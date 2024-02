EU: The Closer to Kiev, the Further Away From Its People! The divorce between European bureaucracy interests and the needs of European peoples no longer can be hide! When they get closer to Kiev, they get…

EU: Je näher an Kiew, desto weiter weg von seinen Bürgern!

Von Hugo Dionísio

7. Februar 2024

Die Scheidung zwischen den Interessen der europäischen Bürokratie und den Bedürfnissen der europäischen Völker lässt sich nicht länger verbergen! Wenn sie sich Kiew annähern, entfernen sie sich von uns!

Die Unfähigkeit des kollektiven Westens, insbesondere der USA und der EU, sich der selbstzerstörerischen Wirkung ihres hegemonialen Unternehmens zu entziehen, wird immer deutlicher. Ein ungelöster Widerspruch wird immer offensichtlicher und ist am Ende selbst die Hauptursache für die Zerstörung seines Urhebers.

In der EU nimmt die Unterwerfung unter die Widersprüche eine psychotische Komponente an: Es wird so getan, als seien die europäischen Gesellschaften nicht in Aufruhr und als habe der Krieg auf ukrainischem Boden nichts damit zu tun.

Deshalb sind die meisten europäischen Staaten und EU-Mitglieder durch die ?gerechten Bauerndemonstrationen“, Arbeitsniederlegungen und Kämpfe destabilisiert; durch die Rückkehr der extremen Rechten, des Neofaschismus und des Rassismus; durch die Völker Europas, die mit einer Krise im Wohnungswesen, im Gesundheitswesen, mit steigenden Preisen und sich verschlechternden Lebensbedingungen konfrontiert sind… Was die Brüsseler Bürokratie und ihre als Minister und Premierminister getarnten regionalen „Gouverneure“ beunruhigt, ist die Ukraine, der Krieg in der Ukraine und, noch mehr als die Ukraine, Russland und die Russophobie, die sie wirklich beschäftigt.

An dem Tag, an dem die europäischen Staats- und Regierungschefs ein Gipfeltreffen abhielten und alle möglichen unterirdischen Verhandlungen führten, um den Umweg über weitere 50 Milliarden Euro in Kiews Fass ohne Boden zu sichern, säte der Kampf der Bauern in Brüssel Chaos. Deutlicher kann die immer größer werdende Kluft zwischen den Bedürfnissen der Menschen in Europa und den von ihren angeblich „demokratisch“ gewählten „Machthabern“ wahrgenommenen Bedürfnissen nicht werden.

Je mehr die europäische Realität angesichts der sich verschärfenden internen Probleme Konzentration und Entschlossenheit verlangt, desto mehr stürzen sich die Parteien, die den Interessen Brüssels verpflichtet sind, kopfüber in den Abgrund namens Ukraine. Der Trend ist so eindeutig, dass wir die Existenz eines „Kiew-Fluchs“ bestätigen können. Vom Vereinigten Königreich bis Finnland, von Italien bis zur Slowakei und vielen anderen Ländern dazwischen gibt es viele Beispiele für Fälle, in denen das Ansehen des Kiewer Regimes in der Öffentlichkeit umso mehr leidet, je größer die öffentliche Unterstützung ist, und je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Regierung stürzt oder bei den Wahlen eine Niederlage erleidet. Für Scholz werden nicht einmal Baerbocks Grüne ihn retten; für Macron wird dieses Mal Le Pens Angst von der Gewissheit überwunden werden, dass er, sein Neoliberalismus und seine Unterwerfung unter die Macht der USA/NATO auch nicht gut sind.

Sicher ist, dass wir heute in der Europäischen Union ein grundlegendes empirisches Prinzip feststellen können: Je mehr eine Regierung Kiew unterstützt, desto mehr vernachlässigt sie ihr eigenes Volk. Die Ukraine ist nicht nur das Krebsgeschwür, das die gesamte Union zu zerfressen droht, sondern sie wird auch das langsame Feuer sein, in dem sie sich selbst verzehrt.

Vor diesem Hintergrund genehmigte der Rat in der von europäischen Bauern bevölkerten Stadt Brüssel die 50 Milliarden Euro für einen Zeitraum von vier Jahren, von denen 33 geliehen und 17 nicht rückzahlbar sind. Das Genehmigungsverfahren selbst und der Verwendungszweck dieser Mittel drohen jedoch weiterhin Löcher in das so genannte „europäische Projekt“ zu reißen. Und es bröckelt von unten her. Auf diese Weise wird die EU zwangsläufig, genau wie die Führer des Imperiums, die USA, ihren eigenen Widersprüchen erliegen, die immer tiefer, antagonistischer und unversöhnlicher werden.

Die der Ukraine zugewiesenen 50 Milliarden stammen aus dem „Europäischen Mehrjahresrahmen“, d.h. dem EU-Haushalt für die europäischen Strukturfonds, die für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Mitgliedsstaaten selbst bestimmt sind. Obwohl Ursula von der „Lüge“ 100 Milliarden Euro umprogrammieren wollte, musste sie sich mit 64,6 Milliarden begnügen. Der einzige Posten, der sich seit Beginn des Prozesses nicht verändert hat, ist jedoch der ukrainische. Das bedeutet eine Menge: Die Ukraine war und ist die Priorität der Prioritäten. In den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU finden wir denselben gemeinsamen Nenner: Die Priorisierung externer Konflikte nimmt zu, während die Aufmerksamkeit für interne Probleme abnimmt. Die Taschen sind nicht unbegrenzt, und die Führer des kollektiven Westens haben gezeigt, wo ihre Hauptinteressen liegen. Und wie ist das möglich?

Tatsache ist, dass es um die Neuzuweisung von Mitteln für die „Steuerung der Migration“ ging, mit anderen Worten, um die Unterstützung des gesamten europäischen Apparats, der Millionen von Migranten und Flüchtlingen in Konzentrationslagern gefangen hält, die einzig und allein aufgrund der Verantwortung der westlichen Länder existieren. Angesichts der Demagogie, mit der die neofaschistische und europäische extreme Rechte über das Problem der „Migration“ und einen angeblichen „Bevölkerungsaustausch“ spricht, ist es für diejenigen, die behaupten, so besorgt über das Aufkommen dieser politischen Kräfte zu sein, dass die EU nicht nur zustimmt, diese Zahl von 15 auf 9,6 Milliarden zu reduzieren, sondern dann auch noch 50 Milliarden in die Hände einer fremdenfeindlichen Regierung legt, die ethnische Minderheiten und die Religionsfreiheit verfolgt und politische Parteien abschafft, während sie Naziführer wie Bandera vergöttert oder Neonazi-Gruppen wie den Asow fördert.

Ein weiteres Thema, das der ukrainischen „Priorität“ nicht standhielt, war die Plattform für strategische Technologien für Europa (STEP), die eine Interessengemeinschaft zur Förderung von Spitzentechnologien aus der EU schaffen soll. Während Ursula von der Leyens berühmter „Chips Act“, der die „europäische Unabhängigkeit in der Halbleiterindustrie“ garantieren sollte, in den „Intel Act“ umgewandelt wird – denn es scheint, dass das amerikanische Unternehmen den Großteil der 88 Milliarden Euro an Subventionen zur Erreichung dieser „Unabhängigkeit“ garantieren wird -, hat die Europäische Kommission, um die „Investitionen“ in Kiew nicht zu senken, beschlossen, den Betrag der „STEP“ von 10 Milliarden auf nur 1,5 zu reduzieren. Es scheint, dass das Konzept der „Unabhängigkeit“ in der EU immer mehr dadurch definiert wird, „unabhängig von allen anderen zu sein, aber niemals von den USA“!

Die gigantischen Anstrengungen, keinen einzigen Cent von den Mitteln zu kürzen, mit denen ein zunehmend instabiles ukrainisches Schiff über Wasser gehalten werden soll, werden umgekehrt proportional zu dem Unterschied sein, den sie vor Ort bewirken werden. Wir sprechen hier von einem Regime, das in nur zwei Jahren bereits mehr als das Siebenfache dieses Betrags erhalten hat und dennoch kurz vor dem Schiffbruch steht. Danach ist es schwer zu verstehen, wie 12,5 Milliarden pro Jahr einen Unterschied machen sollen. Umso mehr, als in der Erklärung selbst davon ausgegangen wird, dass es Probleme mit der Lieferung von Munition gibt und dass es Borrel selbst war, der sagte, dass die EU nur die Hälfte der versprochenen Mittel innerhalb des festgelegten Zeitrahmens liefern würde.

Mit anderen Worten, die Europäische Kommission hat mit Unterstützung des Europäischen Rates die Bürger Europas dazu gebracht, weitere 50 Milliarden zu investieren, die ihre Länder so dringend benötigen, um sie einem anderen Land zu überlassen, das nicht Mitglied der Union ist, nicht zur NATO gehört und die grundlegendsten Voraussetzungen für den Erhalt von Subventionen durch die Mitgliedstaaten nicht erfüllt. Und zu allem Überfluss wird das nichts an dem beklagenswerten Zustand ändern, in dem die Oligarchie, die das Land regiert, es hinterlassen hat. Es geht offensichtlich nur darum, den Krieg noch eine Weile am Laufen zu halten und den Anschein zu erwecken, dass die versprochene „unerschöpfliche Unterstützung“ für das ukrainische Projekt zumindest bis zum Ende dieses „verdammten“ Wahljahres nicht enden wird.

