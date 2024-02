Exclusive: ADL pushed BMG to drop Roger Waters by threatening to weaponize company’s Nazi past – The Grayzone The Grayzone has obtained a private letter authored by ADL director Jonathan Greenblatt threatening to weaponize the Nazi past of the BMG music company unless executives terminated a major deal with Roger Waters. BMG has publicly denied Israel lobby influence on its decision to nix Waters‘ contract.

Exklusiv: ADL drängte BMG, Roger Waters fallen zu lassen, indem sie drohte, die Nazi-Vergangenheit des Unternehmens als Waffe einzusetzen

Von Max Blumenthal

-19. Februar 2024

The Grayzone hat ein privates Schreiben des ADL-Direktors Jonathan Greenblatt erhalten, in dem er damit droht, die Nazi-Vergangenheit des Musikkonzerns BMG als Waffe einzusetzen, falls die Geschäftsführung nicht einen wichtigen Vertrag mit Roger Waters kündigt. BMG hat öffentlich bestritten, dass die Israel-Lobby Einfluss auf die Entscheidung genommen hat, Waters‘ Vertrag zu kündigen.

Als das in Berlin ansässige Musikunternehmen BMG seine Geschäftsbeziehung mit Roger Waters beendete, behauptete der Mitbegründer von Pink Floyd, die Entscheidung sei durch eine konzertierte, von der Israel-Lobby gesteuerte Kampagne angestoßen worden, um finanzielle Vergeltung für seine unverblümte Unterstützung für Palästina zu üben. The Grayzone hat einen privaten Drohbrief erhalten, den der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, an die BMG-Führungskräfte geschickt hat und der die Anschuldigungen des Musikers bestätigt.

„In Anbetracht der Tatsache, dass Ihre Muttergesellschaft, die Bertelsmann Group, lobenswerte und notwendige Anstrengungen unternommen hat, um ihre Nazi-Vergangenheit wiedergutzumachen“, warnte der ADL-Direktor in seinem Brief vom 16. Juni 2023, „wäre es zutiefst bedauerlich, wenn diese Bemühungen durch solch verletzendes und verletzendes Verhalten weiterhin getrübt würden.“

In einem Interview mit The Grayzone beschrieb Waters das Drohschreiben der ADL als den Höhepunkt einer monatelangen Einschüchterungskampagne, die lange vor den Anschlägen vom 7. Oktober in Israel begann. Der Vorstoß der ADL führte nicht nur zur Beendigung des Vertrags mit dem Unternehmen über die Veröffentlichung der neuen Aufnahme von „The Dark Side of the Moon“ zum 50-jährigen Jubiläum, sondern auch zum Rücktritt des BMG-CEO.

„Was die Angriffe auf mich durch die ADL und den Rest der Lobby betrifft, so sind die Geschworenen seit langem entlassen, aber sie sind nicht mehr entlassen“, kommentierte Waters gegenüber The Grayzone. „Die Behauptung, ich sei ein Antisemit, weil ich mich gegen den versuchten Völkermord an den Ureinwohnern Palästinas gewehrt habe, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Menschen auf der Welt haben die Mauer des Hasses und das Lügengewebe durchschaut.“

ADL-Drohung widerlegt BMGs Leugnung des Einflusses der Israel-Lobby

Bis jetzt hat BMG offiziell jeglichen Einfluss von außen auf seine Entscheidung, den Vertrag mit Waters zu beenden, abgestritten, während die Mainstream-Medien den Einfluss der Israel-Lobby auf diesen Schritt im Allgemeinen heruntergespielt haben.

In einem Bericht über den Schritt von BMG im Januar dieses Jahres bezeichnete die Unterhaltungszeitschrift Variety Waters als paranoid, weil er der Israel-Lobby eine Rolle bei der Sabotage seines Vertrags vorwarf, und beschuldigte ihn, „Verschwörungen gegen die Veröffentlichung seiner Überzeugungen“ zu verbreiten.

In der Zwischenzeit bestritt eine Quelle des Unternehmens, dass Druck von außen die Entscheidung von BMG beeinflusst habe und betonte gegenüber Variety, dass „BMG nicht mit Waters‘ Version der Ereignisse übereinstimmt“. Die Quelle fügte hinzu, dass der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Thomas Coesfeld, „die Entscheidung sicherlich auch alleine getroffen hätte“.

Unter Berufung auf BMG-interne Quellen behauptete Variety weiter, dass Coesfeld einen Deal zur Veröffentlichung einer neu aufgenommenen Version von Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“ unmittelbar „nach seinem Amtsantritt am 1. Juli 2023“ abgelehnt habe.

Doch Variety wusste offenbar nichts von dem Drohbrief, den ADL-Direktor Jonathan Greenblatt am 19. Juni 2023 an Hartwig Masuch, den damaligen Vorstandsvorsitzenden von BMG, und Thomas Rabe, den Vorstandsvorsitzenden der BMG-Muttergesellschaft Bertelsmann, schickte.

Greenblatt eröffnete sein Schreiben mit einer Litanei von zweifelhaften Antisemitismusvorwürfen gegen Waters, die sich fast alle auf sein öffentliches Eintreten für die Befreiung der Palästinenser stützten. Dann legte der ADL-Direktor seine Forderungen auf den Tisch: „Wir glauben, dass es für BMG Music klug wäre, die laufenden Geschäftsbeziehungen mit Mr. Waters und die Vertretung seines Musikkatalogs zu überdenken.“

Greenblatt schloss mit einer verschleierten, mafiaähnlichen Drohung, die den heikelsten – und potenziell schädlichsten – Aspekt der Geschichte des Verlags ansprach: „In Anbetracht der Tatsache, dass Ihre Muttergesellschaft, der Bertelsmann-Konzern, lobenswerte und notwendige Anstrengungen unternommen hat, um sich von seiner Nazi-Vergangenheit zu erholen, wäre es sehr bedauerlich, wenn diese Bemühungen durch solch verletzendes und verletzendes Verhalten weiter getrübt würden.“

Greenblatt antwortete nicht auf eine E-Mail von The Grayzone, in der er um eine Stellungnahme zu seiner Lobbykampagne gebeten wurde.

ADL nimmt Bertelsmanns Nazi-Vergangenheit und jüngste Beziehung zu Kanye West ins Visier

Während des Zweiten Weltkriegs nutzte Heinrich Mohn enge Beziehungen zu Nazi-Funktionären, um seine Bertelsmann-Druckerei von einem kleinen Hersteller religiöser Traktate in ein nationales Verlagshaus zu verwandeln. Obwohl Mohn selbst kein Mitglied der Nazi-Partei war, spendete er stattliche Summen an die SS-Korps von Hitlers Militärmaschine.

Thomas Coesfeld, der derzeitige Vorstandsvorsitzende von BMG, ist der Urenkel von Heinrich Mohn und Enkel von Reinhard Mohn, der Bertlesmann von der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod im Jahr 2009 leitete.

Rabe seinerseits ist kein Unbekannter bei den Druckkampagnen der ADL. In seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender von Adidas sah sich Rabe mit Vorwürfen konfrontiert, er habe zu langsam gehandelt, um den Schaden einzudämmen, als der Starwerber des Unternehmens, Kanye „Ye“ West, eine Reihe von Tiraden gegen die, wie er es nannte, „jüdische Untergrundmedienmafia“ startete.

Am 20. Oktober 2022 rief Greenblatt von der ADL Rabe und Adidas-CEO Kasper Rorsted in einem öffentlichen Brief zur Ordnung. „Wir sind überrascht und besorgt, dass Adidas – eine Marke, die sich für Inklusion und Vielfalt einsetzt – nicht nur weiterhin die Ye-Produktlinie unterstützt, sondern auch neue Produkte herausbringt, obwohl er weiterhin hasserfüllte antisemitische Ideen an seine 31 Millionen Twitter-Follower vertritt“, beschwerte sich Greenblatt.

Adidas ließ Ye innerhalb von fünf Tagen nach Greenblatts Erklärung fallen. Im folgenden Monat wurde Rorsted als CEO entlassen.

Während sich Waters auf seine Europatournee nach Deutschland vorbereitete, witterte Greenblatt von der ADL eine weitere Gelegenheit, Bertelsmann große Zugeständnisse abzuringen.

Während BMG sich auf die Unterzeichnung vorbereitet, schlagen Israel-Lobbyisten zu

Am 25. Januar 2023 reiste BMG-Chef Hartwig Masuch nach Gstaad in der Schweiz, um persönlich an der Aufnahme zum 50-jährigen Jubiläum von „The Dark Side Of The Moon“ teilzunehmen, die „DSOTM REDUX“ genannt werden sollte. „Hartwig liebte das Album“, so Waters gegenüber The Grayzone. „Und er sagte mir: ‚Ja, wir bei BMG wollen diese Platte unbedingt herausbringen und einen Vertrag mit dir abschließen.'“

Da Waters das Album im folgenden Monat abmischen sollte, informierte sein Management Masuch, dass „DSOTM REDUX“ im Juni in Londons berühmtem Roundhouse-Musikzentrum Premiere haben würde.

Doch am 3. Februar gab es Ärger, als deutsche Medien berichteten, dass der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main ein lokales Veranstaltungszentrum angewiesen hatte, Waters‘ Auftritt abzusagen, weil er „einer der bekanntesten Antisemiten der Welt“ sei. Die Anschuldigung basierte nicht auf öffentlichen Äußerungen von Waters, sondern auf der halboffiziellen Politik des deutschen Staates, Israel als eine Form der Wiedergutmachung des Holocausts zu unterstützen, was Berlin dazu veranlasst hat, alle Äußerungen der Palästina-Solidarität mit Antisemitismus in einen Topf zu werfen.

Waters leitete umgehend rechtliche Schritte ein, um gegen die Absage der Veranstaltung in Frankfurt vorzugehen.

