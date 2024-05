Ex-Israeli special forces agent says he went ‚undercover‘ at UCLA protest encampment Aaron Cohen’s ‚quiet infiltration operation‘ highlights ties between US law enforcement and Israeli intelligence

Aaron Cohens „stille Infiltrationsoperation“ verdeutlicht die Verbindungen zwischen US-Strafverfolgungsbehörden und israelischem Geheimdienst



Ex-israelischer Special-Forces-Agent sagt, er sei „undercover“ im UCLA-Protestlager gewesen

Von Umar A Farooq

7. Mai 2024

Am 2. Mai, als die Polizei von Los Angeles gegen ein von Studenten der University of California-Los Angeles (UCLA) errichtetes Gaza-Solidaritätscamp vorging, prahlte ein israelischer Veteran von Spezialeinheiten im Internet damit, dass er eine „stille Infiltrationsoperation“ in das Camp durchgeführt habe.

„Ich habe eine stille Infiltrationsoperation in das UCLA-Lager durchgeführt und bin jetzt hier unten bei der LASD, die sich gerade darauf vorbereitet, in das Lager einzudringen und das antisemitische Pro-Terror-Lager abzubauen“, schrieb Aaron Cohen auf X.

Es war nicht klar, ob Cohen seine Operation in Abstimmung mit dem Los Angeles Police Department oder dem Los Angeles Sherrif’s Department durchgeführt hatte, wie in seinem Social Media Post erwähnt.

Middle East Eye wandte sich an das LAPD, das LASD und Cohen, um eine Stellungnahme zu erhalten.

Das LASD und Cohen reagierten nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, und das LAPD verwies MEE an die UCLA für eine Stellungnahme. MEE hat sich an die UCLA gewandt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ebenfalls noch nicht geantwortet hat.

Der Beitrag von Cohen, der inzwischen fünf Millionen Mal aufgerufen wurde, hat jedoch ein Schlaglicht auf die Verbindungen zwischen ehemaligen und aktuellen israelischen Geheimdienstmitarbeitern und US-Polizeibehörden geworfen.

„Wir haben im Laufe der Jahre erlebt, was man als Israelisierung unserer Strafverfolgungsbehörden bezeichnen könnte, nämlich das Phänomen, dass amerikanische Strafverfolgungsbeamte von israelischen Ausbildern geschult werden, bei denen es sich entweder um ehemalige Militärs oder Polizisten handelt“, erklärte Hussam Ayloush, Direktor der Ortsgruppe Los Angeles des Council on American-Islamic Relations (Cair-LA), gegenüber Middle East Eye.

Ayloush hat das Studentenlager in den letzten Wochen mehrmals besucht, unter anderem als er von Studenten eingeladen wurde, eine Freitagspredigt für muslimische Studenten zu halten, die vor Ort ein Freitagsgebet abhielten.

Er sagte, dass er während seiner Zeit im Lager mehrere Personen gesehen habe, die anscheinend die Demonstranten angestiftet hätten.

„Ich war dort an der UCLA und habe Leute wie Aaron Cohen gesehen. Ich spreche von Angstmachern. Ich würde sagen, professionelle Aufwiegler und Propagandisten, die die extreme Rechte der israelischen Politik mit all ihrer Bigotterie, Gewalt und Entmenschlichung vertreten“, sagte Ayloush.

„Was tun sie? Sie versuchen, Gewalt gegen überwältigend friedliche, vielfältige Studenten anzuzetteln.“

Das Durchgreifen der Polizei

Die Studentenproteste an der UCLA begannen am 25. April, nachdem sie zuvor an der Columbia University in New York City begonnen hatten.

Die Studenten, die an der UCLA protestierten, errichteten das Lager aus verschiedenen Gründen, vor allem wegen der Forderung an die Universität, sich von Unternehmen zu trennen, die vom israelischen Krieg in Gaza profitieren – einem Konflikt, der von Rechts- und UN-Experten und mehreren Ländern als „Völkermord“ bezeichnet wurde.

Laut einem von der Studentenzeitung der UCLA, dem Daily Bruin, erstellten Zeitplan des Lagers versuchten in der Nacht zum Donnerstag, den 30. April, pro-israelische Gegendemonstranten, das Lager gewaltsam zu betreten.

Daraufhin wurden drei Feuerwerkskörper in Richtung des Lagers gezündet, und bald darauf wurde mehrmals Giftgas auf die Demonstranten losgelassen. Bis 2 Uhr morgens am 1. Mai waren Dutzende von Polizeibeamten mobilisiert worden und am Ort des Geschehens eingetroffen, wie der Daily Bruin berichtet, und die Beamten sahen zunächst tatenlos zu, wie sich die Gegendemonstranten mit den Demonstranten anlegten.

Am 2. Mai räumte die Polizei in Einsatzkleidung das Lager und setzte Berichten zufolge Blendgranaten und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein.

US-Polizeibehörden unter Druck, Ausbildungsprogramme mit Israel zu beenden

Der Social-Media-Beitrag von Cohen, in dem er seinen Einsatz in einem Video erklärte, wurde am 2. Mai um 4:24 Uhr Ortszeit veröffentlicht. Es war unklar, zu welchem Zeitpunkt das Video gedreht wurde, und Cohen reagierte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Bitte von MEE um einen Kommentar.

„Das LASD ist die größte Sheriff-Behörde des Landes mit einigen der besten Deputies, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Und ihre Fähigkeiten, ihre Taktiken sind unglaublich, um eine Situation wie diese zu entschärfen“, sagte Cohen.

„Es ist im Moment wirklich wichtig, die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen. Sie sind die Friedensstifter hier draußen. Und das sind die Leute, die ihr Leben riskieren werden“.

Später trat Cohen auf Fox News auf, wo er behauptete, seine Erfahrungen bei den israelischen Spezialeinheiten genutzt zu haben. Das Videomaterial, das während des Interviews ausgestrahlt wurde, zitierte Cohen und war auf „Mittwoch“ datiert, also auf den 1. Mai, den Zeitpunkt, an dem die Gegendemonstranten gewalttätig gegen die Studenten auf dem Lager vorgingen.

Cohen brüstete sich damit, dass er wahrscheinlich der einzige Mensch sei, der wisse, wie man eine Keffiyeh richtig trägt.

„Bei Aaron ist klar, dass er weiß, was er tut. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt, er schafft Angst, er schafft Feinde. Das ist natürlich gut fürs Geschäft, denn er schult die Strafverfolgungsbehörden“, so Ayloush.

Verbindungen zwischen Israel und der US-Polizei

Cohen beschreibt sich selbst als „israelisch ausgebildeter Veteran für Spezialoperationen und Geheimdienste“ mit zwei Jahrzehnten Erfahrung. Er sagte, er habe seine Karriere in der israelischen verdeckten Antiterroreinheit „Mista’aravim“ begonnen.

Auf seiner Website heißt es, er habe mit seiner Erfahrung in Israel „Hunderte von Polizeibehörden und Militäreinheiten ausgebildet“ und diene auch als Reservist im US-Sherrif’s Department.

Hunderte von amerikanischen Strafverfolgungsbeamten aus mehreren Bundesstaaten sind nach Israel gereist, um sich ausbilden zu lassen, während Tausende von israelischen Beamten in den USA ausgebildet wurden.

Es waren Studenten der UCLA, die friedlich protestierten … Sie wurden von der Polizei mit ähnlicher Brutalität behandelt wie die israelische Polizei palästinensische Demonstranten.

– Hussam Ayloush, Cair-LA

Diese Schulungen reichen bis in die frühen 1990er Jahre zurück, eine Zeit, in der Strafverfolgungsbeamte, darunter Polizeibeamte und Agenten des FBI, der CIA und der Einwanderungs- und Zollbehörde, im Rahmen eines Austauschs oder durch die Teilnahme an Gipfeltreffen in den USA, die von pro-israelischen Organisationen gesponsert wurden, nach Israel geschickt wurden.

Führende Menschenrechtsorganisationen haben die Austauschprogramme angeprangert und davor gewarnt, dass die israelischen Polizeistandards und -taktiken nur dazu dienen, die rassistische Profilerstellung und Polizeibrutalität in den USA zu verschärfen.

Die Verbindung zwischen israelischen und US-amerikanischen Polizeikräften wurde bereits während der Proteste gegen George Floyd eingehend untersucht, als das Video eines weißen Polizeibeamten, der sich fast neun Minuten lang auf den Hals des unbewaffneten schwarzen Amerikaners kniete, während er langsam starb, eine Parallele zu Aufnahmen israelischer Sicherheitskräfte zog, die dieselben Techniken bei Palästinensern anwenden.

In Bezug auf die Reaktion der Polizei auf den Protest der Studenten auf dem UCLA-Campus sagte Ayloush, die Szenen ähnelten dem Umgang israelischer Sicherheitskräfte mit Palästinensern im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

„Es waren UCLA-Studenten, die friedlich gegen die finanzielle Unterstützung ihrer Universität durch deren Investitionen in den Völkermord protestierten“, sagte Ayloush.

„Und was ihnen begegnete, war polizeiliche Brutalität, ähnlich wie die israelische Polizei mit palästinensischen Demonstranten oder oft auch ganz normalen Menschen umgeht.“

