Organisatoren begrüßen Entscheidung, den Londoner Marsch für Palästina an der Downing Street enden zu lassen, beschweren sich aber über „repressive Maßnahmen“, da die Polizei vor „strengen Bedingungen“ warnt

Menschenmengen marschieren durch das Zentrum Londons während eines Marsches zur Unterstützung Palästinas am 13. Januar 2024 (Henry Nicholls/AFP)

GROSSBRITANNIEN: Organisatoren der Gaza-Proteste sagen, die Polizeibeschränkungen gefährden die öffentliche Sicherheit

Von Areeb Ullah

2. Februar 2024

Die Organisatoren der Samstagsdemonstration in London zur Unterstützung Palästinas haben der Polizei vorgeworfen, die öffentliche Sicherheit zu gefährden, indem sie neue Beschränkungen für die jüngste einer Reihe von Protestmärschen auferlegt haben, die Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht haben.

Die Londoner Stadtpolizei erklärte am Donnerstag, sie habe dem Antrag der Organisatoren auf einen Marsch durch die Whitehall zu einer Bühne in der Nähe der Downing Street 10, dem Sitz des britischen Premierministers, zugestimmt.

Die Polizei lehnte jedoch den Antrag der Organisatoren auf eine zweite Bühne am nahe gelegenen Trafalgar Square ab, wie sie bei früheren Demonstrationen genehmigt worden war, und erklärte, dass der Protest „strengen Bedingungen“ unterworfen sein werde.

Die Organisatoren der Proteste begrüßten die Entscheidung, ihnen den Marsch zur Whitehall zu gestatten, was sie als „bedeutenden Sieg für das Recht auf Protest“ bezeichneten.

Sie kritisierten jedoch die Entscheidung, ihnen die Nutzung einer zweiten Bühne zu verweigern.

„Wir haben deutlich gemacht, dass dies die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, sehr viel schwieriger macht“, hieß es in einer Erklärung.

Leider ist die polizeiliche Überwachung der Demonstrationen über mehrere Monate hinweg zunehmend politisiert und repressiv geworden.

– Ben Jamal, PSC

„Diejenigen, die für Gerechtigkeit und Frieden demonstrieren, sind seit über drei Monaten mit Einschüchterungen und repressiven Maßnahmen konfrontiert, die darauf abzielen, die Unterstützung für den Kampf des palästinensischen Volkes für Freiheit und Gerechtigkeit zu unterdrücken. Wir werden nicht zulassen, dass uns dies von unserem Marsch abhält oder uns von unserer zentralen Botschaft ablenkt“.

Die Organisatoren, zu denen die Palästina-Solidaritätskampagne (PSC), die Freunde von Al Aqsa, die Stop the War Coalition und die Muslim Association of Britain gehören, rechnen mit 300.000 Teilnehmern an der Demonstration am Samstag.

Ben Jamal, der Leiter der PSC, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die Organisatoren im Vorfeld des Marsches „intensive und schwierige Verhandlungen“ mit der Polizei geführt hätten.

„Die Polizei hat nun eingewilligt, uns den Marsch nach Whitehall zu gestatten, von wo aus wir unsere Botschaft an die Regierung senden werden, dass sie sich nicht durch fortgesetzte Waffenexporte, militärische Zusammenarbeit und diplomatische Unterstützung an Israels Völkermord in Gaza mitschuldig machen darf“, so Jamal.

„Dies ist der achte Nationale Marsch für Palästina und sie haben Hunderttausende von Menschen in geordneten und friedlichen Demonstrationen auf die Straßen Londons gebracht. Leider ist die polizeiliche Überwachung der Märsche über mehrere Monate hinweg zunehmend politisiert und repressiv geworden“.

Jamal sagte, eine zweite Etappe würde „zwei Orte ermöglichen, an denen sich die Menschen versammeln und auflösen können, was die Verwaltung der Veranstaltung für alle Beteiligten erleichtern würde.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass der Marsch genauso erfolgreich und effektiv ist wie alle vorherigen.“

Die Metropolitan Police, die um eine Stellungnahme gebeten wurde, verwies auf Kommentare, die auf ihrer Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurden und dem stellvertretenden Polizeipräsidenten David Ward zugeschrieben werden.

„Die Palästina-Solidaritätskampagne hatte ursprünglich um eine zweite Etappe gebeten – eine am Trafalgar Square und eine weitere in Whitehall. Dies hätte zu erheblichen Störungen geführt und wurde nicht unterstützt“, so Ward.

„Um zu vermeiden, dass der Trafalgar Square zu voll wird, haben wir uns auf nur eine Bühne für die Redner in Whitehall geeinigt.

Hunderttausende haben regelmäßig an Protesten teilgenommen, bei denen die britische Regierung aufgefordert wurde, einen Waffenstillstand zu unterstützen, seit Israel am 7. Oktober 2023 nach den Angriffen der Hamas im Süden Israels mit der Bombardierung des Gazastreifens begann. Seit Beginn des Konflikts wurden in Gaza mehr als 27.000 Menschen getötet.

Die Organisatoren haben sich darüber beschwert, dass die Polizei von der Regierung und pro-israelischen Gruppen unter Druck gesetzt wurde, um die Demonstrationen einzuschränken und zu verhindern, dass sie stattfinden.

Letzten Monat deckte MEE auf, dass der britische Antisemitismus-Beobachter, der Community Security Trust, bei früheren pro-palästinensischen Märschen im Sondereinsatzraum der Polizei war.

Ein Polizeisprecher teilte MEE am Freitag mit, dass der CST bei der Demonstration am kommenden Samstag nicht im Kontrollraum sein werde.

Die Organisatoren sagen, die Märsche seien friedliche und integrative Veranstaltungen gewesen, an denen Hunderttausende Menschen teilgenommen hätten, und verweisen auf die Anwesenheit eines großen jüdischen Blocks und von Rednern jüdischer Organisationen, die Forderungen nach einem Waffenstillstand und palästinensischen Rechten unterstützen.

Im vergangenen Monat erklärte die Metropolitan Police, sie habe mehr als 400 Festnahmen vorgenommen und rund 30 Ermittlungen zur Terrorismusbekämpfung wegen mutmaßlicher Straftaten bei Protesten in London eingeleitet und „eine spezielle Taskforce … zur Ermittlung von Terrorismusdelikten im Zusammenhang mit Protesten“ eingerichtet.

Auf die Frage, wie hoch die Zahl der Verhaftungen im Zusammenhang mit Protesten derzeit sei, sagte ein Polizeisprecher: „Ich fürchte, wir haben keine laufende Gesamtzahl.“

Übersetzt mit Deepl.com

