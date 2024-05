Six lessons from the student encampments | Red Flag One part of our task today is to work, with everything we’ve got, to spread, maintain and build the Palestine solidarity encampments. Another task is to fight for clarity, and out of that to build hope.

Sechs Lehren aus den Studentenlagern

Von Jerome Klein

11. Mai 2024

Das Gaza-Solidaritätscamp an der Columbia University im April, bevor es von der Polizei aufgelöst wurde FOTO: Charly Triballeau/AFP

1. Widerstand und Solidarität können sich blitzschnell über Länder, Ozeane und Kontinente hinweg verbreiten

Die Studentenbewegung in den USA folgte einem der klassischen Muster der Studentenrevolte. Eine relativ kleine Anzahl von Demonstranten ergreift Maßnahmen zu einem Thema, das von viel breiteren Schichten passiv unterstützt oder zumindest als legitimer Protest angesehen wird. Den Aktivisten gelingt es, mehr Studenten anzulocken, aber oft ist es ein hartes Durchgreifen der Behörden – das eine völlige Verachtung für die liberalen Werte zeigt, die die Universität normalerweise ernst zu nehmen vorgibt -, das viel breitere Schichten aufrüttelt und sie zur aktiven Teilnahme bewegt.

So war es 1964 in Berkeley, 1968 in Paris (und seither viele Male), 1980 in Gwangju in Südkorea, 2015/16 in Südafrika und bei vielen anderen Kämpfen, die aufzuzählen zu aufwendig wäre.

Und so entwickelten sich die Dinge ab Mitte April, zunächst in New York und dann weltweit.

Die Zerschlagung des studentischen Protestcamps an der Columbia University in New York am 18. April, nur einen Tag nachdem es eingerichtet worden war, war der Auslöser dafür, dass Aktivisten an mehr als 120 Universitäten in den Vereinigten Staaten Solidaritätscamps starteten – und dass diese Solidaritätsaktionen über den Atlantik und den Pazifik sprangen. Sogar Studenten, die unter der brutal repressiven Militärdiktatur in Ägypten leben, veranstalteten vereinzelte Proteste und haben nun eine Koordinierungsgruppe gegründet. Als sich die Forscher auf der McMurdo-Forschungsbasis in der Antarktis anschlossen, gab es Camps auf allen sieben Kontinenten. .

Die Hoffnung verbreitet sich mit dem Widerstand – von Kolumbien aus, rund um den Planeten und zu den Lagern der Palästinenser, die Israels Angriff auf den Gazastreifen aushalten. Einer der beliebtesten Gaza-Korrespondenten, Bisan Owda, schrieb am 27. April: „Ich bin 25 Jahre alt, ich habe mein ganzes Leben in Gaza-Stadt verbracht, und ich habe noch nie so viel Hoffnung gespürt wie jetzt. Niemals“.

Es ist unbeschreiblich bewegend zu sehen, wie junge Menschen in Gaza, deren Schulen und Universitäten zusammen mit Häusern, Leben und Familien zerstört wurden, sowohl gegen Israels Völkermord protestieren als auch Solidaritätsgrüße an die US-Studenten senden. Aus Gaza berichtet eine junge Demonstrantin der Welt: „Wir haben alles verloren, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, weil ihr uns beisteht“.

Die Studenten der Universität Birzeit im Westjordanland, die unter der mörderischen militärischen Besatzung Israels leben und studieren, zeigten unterdessen außergewöhnlichen Mut und versammelten sich am 30. April, um den deutschen Botschafter erfolgreich von ihrem Campus zu vertreiben. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant für Israel.

Hoffnung, die auf kollektivem Widerstand beruht, ist ein kostbares Gut, das für die Behörden potenziell gefährlich sein kann. Schließlich ist es bei den meisten Menschen meist nicht eine positive Liebe zu einem System, das auf Profit und der Macht einiger weniger beruht, die uns davon abhält, zu rebellieren. Vielmehr ist es das Gefühl, das uns nicht nur durch die Medien und die Schule eingetrichtert wird, sondern vor allem durch unsere Erfahrung mit dem Leben in einem System, das uns entmachtet, das die Bevölkerung entmutigt und passiv hält.

