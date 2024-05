Over 100,000 Palestinians flee as Israeli jets, drones hammer Gaza’s Rafah Israeli forces expand military operations, targeting residential towers and public facilities across Rafah city.

Israels Krieg gegen Gaza live: Mehr als 100.000 Palästinenser fliehen aus Rafah

Palästinenser stellen sich inmitten von Zelten, in denen Binnenflüchtlinge untergebracht sind, entlang der Küste in Deir el-Balah auf, um humanitäre Hilfe zu erhalten

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die bei Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten Anfälle auslösen oder Unbehagen hervorrufen können.

Israels Krieg gegen Gaza live: Mehr als 100.000 Palästinenser fliehen aus Rafah

Von Stephen Quillen

10. Mai 2024

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Militäroperationen ausgeweitet und greifen mit F-16-Flugzeugen und Angriffsdrohnen Wohntürme und öffentliche Einrichtungen in Rafah an.

Nach Angaben des UNRWA sind rund 110.000 Palästinenser aus Rafah geflohen, seit Israel am Montag mit dem Vormarsch seiner Truppen in den Osten von Rafah und der Intensivierung seiner Angriffe auf die Stadt begonnen hat.

Die Übernahme des Grenzübergangs Rafah durch die israelische Armee hat die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen in den letzten drei Tagen blockiert und die humanitären Maßnahmen angesichts der sich ausbreitenden Hungersnot „völlig lahmgelegt“, so die UN.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.904 Menschen getötet und 78.514 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Übersetzt mit deepl.com



