Eyewitnesses Report ‚Unlawful Killings‘ by IDF as Raid on al-Shifa Hospital Continues One eyewitness said that „Israeli soldiers repeatedly took prisoners into the hospital’s morgue area, that gunshots were then heard, and that the soldiers left without the prisoners.“

Verletzte Palästinenser warten am 29. Februar 2024 im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt auf medizinische Behandlung.

(Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Ein Augenzeuge sagte, dass „israelische Soldaten wiederholt Gefangene in den Leichenraum des Krankenhauses brachten, dass dann Schüsse zu hören waren und dass die Soldaten ohne die Gefangenen abzogen“.

Augenzeugen berichten von „ungesetzlichen Tötungen“ durch die IDF bei der Razzia im al-Shifa-Krankenhaus

Von Jake Johnson

21. März 2024

Die Razzia des israelischen Militärs im größten Krankenhaus des Gazastreifens dauerte am Donnerstag den vierten Tag in Folge an. Humanitäre Hilfsorganisationen, Vertreter der Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen äußerten sich besorgt über die Auswirkungen auf Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene, die in der belagerten Einrichtung gefangen sind.

Die mehrtägige Razzia, die Anfang dieser Woche begann, ist das zweite Mal, dass israelische Streitkräfte das Krankenhaus seit dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober gestürmt haben. Im November stürmten die israelischen Streitkräfte (IDF) al-Shifa, nachdem sie – ohne Beweise – behauptet hatten, die Hamas nutze das Krankenhaus als Kommandozentrale.

Die IDF behauptet, bei der jüngsten Razzia mehr als 140 Menschen, die sie als „Terroristen“ bezeichnet, getötet zu haben, doch Augenzeugen berichteten dem Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, dass IDF-Soldaten „ungesetzliche Tötungen und Hinrichtungen an vertriebenen palästinensischen Zivilisten“ in al-Shifa durchgeführt haben.

„Ein Überlebender, der nur als ‚M.K.‘ identifiziert werden wollte, bestätigte, dass israelische Soldaten wiederholt Gefangene in die Leichenhalle des Krankenhauses brachten, dass dann Schüsse zu hören waren und dass die Soldaten ohne die Gefangenen abzogen“, sagte Euro-Med am Mittwoch in einer Erklärung.

M.K. erzählte der Gruppe, dass israelische Soldaten „mich im Hof des Krankenhauses festhielten und mir Handschellen anlegten“ und ihn „mehr als neun Stunden lang unbekleidet ließen“.

„Etwa viermal in dieser Zeit sah ich, wie Soldaten Gruppen von Gefangenen – [immer] mindestens drei Personen und [nie] mehr als 10 – in die Krankenhausgebäude führten, insbesondere in das Gebäude der Leichenhalle, in dem zuvor Leichen aufbewahrt worden waren“, sagte M.K. „Es waren Schüsse zu hören, und die Soldaten verließen dann den Bereich, um eine andere Gruppe dorthin zu bringen.“

„Die Patienten können aufgrund der anhaltenden israelischen Militäraktivitäten nicht die notwendige Behandlung erhalten. Dazu gehören auch lebensgefährlich kranke amputierte Kinder, die verlegt werden müssen, was derzeit nicht möglich ist.“

CNN berichtete am Mittwoch, dass medizinisches Personal und Journalisten im Krankenhaus ebenfalls von israelischen Streitkräften festgehalten und einer erniedrigenden Behandlung unterzogen wurden.

„Palästinensische Reporter und Krankenhausmitarbeiter beschrieben Szenen von erniedrigenden Verhören, bei denen Kollegen ausgezogen und draußen in der Kälte zurückgelassen wurden, nachdem die israelischen Streitkräfte das größte Krankenhaus in der Enklave in den frühen Morgenstunden des Montags belagert hatten“, berichtete der Sender. „Ein Mann, der festgehalten wurde, sagte CNN, dass die israelischen Streitkräfte ihn ohne seinen Ausweis oder sein Mobiltelefon freigelassen hätten.“

Melanie Ward, Geschäftsführerin von Medical Aid for Palestinians (MAP), sagte am Donnerstag, sie und ihre Kollegen seien „weiterhin tief besorgt um die Patienten und das Personal“ in al-Shifa.

„Die Patienten können aufgrund der andauernden israelischen Militäraktivitäten nicht die notwendige Versorgung erhalten“, sagte Ward. „Dazu gehören auch lebensgefährlich kranke amputierte Kinder, die verlegt werden müssen, was derzeit nicht möglich ist.“

Al-Shifa ist das einzige teilweise funktionierende Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, wo die Bevölkerung aufgrund der anhaltenden Behinderung von humanitären Hilfslieferungen durch Israel mit einer Hungersnot konfrontiert ist. Al-Shifa hatte nach der Razzia der israelischen Streitkräfte im November einige medizinische Dienste wieder aufgenommen, doch der jüngste Angriff auf das Krankenhaus gefährdet die Versorgung der Patienten, da israelische Angriffe auf wichtige Teile der Einrichtung gemeldet wurden.

Reuters berichtete am Donnerstag, dass Anwohner in der Nähe von al-Shifa die Gegend um die Einrichtung als Kriegsgebiet beschrieben und sagten, die israelischen Streitkräfte hätten Häuser in der Nähe gesprengt, während Gebäude im Krankenhauskomplex brannten.

Als die IDF Anfang der Woche ihren jüngsten Angriff auf al-Shifa starteten, schrieb der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in sozialen Medien, dass „Krankenhäuser niemals Schlachtfelder sein sollten“.

Die WHO hat seit Beginn der israelischen Angriffe auf das Gebiet im Oktober mehr als 400 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen oder Personal in Gaza registriert.

„Wir sind sehr besorgt über die Situation im al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, die eine Gefahr für das Gesundheitspersonal, die Patienten und die Zivilbevölkerung darstellt“, schrieb Tedros in den sozialen Medien. „Das Krankenhaus hat erst vor kurzem ein Minimum an Gesundheitsdiensten wiederhergestellt. Jegliche Feindseligkeiten oder Militarisierung der Einrichtung gefährden die medizinische Versorgung, den Zugang für Krankenwagen und die Lieferung lebensrettender Güter. Hospitäler müssen geschützt werden. Waffenstillstand!“

Jake Johnson

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com