Einem weit verbreiteten Ausbruch von Hoffnung, der Verbreitung einer Idee und des Gefühls, dass Menschen wie wir die Welt durch unser eigenes Handeln tatsächlich verändern können, muss also begegnet werden. Die Behörden werden versuchen, den Widerstand in Bahnen zu lenken, die ins Leere führen (ich denke da an die Demokraten und die Arbeitspartei). Oder den Widerstand zu überdauern, um ihn zu zermürben.

Oder ihn zu zerschlagen.

2. Rechte und Wahrheit sind nur noch Schrott, wenn die Interessen der Herrschenden bedroht sind

Die Beweise sind für jeden, der sich dafür interessiert, eindeutig.

Die bevorzugte Option für Israels zahlreiche Verbündete der herrschenden Klasse – von Washington über Canberra bis Kairo – ist ein höfliches Schweigen, das nur durch ein gelegentliches Tuten der liberal Gesinnten gestört wird, während unsere Herrscher Israels Völkermord unterstützen.

Schweigen, während die Website Bellingcat die verdorbene Freude der israelischen Kommandoeinheit 8219 dokumentiert, während sie Häuser, Moscheen und Lebensgrundlagen in Gaza zerstört; ein bedeutungsloses Gemurmel der Besorgnis, während Palästinenser die Überreste von 520 Menschen ausgraben, die von Israel in Massengräbern auf dem Gelände des zerstörten Al Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt und des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis verscharrt wurden; Schweigen, während Adnan al-Bursh, ein leitender Arzt von Al Shifa, in einem israelischen Gefängnis gefoltert und getötet wird; Schweigen, während Rüstungsunternehmen in Australien und auf der ganzen Welt Israel weiterhin mit den Werkzeugen für seinen Völkermord beliefern.

Es ist ein Zeichen dafür, wie zentral Israel für das US-Imperium und seine willigen Partner ist, dass unsere Machthaber Studenten, die Zelte aufstellen und ihre Kommilitonen auffordern, sich ihnen anzuschließen, als außerhalb der Grenzen des zulässigen Dissenses betrachten.

In der vergangenen Woche haben Polizisten Proteste an mindestens 39 US-Campus, von New York bis Los Angeles, zerschlagen. Diese Unterdrückung ist international. Von der Sorbonne bis Kairo wurden Polizisten eingesetzt, um die Proteste zu zerschlagen und die Universitäten – vermeintliche Bastionen der kritischen Forschung und der liberalen Werte – in bewaffnete Lager zu verwandeln, die von der Polizei besetzt und mit Angst erfüllt sind.

Natasha Lennard hat fünfzehn Jahre lang für die Website Intercept über die Polizeiarbeit in New York berichtet. Lennard schrieb über die Angriffe der Polizei auf Studenten am Columbia und City College:

„Ich habe noch nie erlebt, dass die Polizei am Ort einer Demonstration in einem derartigen Missverhältnis zur Art der Demonstration stand … Nachdem die Polizei den Campus [des City College] von den Studenten geräumt hatte, die dort hingehören, und den Platz stattdessen mit Polizisten füllte, riss der stellvertretende NYPD-Kommissar Kaz Daughtry die palästinensische Flagge herunter und hisste an ihrer Stelle die amerikanische auf vollem Mast. Unruhestifter jubelten unten.“

Eine echte Vision von Demokratie.

Hier in Australien hat es bisher kein solches Vorgehen gegeben. Aber die Hunde bellen schon.

Channel Nine berichtete am 5. Mai, dass die Opposition auf Bundesebene „die gewaltsame Auflösung der Pro-Palästina-Zeltproteste an den Universitäten und neue Gesetze zur Bestrafung von Universitäten, die fehlbare Demonstranten nicht bestrafen“ fordert. Labor-Minister Bill Shorten, seit jeher einer der dreistesten Verfechter des Imperialismus im Allgemeinen und des Zionismus im Besonderen, schloss sich dieser Forderung an, während der Bildungsminister Jason Clare gegenüber der Zeitung The Age erklärte, dass die Polizei gegen die Proteste einschreiten“ müsse.

