Warning of „Srebrenica“ in Gaza as Israel seizes Rafah crossing Aid cut off as „full-blown famine“ in Gaza’s north spreads southward.

Warnung vor „Srebrenica“ in Gaza, da Israel den Grenzübergang Rafah einnimmt

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

7. Mai 2024

Palästinenser betrachten zerstörte Häuser nach israelischen Angriffen in Rafah, südlicher Gazastreifen, am 7. Mai. Rizek Abdeljawad Xinhua

Die Freude im Gazastreifen über die Ankündigung, dass die Hamas am Montag einen Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert hat, wich bald der Angst und Verwirrung, als das israelische Militär begann, in den Osten Rafahs im Süden der verwüsteten Küstenenklave vorzurücken.

Ein vier Monate altes Baby, Muhammad Saqallah, war eines von drei Kindern, die getötet wurden, als Israel am Dienstagnachmittag ein Haus der Familie Qeshta in Rafah bombardierte, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Mehr als 21 Palästinenser wurden am Dienstag durch israelische Bombenangriffe getötet, die meisten von ihnen in Rafah, berichtete WAFA.

Die Palästinenser im Gazastreifen, wo nach einem siebenmonatigen Völkermord Hunger und Durst weit verbreitet sind, sind von der Versorgung mit Hilfsgütern abgeschnitten, nachdem die israelischen Besatzungstruppen in der Nacht zum Montag den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten übernommen haben.

Die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtete, dass „Israel sich gegenüber den Vereinigten Staaten und Ägypten verpflichtet hat, seine Operationen in Rafah einzuschränken … mit dem einzigen Ziel, der Hamas die Autorität über den Grenzübergang, der den Gazastreifen mit Ägypten verbindet, zu verweigern“.

Die Zeitung fügte hinzu, dass „die Parteien vereinbart haben, dass ein privates amerikanisches Sicherheitsunternehmen die Verwaltung des Grenzübergangs übernehmen wird, nachdem das [israelische Militär] seine Operation beendet hat“.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte der ranghohe Hamas-Beamte Osama Hamdan, dass der Grenzübergang Rafah ein ägyptisch-palästinensischer Grenzübergang sei und bleiben werde und lehnte die Anwesenheit von Besatzungstruppen ab.

Die Schließung der Grenzübergänge wird die ohnehin schon katastrophale humanitäre Krise im Gazastreifen weiter verschärfen, wo humanitäre Organisationen und Menschenrechtsexperten behaupten, dass Israel Lebensmittel als Kriegswaffe einsetzt.

Cindy McCain, die Leiterin des Welternährungsprogramms, sagte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit einem US-Fernsehsender, im nördlichen Gazastreifen herrsche eine „ausgewachsene Hungersnot“, „die sich nach Süden ausbreitet“.

Die Abriegelung von Rafah hat Kranke und Verletzte daran gehindert, den Gazastreifen zur medizinischen Behandlung zu verlassen, und die Einfuhr von Medikamenten blockiert.

Al-Najjar-Krankenhaus evakuiert

Unterdessen begannen am Dienstag Patienten und medizinisches Personal aus dem al-Najjar-Krankenhaus in Rafah zu fliehen, nachdem Israel am Vortag die Evakuierung des Gebiets angeordnet hatte.

Das Krankenhaus ist derzeit die einzige Einrichtung im Gazastreifen, die über eine funktionierende Dialyseabteilung für nierenkranke Patienten verfügt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation würde die Schließung des Krankenhauses sofort das Leben von 200 Menschen gefährden, wenn es geschlossen würde.

Israel hat am Montag den nahe gelegenen Kerem Shalom, den wichtigsten Handelsübergang nach Gaza, geschlossen, nachdem am Vortag vier israelische Soldaten bei einem Raketenangriff in der Nähe getötet worden waren.

UN-Beamte erklärten, dass die Lieferungen über den Grenzübergang Erez im Norden des Gazastreifens, der in den letzten Tagen für begrenzte Lieferungen geöffnet wurde, nicht ausreichten, um den Bedarf der in Rafah konzentrierten Palästinenser zu decken.

Die Hilfsorganisationen hatten sich in Rafah mit Hilfsgütern eingedeckt, erklärten jedoch, dass die Vorräte an Wasser und energiereichen Nahrungsmitteln, die zur Behandlung unterernährter Kinder benötigt werden, sehr gering sind“, berichtete Reuters.

Das Welternährungsprogramm erklärte, dass seine Vorräte im Gazastreifen den Bedarf der Menschen in Rafah, Khan Younis und Deir al-Balah nur für ein bis vier Tage decken würden.

Die UNO erklärte, dass der Gazastreifen nur über Treibstoffreserven für einen Tag verfüge und dass ohne Treibstoff die Hilfsaktion in dem Gebiet „ins Stocken“ geraten würde.

Die Leiter dreier prominenter palästinensischer Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – riefen Drittstaaten zum dringenden Eingreifen auf, um ein Massaker von der Größenordnung Srebrenicas zu verhindern.

Tausende von Männern und Jungen wurden in dieser Stadt getötet, als bosnisch-serbische Streitkräfte 1995 eine UN-Schutzzone überrannten. Ein internationales Tribunal erklärte dieses Massaker zu einem Völkermord.

Die Palästinenserrechtsgruppen nehmen Berichte zur Kenntnis, wonach Israel ein Netz von Kontrollpunkten plant, um Männer im „militärischen Alter“ von ihren Familien zu trennen und sie an der Flucht aus Rafah zu hindern.

In den letzten sieben Monaten hat Israel die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern verwischt und Männer „standardmäßig in den Status aktiver Kämpfer“ versetzt, wie Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, feststellte.

