie sind alle verhungert. Alle. Wie viele?

Es ist eine große Wiese. Wie viel Gras

pro Kopf? Schreib auf: Ich weiß es nicht.

Die Geschichte rundet Skelette auf Null ab.

Tausend und eins ist immer noch nur tausend.

Dieses eine scheint nie existiert zu haben:

ein fiktiver Fötus, eine leere Wiege,

eine Fibel, die für niemanden geöffnet wurde,

Luft, die lacht, weint und wächst,

eine Treppe für eine Leere, die in den Garten hinausführt,

niemandes Platz in den Reihen.

Hier, auf dieser Wiese, ist es Fleisch geworden.

Aber die Wiese ist still, wie ein gekaufter Zeuge.

Sonnig. Grün. Ein Wald zum Greifen nah,

mit Holz zum Kauen, Tropfen unter der Rinde zum Trinken –

eine Aussicht, die man rund um die Uhr genießen kann,

bis man blind wird. Oben, ein Vogel

dessen Schatten mit den nahrhaften Flügeln schlug

über ihre Lippen. Die Kiefer fielen herunter,

die Zähne klapperten.

In der Nacht glitzerte eine Sichel am Himmel

und erntete die Dunkelheit für erträumte Brote.

Hände flogen von geschwärzten Ikonen,

jeder hielt einen leeren Kelch.

Ein Mann schwankte

auf einem Gitter aus Stacheldraht.

Einige sangen, mit Dreck im Mund. Dieses schöne Lied

über den Krieg, das dich mitten ins Herz trifft.

Schreib, wie still es ist.

Ja.

Die Gemälde und Fotografien in diesem Rundbrief wurden von palästinensischen Künstlern geschaffen, die während des israelischen Völkermordes in Gaza getötet wurden. Sie sind gestorben, aber wir müssen leben, um ihre Geschichten zu erzählen.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