Das ist eine komplizierte Gleichung für die Behörden. Repressionen könnten die Proteste weiter anheizen. Andererseits birgt das Zulassen von Solidarität, Wut und Hoffnung in organisierter Form auf dem Campus eigene Risiken, wie die Geschichte oft genug gezeigt hat.

3. Studenten können die Politik verändern

Sowohl die Stärken als auch die Schwächen der politischen Rolle der Studierenden werden durch ihre soziale Position geprägt. Dave Nadel, ein sozialistischer Veteran der radikalen Studentenbewegung in Monash, erklärte 1986:

„Als soziale Schicht sind Studenten unabhängiger von wirtschaftlichen Zwängen als Arbeiter und auch von Institutionen wie den Gewerkschaften und der Labor Party, die beide eine erhebliche Trägheit aufweisen. Dadurch sind sie unbeständiger und reagieren empfindlicher auf Veränderungen des ideologischen Klimas. Studenten sind oft ‚Barometer für die Gesellschaft‘.“

Bei manchen Gelegenheiten können studentische Kämpfe als „Zünder“ dienen, der durch Inspiration und ein gewisses Maß an bewusster Organisation die Arbeiter in den Kampf ziehen kann – und so eine soziale Explosion auslöst. Frankreich 1968, wo eskalierende Studentenproteste den größten Generalstreik der Welt auslösten, ist der klassische Fall. Aber das hat sich auch bei vielen anderen Gelegenheiten abgespielt.

Häufiger findet die Radikalität auf dem Campus keine so unmittelbare und dramatische Reaktion in der breiteren Gesellschaft. Nichtsdestotrotz kann diese Bewegung dazu beitragen, eine Welle von Radikalismus und Aktivismus zu erzeugen und aufrechtzuerhalten.

In Australien zum Beispiel war der Studentenprotest eine der treibenden Kräfte der kolossalen Bewegung gegen Australiens Rolle im brutalen Vietnamkrieg in den 1960er und 1970er Jahren. Und Studenten, die sich in diesen Kämpfen radikalisierten, spielten später eine wichtige Rolle bei der Gründung und Erneuerung von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen in den 1970er Jahren und darüber hinaus.

Diese Geschichte und dieses Potenzial werden von allen intuitiv erfasst. Von den bombardierten Lagern in Rafah und auf der ganzen Welt aus gesehen, ist es eindeutig von Bedeutung, dass in den Vereinigten Staaten, dem Herzen des globalen Kapitalismus, zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine bedeutende Studentenbewegung entsteht.

Natürlich sind der Macht, die Studenten ausüben können, wichtige Grenzen gesetzt. Es sind die Arbeiter, nicht die Studenten, die die Macht haben, die Produktion zu stoppen, eine tiefgreifende soziale und politische Krise für unsere Herrscher herbeizuführen – und letztlich die sozialen Verhältnisse neu zu gestalten.

Wie bereits erwähnt, können studentische Kämpfe gelegentlich das brennbare Material in der Arbeiterklasse entflammen. Aber selbst wenn die Studenten das Glück haben, die Arbeiter in einer revolutionären Stimmung anzutreffen, ist ein gewisser Grad an Organisation erforderlich.

Und wenn unser Ziel nicht weniger ist als das Ende des Völkermords und dass der Apartheidstaat Israel dem Schicksal des Apartheid-Südafrikas folgt, dann brauchen wir einen weitaus höheren Grad an sozialer Macht – und an Organisation.

4. Organisierte Kräfte sind wichtig

Premierminister Albaneses beiläufige Verunglimpfung der studentischen Demonstranten in der vergangenen Woche als „Trottel“ – also revolutionäre Sozialisten – war ein unehrlicher Versuch, die Wut und den Abscheu vieler, vieler Tausender Menschen über die aktive Partnerschaft von Labor beim israelischen Völkermord abzuschreiben. Es ist auch eine reflexartige Reaktion von Albo, der in der verliererischen Hetze, die seit Generationen das Handwerkszeug der studentischen Labor-Hacker ist, gut geschult ist. Aber in seiner pathetischen Aussage steckt ein Funken Wahrheit: Mitglieder der Sozialistischen Alternative sind stolz auf die Rolle, die wir zusammen mit vielen anderen bei der Initiierung, Aufrechterhaltung und Verbreitung der Studentenlager auf diesem Kontinent spielen.

