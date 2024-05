Hamas refuses changes to ceasefire proposal as delegation leaves Cairo Sources said group isn’t willing to accept new deals during visit but is committed to agreement they accepted earlier this week



Palästinenser drängen sich auf einer Straße, während Rauch von israelischen Angriffen in Rafah im südlichen Gaza-Streifen aufsteigt, am 7. Mai 2024 (AFP)

Exklusiv: Hamas lehnt Änderungen am Waffenstillstandsvorschlag ab, während Delegation Kairo verlässt

Von MEE-Mitarbeitern

9. Mai 2024

Quellen sagen, die Gruppe sei nicht bereit, während des Besuchs neue Vereinbarungen zu akzeptieren, sondern halte sich an die Vereinbarung, die sie Anfang dieser Woche akzeptiert habe



Eine hochrangige Hamas-Delegation verließ am frühen Donnerstag die ägyptische Hauptstadt Kairo in Richtung Katar. Quellen, die mit den Verhandlungen in Kairo vertraut sind, erklärten gegenüber Middle East Eye, dass sie keine Änderungen an dem Vorschlag vornahmen, den sie Anfang der Woche akzeptiert hatten, nachdem Israel aus dem Abkommen ausgestiegen war.

Die Quellen sagten MEE, dass die palästinensische Gruppe immer noch an dem von den Vermittlern Anfang der Woche vorgeschlagenen Abkommen festhielt, aber die Hamas verließ Kairo nach zwei Tagen Gesprächen mit hochrangigen israelischen Beamten, die keinen Durchbruch brachten.

Die Jerusalem Post berichtete unter Berufung auf den ranghohen Hamas-Beamten Izzat al-Rishek, die Hamas halte sich nach wie vor an die Bedingungen des vorgeschlagenen Waffenstillstandsabkommens, das sie akzeptiert habe.

Nach Angaben der Times of Israel verließ auch das israelische Verhandlungsteam Kairo. Berichten zufolge sind auch die US-Vermittler abgereist.

Am Montag erklärte die Hamas, sie akzeptiere einen Vorschlag, der aus drei sechswöchigen Phasen besteht und zu einem dauerhaften Waffenstillstand, dem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und einem Ende der Belagerung führen würde.

Der Vorschlag, den MEE hier veröffentlicht hat, beinhaltet auch die Freilassung aller israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden, im Austausch gegen eine Reihe palästinensischer Gefangener, auf die man sich zu einem späteren Zeitpunkt einigen wird.

Katar, Ägypten, die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen wurden als Garanten für das Abkommen genannt.

Quellen berichteten MEE Anfang dieser Woche, dass CIA-Direktor Bill Burns die Hamas-Delegation vor der Ankündigung am Montag von Kairo nach Katar begleitet habe.

Eine andere Quelle sagte, nachdem Burns zwischen Kairo und Doha hin und her gependelt sei, sei die Vereinbarung, die zustande kam, „keine Gegenreaktion“ gewesen, sondern „das ägyptisch-katarische Papier, mit dem Verständnis, dass die USA es durch die persönliche Anwesenheit von Burns unterstützten“.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press sagten ein ägyptischer Beamter und ein westlicher Diplomat, dass der von der Hamas akzeptierte Entwurf nur „geringfügige Änderungen im Wortlaut“ gegenüber einer Version enthielt, auf die die USA zuvor mit israelischer Zustimmung gedrängt hatten, und dass die Änderungen in Absprache mit Burns vorgenommen wurden, der den Entwurf begrüßte, bevor er ihn an die palästinensische Gruppe schickte.

Doch nur wenige Stunden, nachdem die Hamas erklärt hatte, sie akzeptiere die Bedingungen des Abkommens, begann Israel, die östlichen Teile von Rafah zu beschießen, obwohl die USA und die UNO vor den katastrophalen humanitären Folgen eines militärischen Angriffs auf ein so dicht besiedeltes Gebiet gewarnt hatten.

Das israelische Militär erklärte, es führe gezielte Luftangriffe auf Rafah durch, das es als letzte Hochburg der Hamas betrachtet, und Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, er werde die Offensive auf das südliche Gebiet mit oder ohne Geiselabkommen fortsetzen.

Biden droht mit Waffenstillstand

Netanjahu, der unter dem Druck rechtsextremer Mitglieder seiner Regierungskoalition steht, hat die Forderungen der Hamas wiederholt zurückgewiesen.

Am Montag erklärte sein rechtsextremer Koalitionspartner, der Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, auf X, der früher als Twitter bekannten Social-Media-Plattform, dass Israel den jüngsten Schritt der Hamas zurückweisen sollte.

„Auf die Tricks und Spielchen der Hamas gibt es nur eine Antwort: den sofortigen Befehl, Rafah zu besetzen, den militärischen Druck zu erhöhen und die Hamas bis zu ihrer vollständigen Niederlage zu zerschlagen“, fügte er hinzu.

Seitdem hat Israel Teile von Rafah mit Teppichbomben beschossen, wobei die Zahl der palästinensischen Todesopfer in der umkämpften Enklave am Donnerstag auf fast 35.000 anstieg.

Am Mittwoch erklärte US-Präsident Joe Biden, er werde die Lieferung von Angriffswaffen an Israel aussetzen, falls es eine umfassende Invasion in Rafah starten sollte.

„Ich habe deutlich gemacht, dass ich im Falle eines Einmarsches in Rafah nicht die Waffen liefern werde, die in der Vergangenheit für Rafah und die Städte verwendet wurden, um dieses Problem zu lösen“, sagte Biden in einem Interview mit Erin Burnett von CNN.

Er brachte auch seine Frustration über den geplanten Angriff auf Rafah zum Ausdruck und wies darauf hin, dass dies zu großen Problemen mit Ägypten geführt habe.

„Es verursacht Probleme mit Ägypten, mit dem ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass wir eine Beziehung haben und ihm helfen“, sagte Biden.

„Ich habe Bibi und dem Kriegskabinett klargemacht, dass sie unsere Unterstützung nicht bekommen werden, wenn sie auf diese Bevölkerungszentren losgehen“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf Bidens Äußerungen am Donnerstag twitterte Ben Gvir: „Hamas ♥ Biden“.