In der Zwischenzeit stürzten sich Pro-Israel-Elemente auf einen Teil von Waters‘ Performance, der aus Pink Floyds berühmter Rockoper „The Wall“ stammt, in der Waters als Protagonist „Pink Floyd“ im Griff des halluzinatorischen Wahnsinns erscheint, gekleidet in eine naziähnliche Uniform, und dem Publikum wahnhafte Befehle entgegenbrüllt. Während jeder, der mit „The Wall“ vertraut ist, die Inszenierung als Verhöhnung eines autoritären Demagogen erkennen würde – eine eindeutig antifaschistische theatralische Aussage -, haben Israel-Lobbyisten die Bilder zynisch verdreht, um Waters in den Augen der beeinflussbaren deutschen Behörden zu dämonisieren.

Israel-Lobby-Organisationen versuchten in ähnlicher Weise, eine visuelle Präsentation zu verzerren, die während Waters‘ Show erschien und Frauen würdigte, die von repressiven politischen Instanzen getötet wurden. Weil Waters die palästinensische Journalistin Shireen Abu-Akleh, die 2022 von den israelischen Besatzungstruppen in Dschenin ermordet wurde, neben zahlreichen weiblichen Märtyrern zeigte, darunter Anne Frank, das von den Nazi-Besatzungsbehörden ermordete jüdische Mädchen aus den Niederlanden, warfen ihm die Israel-Lobbyisten vor, Franks Tod zu „verunglimpfen“. (Waters‘ Präsentation gedachte auch Sophie Scholl, der jungen deutschen Frau, die 1943 vom Naziregime geköpft wurde, weil sie den Widerstand gegen Hitlers Herrschaft organisiert hatte).

Ende April hatte sich Waters das Recht gesichert, in Frankfurt aufzutreten. Doch die Israel-Lobby begann gerade, die Schrauben bei BMG zu drehen.

„Jonathan Greenblatt von der ADL hat es auf ihn abgesehen“.

Am 3. Mai flog Masuch von BMG nach Paris zur ersten von zwei Shows von Waters in der Accord Arena. Am nächsten Tag traf er sich mit Waters, um ihm eine beunruhigende Nachricht zu überbringen: Bertelsmann-CEO Thomas Rabe hatte den 5-Millionen-Dollar-Vorschuss für „DSOTM REDUX“ noch nicht genehmigt.

„Als ich [Masuch] nach dem Grund für die Verzögerung fragte, erzählte er mir, dass Rabe von Jonathan Greenblatt von der ADL kontaktiert worden war“, berichtete Waters gegenüber The Grayzone. „Rabe hat das also nicht einfach aus dem Nichts heraus getan; sie haben ihm gedroht, indem sie ihm den ganzen Ärger mit Adidas und Kanye vorhielten. Sie sagten ihm im Grunde: ‚Du hast es mit Kanye bei Adidas versaut, aber du kannst es besser machen, indem du Rogers Plattenvertrag ablehnst.'“

Am 17. Mai räumte Masuch abrupt seinen Posten bei BMG und wurde durch Coesfeld ersetzt. Nach den öffentlich bekannt gegebenen Vertragsbedingungen sollte Masuch sieben Monate später, am 1. Januar 2024, den Staffelstab an Coesfeld übergeben. In einer vorsichtig formulierten BMG-Pressemitteilung heißt es: „Hartwig Masuch hatte aufgrund seiner persönlichen Zukunftspläne um einen früheren Abschied gebeten.“

Waters lobte Masuch als einen „aufrechten Kerl“, der einen tapferen Versuch unternommen habe, dem Druck der Israel-Lobby zu widerstehen.

Das Datum von Masuchs Abreise fiel mit Waters‘ Ankunft in Berlin für eine Reihe von Konzerten zusammen. Israelische und israelfreundliche Medien reagierten auf seinen Auftritt mit einer Flut von eindeutig koordinierten Verleumdungen. Das israelische Außenministerium schaltete sich eine Woche später ein und erklärte auf Twitter: „Guten Morgen an alle außer Roger Waters“.

Am 16. Juni eskalierte die ADL ihre Sabotageaktion mit Greenblatts Brief an Masuch und Rabe. Der Brief bestätigte, dass Greenblatt versuchte, Bertelsmann mit Drohungen zu erpressen, um die Nazi-Vergangenheit des Unternehmens wieder aufleben zu lassen.

Später an diesem Tag erfuhr Waters, dass Masuch mit Greenblatt telefoniert hatte und dass Greenblatt dem Pink-Floyd-Mitbegründer vorschlug, mit ihm in New York City zu Mittag zu essen. Für Waters deutete der Vorschlag des ADL-Chefs auf einen Erpressungsversuch hin – die Art von Taktik, die die ADL in der Vergangenheit angewandt hat, um von wohlhabenden Prominenten, die ins Fadenkreuz der Organisation geraten waren, hohe Spenden zu erhalten.

„Selbst jetzt noch“, reflektiert Waters reumütig, „schüttle ich ungläubig den Kopf darüber, dass dieser Israel-Lobbyist sich die Lippen darüber leckte, meine Verträge mit BMG zu stornieren, während er die Aussicht in Betracht zog, mich persönlich beim Mittagessen abzuschütteln. So etwas kann man sich nicht ausdenken.“

Max Blumenthal

Chefredakteur