Natürlich ist es nichts Neues, dass Radikale dabei helfen, Kämpfe auf dem Campus voranzutreiben. Der Berkeley-Campus der University of California war viele Jahre lang das Epizentrum der radikalen Studentenbewegung in den USA. Berühmt ist die außergewöhnliche Rede von Mario Savio, die 1964 die Besetzung von Berkeley einleitete:

„Es gibt einen Zeitpunkt, an dem das Funktionieren der Maschine so abscheulich wird, dass einem das Herz aufgeht, dass man nicht mehr mitmachen kann, nicht einmal mehr stillschweigend. Und man muss seinen Körper auf die Zahnräder, die Räder, die Hebel, den ganzen Apparat legen und den Leuten, die ihn betreiben, den Leuten, die ihn besitzen, zu verstehen geben, dass, wenn man nicht frei ist, die Maschine überhaupt nicht funktionieren kann.

Weniger bekannt ist, dass Savio ein enger Unterstützer des neu gegründeten Independent Socialist Club (ISC) war, einer revolutionären sozialistischen Gruppe in Berkeley. Im Jahr 2020 dokumentierte Joel Geier, eines der Gründungsmitglieder des ISC, die Rolle der Gruppe bei der Radikalisierung in Berkeley in einem Artikel in Jacobin. Der Artikel ist eine nützliche und inspirierende Lektüre für alle aufstrebenden (oder alteingesessenen) Radikalen auf dem Campus – ebenso wie Geiers Vortrag über die Rolle, die die Nachfolgeorganisation des ISC, die International Socialists, in der US-Arbeiterbewegung der frühen 1970er Jahre spielte.

Die Beziehung zwischen radikaler Politik und Campus-Aktivismus war immer eine wechselseitige Beziehung. Seit der Zeit der Bolschewiki haben radikalisierte Studenten eine entscheidende Rolle beim Aufbau revolutionärer politischer Kräfte gespielt. Eines der wichtigsten Vermächtnisse der 1960er und 1970er Jahre war die Wiedergeburt – und in einigen Ländern das rasche Wachstum – revolutionärer sozialistischer Organisationen, die die groteske Karikatur des Sozialismus, die die stalinistischen Parteien vertraten, ablehnten. Die Ursprünge von Socialist Alternative stammen aus dieser Zeit, wie Tess Lee Ack und Mick Armstrong in der Marxist Left Review dokumentiert haben.

Dieses Projekt ist von nicht geringer Bedeutung.

Der Sinn, die Welt zu verstehen, besteht darin, sie zu verändern, wie Karl Marx einmal bemerkte.

Und je größer und tiefgreifender die Veränderungen sind, die wir erreichen wollen, desto wichtiger ist es natürlich, über politische Kräfte zu verfügen, die in der Lage sind, einen groß angelegten und wirksamen politischen Kampf gegen die etablierten pro-imperialistischen und pro-kapitalistischen Parteien zu führen. Um Palästina zu befreien, ganz zu schweigen von der Abschaffung des Kapitalismus, sind organisierte sozialistische Kräfte der Arbeiterklasse in großem Umfang erforderlich. Diese Kräfte aufzubauen, wo immer wir können, ist eine der entscheidenden Aufgaben, wenn wir es mit der Befreiung der Menschen überhaupt ernst meinen.

5. Die Geschichte und der Kampf bewegen sich in Wellen

1968 ist ein ständiger und wichtiger Bezugspunkt für die Demonstranten von heute. Die Zerschlagung des Studentenlagers an der Columbia University am 30. April fiel auf den 56. Jahrestag der Zerschlagung einer Studentenbesetzung auf demselben Campus, die gegen Rassismus und den Vietnamkrieg protestierte.

Es ist wichtig, sich sowohl über die Unterschiede als auch über die Gemeinsamkeiten im Klaren zu sein. Im April 1968 wurde die US-Armee in der Tet-Offensive von einer überwiegend bäuerlichen Armee in Vietnam gedemütigt. Für zahllose Millionen Menschen rund um den Globus eröffnete dies eine ganze Welt von Möglichkeiten und Visionen für radikale Veränderungen. Später im selben Jahr wurde die Obszönität des Stalinismus offenbar, als russische Panzer eine Bewegung für demokratische Reformen in der Tschechoslowakei niederschlugen.

Zusammen mit dem Höhepunkt des Nachkriegsbooms führten diese sich überschneidenden Krisen zu einer jahrelangen Welle des Radikalismus und der Revolte, die die Politik in einer Reihe von Ländern umgestaltete.

Das Ausmaß der Krise und der Radikalisierung in den nachfolgenden Wellen war geringer als 1968. Dennoch haben der globale Kapitalismus und seine globalen Obszönitäten – einschließlich Wirtschaftskrise, Rassismus und Krieg – weiterhin globale Wellen des Kampfes hervorgebracht.

Wir befinden uns jetzt eindeutig inmitten einer solchen Welle. Schauen wir uns an, welche Lehren wir aus einigen der jüngeren Protestwellen ziehen können.

Die größte koordinierte Protestaktion in der Geschichte der Menschheit fand weder zu Zeiten von Karl Marx noch in den Jahren des Vietnamkriegs statt, sondern im Februar 2003, als sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt gegen die drohende Invasion des Irak durch die USA, Großbritannien, Australien und andere imperialistische Mächte versammelten.

Es braucht allerdings viel, um einen Krieg zu stoppen. Die Invasion wurde trotz der Proteste durchgeführt: Vielleicht eine Million Menschen im Irak kamen dabei ums Leben. In Australien war das politische Erbe vor allem eine Demoralisierung.

Im Vereinigten Königreich lagen die Dinge jedoch ein wenig anders. Die britischen Streitkräfte waren zu einem großen Teil an der Besetzung des Irak beteiligt. Entscheidend ist auch, dass eine große linke Bewegung in den 1970er und 80er Jahren – viel größer als in Australien oder den USA – ein politisches und in gewissem Maße auch ein organisatorisches Vermächtnis hinterlassen hat. Die Stop the War Coalition unterhielt mehrmals im Jahr in London und anderen Städten ein Programm groß angelegter Proteste. Wichtig ist, dass diese Kundgebungen immer ein freies Palästina als eine ihrer Forderungen beinhalteten.

Auch die anhaltenden Proteste im Vereinigten Königreich haben den Krieg nicht beendet, obwohl sie das politische Erbe des Labor-Premierministers Tony Blair zerstörten. Die Hartnäckigkeit dieser Proteste ist wohl der Hauptgrund dafür, dass die Palästina-Proteste im Vereinigten Königreich weiterhin so beständig und so groß sind.

Die globale Finanzkrise von 2008-09 und die wirtschaftliche Not der darauf folgenden Jahre lösten die nächste globale Welle der Revolte aus. Ende 2010 kam es in Tunesien nach der Selbstverbrennung des Straßenverkäufers Mohamed Bouazizi zu massiven Straßendemonstrationen gegen Sparmaßnahmen und Diktatur. Als dieser am 4. Januar 2011 starb, verstärkten sich die Proteste. Innerhalb weniger Wochen stürzten die Demonstranten die seit 23 Jahren herrschende Diktatur in diesem Land. Die Proteste griffen auf Ägypten über, stürzten die Mubarak-Diktatur und lösten eine Welle der Revolte in der gesamten arabischen Welt und darüber hinaus aus.

Aktivisten in Griechenland kopierten die Haupttaktik der ägyptischen Demonstranten – die öffentliche Besetzung des wichtigsten öffentlichen Platzes in Kairo – in ihrer eigenen „Bewegung der Plätze“. Diese sprang dann in Form der „Indignados“-Bewegung auf Spanien über. Aktivisten, die zufällig sowohl in den USA als auch in Spanien tätig waren, beschlossen, etwas Ähnliches in New York zu versuchen. Nach der Gründung von Occupy Wall Street folgten Aktivisten auf der ganzen Welt diesem Beispiel. Bis Oktober 2011 entstanden Zelte auf dem Martin Place in Sydney, dem City Square in Melbourne und in mehr als 150 weiteren Städten auf der ganzen Welt.

Die Camps wurden zerschlagen – im Fall von Melbourne trotz des aktiven zivilen Ungehorsams von weit über tausend Demonstranten. Das Zentrum von Melbourne sah an diesem Tag aus wie eine Stadt unter Kriegsrecht.

Die Camps und ihre Verteidigung waren elektrisierend. Doch das politische Erbe der weltweiten Occupy-Bewegung war ausgesprochen gemischt. In einigen Ländern schlug sich der Geist der Proteste in einer Vielzahl von Wahlprojekten nieder, die inzwischen alle verstorben oder stark nach rechts gerückt sind (Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien, Corbyn im Vereinigten Königreich, die Democratic Socialists in den USA).

Vielversprechender ist, dass die Proteste von 2011 auch den Auftakt zu einem Jahrzehnt der Massenproteste bildeten – einem Jahrzehnt, das in der Geschichte der Menschheit in Bezug auf die Zahl der beteiligten Menschen seinesgleichen sucht. Im Jahr 2019 erschütterten kolossale Proteste und Aufstände unter anderem Chile, den Sudan, Libanon, Irak und Hongkong.

Doch in dem Maße, in dem die Protestierenden die Formen des Protests und der Entscheidungsfindung fetischisierten, die durch Occupy populär wurden – die Besetzung des öffentlichen Raums als entscheidende Taktik; die Ablehnung, klare Forderungen zu stellen; vermeintlich „führerlose“ Formen der Organisation, die die Führung einfach unberechenbar und die Entscheidungsfindung chaotisch machten -, behinderte dies diese Bewegungen eher, als dass es ihnen half.

Nichtsdestotrotz bahnte sich die nächste globale Welle an – und wieder begann sie in den USA. Black Lives Matter erlangte 2014 durch die Massenproteste nach den Morden an Trayvon Martin, Michael Brown und Eric Garner weltweite Bekanntheit. Der Polizistenmord an George Floyd in Minneapolis im Mai 2020 löste die größte Protestwelle in der Geschichte der USA und eine Welle antirassistischer Proteste auf der ganzen Welt aus.

Eines der Vermächtnisse der weltweiten Black-Lives-Matter-Bewegung war ein gesteigertes Bewusstsein für Palästina. Die Proteste 2014 in Ferguson, Missouri, nach der Ermordung von Michael Brown durch die Polizei fielen mit einem massiven Gemetzel Israels in Gaza zusammen. Als Aktivisten im Westjordanland twitterten, dass sie mit genau demselben Tränengas angegriffen worden waren, das die Polizei gegen die BLM-Demonstranten in Ferguson einsetzte, und Informationen darüber weitergaben, wie man sich dagegen wehren kann, wurden viele Menschen aufmerksam. Erklärungen zur Unterstützung Palästinas von prominenten Gruppen innerhalb der BLM-Bewegung steigerten das Profil der Palästina-Solidarität in dieser Zeit und seitdem dramatisch.

Eine Frucht dieses durch die Black Lives Matter-Proteste geschaffenen Bewusstseins war das Ausmaß der weltweiten Proteste im Jahr 2021 in Solidarität mit den Bewohnern des Sheikh Jarrah-Viertels im besetzten Ost-Jerusalem und der außerordentliche Aufschwung des Widerstands in ganz Palästina. Die derzeitige beispiellose Welle der Solidarität mit Palästina – die weit über Gemeinschaften mit Glaubens- oder Verwandtschaftsbeziehungen zu dem Gebiet hinausgeht, und zwar viel stärker als noch vor einigen Jahren – baut ebenfalls auf diesem Erbe auf.

Was können wir also aus dieser kurzen Geschichte der globalen Kampfwellen lernen?

Kämpfe kommen in Wellen. Jede von ihnen hinterlässt ein Vermächtnis. Die Auswirkungen jeder dieser Wellen – die erreichten Veränderungen und das politische und organisatorische Erbe, auf dem die nächste Welle aufbauen kann – hängen von vielen Faktoren ab.

Drei davon sind jedoch entscheidend. Erstens: Welches Ausmaß hat die wirtschaftliche, soziale und politische Krise, in der sich die Gesellschaft befindet, wenn diese Welle des Kampfes einsetzt?

Zweitens: Welche politischen Kräfte, mit welcher Art von Politik, wurden vor dem Eintreffen dieser besonderen Welle aufgebaut? Wie stark sind die organisierten Kräfte der Reaktion? Wie stark sind die organisierten Kräfte des Reformismus, die ständig daran arbeiten, jede Bedrohung des Systems in sicherere Kanäle und ruhigere Gewässer zu lenken? Und wie stark sind die organisierten Kräfte, die sich dem genauen Gegenteil widmen – den Kampf zu verbreiten, ihn so weit wie möglich voranzutreiben und daraus radikalere Kräfte aufzubauen?

Der erste dieser Faktoren – die Tiefe der wirtschaftlichen oder sozialen Krise – liegt fast gänzlich außerhalb unserer Kontrolle. Der zweite hingegen – welche Kräfte organisiert werden und zu welchem Zweck – ist ein Projekt, auf das wir einen deutlichen Einfluss nehmen können.

Und natürlich gibt es noch einen dritten Faktor, der das Schicksal jeder globalen Welle des Kampfes bestimmt: das, was wir alle tun.

6. Die Zukunft ist ungeschrieben

Am 22. April, nur wenige Tage nach der Zunahme der Protestcamps an US-Universitäten, veröffentlichte die Website Electronic Intifada einen Artikel von Lubna Ahmad Abu Sitta, einem ihrer Gaza-Korrespondenten:

„Unser neues Lager in Rafah, nach unserer dritten Vertreibung, befindet sich auf einem Friedhof nahe der ägyptischen Grenze. Jeden Tag rücken die Zelte der Neuankömmlinge – der durch israelische Angriffe gewaltsam Vertriebenen – näher an die Gräber heran. Nach jedem israelischen Massaker dehnen sich sowohl der Friedhof als auch das Lager aus und kriechen bis an den äußeren Rand der Wüste.

Jeder, der diesen Artikel liest, weiß, wie hoch der Einsatz ist.

Was sind also unsere Aufgaben?

Als junger Aktivist in den frühen 1980er Jahren war ich oft erstaunt und ein wenig sprachlos, wenn ich mit Veteranen der radikalen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre sprach.

„Es muss eine unglaubliche Zeit gewesen sein“, sagte ich einmal zu Liz O’Brien, einer solchen Mentorin.

Wenn ich mich recht erinnere, antwortete Liz, dass es in gewisser Weise erstaunlich war. Alle wussten, dass sie Teil einer globalen Bewegung waren. Jeder wusste, dass er Geschichte schrieb. Aber wir dürfen nicht vergessen – (in meiner Erinnerung gibt es hier eine Pause, wie zur Betonung) – wir dürfen nicht vergessen, dass die USA, als klar war, dass sie den Bodenkrieg verlieren würden, ihre Bombardierungen aus der Luft einfach intensivierten. So wurden tatsächlich mehr Menschen getötet. Dann weiteten sie den Krieg auf Kambodscha aus. So hatte man oft nicht das Gefühl, dass unsere Seite gewinnen würde. Das taten wir lange Zeit auch nicht.

In den letzten sieben Monaten habe ich mich mehr als einmal an dieses Gespräch erinnert.

Erstens daran, wie wichtig es ist, durchzuhalten, selbst wenn man mit dem kolossalsten Gemetzel konfrontiert wird.

Und zweitens, wie wichtig es ist, etwas aufzubauen. Hätten Liz und ihre Zeitgenossen sich geweigert, eine Politik und Organisation aufzubauen, die aus dem besonderen Kampf um Vietnam allgemeine Schlussfolgerungen über den Kapitalismus zieht, wären wir noch weiter hinter dem zurück, was wir brauchen.

Ein Teil unserer Aufgabe heute ist es, mit allem, was wir haben, daran zu arbeiten, die Lager zu verbreiten, aufrechtzuerhalten und aufzubauen – Widerstand aufzubauen und für Klarheit zu kämpfen und daraus Hoffnung zu schöpfen.

Ein anderer, entscheidender Teil unserer Aufgabe besteht darin, Kräfte aufzubauen, die sich dem Umsturz des Ganzen widmen.

Übersetzt mit deepl.com



