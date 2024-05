It’s Actually Amazing How Stupid The Propaganda Is Getting The correct thing to do when someone tries to tell you that opposing an active genocide is discriminatory against Jews is to laugh uproariously and then ignore everything else they say for the rest…

Es ist wirklich erstaunlich, wie dumm die Propaganda geworden ist

Von Caitlin Johnstone

26. Mai 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Wenn jemand versucht, Ihnen zu sagen, dass die Ablehnung eines aktiven Völkermordes eine Diskriminierung von Juden ist, sollten Sie schallend lachen und dann alles andere, was er sagt, für den Rest seines Lebens ignorieren.

Jüdische Zionisten sagen: „Entschuldigung, aber es verstößt eigentlich gegen meine Religion, wenn Sie sich gegen Völkermord stellen. Du musst aufhören, mich mit Friedensaktivismus religiös zu verfolgen.“

So viele Menschen im Westen sagen, dass sie Israel unterstützen und auch eine Zweistaatenlösung befürworten, was eine unsinnige Position ist, wenn Israel sich aggressiv gegen eine Zweistaatenlösung stellt. Wenn man tatsächlich die Gründung eines palästinensischen Staates unterstützt, steht man in direktem Widerspruch zu jeder bedeutenden Machtstruktur in Israel.

Das ist so, als würde man sagen, man unterstützt Biden, will aber, dass er die Wahl verliert. Es ist so, als würde man sagen, dass man die Gewerkschaften unterstützt, aber gleichzeitig für eine aggressive Zerschlagung der Gewerkschaften ist. Es ist eine völlig widersprüchliche Position, die nur dann ohne kognitive Dissonanz in Einklang gebracht werden kann, wenn man sich nicht wirklich für eine Zweistaatenlösung interessiert.

Nach Schätzungen von US-Geheimdiensten hat Israel bisher nur 30-35 Prozent der Hamas-Kämpfer im Gazastreifen getötet, und die Hamas hat in der Zwischenzeit im Zuge des israelischen Angriffs Tausende neuer Kämpfer rekrutiert.

Nach mehr als sieben Monaten unvorstellbaren Grauens hat Israel seine erklärten Ziele im Gazastreifen nicht im Entferntesten erreicht. Israel muss also entweder (A) dem Gazastreifen noch viel, viel, viel mehr Schrecken für eine sehr, sehr lange Zeit zufügen oder (B) seine offiziellen Ziele revidieren.

Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit (C), dass Israel die ganze Zeit über seine erklärten Ziele gelogen hat und in Wirklichkeit genau das erreicht, was es sich vorgenommen hat zu erreichen.

Donald Trump sagte der Presse, dass die empfindungsfähige Reaper-Drohne Nikki Haley „in unserem Team sein wird“, weil die beiden „eine Menge gleicher Ideen“ hätten.

Dieser Mann sagt ganz offen, dass er sich in seiner nächsten Amtszeit wieder mit kriegstreiberischen Sumpfmonstern zusammentun wird, und er sagt ganz offen, dass er Bidens Kriegstreiberei in der Ukraine und im Gazastreifen fortsetzen wird. Aber ich werde mit absoluter Sicherheit immer noch gehirngewaschene Trump-Anhänger bekommen, die mir erzählen, dass er die Kriege beenden und den Tiefen Staat bekämpfen wird.

Es ist wirklich erstaunlich, wie dumm die Propaganda geworden ist. Kinder und Krankenhäuser zu bombardieren ist Selbstverteidigung. Eine extrem eklatante ethnische Säuberungskampagne ist eigentlich ein Krieg. Ein paar westliche zionistische Juden, die sagen, dass sie sich auf dem Campus unsicher fühlen, sind ein dringenderes Problem als ein aktiver Völkermord.

Manchmal hat man das Gefühl, dass sie mit uns experimentieren, nur um zu sehen, wie dumm sie die Leute dazu bringen können, eine Geschichte zu schlucken.

„Sagen wir ihnen, dass die Hamas die Israelis völlig unprovoziert und aus dem Nichts heraus angegriffen hat. Tun wir so, als ob Israel nur dasitzt und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert und ein Haufen Terroristen sie angreift, weil sie böse sind und Juden hassen.“

„Was? Komm schon, Mann, das werden sie uns nie abkaufen. Der gesamte israelisch-palästinensische Konflikt ist öffentlich bekannt!“

„Sie werden es uns abkaufen. Man muss es nur in den Nachrichten immer wieder in einem selbstbewussten, autoritären Tonfall andeuten, und es wird sofort ankommen.“

Tatsächlich werden viele der atemberaubend dummen Dinge, die das Imperium uns glauben machen will, nicht einmal von den Leuten geglaubt, die sie äußern. Wer hat eigentlich geglaubt, dass es lächerlich ist, vorzuschlagen, dass Israel ein palästinensisches Krankenhaus angreifen und darüber lügen könnte? Wer glaubt eigentlich, dass es eine erschreckende Antisemitismus-Epidemie in unserer Gesellschaft gibt? Ich bin davon überzeugt, dass viele der Menschen, die behaupten, diese Dinge zu glauben, es eigentlich besser wissen, aber nur so tun, als ob sie diesen Unsinn glauben, um ihre politischen Ziele zu erreichen.

Das Imperium fordert uns Jahr für Jahr auf, idiotische Dinge zu glauben, aber die Erzählungen über die Geschehnisse in Gaza bewegen sich auf einem ganz anderen Niveau. Es ist einfach ein ununterbrochener Angriff auf den Realitätssinn der Menschen.

Glücklicherweise scheinen sie die Dummheit schneller gesteigert zu haben, als sie dieses Mal davonkommen konnten. Immer mehr Menschen wachen auf und erkennen ihre Lügen, und die Augen, die im Jahr 2024 aufgeschlagen werden, werden für den Rest ihrer Tage für die Propaganda des Imperiums offen bleiben.

Übersetzt mit deepl.com

