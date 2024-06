Torture in Israeli prisons: Strapped to beds, stripped of clothes An anonymous Israeli doctor has revealed a harrowing account of the treatment faced by Palestinians abducted from Gaza.

Folter in israelischen Gefängnissen: An Betten gefesselt, entkleidet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

3. Juni 2024

Ein anonymer israelischer Arzt hat einen erschütternden Bericht über die Behandlung von aus dem Gazastreifen entführten Palästinensern veröffentlicht.

Ein anonymer israelischer Arzt hat einen erschütternden Bericht über die Bedingungen vorgelegt, denen aus dem Gazastreifen entführte Palästinenser ausgesetzt sind. Auf Ersuchen der israelischen Besatzungsbehörden wurde der Chirurg zur Militärbasis Sde Teiman in der Wüste al-Naqab geschickt, um einen aus dem Gazastreifen entführten Palästinenser zu operieren, der Schussverletzungen erlitt.

Nach Angaben des Arztes haben die Patienten keine Namen. Sie sind alle an ihre Betten gefesselt und können sich nicht bewegen. Sie haben die Augen verbunden und sind bis auf die Unterwäsche entkleidet. Sie tragen Windeln, schilderte der Arzt.

„Dies ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention und den WHO-Ethikkodex. Das ist weit mehr als nur physische und psychische Folter“, betonte er.

Berichte über Misshandlungen in Sde Teiman sind bereits in israelischen und arabischen Medien aufgetaucht, nachdem israelische und palästinensische Menschenrechtsgruppen einen Aufschrei über die dortigen Zustände ausgelöst hatten. Diese seltene Aussage eines israelischen Arztes, der in der Einrichtung arbeitet, gibt jedoch zusätzliche Einblicke in Israels“ Politik der systematischen Folter und Misshandlung inmitten seines Völkermords in Gaza. Sie stellt auch die wiederholten Behauptungen der israelischen Regierung in Frage, dass sie sich an anerkannte internationale Praktiken und Gesetze hält.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Details im Bericht des Arztes mit denen übereinstimmen, die CNN aus zahlreichen anderen Quellen zusammengetragen hat, die die entsetzlichen Bedingungen der aus Gaza entführten Palästinenser beschreiben.

CNN deckt grausame israelische Foltermethoden an palästinensischen Gefangenen auf

Im vergangenen Monat meldeten sich drei israelische Informanten, die im Folterlager Sde Teiman arbeiteten, einem „Gefangenenlager“ für Palästinenser, die während „Israels“ Invasion des Gazastreifens entführt worden waren, und berichteten von systematischen Misshandlungen durch das Militär, darunter auch von Gefangenen, die gefesselt, mit verbundenen Augen und gezwungen wurden, Windeln zu tragen, wie CNN berichtete.

Die Informanten beschrieben die grausamen Bedingungen, denen palästinensische Gefangene in Sde Teiman ausgesetzt sind, und erklärten, dass sie sich nicht bewegen, nicht sprechen und nicht einmal unter ihren Augenbinden hervorschauen durften.

„Uns wurde gesagt, dass sie sich nicht bewegen dürfen. Sie sollen aufrecht sitzen. Sie dürfen nicht sprechen. Sie durften nicht unter ihre Augenbinde schauen“, so die Informanten gegenüber CNN.

Die Wachen wurden angewiesen, mit arabischen Kommandos wie „uskot“ (Halt die Klappe: اسكت) Schweigen zu erzwingen und als „problematisch“ eingestufte Personen zu identifizieren und zu bestrafen.

Sie beschrieben „eine routinemäßige Durchsuchung, bei der die Wachen große Hunde auf schlafende Häftlinge losließen und eine Schallgranate in die Umzäunung warfen, als die Truppen eindrangen.“

Die Einrichtung, die sich etwa 18 Meilen vom Grenzzaun zum Gazastreifen entfernt befindet, soll in zwei Bereiche unterteilt sein: Gehege, in denen rund 70 palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen extremer körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, und ein Feldlazarett, in dem verletzte Gefangene ruhiggestellt, gewickelt und mit Strohhalmen ernährt werden.

„Sie haben ihnen alles genommen, was einem menschlichen Wesen ähnelt“, sagten sie.

Lesen Sie mehr: Folter, Hinrichtungen und Lebendbestattungen: UN-Experten über Massengräber in Gaza

Den Whistleblowern zufolge geschahen die Schläge auf die Gefangenen aus Bosheit und dienten nicht der Informationsbeschaffung.

„[Die Schläge] dienten nicht dazu, Informationen zu sammeln. Sie geschahen aus Rache“, sagte einer der Informanten.

Ein Informant berichtete, dass er Zeuge einer Amputation wurde, die an einem Mann vorgenommen wurde, der sich durch das ständige Abbinden von Reißverschlüssen an den Handgelenken Verletzungen zugezogen hatte.

Damals machte die Hamas deutlich, dass die systematischen Angriffe auf Gefangene und Häftlinge „ihre Entschlossenheit nicht schwächen werden“, und bekräftigte, dass der Widerstand für ihre Befreiung eintrete, hieß es in einer Erklärung.

Die Berichte über Misshandlungen und Folter von Gefangenen und Häftlingen zeigten, dass die israelische Besatzungsregierung eine Politik der gezielten Angriffe gegen sie verfolge, die auf Bestrafung und Rache ausgerichtet sei.

Die Hamas betonte, dass das palästinensische Volk „seine Gefangenen und Häftlinge nicht der Brutalität der naziähnlichen Besatzung zum Opfer fallen lassen wird“ und betonte, dass sich der Widerstand weiterhin für ihre baldige Freiheit einsetzt.

Die Bewegung rief die Massen des palästinensischen Volkes, seine Gruppierungen und die Jugend auf, ihre revolutionären und widerständigen Aktionen zur Unterstützung der Gefangenen mit allen Mitteln zu verstärken.

An anderer Stelle warnte die Hamas die „faschistische israelische Regierung“ davor, ihre verbrecherische Politik fortzusetzen und machte sie für das Wohlergehen aller Gefangenen und Inhaftierten verantwortlich.

