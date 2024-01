https://www.middleeastmonitor.com/20240129-europe-exposed-is-the-eu-a-direct-partner-in-the-israeli-genocide-in-gaza/

Der Hohe Vertreter der Europäischen Union (EU) für

Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell in Beirut, Libanon am

Europa entlarvt: Ist die EU ein direkter Partner des israelischen Völkermords in Gaza?

Von Ramzy Baroud

29. Januar 2024

Europa hat geschwiegen, als Israel begann

den belagerten Gaza-Streifen mit einer Grausamkeit zu bombardieren, die nur zu einem

nur zu einem Völkermord führen kann. In der Tat schwieg Europa, als das Wort

das Wort „Völkermord“ schnell den früheren Hinweis auf den „Israel-Hamas

Krieg‘, der am 7. Oktober begann.

Diejenigen, die mit Europas politischem

Europa in Bezug auf Israel und Palästina vertraut sind, müssen

wissen, dass die meisten europäischen Regierungen immer auf der Seite

Israel stehen.

Wenn dies jedoch völlig richtig ist, was ist dann

die jüngsten Äußerungen des außenpolitischen Chefs der Europäischen Union

Europäischen Union, Josep Borrell, machen, als er am 23. Januar Israel anscheinend

23. Januar gegen Israel zu wettern und es zu beschuldigen, „Hass für Generationen zu säen“?

Während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel

mit dem ägyptischen Außenminister, Sameh Shoukry, und dem EU-Kommissar für

Erweiterung, Oliver Varhelyi, sagte Borrell, dass „Israel kein Vetorecht auf die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes haben kann“.

Aber ist Borrell aufrichtig?

Borrells Frustration über Tel Aviv rührt von der

aus der Erkenntnis, dass Israel Europa nicht ernst nimmt. Er hat

Recht. Tel Aviv hat Brüssel nie wirklich als einen starken und relevanten

politischen Akteur im Vergleich zu Washington oder sogar London gesehen.

Die letzten Monate haben dieses ungleiche Verhältnis noch deutlicher gemacht.

Lesen Sie: Der Völkermord in Gaza ist eine Gelegenheit für Ben-Gvir, im Westjordanland zu bekommen, was er will

Kurz nach der Al-Aqsa-Flutungsoperation,

europäische Staats- und Regierungschefs – allen voran der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die italienische

Premierministerin Giorgia Meloni und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron –

strömten nach Tel Aviv, um mit den Worten des niederländischen Premierministers Mark

Rutte, zu bekräftigen, dass „Israel jedes Recht hat, sich zu verteidigen“.

Aber die europäische Unterstützung ging über die

Sprache oder politische Gesten. Sie kam auch in Form von militärischer

und geheimdienstlicher Unterstützung.

Während die Welt auf das Urteil des IGH wartet, geht Israels Völkermord weiter – [Cartoon / Mohammad Sabaaneh]

„Seit

2. November hat die deutsche Regierung den Export von fast

303 Millionen Euro ($323 Millionen) an Rüstungsgütern nach Israel genehmigt,“

berichtet Reuters,

und vergleicht die hohe Summe mit den Rüstungsexporten im Wert von 32 Millionen Euro (34,7 Millionen Dollar)

Rüstungsexporte, die Berlin im Jahr 2022 genehmigt hat. Dies ist nur ein

Beispiel.

Während die Amerikaner nicht davor zurückschreckten

die Rolle des Partners im Gaza-Krieg zu übernehmen, erschien die Position der EU

unehrlich und bestenfalls moralisch widersprüchlich. Zum Beispiel wollte ein

So wollte ein begeisterter Macron eine Anti-Daesh-ähnliche Militärkoalition gegen die Hamas ins Leben rufen, obwohl die Staats- und Regierungschefs Spaniens und Belgiens auf einer Pressekonferenz am 24. November an der ägyptischen Grenze von Rafah gemeinsam zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufriefen.

Borrell ging den völkermörderischen Krieg zunächst

Krieg aus einer ausschließlich pro-israelischen Perspektive. „Ich bin kein Jurist“, sagte er

sagte er, als er in einem Interview gefragt wurde

ob Israel in Gaza Kriegsverbrechen begehe. Eine Minute

später behauptete er, die Al-Aqsa-Flutungsoperation der Hamas sei zweifellos ein

Kriegsverbrechen sei.

Dies ist kein einfacher Fall von westlicher

Doppelmoral. Israel sieht Europa als einen Lakaien, obwohl Europa,

Europa insgesamt ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht hat, das es nur im

Fall Israels, weigert es sich, dieses Gewicht in politischen Einfluss umzusetzen. Bis

Brüssel lernt, diesen Zwiespalt aufzulösen, wird es mit dieser

Art von bizarrer Außenpolitik fortsetzen.

Ein Grund, warum Israel Europa als einen

Grund, warum Israel Europa im Vergleich zu Washington als unterlegenen politischen Akteur ansieht, ist, dass die

die Europäer einen Großteil ihrer außenpolitischen Agenda mit den USA verknüpft haben

die ihrerseits durch Tel Avivs Agenda und Interessen motiviert sind.

Und so funktioniert es. Als Macron sich Biden anschloss und Israel zu Beginn des Krieges bedingungslos unterstützte, sagte Netanjahu

dass er die französische Position „sehr zu schätzen“ wisse. Aber als Macron am

11. November Macron es wagte, Israels Tötung von Frauen und Babys in Gaza zu kritisieren

im Gazastreifen zu kritisieren, schlug Netanjahu sofort zurück und beschuldigte Macron, „einen schweren sachlichen und moralischen Fehler“ zu begehen.

Langsam begann Europa, eine etwas stärkere

eine etwas stärkere Position zu Gaza zu entwickeln, wenn auch nicht

ein Ende des Krieges zu fordern oder mit Konsequenzen zu drohen, falls der Krieg nicht beendet wird. Auf

22. Januar hielt die EU ein Ministertreffen ab, zu dem der israelische Außenminister

Außenminister Yisrael Katz und den palästinensischen Außenminister Riyad Al-Maliki

zur Teilnahme einlud.

Die Konferenz

war ein schwacher europäischer Versuch, die Bereitschaft der EU zu signalisieren, sich

sich als relevanter politischer Akteur im Nahen Osten zu behaupten. Die Wahrheit ist,

Die Wahrheit ist jedoch, dass die EU durch andere Faktoren motiviert war, darunter ein

grünes Licht von der Biden-Regierung, die in letzter Zeit

die in letzter Zeit immer frustrierter über Netanjahu ist, weil er sich weigert, sich an Washingtons Diskurs über Zukunftsvisionen und die Zweistaatenlösung zu beteiligen.

Auch die regionale Instabilität, sei es am

am Roten Meer oder im Libanon, die ihrerseits eine Folge des Krieges ist, stellt weiterhin eine

eine direkte Gefahr für die wirtschaftlichen und strategischen Interessen Europas in der Region dar.

Die Beziehung Europas zum Nahen Osten

ist in mancher Hinsicht anders als die von Washington. Während die USA

immer bereit sind, ihre geopolitischen Prioritäten neu zu erfinden, ist Europa

auf unbestimmte Zeit an die Regeln der physischen Nähe zum Nahen Osten gebunden

– seiner lebenswichtigen Geographie, seiner Ressourcen und seiner Bevölkerung.

Europa weiß das. Borrell, der die Maxime formulierte

Europa ist ein Garten“, „der Rest der Welt ist ein Dschungel

Dschungel“ ist und der „Dschungel in den Garten eindringen könnte“, weiß auch, dass

dass die Instabilität des Nahen Ostens seinen kostbaren „Garten“ gefährden könnte

„Garten“ gefährden könnte, selbst wenn der Krieg vorbei ist.

Aus diesem Grund war Borrell sehr an dem EU

Ministertreffen. Doch anstatt ernsthafte Gespräche zu führen, hat das

hat das Treffen die Irrelevanz Europas, zumindest in den Augen Israels, noch weiter verdeutlicht.

von Israel.

Katz war zu dem Treffen gekommen, um Pläne für eine künstliche Insel

vor der Küste des Gazastreifens vorzustellen, die zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen führen würde,

„Konzepte, die nichts mit den Friedensgesprächen zu tun haben“, sagte Borrell.

Andere hochrangige EU-Diplomaten sagten, die Videos gehörten zu (alten) Ideen, die Katz in einer früheren Funktion vorgestellt habe, und sie hätten alle im Raum „überrascht“.

Aber die EU-Diplomaten sollten nicht überrascht sein

überrascht sein, schließlich sind es ihre Regierungen, die Israel gestärkt

Israel gestärkt und die Palästinenser entmachtet haben. Sogar jetzt unterstützen viele von ihnen

sie weiterhin Israels Massentötungen in Gaza als Tel Avivs Recht auf

Recht auf Selbstverteidigung.

Wenn Borrell wirklich ein politisches Rückgrat entwickeln will

politisches Rückgrat entwickeln will, sollte er sich voll und ganz hinter das Völkerrecht stellen und sich für die

für die Nutzung des massiven wirtschaftlichen Einflusses der EU eintreten, um Druck auf

Druck auf Israel auszuüben, damit es seinen Krieg und die militärische Besetzung Palästinas beendet.

Wenn er dies nicht tut, verleiht er der Behauptung

der Behauptung große Glaubwürdigkeit, dass Brüssel, genau wie Washington, ein direkter Partner im

dem israelischen Krieg gegen das palästinensische Volk ist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …