Ukraine: Has P.M. Trudeau Succumbed to Nazi Ideology? Is The Liberal Party Supportive of Ukraine’s Neo-Nazi Party Svoboda?



Ukraine: Ist Premierminister Trudeau der Nazi-Ideologie verfallen?

Unterstützt die Liberale Partei die ukrainische Neonazi-Partei Svoboda?

Von Michel Chossudovsky

02.Oktober.2023

Dieser Bericht besteht aus drei Teilen:

1. Kanadas Unterhaus gibt stehende Ovationen für einen Mann, der als ukrainischer „Kriegsheld“ vorgestellt wird. Später stellt sich heraus, dass er in der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS gedient hat. (Hindustan Times)

2. Trudeau zum Rücktritt gedrängt (Sky News)

3. Unterstützt Trudeau die ukrainische Neo-Nazi-Partei Svoboda? (Global Research)

Teil I

Selenskyj spricht vor dem kanadischen Unterhaus

„Oversight. Große Peinlichkeit“

„In einer großen Peinlichkeit für Ottawa gaben die kanadischen Gesetzgeber stehende Ovationen für einen Mann, der nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj im Unterhaus als Kriegsheld vorgestellt wurde, nur um später festzustellen, dass er im Zweiten Weltkrieg in einer Nazi-Einheit gedient hatte.“ (Hindustan Times)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der kanadische Premierminister Justin Trudeau würdigen Jaroslaw Hunka, der am Freitag, den 22. September 2023, im Unterhaus auf dem Parliament Hill in Ottawa anwesend war (AP).

Der Sprecher des kanadischen Unterhauses hat sich am Sonntag dafür entschuldigt, dass er den 98-jährigen Jaroslaw Hunka vor dem kanadischen Parlament als „ukrainischen Helden“ gewürdigt hat.

Hunka diente im Zweiten Weltkrieg als Mitglied der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS, wie eine jüdische Menschenrechtsgruppe mitteilte, die eine Entschuldigung forderte.

„In meinen Ausführungen im Anschluss an die Rede des Präsidenten der Ukraine habe ich eine Person auf der Tribüne erkannt. Später habe ich weitere Informationen erhalten, die mich veranlassen, meine Entscheidung zu bedauern“, sagte Anthony Rota in einer Erklärung.

Rota übernahm die Verantwortung für das, was als Versehen bezeichnet wurde, und bezeichnete die Initiative als „vollständig meine eigene“.

„Die Initiative war ganz und gar meine eigene, da die betreffende Person aus meinem Wahlkreis stammt und mir zur Kenntnis gebracht wurde“, fügte er hinzu und entschuldigte sich bei den jüdischen Gemeinden „zutiefst“.

Jaroslaw Hunka, rechts, wartet auf die Ankunft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Unterhaus in Ottawa, Onatario, am Freitag, den 22. September 2023.(AP)

Nach der Ansprache Selenskyjs im Unterhaus würdigte Rota den auf der Tribüne sitzenden Hunka und lobte ihn für seinen Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen. Hunka erhielt zwei stehende Ovationen von den Anwesenden.

„In einer Zeit, in der Antisemitismus und Holocaust-Verzerrung zunehmen, ist es unglaublich beunruhigend zu sehen, wie das kanadische Parlament sich erhebt, um einer Person zu applaudieren, die Mitglied einer Einheit der Waffen-SS war, einem militärischen Zweig der Nazis, der für die Ermordung von Juden und anderen verantwortlich ist“, erklärten die Freunde des Simon-Wiesenthal-Zentrums in einer Erklärung und forderten am Sonntag eine Entschuldigung.

„Es muss erklärt werden, wie diese Person die heiligen Hallen des kanadischen Parlaments betreten und vom Sprecher des Hauses Anerkennung und stehende Ovationen erhalten hat“, so die Gruppe weiter.

Hindustan Times, 25. September 2023

Teil II

Sky News: „Trudeau zum Rücktritt gedrängt“

Aus diesem Bericht von Sky News (com.au) geht hervor, dass Premierminister Trudeau sich der Tatsache bewusst war, dass Jaroslaw Hunka während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der Waffen-SS war.

Dies war kein Versehen. Trudeau traf Hunka vor der Veranstaltung persönlich.

Anthony Rota wusste offenbar nicht, wer Jaroslaw Hunka war. Und als Sprecher des Hauses wurde er von der liberalen Regierung aufgefordert, zu stehenden Ovationen aufzurufen.

Dies war sorgfältig im Voraus geplant.

Wer hätte sich bei der jüdischen Gemeinde entschuldigen sollen: Anthony Rota oder Premierminister Trudeau?

Aber es gibt mehr als das, was auf den ersten Blick sichtbar ist:

„Herr Hunka wurde dafür beklatscht, dass er mit der „ersten ukrainischen Division“ gegen die sowjetische Rote Armee kämpfte – wie die 14. Waffen-Grenadier-Division der SS („Galizien“), eine überwiegend ukrainische Nazi-Kollaborationseinheit, im März 1945 umbenannt wurde, als Deutschland kurz davor stand, den Krieg zu verlieren.

Nach der Eingliederung von offen neonazistischen Einheiten wie den Asow- und Aidar-Bataillonen in das ukrainische Militär unterstreicht dieser Vorfall die Art und Weise, wie der Krieg dazu benutzt wird, die Geschichte umzuschreiben und faschistische Kollaborateure zu rehabilitieren, während die Sowjetunion als Aggressor im Zweiten Weltkrieg dargestellt wird.“ (Morningstar Online)

Weder die liberale Regierung Kanadas noch die Opposition haben dieses Thema aufgegriffen. Warum? (Die obigen Kommentare stammen von Michel Chossudovsky)

Sky News Bericht

Teil III

Unterstützt Trudeau die ukrainische Neo-Nazi-Partei Svoboda?

Die Frage des „ukrainischen Helden der 14. Division der Waffen-SS Jaroslaw Hunka“ hat eine Büchse der Pandora geöffnet, eine Büchse der Würmer.

Es ist eine bittere Ironie, dass Präsident Selensky,j der jüdisch-russischer Abstammung ist, sich den Neonazismus zu eigen gemacht hat. Er hat (zusammen mit Trudeau und Freeland) die stehenden Ovationen zur Unterstützung von Jaroslaw Hunka voll und ganz gebilligt. (Siehe Bild in Teil I oben)

Nach Angaben des Oppositionsführers:

„Trudeau hat den Veteranen der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (eine Nazi-Division) persönlich getroffen und geehrt.

Die Liberalen haben dann dafür gesorgt, dass dieser Nazi-Veteran im Unterhaus geehrt wurde“ (Pierre Poilievre, Oppositionsführer)

Der Oppositionsführer Pierre Poilievre wirft die Frage auf. Ist Premierminister Trudeau der Nazi-Ideologie verfallen?

Von Beginn an, Anfang 2016, hat Trudeaus liberale Regierung neonazistische Elemente innerhalb des Kiewer Regimes unterstützt, einschließlich des Asow-Bataillons und der neonazistischen Partei Svoboda.

Es ist hinreichend dokumentiert, dass Svoboda zusammen mit dem „Rechten Sektor“ (Pravy Sektor) aktiv an dem Massaker auf dem EuroMaidan 2014 beteiligt war.

Die Gründer der ukrainischen Svoboda-Partei sind Oleh Tyahnybok und Andrij Parubiy. Beide haben im Auftrag ihrer US-NATO-Sponsoren eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Kiewer Regimes gespielt.

Der stellvertretende Vorsitzende und Sprecher der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament, 2016-2019), Andrij Parubiy, wurde von Trudeau erstmals im Februar 2016 im Unterhaus empfangen.

Parubiy traf sich auch mit Mitgliedern von Trudeaus Kabinett, darunter die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland, die die Ukraine als „lebendige Demokratie“ bezeichnet.

Chrystia Freelands Facebook, Mai 2019

Ist Parubiy ein „Good Guy“? Fragen Sie PM Trudeau

Parubiy beschreibt Adolf Hitler als einen wahren Verfechter der Demokratie:

Der Redner [Parubiy] sagte in der Talkshow Freedom of Speech des ukrainischen Senders ICTV (Video, zum Ansehen anklicken, ukrainisch), er habe die Demokratie „wissenschaftlich studiert“ und mahnte sein Publikum, „die Beiträge des Führers [Hitler] zur Entwicklung der Demokratie nicht zu vergessen“.

„Der größte Mann, der die direkte Demokratie praktizierte, war Adolf Hitler in den 1930er Jahren“, sagte er.

Der Gründer der Sozialen Nationalpartei, die heute unter dem Namen Svoboda bekannt ist, fügte hinzu, es sei „notwendig, die direkte Demokratie in der Ukraine einzuführen, mit Hitler als ihrem Fackelträger.“ (ICTV Channel zitiert im Bericht des britischen Morningstar vom 5. September 2018, Hervorhebung hinzugefügt)

Mit einigen Ausnahmen wurde diese kontroverse Aussage von der westlichen Presse nicht aufgegriffen. Lies by omission.

Und warum? Weil das Kiewer Regime (einschließlich seiner Streitkräfte und der Nationalgarde) durch Nazi-Elemente integriert ist, die in bilateralen Abkommen sowohl mit Kanada als auch mit den USA unterstützt wurden.

Parubiy wurde von den westlichen Regierungen mit dem roten Teppich behandelt. Er wird beiläufig als rechtsgerichteter Politiker und nicht als bekennender Neonazi dargestellt.

Peinlichkeit oder Leugnung? Der US-Kongress, das kanadische Parlament, das britische Parlament und das Europäische Parlament haben Andriy Parubiy eingeladen und gelobt.

Michel Chossudovsky, Global Research, 27. September 2023 Übersetzt mit Deepl.com

