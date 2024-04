Ford Foundation, a CIA Facade: The Beginning Intellectuals, journalists, artists and activists were financed directly or indirectly by the CIA to combat the influence of the Soviet Union and what it still…

Ford Foundation, eine CIA-Fassade: Die Anfänge

Von Eduardo Vasco

31. März 2024

Intellektuelle, Journalisten, Künstler und Aktivisten wurden direkt oder indirekt von der CIA finanziert, um den Einfluss der Sowjetunion und das, was sie immer noch repräsentierte, auf die eine oder andere Weise zu bekämpfen.

Die Forscherin Frances Stonor Saunders widmete ein ganzes Buch mit dem Titel „Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War“ (Die CIA und der Kulturelle Kalte Krieg) der Arbeit der US-Regierung zur Finanzierung von Einflussnehmern der nichtkommunistischen Linken, hauptsächlich in Europa und Nordamerika.

Intellektuelle, Journalisten, Künstler und Aktivisten (und natürlich auch Berufspolitiker) wurden direkt oder indirekt von der US Central Intelligence Agency über Programme zur Förderung von Kultur und Entwicklung finanziert, die nichts anderes als eine Fassade waren, um Geld in bestimmte Sektoren fließen zu lassen, um den Einfluss der Sowjetunion und das, was sie auf die eine oder andere Weise immer noch repräsentierte (die Revolution und den Kampf gegen den Imperialismus), zu bekämpfen.

Die „Kulturkriegs“-Strategen der CIA dachten nicht daran, die von ihnen finanzierte linke Politik zu ändern, sondern vielmehr daran, eine bereits bestehende Politik zu fördern. Es handelt sich um eine Linke, die mit ihren Interessen vereinbar ist und die nicht mit der grundlegenden Politik des Imperialismus kollidiert. Das Ziel bestand darin, diese Politik zu stärken, sie innerhalb der Linken „hegemonial“ zu machen und die revolutionäre und antiimperialistische Politik zum letzten Opfer dieser Projekte zu machen.

So finanzierte die CIA die Veranstaltung von Kulturkongressen, Ausstellungen, Konzerten und die Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und Filmen mit dem Ziel, „linke“ Ideen und Politiken zu fördern, die mit ihren eigenen vollkommen vereinbar waren.

Vor allem journalistische und theoretische Veröffentlichungen hatten als grundlegenden Aspekt ihrer redaktionellen Linie den Kampf gegen marxistische und antiimperialistische Ideen.

Diese Art von Aktivitäten wird oft als „verdeckte Operationen“ bezeichnet, wenn die US-Regierung Tarnorganisationen einsetzt, um die Beteiligung ihrer Behörden an Verschwörungen und Operationen in der ganzen Welt zu verschleiern. Zwei der wichtigsten Organisationen, die der CIA bis heute als Fassade dienen, sind die Ford Foundation und die Rockefeller Foundation, „die beide bewusste Instrumente der geheimen Außenpolitik der Vereinigten Staaten waren, mit Direktoren und Mitarbeitern, die enge Verbindungen zum US-Geheimdienst hatten. Amerikaner oder sogar Mitglieder des Geheimdienstes waren“ (S. 156-157).

Die 1936 gegründete Ford Foundation war der steuerfreie Sahnestückchen des riesigen Ford-Vermögens und verfügte in den späten 1950er Jahren über ein Vermögen von mehr als drei Milliarden Dollar. Dwight Macdonald beschrieb sie denkwürdig als „eine riesige Menge Geld, umgeben von Leuten, die etwas davon haben wollen“. Die Architekten der Kulturpolitik der Stiftung nach dem Zweiten Weltkrieg standen in perfektem Einklang mit den politischen Erfordernissen, die die massive Präsenz der Vereinigten Staaten auf der Weltbühne unterstützten. Bisweilen schien die Ford Foundation im Bereich der internationalen Kulturpropaganda eine einfache Verlängerung der Regierung zu sein. Die Stiftung war in der Vergangenheit eng in geheime Aktionen in Europa eingebunden und arbeitete bei bestimmten Projekten eng mit den Verantwortlichen des Marshallplans und der CIA zusammen. Diese Gegenseitigkeit wurde noch verstärkt, als Richard Bissell, ein Planer des Marshall-Plans, der mit seiner Unterschrift Frank Wisner die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt hatte, 1952 zur Ford Foundation kam und genau voraussagte, dass es „nichts gibt, was eine Einzelperson daran hindert, durch ihre Arbeit bei einer privaten Stiftung so viel Einfluss auszuüben, wie sie es durch ihre Arbeit in der Regierung tun könnte“. Während seiner Zeit bei Ford traf sich Bissell häufig mit Allen Dulles und anderen CIA-Beamten, darunter Tracy Barnes, sein ehemaliger Klassenkamerad in Groton, auf der „gegenseitigen Suche“ nach neuen Ideen. Im Januar 1954 verließ er plötzlich die CIA, um als Sonderassistent von Allen Dulles zu arbeiten, aber nicht bevor er dazu beigetragen hatte, die Stiftung an die Spitze des Denkens im Kalten Krieg zu bringen.

Bissell hatte direkt unter Paul Hoffman gearbeitet, der 1950 Präsident der Ford Foundation wurde. Hoffman, der direkt von seiner Position als Verwalter des Marshall-Plans zur Stiftung gekommen war, hatte einen gründlichen Einführungskurs in die Probleme Europas und die Kraft von Ideen zur Lösung dieser Probleme absolviert. Er beherrschte die Sprache der psychologischen Kriegsführung und sprach in Anlehnung an Arthur Koestlers Ausruf von 1950 („Freunde, die Freiheit ist in die Offensive gegangen!“) davon, „die Schlacht des Friedens zu schlagen“. Er teilte auch mit Robert Maynard Hutchins, einem Sprecher der Ford Foundation, die Ansicht, dass das Außenministerium „einer so starken innenpolitischen Einmischung unterworfen ist, dass es kein vollständiges Bild der amerikanischen Kultur mehr vermitteln kann.“

1952 trat die Ford Foundation erstmals ernsthaft als CIA-Tarnorganisation in der internationalen kulturpolitischen Arena auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Programm für interkulturelle Veröffentlichungen ins Leben gerufen. Sie stellte 500 000 Dollar für die Herausgabe der Zeitschrift „Perspectives“ zur Verfügung, deren Zielgruppe die französische, englische, italienische und deutsche nichtkommunistische Linke war. Ihr Ziel war es „weniger, linke Intellektuelle im dialektischen Kampf zu besiegen, als sie durch ästhetische und rationale Überzeugungsarbeit von ihren Positionen abzubringen“, so der Leiter des Programms, James Laughlin. Die Politik der Zeitschrift bestand darin, keine Werbung für den amerikanischen Lebensstil zu machen. „Allein diese Unterlassung wird zum wichtigsten Element der Propaganda im besten Sinne“, so ein Akademiker zu jener Zeit. Das heißt, das Ziel war es, rechte Politik als etwas Linkes zu vermitteln.

(Fortsetzung folgt)

Eduardo Vasco ist ein brasilianischer Journalist, der sich auf internationale Politik spezialisiert hat.

