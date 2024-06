The War is Lost – But Why is Netanyahu Killing Civilians in Rafah? Just hours after Israel carried out a gruesome massacre in Rafah, it carried out yet another massacre in the Al-Mawasi area.



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Der Krieg ist verloren – aber warum tötet Netanjahu Zivilisten in Rafah?

Von Ramzy Baroud

1. Juni 2024

Der israelische Staatschef will jedoch nur Zeit gewinnen. Israels Top-Generäle, Militärexperten und Analysten wissen, dass der Krieg verloren ist und dass eine Verlängerung des Krieges nichts an seinem vorhersehbaren Ausgang ändern wird.

Nur wenige Stunden nachdem Israel am 26. Mai ein grausames Massaker an vertriebenen Palästinensern in der Gegend von Tel Al-Sultan westlich von Rafah im Gazastreifen verübt hatte, verübte es ein weiteres Massaker in der Gegend von Al-Mawasi. Das erste Massaker ist inzwischen als „Zeltmassaker“ bekannt.

Es fand statt, kurz nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) endlich eine strenge Forderung gestellt hatte: „Israel muss seine Militäroffensive und jede andere Aktion in Rafah sofort einstellen, die der palästinensischen Gruppe im Gazastreifen Lebensbedingungen auferlegt, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.“

Die Ermordung von 50 Palästinensern in ihren eigenen Flüchtlingszelten war die Antwort des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und seiner extremistischen Regierung an den IGH und die übrige internationale Gemeinschaft. Die aufeinanderfolgenden israelischen Massaker in Rafah zeigen, wie unnachgiebig das israelische Völkermordregime ist.

Netanjahu und sein Verteidigungsminister Yoav Gallant, die beide innerhalb weniger Wochen auf der offiziellen Fahndungsliste des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) stehen könnten, hätten leicht einen anderen Weg einschlagen können, und sei es nur aus reinem politischen Kalkül. Sie hätten z. B. ihre Rafah-Operation verschieben oder ihre Strategie ändern können, nur um weitere Urteile des IGH in dieser Angelegenheit zu vermeiden.

Ihre 2000 Pfund schweren Bunkerbomben zerstückelten und enthaupteten Kinder, während sie neben ihren Müttern in behelfsmäßigen Lagern ohne Wasser, Strom und Nahrung lagen. Während die israelische Armee der Welt eine eindeutig zusammengebastelte Version des Geschehens präsentierte und „Militante“ und dergleichen beschuldigte, bezeichnete Netanjahus Büro den Angriff als Fehler.

Beide Versionen waren natürlich gelogen. Die israelische Armee verfügt dank der großzügigen und kontinuierlichen Unterstützung durch die USA über einige der modernsten Überwachungstechnologien der Welt. Sie hätte leicht zwischen einem Operationsgebiet des palästinensischen Widerstands und einem Flüchtlingslager voller Kinder und Frauen unterscheiden können.

Wenn es sich bei dem Angriff tatsächlich um einen Fehler handelte, wie erklären sich dann die anderen Massaker, die ebenfalls in Rafah und im nahe gelegenen Mawasi verübt wurden und bei denen zahlreiche Flüchtlinge getötet und verstümmelt wurden? Und welche Logik steckt hinter der Tötung und Verwundung von fast 130.000 Palästinensern seit Beginn des Krieges am 7. Oktober, von denen die meisten Frauen und Kinder waren?

Das Massaker in den Zelten war weder ein Fehler, noch kann es imaginären Kämpfern angelastet werden, die von den Zelten der Flüchtlinge aus operieren. Dennoch hatte Netanjahu seine eigene Logik. Zunächst einmal wollte er eine direkte Botschaft an den IGH senden, um ihn wissen zu lassen, dass Israel sich nicht von seiner direkten Anweisung, die Rafah-Operation zu beenden, beirren lässt. Diese Botschaft richtete sich nicht unbedingt an die Richter des IGH, sondern an die internationale Gemeinschaft, die trotz ihrer Solidaritätsrhetorik nach wie vor keinen Einfluss auf die Dauer, die Richtung oder die Art des israelischen Krieges hat.