Die Zahl der „terroristischen“ Todesopfer im Gazastreifen lässt vermuten, dass Israel möglicherweise auch alle Jungen im Teenageralter als Kämpfer behandelt.

Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza fast 35.000 Menschen getötet – zwei Drittel davon Frauen und Kinder. Die tatsächliche Zahl der Toten wird weitaus höher geschätzt, da Tausende von Leichen unter den Trümmern nicht geborgen werden können.

Doch das Schlimmste könnte noch bevorstehen, warnten die Leiter der palästinensischen Gruppen.

„Nirgendwo ist es sicher“

Am Montag ordnete Israel die Evakuierung mehrerer Stadtteile im Osten Rafahs in eine so genannte „humanitäre Zone“ in der Küstenstadt al-Mawasi an, die bereits mit Vertriebenen überfüllt ist, die keinen Zugang zur Grundversorgung haben.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden seit Oktober mehr als 75 Prozent des Gazastreifens unter Evakuierungsbefehl gestellt.

Mehr als eine Million Palästinenser flohen nach Rafah, nachdem sie wiederholt aus anderen Gebieten vertrieben worden waren. Einige dieser Gebiete, darunter auch die Viertel, die Israel am Montag evakuieren ließ, waren zuvor vom Militär zu „sicheren Zonen“ erklärt worden.

Israel hat alle Gebiete des Gazastreifens bombardiert, unabhängig davon, ob das Militär sie zu „sicheren Zonen“ erklärt hat. Al-Mawasi sei „wiederholt Gegenstand von Luftangriffen gewesen, auch in der letzten Woche“, so die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen.

„Die Menschen können nirgendwo hingehen, da es im gesamten Gazastreifen nirgendwo sicher ist“, so die Menschenrechtsgruppen weiter.

Die Lage in Rafah ist erschreckend. Die Armee ordnete die Evakuierung des östlichen Teils von Rafah an und begann sofort mit dem Beschuss der Häuser von Zivilisten und der Lagerhäuser von internationalen Organisationen und Händlern. Israel verbrennt eure Hilfsgüter! pic.twitter.com/Wp6W1gB7zG

– Ahmed El-Madhoun (@madhoun95) May 7, 2024

Weniger als 15 Stunden nach dem Abwurf von Flugblättern mit Evakuierungsanweisungen, die den Familien keine Zeit zum Verlassen der Stadt ließen, bombardierten israelische Kampfflugzeuge Rafah intensiv. Am Dienstag rief Israel internationale Organisationen auf, die Gebiete zu verlassen, in denen das Militär operiert.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, erklärte, es werde diese Gebiete nicht verlassen, und es stelle sich die Frage, ob das Hilfswerk weiterhin Hilfe leisten könne, wenn die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom geschlossen blieben.

Jens Laerke, ein Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, sagte, dass „die Hunderttausende von Menschen, die sich dort aufhalten, bei einem Angriff auf Rafah unmittelbar vom Tod bedroht wären“.

Gaza: „Dieser Notfallplan ist ein Notbehelf. Er wird die zu erwartende erhebliche zusätzliche Sterblichkeit und Morbidität, die durch eine Militäroperation verursacht wird, absolut nicht verhindern.“ – Dr. Richard Peeperkorn von @WHOoPt

„Jede Bodenoperation würde mehr Leid und Tod bedeuten“ – @UNOCHA

. pic.twitter.com/tJHt8dh3D7

– United Nations Geneva (@UNGeneva) May 3, 2024

Eine größere Militäroperation könnte nicht nur zu einem „Abschlachten von Zivilisten“ führen, sondern würde auch „einen unglaublichen Schlag für die humanitäre Operation“ im gesamten Gazastreifen bedeuten, wobei Rafah als Drehscheibe für die Hilfe in dem Gebiet dient.

„Ihr Leiden muss ein Ende haben“

UN-Generalsekretär António Guterres forderte am Dienstag die sofortige Wiedereröffnung der Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom und wies darauf hin, dass die Treibstoffvorräte in wenigen Stunden erschöpft sein werden.

„Das humanitäre Völkerrecht ist eindeutig: Zivilisten müssen geschützt werden – ob sie Rafah verlassen oder in der Stadt bleiben“, sagte Guterres.

„Ein Angriff auf Rafah wäre ein strategischer Fehler, eine politische Katastrophe und ein humanitärer Alptraum“, fügte er hinzu und appellierte „an alle, die Einfluss auf Israel haben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine noch größere Tragödie zu verhindern.“

Die Leiter der drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen warnten vor einem „völligen Zusammenbruch der bereits prekären Infrastruktur für humanitäre Hilfe“.

„Darüber hinaus werden die unverzichtbaren und lebensrettenden Bemühungen der humanitären Organisationen, die bereits unerbittlichen israelischen Angriffen ausgesetzt sind, vor noch schwerwiegendere Herausforderungen gestellt“, fügten die Gruppen hinzu.

Die palästinensischen Gruppen forderten „ein beidseitiges Waffenembargo, Wirtschaftssanktionen, einschließlich des Einfrierens der Guthaben aller israelischen Regierungs- und Armeeangehörigen, sowie Reiseverbote und den Verzicht auf alle israelischen Aktivitäten“ im Westjordanland und im Gazastreifen.

Die Gruppen forderten die Staaten außerdem auf, die Bemühungen um eine Rechenschaftspflicht vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen.

„Nach sieben Monaten live übertragenen Völkermordes haben die Palästinenser im Gazastreifen genug und ihr Leiden muss ein Ende haben“, erklärten sie.

Übersetzt mit deepl.com



