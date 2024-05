Eurovision in turmoil as Dutch artist questions Israeli singer’s inclusion After Greta Thunberg joins thousands in host city of Malmo to protest Israel’s participation, Netherlands contestant Joost Klein asks Israel’s Eden Golan to justify her involvement in the song contest.

Eurovision in Aufruhr: Niederländischer Künstler stellt Teilnahme der israelischen Sängerin in Frage



11. Mai 2024



Nachdem sich Greta Thunberg Tausenden in der Gastgeberstadt Malmö angeschlossen hat, um gegen die Teilnahme Israels zu protestieren, fordert der niederländische Kandidat Joost Klein die israelische Sängerin Eden Golan auf, ihre Teilnahme am Gesangswettbewerb zu rechtfertigen.

Gegen den niederländischen Eurovisionskandidaten Joost Klein wurde von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) eine Untersuchung eingeleitet, nachdem er eine israelische Teilnehmerin aufgefordert hatte, ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest zu rechtfertigen.

„Wir untersuchen derzeit einen Vorfall, der uns gemeldet wurde und in den der niederländische Künstler verwickelt ist. Er wird bis auf Weiteres nicht proben. Wir haben zur Zeit keinen weiteren Kommentar und werden zu gegebener Zeit informieren“, sagte der EBU-Sprecher am Freitag in einer Erklärung.

Klein hatte Eden Golan bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gedrängt, eine Frage eines polnischen Journalisten zu beantworten.

Er fragte Golan, ob sie glaube, dass sie ein Sicherheitsrisiko für andere Teilnehmer darstelle, indem sie an der Veranstaltung inmitten des „völkermörderischen“ Krieges in Gaza teilnehme.

Der schwedische Moderator Jovan Radomir schaltete sich schnell ein und sagte Golan, sie müsse die Frage nicht beantworten. Klein antwortete lautstark: „Warum nicht?“

Klein sollte am Freitag direkt vor Golan auftreten, wurde aber von den Organisatoren daran gehindert.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob er beim großen Finale am Samstag auftreten wird.

Nach der Generalprobe am Mittwoch waren in den sozialen Medien Videos aufgetaucht, die zeigten, wie die israelische Sängerin ausgebuht wurde, weil ihr Land, das des Völkermordes in Gaza beschuldigt wird, teilnehmen durfte.

Proteste auf den Straßen

Vor dem zweiten Halbfinale am Donnerstag gingen in der schwedischen Stadt Malmö Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten auf die Straße, um gegen die israelische Teilnahme an dem Wettbewerb zu protestieren.

Weitere von pro-palästinensischen Gruppen organisierte Proteste werden für den 11. Mai in der Gastgeberstadt erwartet, nachdem sich Israel als eines der 26 Länder für das diesjährige Finale qualifiziert hat.

Aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza und als Teil der Proteste wird am Finaltag des Eurovision Song Contest eine alternative Musikveranstaltung, Falastinvision, stattfinden.

Viele Künstler aus Schweden und anderen Teilen Europas werden daran teilnehmen, um ihre Unterstützung für Palästina zu zeigen.

Die Behörden haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, darunter Polizisten mit Maschinenpistolen und Verstärkung aus Dänemark und Norwegen.

Eric Saade trägt palästinensisches Kopftuch

Die Eurovisionsorganisatoren haben am Mittwoch einen der Eröffnungsakteure des Eurovision Song Contest 2024 gerügt, weil er während des ersten Halbfinalabends ein Palästinensertuch trug.

Der schwedische Sänger Eric Saade war einer der drei ehemaligen Teilnehmer, die den Wettbewerb in Malmö eröffneten, als er ein Keffiyeh um das Handgelenk trug – ein Symbol zur Unterstützung Palästinas, um gegen die israelischen Angriffe auf Gaza zu protestieren.

Die EBU hat letzte Woche beschlossen, Kandidaten, Interpreten und Fans daran zu hindern, während des Wettbewerbs palästinensische Flaggen und pro-palästinensische Symbole zu zeigen.

Die EBU erklärte, dass diejenigen, die versuchen, die Malmö-Arena mit einer palästinensischen Flagge oder einem Banner mit einer politischen Botschaft zu betreten, aufgehalten und die Flaggen oder Banner weggenommen werden, so die Zeitung Göteborgs-Posten.

Russland wurde 2022 von der Eurovision in Italien ausgeschlossen, nachdem Finnland gedroht hatte, seinen Interpreten zurückzuziehen, falls es nicht aufgrund der Entscheidung Moskaus, in jenem Jahr eine „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine durchzuführen, verboten würde.

Die EBU untersagte Russland die Teilnahme an künftigen Wettbewerben.

Island wurde von der EBU mit einer Geldstrafe belegt, nachdem sein Eurovisions-Act Hatari während eines Auftritts bei der Show in Israel 2019 palästinensische Flaggen gehisst hatte.

Im Dezember forderte der Vorstand der isländischen Gesellschaft der Autoren und Komponisten (FTT) den isländischen öffentlich-rechtlichen Sender RUV öffentlich auf, nicht am Song Contest teilzunehmen, „wenn Israel nicht aus denselben Gründen wie Russland beim letzten Wettbewerb die Teilnahme verweigert wird“, so FTT-Generaldirektor Stefan Eiríksson in einem Brief an RUV.

„Wir alle haben die Pflicht, gegen Krieg und das Töten von Zivilisten und unschuldigen Kindern Stellung zu beziehen“, sagte Eiríksson.

Er betonte weiter, dass Einzelpersonen und Staaten „immer die Wahl haben, unseren Namen nicht für solche Dinge zu verwenden“.

„Wir sind es den Nationen, die mit militärischer Gewalt handeln, schuldig, nicht die Bühne einer Veranstaltung zu teilen, die immer von Freude und Optimismus geprägt ist“, fügte Eiríksson hinzu.

Golans Lied für den Wettbewerb hat bereits eine Kontroverse ausgelöst.

Es ist eine Bearbeitung einer früheren Version mit dem Titel „October Rain“. Sie änderte es ab, nachdem die Organisatoren des Wettbewerbs es wegen offensichtlicher Anspielungen auf den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober für zu politisch hielten.

Bevor sie sich für das Finale qualifizierte, wünschte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Golan viel Glück und sagte, sie habe „bereits gewonnen“.

