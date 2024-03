Find Someone Who Loves You Like Israel Loves Attacking Palestinian Hospitals The World Health Organization has issued a statement saying that it has recorded 410 Israeli attacks on Gazan healthcare services since October 7, resulting in 685 fatalities, 902 injuries, and…

Finde jemanden, der dich so liebt, wie Israel die Angriffe auf palästinensische Krankenhäuser liebt

Caitlin Johnstone

20. März 2ß24

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Erklärung herausgegeben, in der es heißt, dass sie seit dem 7. Oktober 410 israelische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen registriert hat, die zu 685 Todesfällen, 902 Verletzten und Schäden an 99 Gesundheitseinrichtungen geführt haben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts dauert der Angriff der israelischen Streitkräfte auf das Al-Shifa-Krankenhaus noch an, der nach israelischen Angaben zahlreiche palästinensische Todesopfer und die Gefangennahme Hunderter von Gefangenen zur Folge hatte. Es ist das vierte Mal, dass Israel dieses Krankenhaus angreift, das zufällig das größte Krankenhaus in Gaza ist.

Überlebende des Angriffs haben dem Euro-Med Human Rights Monitor berichtet, dass sie wiederholt gesehen haben, wie Gruppen von Gefangenen von IDF-Truppen in die Leichenhalle des Krankenhauses gebracht wurden, dann hörten sie Schüsse und sahen, wie die IDF-Truppen ohne die Gefangenen zurückkehrten. Das ist wahrscheinlich genau das, wonach es aussehen und klingen würde, wenn die IDF im Al-Shifa-Krankenhaus Massenerschießungen im Schnellverfahren durchführen würden.

In einem Artikel für die Washington Post mit dem Titel „How Biden became embroiled in a Gaza conflict with no end in sight“ (die westliche Presse hat eine lange Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, militärische Aggressionen der USA als passive Verstrickungen darzustellen, in die die globale Supermacht unschuldig und zufällig hineingestolpert ist), berichten Yasmeen Abutaleb und John Hudson, dass ihren Quellen zufolge das Weiße Haus von Biden die nachrichtendienstlichen Informationen, die zur Rechtfertigung des ersten Al-Shifa-Angriffs im November herangezogen wurden, falsch dargestellt hat.

Senator Chris Van Hollen, ein Demokrat, sagte der Washington Post, es gebe eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was Beamte des Weißen Hauses öffentlich über Al-Shifa sagten, und dem, was die Geheimdienstinformationen, die sie gesehen hatten, tatsächlich aussagten:

Van Hollen, der ein geheimes Briefing über die US-Geheimdienstinformationen zu Al-Shifa erhalten hatte, sagte, es gebe „wichtige und subtile Unterschiede“ zwischen dem, was Beamte des Weißen Hauses öffentlich sagten, und dem, was die Informationen tatsächlich zeigten. Ich habe festgestellt, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen den öffentlichen Erklärungen der Verwaltung und den geheimen Erkenntnissen gibt“, sagte der Senator.

Im Dezember, als alles längst vorbei war, veröffentlichte die Washington Post einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass die von der israelischen Regierung vorgelegten Beweise nicht ausreichten, um zu zeigen, dass die Hamas das Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt hatte. Es war offensichtlich, dass Israel damals im November in Bezug auf Al-Shifa gelogen hat. Psyops wie ein nicht existierender Hamas-Kalender, der im Krankenhaus „entdeckt“ wurde, und ein gefälschtes Video, das angeblich eine Al-Shifa-Krankenschwester zeigt, die sagt, das Krankenhaus sei von Hamas-Kämpfern überrannt, wurden so schnell entlarvt, wie sie produziert werden konnten.

Die Beweise für die Rechtfertigung dieser Razzia scheinen nicht stichhaltiger zu sein, da die IDF höchst zweifelhaftes Filmmaterial von angeblich „Hamas-Terroristengeldern, die im Shifa-Krankenhaus gefunden wurden“, veröffentlicht hat, zusammen mit Notizen, die das Geld begleiten und der Hamas namentlich für ihre „gute Arbeit“ danken.

Ja, okay, sicher, die Leute haben irgendwie „Liebe Hamas“-Briefe an die militante Gruppe geschickt, denen Geldbündel beigefügt waren, und die Hamas hat sowohl das Geld als auch die Briefe im Al-Shifa-Krankenhaus aufbewahrt, wo sie es freundlicherweise für die ankommende IDF-Razzia zurückgelassen hat, um es zu entdecken. Klingt legitim. Auf jeden Fall nicht die Art von Dingen, bei denen Israel schon oft beim Lügen erwischt wurde.

In einem Artikel mit dem Titel „US-amerikanische und britische Ärzte warnen in Washington vor den ‚entsetzlichen Gräueltaten‘ der IDF in Gaza“ schreibt Chris McGreal vom Guardian Folgendes:

Professor Nick Maynard, ehemaliger Direktor für Krebsmedizin an der Universität Oxford, der Anfang des Jahres im al-Aqsa-Krankenhaus im Zentrum von Gaza arbeitete, beschuldigte die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) „entsetzlicher Gräueltaten“.

„Die IDF nehmen systematisch Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal ins Visier und demontieren das gesamte Gesundheitssystem“, sagte er.

„Es geht nicht nur darum, die Gebäude anzugreifen, sondern auch die Infrastruktur der Krankenhäuser systematisch zu zerstören. Die Zerstörung der Sauerstofftanks im al-Shifa-Krankenhaus, die absichtliche Zerstörung der Computertomographen und die Erschwerung des Wiederaufbaus dieser Infrastruktur. Wenn es nur darum ginge, militante Hamas-Kämpfer ins Visier zu nehmen, warum zerstören sie dann absichtlich die Infrastruktur dieser Einrichtungen?“

Nach Angaben der UNO ist keines der 36 Krankenhäuser in Gaza voll funktionsfähig. Ein Dutzend ist teilweise in Betrieb, die anderen sind zerstört. Am Montag griff das israelische Militär erneut das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Nach Angaben des medizinischen Personals töteten und verhafteten die IDF Palästinenser im Inneren des Krankenhauses.

Israels ständige Fixierung auf Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen macht aus militärstrategischer Sicht keinen Sinn, aus völkermörderischer Sicht jedoch sehr wohl. Krankenhäuser sind der Ort, an den Menschen gebracht werden, um ihr Leben zu retten, wenn sie schwer verletzt, akut unterernährt oder krank sind, und sie sind der Ort, an dem Zivilisten normalerweise Schutz suchen, wenn es nirgendwo anders sicher ist.

Bereits im Dezember wurde berichtet, dass das Gesundheitssystem im Gazastreifen durch die ständigen Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und den Belagerungskrieg, der die Enklave von der dringend benötigten medizinischen Versorgung abschneidet, praktisch zerstört ist. Jetzt erleben wir, wie Israel dieselben Einrichtungen wiederholt angreift und dafür sorgt, dass sie trotz aller Bemühungen der Menschen in Gaza, am Leben zu bleiben, nicht funktionieren.

Das ist genau das, wonach es aussieht. Die Erzählmanager Israels und des Westens werden versuchen, die Informationen, die Sie direkt vor Ihren Augen sehen, zu verdrehen und zu verzerren, um Sie glauben zu machen, dass Sie etwas anderes sehen als das, was Sie sehen, aber die Wahrheit könnte nicht offensichtlicher sein. Dies ist ein Völkermord. Wenn es nicht so wäre, würde Israel nicht methodisch Krankenhäuser zerstören, während es die Bevölkerung, die es seit Generationen unterdrückt, bombardiert und aushungert.

