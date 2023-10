‚Flood‘ Like No Other: Israeli Media in Shock as Palestinians Change Roles of the Game – ANALYSIS In the early hours of Saturday morning, Israelis woke up to a ‚flood‘, the likes of which they have never experienced.

Palästinenser gehen in der Nähe des Grenzübergangs Beit Hanoun (Erez) in Gaza spazieren. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)



Flut“ wie keine andere: Israelische Medien im Schockzustand, da Palästinenser die Rollen des Spiels ändern – ANALYSE



Von der Palästina-Chronicle-Redaktion

7. Oktober 2023 Artikel,

In den frühen Morgenstunden des Samstags erwachten die Israelis zu einer „Flut“, wie sie sie noch nie erlebt haben.

Tausende von Raketen des palästinensischen Widerstands regneten auf Siedlungen in der Gaza-Region nieder, während der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, auf dem Land-, See- und Luftweg tief in Israel eindrangen.

Die Erklärungen der israelischen Besatzungsbehörden und die Schlagzeilen in der israelischen Presse spiegelten heute Morgen einen Zustand der Verwirrung wider und bestätigten, dass die palästinensische „Flut“ alle überrascht hat.

Das israelische Außenministerium erklärte, Israel werde angegriffen und sei von einer „terroristischen“ Infiltration der Hamas betroffen, bevor es versprach, dass „wir alles tun werden, um uns zu schützen“.

Schwerer Fehler

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant sagte, die Hamas habe heute Morgen einen schweren Fehler begangen, indem sie einen Krieg gegen Israel begonnen habe.

Die israelische Armee hat wiederholt Maßnahmen angekündigt, um mit der Situation umzugehen, und erklärte, sie sei „auf einen Kriegszustand vorbereitet, nachdem die Palästinenser in das Herz Israels eingedrungen sind“.

Sie kündigte auch die Sperrung zahlreicher Straßen und Orte, die Verlegung auf alternative Straßen in den Gebieten nahe des Grenzzauns zum Gazastreifen und die Aktivierung der Eisenkuppel an.

Gleichzeitig ertönten in weiten Teilen Israels Sirenen.

Diese Maßnahmen und die zahlreichen Drohungen der israelischen Behörden konnten die Siedler jedoch nicht beruhigen.

Von den Israelis veröffentlichte Videos zeigten Tausende von Siedlern, die in verschiedene Richtungen rannten, um dem Schrecken zu entgehen, den die Palästinenser oft erleben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden fast 550 Israelis verletzt, 22 getötet, zahlreiche gefangen genommen und Hunderte als vermisst gemeldet. Dies sind die Schätzungen Israels selbst, obwohl die Palästinenser sagen, dass die Zahlen höher sind.

Al-Aqsa-Flut

Die Hamas nannte ihre Operation die „Al-Aqsa-Flut“. In der Tat ist eine Flut über Israel hereingebrochen.

Die Hamas gab an, in den ersten 30 Minuten des Angriffs 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert zu haben; Israel gibt nur 2.200 zu.

Die israelische Zeitung Haaretz zitierte heute Morgen den israelischen Polizeichef mit der Aussage, dass es an 21 verschiedenen Orten in Israel zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen sei.

Die israelische Website Walla bestätigte die Nachricht, wonach die israelische Armee an zahlreichen Orten im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Israel in Zusammenstöße mit palästinensischen Kämpfern verwickelt sei.

Der israelische Rundfunk bestätigte, dass die Hamas bisher 35 Israelis gefangen genommen hat.

Zustand des Schocks

Die Berichterstattung der israelischen Zeitungen über dieses beispiellose Ereignis spiegelte auch ein Gefühl des Schocks in Israel wider, das mit dem anfänglichen Schock des Krieges vom Oktober 1973 verglichen werden kann.

Einige Analysten vermuten, dass es dieses Mal noch viel schlimmer ist. Der Krieg von ’73 richtete sich gegen traditionelle Armeen und bezog mehrere arabische Länder mit ein. Dieser Krieg richtet sich gegen eine einzige palästinensische Gruppe, die Hamas.

Maariv sagte, die Angriffe seien anders als alles, was Israel bisher im Kampf gegen die Hamas erlebt habe. In der Tat, gegen niemanden.

Der Ruf der „unbesiegbaren Armee“ sei zerstört worden, vielleicht für immer.

Obwohl die israelische Armee darauf beharrt, die Situation unter Kontrolle zu haben, bestätigten israelische Medien, dass sich noch immer Dutzende von Hamas-Kämpfern in den Straßen der israelischen Siedlungen herumtreiben.

Israelische Medien berichteten, dass Dutzende von israelischen Gefangenen von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen gebracht wurden, während die Website Yedioth Ahronoth, Ynet News, berichtete, dass palästinensische Kämpfer mindestens drei Militärfahrzeuge in den Gazastreifen geschleppt hätten.

Der Kommandeur der Qassam-Brigaden, Mohammed Deif, sagte heute in einer Audiobotschaft, der erste Schlag der Operation „Al-Aqsa-Flut“ habe mehr als 5.000 Raketen auf israelische Städte abgefeuert.

(PC, AJA, Israelische Medien)

Übersetzt mit Deepl.com



