Ahed ist eine von Tausenden, die unter schweren, lebensverändernden Verletzungen leiden [Mit freundlicher Genehmigung von Ahed Bseiso].

Esstisch-Amputation“: Wie eine israelische Bombe das Bein von Ahed Bseiso abriss

Von Farah Najjar

1. Februar 2024

Ahed Bseiso war desorientiert, geschockt und wie betäubt von den immensen Schmerzen, die sie bald überkommen würden, nachdem sie durch israelischen Beschuss auf das Haus ihrer Familie im nördlichen Gazastreifen verwundet worden war.

„Alles, was ich sehen konnte, war weißer Nebel … Eine Sekunde lang dachte ich, ich sei tot“, sagte Ahed Bseiso gegenüber Al Jazeera und erinnerte sich an die Ereignisse des 19. Dezember.

An diesem Tag kletterten die 17-jährige Studentin und ihre ältere Schwester Mona um 10.30 Uhr in den sechsten Stock ihres Hauses, so wie es seit dem 7. Oktober, als Israel seinen bisher brutalsten Angriff auf den Gazastreifen begann, üblich ist.

Dort oben wollten sie ihren Vater anrufen, der im Ausland lebt. Sie versuchten täglich, ihn zu erreichen, um ihm mitzuteilen, dass sie trotz der Belagerung, der intensiven Bombardierung und des gravierenden Mangels an lebenswichtigen Gütern noch am Leben sind.

Wiederholte Stromausfälle und Störungen der Telekommunikation im Gazastreifen führen dazu, dass viele auf ein Dach klettern müssen, um ein Signal zu empfangen, Signalverstärker zu finden oder eSIM-Karten zu verwenden, die mit jedem regionalen Telekommunikationsanbieter verbunden sind.

Ahed sagte, dass ihr ein ungewöhnlich großer israelischer Panzer vor dem Gebäude aufgefallen sei, aber sie habe nicht weiter darüber nachgedacht, da ihr Haus nach dem Ende des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im November von Armeefahrzeugen umstellt gewesen sei.

Ahed sagte, sie wolle ein „normales Leben“ führen und hofft, zur weiteren Behandlung aus dem Gazastreifen evakuiert zu werden [Mit freundlicher Genehmigung von Ahed Bseiso].

Ahed möchte ein „normales Leben“ führen und hofft, für eine Behandlung aus dem Gazastreifen evakuiert zu werden [Mit freundlicher Genehmigung von Ahed Bseiso]

Sie setzte sich hin und machte sich bereit, die Nummer ihres Vaters zu wählen.

Ich schaffte es, „Ich lebe“ zu sagen.

„Ich habe meine Beine gekreuzt und plötzlich lag ich auf dem Kopf“, sagte sie.

Ahed hatte eine Gliedmaße verloren – fast ihre gesamte rechte Wade – und blutete stark.

Ihr Schock war so groß, dass sie schwieg, ebenso wie ihre Schwester. Später stellte sie fest, dass „Mona Angst hatte, nach mir zu rufen, falls ich nicht reagieren würde“.

„Als ich begriff, was gerade passiert war, gelang es mir schließlich zu sagen: ‚Ich lebe‘.“

Aheds männliche Cousins eilten herbei und trugen sie die Treppe hinunter. Sie erinnert sich, dass sie nach unten schaute und schrie und ihre Cousins fragte, ob ihr Bein noch da sei, weil sie es nicht sehen konnte.

„Alles, was mein Cousin tat, war, mir die Augen zuzuhalten“, erinnert sie sich.

Der einzige Ort, an dem sie Ahed absetzen konnten, war der Esstisch, an dem ihre Mutter zuvor Brotteig geknetet hatte – ein alltäglicher Anblick in den Häusern des Gazastreifens, da Israels totale Belagerung Lebensmittel und Grundnahrungsmittel knapp werden ließ.

Jemand rannte los, um ihren Onkel Hani zu holen, einen Orthopäden und den einzigen Arzt unter den 30 Verwandten, die in dem Gebäude der Familie wohnen.

Hani hatte seine Frau und seine vier Kinder zu Beginn der Offensive aus der Enklave geschickt, während er selbst blieb.

Als er auf das abgetrennte Bein seiner Nichte hinunterblickte, wusste er, dass er sie retten musste – ohne medizinische Hilfsmittel, ohne Anästhesie und sogar ohne saubere Gaze.

Im Gazastreifen müssen die Mediziner heute aufgrund des durch die Belagerung verursachten Mangels an Medikamenten ohne alles auskommen, nicht einmal mit Schmerzmitteln.

Hani musste eine schwierige, aber nahe liegende Entscheidung treffen: das, was vom Unterschenkel übrig war, amputieren und die Arterie schnell vernähen, damit seine Nichte nicht verblutete.

„Ich hatte nichts. Mir fiel ein, dass meine Aktentasche in meinem Zimmer stand, also bat ich meine Neffen, sie zu holen … Außer etwas unsterilisierter Gaze war nichts drin“, sagte Hani.

Ich bin geblieben, damit Ahed leben kann“.

Hani wusste nicht, wie er die Wunde säubern oder die Blutung stillen sollte – eine scheinbar unmögliche Aufgabe ohne Naht.

Die ganze Zeit über war die größte medizinische Einrichtung in Gaza, das al-Shifa-Krankenhaus, „fünf Minuten mit dem Auto entfernt“, aber aufgrund der Kämpfe nicht erreichbar und außer Betrieb, so Hani.

Hani Bsesio [Mit freundlicher Genehmigung von Hani Bsesio]

Wie die meisten Krankenhäuser in der Enklave war auch al-Shifa im November angegriffen und überfallen worden, was Tausende von verwundeten und vertriebenen Palästinensern zur Flucht zwang und das Krankenhaus außer Betrieb setzte.

Hani sah sich verzweifelt im Zimmer um, auf der Suche nach irgendetwas, das den schrecklichen Prozess ein wenig erträglicher machte. An der Küchenspüle entdeckte er einen Schwamm und einen mit Spülmittel gefüllten Behälter.

„Ich begann, die Wunde zu säubern, aber ich spürte Aheds Augen, die mich durchbohrten. Sie flehte mich an, ihr nicht den Rest des Beins abzuschneiden“, sagte Hani.

Es brach ihm das Herz und die Tränen liefen ihm über das Gesicht, denn er wusste, was er tun musste, solange Ahed bei vollem Bewusstsein war.

„Ich fragte mich, welcher Mensch die Schmerzen einer Amputation ohne Betäubung ertragen könnte“, so Hani.

Und so operierte er seine Nichte mit einem Küchenmesser und benutzte Nadel und Faden aus einem Nähkasten, um die größte Arterie zu vernähen.

Auf die Frage, wie sie die Schmerzen ertragen konnte, sagte Ahed, dass sie ein seltsames Gefühl der Ruhe überkam.

„Ich habe die ganze Zeit nur Verse aus dem Heiligen Koran rezitiert“, sagte sie.

Um ihre Wunden zu versorgen, musste die Familie die Gaze in heißem Wasser waschen und zum Trocknen auslegen, damit ihr Onkel sie wieder auf ihr Bein legen konnte.

Das palästinensische Mädchen Noor Marouf, dessen Gliedmaße nach einem israelischen Angriff amputiert wurden, sitzt in einem Rollstuhl, während ihre Tante ihr im Europäischen Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen hilft, 28. Dezember 2023. REUTERS/Arafat Barbakh

Im Gazastreifen wächst eine Generation von amputierten Kindern heran, während die brutalen israelischen Angriffe weitergehen [Arafat Barbakh/Reuters].

Da Hani wusste, dass Ahed anfällig für Infektionen war, sagte er, dass er „jede antibiotische Pille und jedes Schmerzmittel im Haus“ nahm und sie ihr rationiert verabreichte, meist auf leeren Magen, weil es nichts zu essen gab.

Erst fünf Tage später konnte Hani sie in eine medizinische Einrichtung bringen – einen Tag nachdem sich die israelischen Panzer aus dem Gebiet zurückgezogen hatten. Dort wurde Ahed mehrfach operiert, unter anderem um ihr gebrochenes linkes Bein zu heilen.

Aber das ist immer noch nicht genug, sagte Hani.

„Sie braucht so viel mehr … eine kosmetische Operation für ihr amputiertes Bein, eine Prothese“, sagte Hani.

„Ich hätte mit meiner Frau und meinen Kindern gehen können, aber Gott hat mich gezwungen zu bleiben. Ich bin geblieben, damit Ahed leben kann.“

Ahed gehört zu einer Generation junger Amputierter, die als Folge der unerbittlichen israelischen Angriffe in der Enklave leben.

Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen haben seit dem 7. Oktober jeden Tag mehr als 10 Kinder in Gaza ein oder beide Beine verloren.

Das sind mehr als 1.000 Kinder.

Amputationen sind „Standardpraxis

Mediziner sagen, dass viele der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten Kinder hätten gerettet werden können, wenn sie ein Krankenhaus erreicht hätten.

Abed, ein Orthopäde von Ärzte ohne Grenzen (MSF), sagte, dass die Mediziner im Gazastreifen aufgrund des Mangels an Narkosemitteln dazu übergegangen sind, die Patienten zu betäuben.

(Al Jazeera)

„Wir haben einen Mangel an allen Arten von Medikamenten“, sagte Abed, der im indonesischen Feldkrankenhaus von Rafah arbeitet und darum bat, aus Sicherheitsgründen nur seinen Vornamen zu nennen.

„Wir sind auf Schmerzmittel wie Paracetamol angewiesen und versuchen, die Schmerzen mit Lokalanästhetika zu lindern“, sagte er.

Laut Abed werden täglich Patienten „traumatischen Amputationen“ unterzogen, wobei die meisten Patienten Kinder sind.

Wenn ein Krankenhaus einen Zustrom von Verletzten zu verzeichnen hat, kann es Stunden dauern, bis jemand den Operationssaal erreicht, was die Rettung einer Gliedmaße unmöglich macht und eine Amputation notwendig macht, „um das Leben des Patienten zu retten“, sagte er.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza hat Israel bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober fast 27.000 Menschen getötet und etwa 65.000 weitere verwundet. Nahezu ein Viertel der Verletzten sind Kinder, so das Ministerium.

Ahed sagte, sie habe sich für immer verändert. Vor der Offensive war sie für ein Pharmaziestudium eingeschrieben. Aber jetzt kann sie wegen des Erlebten „nichts, was mit Medizin zu tun hat“, ausstehen.

„Ich werde mein Hauptfach wechseln“, sagte sie. „Ich will Innenarchitektin werden und der Welt beweisen, dass ich trotz meiner körperlichen Behinderung ein normales Leben führen kann.“

Die dreizehnjährige amputierte Layan al-Baz wird im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gaza-Streifen behandelt.

Layan al-Baz, 13, wird im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis behandelt, nachdem sie bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen am 31. Oktober 2023 ihre Beine verloren hat [Mahmud Hams/AFP].