Aber die Täuschung hört damit nicht auf. Diese angebliche Vereinbarung war nichts weiter als ein über Monate hinweg aufgebauter Deal, bei dem die bevollmächtigte Präsidentin der Europäischen Kommission gezwungen war, einige ihrer üblichen Absurditäten zu schlucken. Ungarns Viktor Orban war der lautstärkste und vielleicht auch der unnachgiebigste der Kandidaten. Allerdings ist er auch der am meisten bedrängte.

Die Europäische Kommission, die mehr als 21 Milliarden Euro an EU-Geldern einbehalten hatte, die bereits an das magyarische Land hätten ausgezahlt werden müssen, sah sich im November gezwungen, rund 10,2 Milliarden Euro freizugeben. Eine Art „Zeichen des guten Willens“ also.

Die Ironie des Ganzen besteht darin, dass die von Ungarn zurückgehaltenen Gelder das Ergebnis einer Bewertung durch Brüssel sind, bei der der Regierung mehrere Probleme bei der Anwendung der „Rechtsstaatlichkeit“ nachgewiesen wurden. Dieselben Leute, die Ungarn zur Einhaltung der Vorschriften auffordern, sind diejenigen, die einem Land, in dem die „Rechtsstaatlichkeit“ zugegebenermaßen nicht gegeben ist, 50 Milliarden geben.

Mit anderen Worten, dieselben Länder, die darauf bestehen, Kiew mit Beträgen zu finanzieren, die noch nie einem Mitglied der Union zur Verfügung standen, sind dieselben, die zwar fordern, dass Ungarn für die Nichteinhaltung der „Rechtsstaatlichkeit“ bestraft wird, sich aber zurückziehen, auslassen und die europäischen Völker täuschen, wenn es darum geht, dieselbe Forderung zu stellen und ein Land, das nicht einmal Mitglied der Europäischen Union ist, für die Nichteinhaltung zu bestrafen. Wenn das nicht alle Merkmale von Antagonismus und Heuchelei aufweist…

Als Beweis dafür, dass die Weste immer kürzer wird, wenn es darum geht, taktisch mit diesen vom Imperium selbst geschaffenen Bränden umzugehen, erleben wir im Rahmen dieses „Abkommens“ auch die Gewährung von Zugeständnissen an Landwirte in Ländern wie Polen, Ungarn und der Slowakei im Zusammenhang mit der Überflutung ihrer Märkte mit Produkten aus der Ukraine. Diese Ausnahmeregelung, die im Zuge der Aufhebung der Zölle und der Beschränkungen für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen Kiew und der EU getroffen wurde, wird die Landwirte in anderen Ländern mobilisieren, um andere Zugeständnisse zu erhalten. Schon jetzt ist von einem einjährigen Moratorium für die Erfüllung bestimmter Umweltziele die Rede. Aber das ist nur der Anfang. Was auf dem Spiel steht, ist, wie bei allem in den letzten Jahren, die irrationale, unlogische und völlig unvereinbare grüne Übergangsagenda der EU.

Sehen wir uns das Ganze einmal genauer an: Die Umweltauflagen und die Ziele der grünen Übergangsagenda, die die EU von ihren Landwirten verlangt und die deren Tätigkeit so sehr bestimmen, werden beim ukrainischen Projekt wieder einmal nicht erfüllt. Noch einmal: Das ukrainische Projekt verdient jede Priorität und Ausnahme. Was von den eigenen Landwirten verlangt wird, wird von denen, die außerhalb der EU sind, nicht verlangt. Und das gilt für alles, von der Korruption bis zu den Menschenrechten, der Demokratie und sogar der Dämonisierung der extremen Rechten. Hier von der politischen Mitte verteufelt, die die Bedingungen für ihre Existenz schafft, wird sie in Kiew wieder einmal überschwänglich unterstützt.

Schließlich wird auch erwartet, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse aus den eingefrorenen russischen Geldern (die 300 Milliarden bringen hohe Renditen) an Kiew weitergeleitet werden, angeblich zum Wiederaufbau des Landes. Während die Sanktionen gegen Russland, den Iran und andere Länder bereits viele Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie Gefahr laufen, ihre Reserven in westlichen Banken zu halten, ist dieser Akt ein echtes Ultimatum. Denn in einer verschleierten Logik der Enteignung eignen sie sich Summen an, die ihnen nicht gehören, um sie gegen den Willen des Kapitalbesitzers an einen Drittstaat zu übergeben. Und das in einer Zeit, in der die wichtigsten Motoren der EU – Frankreich, Deutschland, Italien – mit einer noch nie dagewesenen Krise konfrontiert sind…

Alles im Namen einer Farce, die weitergehen muss. Wie lange wird die EU unter der Last solch überwältigender Widersprüche überleben?

