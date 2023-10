EU foreign ministers convening ‚historic‘ meeting in Kiev: Borrell Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba welcomes the first-ever meeting in what he called the bloc’s „future borders“.

EU-Außenminister berufen „historisches“ Treffen in Kiew ein: Borrell

Von

Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

2. Oktober 2023

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba begrüßt das allererste Treffen an den, wie er es nannte, „zukünftigen Grenzen“ der Europäischen Union.

Der Außenpolitikchef der Europäischen Union

Außenminister Josep Borrell kündigte am Montag an, dass alle Außenminister der

Außenminister der Union zum ersten Mal jenseits ihrer Grenzen, in der

der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

„Wir berufen ein historisches Treffen der

EU-Außenministern hier in der Ukraine, dem Kandidatenland und künftigen

Mitglied der EU. Wir sind hier, um dem ukrainischen Volk unsere Solidarität und Unterstützung zu bekunden

dem ukrainischen Volk auszudrücken“, sagte Borrell in einer Erklärung in den sozialen Medien.

Er sagte, das Treffen werde informell sein und die EU-Außenminister hätten nicht das Ziel, konkrete Schlussfolgerungen zu erreichen.

„Diese Art von Treffen nennt man

informell, weil sie erstens nicht in den Räumlichkeiten der EU stattfinden und

zweitens, weil sie als eine politische Debatte auf hoher Ebene angesehen werden, aber

aber nicht das Ziel haben, konkrete Schlussfolgerungen und Entscheidungen zu treffen“, sagte Borrell.

erklärte Borrell in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem ukrainischen Außenminister

Dmytro Kuleba.

Borrell fügte hinzu, dass das Treffen dazu diene

Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen, da die Zukunft der Ukraine

„innerhalb der EU liegt“.

Kuleba seinerseits begrüßte das allererste Treffen an den, wie er es nannte, „zukünftigen Grenzen“ der Union.

„Dies ist ein historisches Ereignis, denn zum

der Rat für Auswärtige Angelegenheiten zum ersten Mal außerhalb seiner

außerhalb seiner derzeitigen Grenzen – außerhalb der Grenzen der Europäischen Union –

sondern innerhalb der zukünftigen Grenzen der Europäischen Union“, sagte Kuleba gegenüber Reportern. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …