Europa lebt: Die Republik des Schweigens

Von Declan Hayes

21. Mai 2024

Auch wenn die französische Fremdenlegion immer noch am Bastille Day über die Champs Élysées watscheln kann und die Briten an jedem D-Day die letzten Spitfires abfeuern können, sind das die amerikanischen Parameter, innerhalb derer wir operieren

„Nie waren wir freier als unter der deutschen Besatzung. Wir hatten alle unsere Rechte verloren, vor allem das Recht zu sprechen. Sie beleidigten uns jeden Tag ins Gesicht – und wir mussten den Mund halten“.

So begann Paris Alive: Die Republik des Schweigens, Jean-Paul Sartres hervorragender Artikel in der Dezemberausgabe 1944 von The Atlantic, in dem er den Mythos des heroischen französischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung aufrechterhält. Arthur Koestlers Abschaum der Erde verstärkt dieses Hollywood-Image, wenn es das Schicksal eines Haufens europäischer Intellektueller (und anderer) schildert, die zwischen der schwächelnden Dritten Französischen Republik und dem unaufhaltsamen Nazi-Moloch gefangen sind.

Obwohl Le Vernet, anders als Dachau oder Auschwitz, nicht im Zentrum des Nazi-Terrors lag, waren die dort mit Koestler internierten Abschaum der Menschheit bereits von Pontius zu Pilatus getreten worden und nicht in der Lage, sich dem Doppelangriff des Hitler- und des Vichy-Regimes zu widersetzen, der auf alle wartete.

Oder fast alle, denn was für den einen die Nazi-Besetzung ist, ist für den anderen die Karriereleiter vom Tellerwäscher zum Millionär. Vergessen Sie die jungen Französinnen, denen nach der Befreiung 1944 von ihren französischen Kollaborateuren die Köpfe rasiert wurden, und denken Sie an Serienmörder wie Dr. Marcel Petiot, der Juden und anderen Unglücklichen sicheres Geleit in die Freie Welt bot, sie aber in Wirklichkeit ins Jenseits schickte, indem er sie umbrachte. Petiot hat seine moderne Entsprechung in den Massen von NROs, die Soros und andere mit der NATO verbündete Personen mit Waffengewalt einsetzen, um Europa zu entmannen, indem sie es mit dem heutigen Abschaum der Welt überschwemmen. Wenn man an den Widerstand Georgiens gegen die NGOs der CIA denkt, sollte man bedenken, dass es in Irland über 8.000 dieser hinterhältigen CIA-Gruppen gibt, die hier unsere Seelen ausschlachten.

Was den Fall Frankreichs betrifft, so haben die meisten Franzosen aus dem einen oder anderen Grund kollaboriert, und nur etwa 150 französische Truppen erreichten am D-Day die Strände der Normandie. Es kamen mehr Pariser, um den Sieg Frankreichs bei der Fußballweltmeisterschaft zu feiern, als um De Gaulle bei seinem inszenierten Einzug in Paris im August 1944 zu begrüßen. Und was die französische Armee, die große französische Armee, wie Churchill sie zuvor beschrieben hatte, anbelangt, so wurde sie am Ende des Krieges mit Veteranen der Waffen-SS und Wehrpflichtigen der Algerischen Armee wie Guy Sajer aufgefüllt, damit die Amis zusammen mit De Gaulle so tun konnten, als hätten die Franzosen noch eine Armee und als könnten sie Frankreich im UN-Sicherheitsrat als weitere Folie gegen die Sowjets benutzen.

Aber so wie Guy Sajer in seinem Buch Der vergessene Soldat den Amerikanern bescheinigen musste, dass sie das Zeug zu besseren Soldaten hatten als die Deutschen oder die Russen, so musste er auch bestätigen, dass sie viel erfolgreichere Kolonialisten waren. Abgesehen davon, dass sie im Zweiten Weltkrieg am wenigsten gegeben, aber am meisten gewonnen haben, und abgesehen von ihren früheren Eskapaden auf den Philippinen, in Kuba und Mittelamerika, haben sie Westeuropa in einem Ausmaß kolonisiert, das sich ein Hitler nie hätte vorstellen können, geschweige denn nachahmen können.

Obwohl dieser Prozess zur Zeit des Ersten Weltkriegs begann, nahm er erst richtig Fahrt auf, als Großbritannien und seine Kolonien allein gegen Hitler standen. Die Briten mussten nicht nur ihre Goldreserven und all ihre militärischen Geheimnisse an ihre Yankee-Herren abtreten, sondern Churchill erklärte in seiner berühmten „Fight Them On the Beaches“-Rede ganz klar, dass er bereit sei, „diese Inselnation“ vom Angesicht der Erde zu tilgen, solange „die Neue Welt“ den Kampf fortsetze.

Dieser globale Kampf, der bis heute andauert, manifestiert sich am kontroversesten in dem massiven Zustrom von Männern im kampfbereiten Alter in den europäischen Garten von Josep Borrell. Vor dem Fall der Berliner Mauer und dem anschließenden Vorstoß der NATO nach Osten gab es im Wesentlichen drei verschiedene demografische Blöcke: die Europäische Union, die Länder des Warschauer Paktes sowie die arabische und asiatische Welt, wobei die Migration zwischen diesen Blöcken überschaubar war.

Die Globalisierung und andere Spielereien der NATO haben dieses Rinnsal in eine Flut verwandelt. Während Westdeutschland die Ostdeutschen brauchte, um ihre körperliche Arbeit zu verrichten und sich fortzupflanzen, werden die müden, armen, zusammengekauerten Massen der Freiheitsstatue, die sich danach sehnen, frei zu atmen, und der elende Abfall der wimmelnden Küsten Afroasiens in unhaltbarer Zahl in die Europäische Union geschleust.

Etwa 5 Millionen Ukrainer haben sich dem Ansturm angeschlossen, und in Ländern wie Irland übersteigen ihre Sozialleistungen bei weitem alles, wovon die irischen Ureinwohner nur träumen können, geschweige denn Anspruch darauf haben. In der Schweiz sind unterdessen Roma-Zigeuner mit gefälschten ukrainischen Pässen herbeigeströmt, um für sich selbst einige der Vergünstigungen zu beanspruchen, die die Schweizer für Zelenskys Cheerleader bereitgestellt haben.

Die Roma sind nicht die einzigen, die diesen Trick anwenden. Nach der Eroberung der syrischen Region Idlib wurden etwa 50 000 syrische Blankopässe gestohlen, und ich weiß mit Sicherheit, dass viele dieser Pässe von ISIS-Aktivisten benutzt wurden, um in Großbritannien und Irland politisches Asyl zu erhalten, wobei ein Kontingent von mehr als 300 dieser dreckigen Wilden weniger als drei Kilometer von mir entfernt wohnt, einem ihrer konsequentesten, unerklärlichsten und zugänglichsten Kritiker.

Nicht, dass ich mich über sie beschweren würde, denn in gewisser Weise geht es mir wie den Franzosen unter deutscher Besatzung, wenn auch unter einer ungünstigeren, wo die Yankee Big Tech die gesamte irische und europäische Wirtschaft zu ihren eigenen egoistischen Zwecken verdreht und uns mit diesen zusammengepferchten Massen überschwemmt, die für Beiträge arbeiten und deren normale Bedürfnisse dazu beitragen, dass die Einzelhandelsindustrie der NATO sowie die Bau- und Vermietungsindustrie Europas schwarze Zahlen schreiben.

Da der Bau (von Wohnungen, die an diese geknechteten Massen vermietet werden sollen) boomt, gibt es in diesem NATO-Ponzi-Schema reichlich Beiträge, um mehr Arbeitskräfte anzulocken, und wie im Baugewerbe gibt dieses Geld der Wirtschaft schnell einen Koffeinschub, der es ihr ermöglicht, wie ein kopfloses, scheinbar richtungsloses Huhn von einem schnellen Erfolg zum nächsten zu taumeln.

Aber dieses kopflose europäische Huhn ist in Wirklichkeit eine Marionette, die von den Amis kontrolliert wird, die genau wissen, was sie wollen und was sie schon immer wollten. Das ist ein kastriertes Europa mit gutem Essen (bonjour la France e ciao Italia), einigen Boutiquenbieren (Deutschland, die Tschechische Republik und Belgien für die Naschkatzen), einer Abwechslung (Iberia), dem Buckingham Palace, Harry Potter und einem guten Joghurt (wenn die niederländischen multinationalen Konzerne nicht zuerst die griechische Industrie ausrotten).

Die französische Fremdenlegion kann zwar immer noch am Bastille Day über die Champs Élysées watscheln, und die Briten können an jedem D-Day die letzten ihrer Spitfires abfeuern, aber das sind die amerikanischen Parameter, innerhalb derer wir uns bewegen. Wie die Franzosen unter dem Hakenkreuz können wir zwar so tun, als wären wir frei, aber wir können nicht frei sein, und Sie brauchen mir das mit Nordstream nicht zu glauben.

Lesen Sie diesen brillanten Artikel von Stephen Karganovic über den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico und fragen Sie sich, ob es da draußen auch eine NATO-Kugel mit Ihrem Namen drauf gibt. Am Ende des Tages ist die Logik so einfach wie in Frankreich oder auf den Feldern weiter östlich während der Besatzungszeit, als das Reich auf der Suche nach Lebensraum war. Wenn man so denkt wie Fico oder Karganovic, dann behindert man das Lebensraumstreben von Monsanto, Raytheon und den anderen Stalwarts der NATO, und das kann die gleichen fatalen Folgen haben wie für viele gute Franzosen in den frühen 1940er Jahren. Doch genau wie im schwulen Paree sind auch heute in ganz Europa gedämpfte Gespräche im Gange, und die unausgesprochene Hoffnung ist, dass wir, das Volk, dieses Mal gewinnen werden, ganz gleich, welchen Preis an verlorenen Menschenleben die Legionen einsamer Bewaffneter der NATO von uns fordern, während wir den Berggipfel von Martin Luther King Jnr. zu seinem gelobten Land erklimmen. La Garde meurt mais ne se rend pas! Vive la liberté! Vive le Slovaquie! Vive la Hongrie! Vive la république du silence!

