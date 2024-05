Eurovision mit Israel: „Willkommen zum Genocide Song Contest!“ Von Szene isch Züri

Heute Abend um 21:00 Uhr kommt es zu einer kontroversen Episode in der Geschichte des Eurovision Song Contest (ESC). Eden Golan tritt für Israel im zweiten Halbfinale mit dem Lied „Hurricane“ auf. Die israelische Eurovision-Sängerin wurde von ihrem Sicherheitsteam angewiesen, in ihrem Hotelzimmer zu bleiben, da sich in Malmö tausende propalästinensische Demonstranten, darunter die Palituch tragende Greta Thunberg, versammelten und forderten, dass die israelische Sängerin von der Teilnahme ausgeschlossen wird.

Greta Thunberg schloss sich den Demonstranten in der südschwedischen Stadt an, um gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest zu protestieren. Die 21-jährige Thunberg demonstrierte im Stadtzentrum, wo vor dem zweiten Halbfinale, in dem Golan auftreten soll, erhebliche Proteste stattfanden.

Schin Bet, Israels Inlandsgeheimdienst, hatte Golan angewiesen, in ihrem Hotelzimmer zu bleiben, außer für Proben und Auftritte, da propalästinensische Proteste in Malmö erwartet wurden. Die Warnung erwies sich als berechtigt, als etwa 5.000 Menschen auf die Straßen gingen, wo Thunberg mit einem Palituch (Kufiya), einem schwarz-weißen Schal, der Solidarität mit Palästina symbolisiert, fotografiert wurde.

Thunberg sagte zu Reuters:

„Junge Menschen führen den Weg und zeigen der Welt, wie wir darauf reagieren sollten.“

Die Proteste umfassten Rauchgranaten in den Farben der palästinensischen Flagge, und Demonstranten trugen Schilder mit Bildern von Zivilisten aus Gaza, die während des Hamas-Israel-Konflikts verletzt wurden. Andere Banner zeigten Botschaften wie „Willkommen zum Genocide Song Contest“ und „Stoppt die Nutzung des ESC, um israelische Verbrechen schönzureden.“

Die Sicherheit am Eurovision-Veranstaltungsort wurde mit Polizei verschärft, die den Eingang bewacht, Metalldetektoren und Taschenkontrollen, die nur kleine Handtaschen erlauben. Die schwedischen Behörden bereiteten sich auf mögliche Unruhen vor und setzten eine erhebliche Polizeipräsenz in öffentlichen Bereichen ein.

Während Eden Golans Proben für ihr Lied „Hurricane“ wurde sie ausgebuht und es gab Rufe von „Free Palestine“. Zeugen in den sozialen Medien beschrieben die Atmosphäre in der Arena als angespannt und unangenehm, mit sichtbaren Anzeichen von Protest.

Mehrere Länder, darunter Dänemark, Finnland, Norwegen und sogar das Gastgeberland Schweden, haben die Ausgrenzung Israels vom ESC gefordert. In Belgien haben zwei Minister vorgeschlagen, dass Israel ähnlich behandelt werden solle wie Russland, das seit 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen ist.

Golan, die in Israel geboren wurde, aber in Russland aufwuchs, erhielt vor ihren Auftritten in der Malmö Arena Morddrohungen. Trotz der Drohungen bleibt die 20-jährige Sängerin entschlossen und hofft, dass ihr Auftritt Menschen vereinen wird. In einem Interview mit MailOnline sagte sie:

„Ich lasse mich nicht brechen. Ich bin vorbereitet.“

Im Gespräch mit Reuters führte sie aus:

„Es ist ein sehr wichtiger Moment für uns, besonders in diesem Jahr. Ich fühle mich geehrt, die Stimme meines Landes sein zu können.“

Es gab Anschuldigungen eines „Genozids“ seitens einiger Demonstranten ‒ Vorwürfe, die Israel entschieden zurückweist, wobei es betont, dass der Konflikt durch den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober ausgelöst wurde, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und etwa 250 entführt wurden. Seither haben israelische Angriffe im Gazastreifen zu erheblichen Verlusten geführt.

Rund 100.000 Besucher werden in Malmö zum Eurovision-Wettbewerb erwartet, trotz der laufenden Proteste und verstärkter Sicherheitsmaßnahmen. Metallbarrieren und große Betonblöcke wurden rund um die Malmö Arena installiert, um die Sicherheit zu gewährleisten.