Netanjahu wollte auch billige politische Punkte gegen seine Rivalen in seinem Kriegskabinett sammeln, indem er sich als der mutige israelische Führer präsentierte, der der ganzen Welt die Stirn bietet. Er hat immer wieder erklärt, dass „[das jüdische Volk] allein stehen wird“.

Der israelische Führer muss auch darüber informiert worden sein, dass weitere israelische Soldaten vom palästinensischen Widerstand gefangen genommen worden sind. Die diesbezügliche Erklärung des palästinensischen Widerstands vom 25. Mai wurde nur einen Tag vor Netanjahus Angriff auf Rafah veröffentlicht. Aus militärischer Sicht hätte die Gefangennahme weiterer Soldaten, die in den Gazastreifen geschickt wurden, um angeblich andere israelische Gefangene zu befreien, ein „Game Over“-Moment sein müssen.

Der Gaza-Widerstand hat seit der ersten, kurzen Erklärung des Al-Qassam-Militärsprechers Abu Obeida keine weiteren Informationen veröffentlicht. Die Hamas ist dafür bekannt, dass sie nur dann Informationen an die Öffentlichkeit weitergibt, wenn es strategisch am günstigsten ist, wie bei der Bekanntgabe, dass sie den israelischen Oberst Asaf Hamami festhält, den Israel im vergangenen Dezember für tot erklärt hatte.

Netanjahu und seine Armee versuchen verzweifelt, den wütenden Reaktionen in der israelischen Gesellschaft auf die Gefangennahme von Soldaten zuvorzukommen, indem sie die Nachrichten auf Rafah konzentrieren.

Außerdem war der Zeitpunkt des Massakers auch eine Botschaft an die USA, die Vermittler (Ägypten und Katar), die Hamas und sogar an die Mitglieder des Kriegskabinetts, die den Krieg durch ein Waffenstillstandsabkommen beenden wollen. In Medienberichten war von einem möglichen Durchbruch bei den Gesprächen die Rede, die zunächst in Paris und dann in Doha stattfanden und bei denen sich eine gewisse Bereitschaft Israels abzeichnete, die Freilassung der Gefangenen mit einem dauerhaften Waffenstillstand zu verknüpfen.

Ein solches Abkommen wäre aus Netanjahus Sicht eine Niederlage und würde mit Sicherheit das Ende seiner politischen Karriere einläuten. Daher hat er einfach gegen die Flüchtlinge von Rafah gehetzt, in der Hoffnung, jede mögliche Einigung in Doha zu vereiteln.

Aus demselben Grund eröffneten seine Truppen das Feuer auf ägyptische Soldaten am Grenzübergang Rafah, wobei ein, möglicherweise zwei Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Ägypten ist ein wichtiger Vermittler bei den Waffenstillstandsgesprächen. Ein Angriff auf den Vermittler ist nicht nur eine Demütigung für die ägyptische Regierung, sondern auch für die Armee und das ägyptische Volk.

Netanjahu hat zwar keine Strategie für den Krieg selbst, aber er hat eine Strategie, um sein eigenes politisches Überleben zu verlängern. Sie beruht darauf, die politischen Karten neu zu mischen, für Chaos zu sorgen und immer wieder Massaker an der Zivilbevölkerung zu veranstalten, in der Gewissheit, dass Washington immer auf seiner Seite bleiben wird, egal was passiert.

Der israelische Führer will jedoch nur Zeit gewinnen. Israels Top-Generäle, Militärexperten und Analysten wissen, dass der Krieg verloren ist und dass eine Verlängerung des Krieges nichts an seinem vorhersehbaren Ausgang ändern wird.

– Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palestina Chronicle. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist „Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort“. Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …