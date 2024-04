Junge Männer aus Indien, Nepal und Sri Lanka stehen in Russlands Krieg gegen die Ukraine an vorderster Front.

SRINAGAR, JAMMU UND KASHMIR, INDIEN – 2024/02/28: Ein Vater von Azad Yousuf Kumar hält ein Smartphone mit Fotos von Azad Yousuf Kumar in Militäruniform im Dorf Pulwama. Zwei Männer aus Kaschmir, Azad Yousuf Kumar, 31 Jahre alt, und Zahoor Ahmad Sheikh, 30 Jahre alt, wurden mit dem Versprechen von Arbeitsplätzen nach Dubai gelockt und dann von betrügerischen Rekrutierungsagenturen in betrügerischer Absicht nach Russland geschickt, wo sie als Söldner für Russland an der Grenze zur Ukraine kämpfen sollten. Eine kaschmirische Familie erfuhr, dass ihr Sohn, Azad Yousuf Kumar, 31 Jahre alt, im russisch-ukrainischen Konflikt verletzt worden war. Die Familie sagte, der 31-Jährige sei gezwungen worden, im Krieg an der Front zu kämpfen, und forderte die indische Regierung auf, sich für die Rückkehr ihres Sohnes einzusetzen. Mindestens ein Dutzend indische Staatsangehörige wurden von Agenten dazu gebracht, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine für die russischen Streitkräfte zu kämpfen. Nach Angaben der indischen Zeitung „The Hindu“ wurde letzte Woche ein indischer Staatsbürger bei einem Raketenangriff getötet. Die verzweifelten Familien der gefangenen Männer haben nun die Bundesregierung gebeten, sie nach Hause zurückzubringen. (Foto von Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Der Vater von Azad Yusuf Kumar hält ein Smartphone mit den Fotos seines Sohnes in Militäruniform im Dorf Pulwama [Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty Images].

Russland-Ukraine-Krieg

Warum kämpfen Südasiaten im Russland-Ukraine-Krieg?

Von Sarah Shamim

1 Apr 2024

Junge Männer aus Südasien schlossen sich der russischen Armee in ihrem Krieg gegen die Ukraine an, nachdem ihnen lukrative Gehälter und Vergünstigungen versprochen wurden.

Jetzt werden sie ihrer Gehälter beraubt und an der Front getötet – alle Fluchtwege sind mit Hindernissen gepflastert.

Hier finden Sie mehr über die südasiatischen Männer, die in Russlands Krieg gegen die Ukraine kämpfen.

Aus welchen Ländern kommen die ausländischen Kämpfer im Russland-Ukraine-Krieg?

Es sind vor allem Männer aus Nepal, Indien und Sri Lanka, die als Söldner in den Krieg ziehen.

Im März 2022 unterstützte der russische Präsident Wladimir Putin den Plan, ausländische Freiwillige zuzulassen, die sich Russland im Krieg gegen die Ukraine anschließen. Beobachter spekulierten, Russland wolle Kämpfer aus Syrien rekrutieren. Ein nepalesischer Söldner erzählte Al Jazeera, dass nepalesische, tadschikische und afghanische Kämpfer direkt an die Front geschickt werden.

Der nepalesischen Regierung liegt zwar keine genaue Zahl der in Russland kämpfenden Nepalesen vor, ein Beamter des Außenministeriums schätzte jedoch, dass bis Ende 2023 bis zu 200 Nepalesen in Russland kämpfen würden.

Einige Analysten schätzen, dass etwa tausend nepalesische Kämpfer im Einsatz sind. Die Zahlen beruhen größtenteils auf den Beschwerden, die beim nepalesischen Außenministerium von den Familien der Rekruten eingegangen sind, erklärte Santosh Sharma Poudel, ein außenpolitischer Analyst und Mitbegründer des Nepal Institute for Policy Research.

Die inoffizielle Zahl der Inder, die in der Ukraine kämpfen, wird auf etwa 100 geschätzt, wie lokale Medien berichteten.

Mehrere in Russland lebende Sri Lanker erklärten gegenüber Al Jazeera, dass Hunderte ihrer Landsleute jetzt in den Diensten des russischen Militärs stünden.

Drei nepalesische Männer, bereit, in der von Russland besetzten Ukraine in den Kampf zu ziehen. (Mit freundlicher Genehmigung: Atit Chettri)

Drei nepalesische Männer, die bereit sind, in der von Russland besetzten Ukraine in den Kampf zu ziehen (mit freundlicher Genehmigung von Atit Chettri)

Warum ziehen Südasiaten in den Krieg?

Mehrere Männer, die in den Krieg zogen, erklärten gegenüber Al Jazeera, der Grund dafür sei ihre finanzielle Situation. „Die wirtschaftliche Lage meiner Familie ist miserabel, also dachte ich, das wäre ein guter Durchbruch“, sagte Bimal Bhandari*, ein 32-jähriger Söldner aus Nepal.

Die srilankischen Männer beteiligen sich nicht am Krieg, weil sie an die russische Sache glauben, sondern weil es eine Gelegenheit ist, inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen Geld zu verdienen, so Gamini Viyangoda, ein srilankischer Schriftsteller, politischer Analyst und Kolumnist.

In Sri Lanka führten die Wirtschaftskrise und die politischen Unruhen im Jahr 2022 zu einer Hungerkrise im Jahr 2023. Die enormen Auslandsschulden und die steigende Inflation führten zu Engpässen bei Treibstoff, Medikamenten und Lebensmitteln.

Ein pensionierter srilankischer Soldat, der jetzt für Russland rekrutiert, erklärte gegenüber Al Jazeera unter der Bedingung der Anonymität, dass er weniger über die Aussicht besorgt sei, sein Leben zu verlieren, wenn er sich der russischen Armee anschließe, als über die wirtschaftlichen Nöte in Sri Lanka.

Auch die Soldaten, die derzeit in der srilankischen Armee dienen, sind bereit, ihren Posten zu verlassen und nach Russland zu gehen, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet. Ein Soldat erzählte Al Jazeera, dass er nach Abzug der Steuern gerade einmal 65 Dollar pro Monat verdient.

Poudel sagte, es gebe einen Trend unter Nepalis, auf der Suche nach einem lukrativen Einkommen ins Ausland zu gehen, in den Nahen Osten oder nach Europa, denn „das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Nepal beträgt nur etwa 1.000 Dollar pro Jahr“. Im Vergleich dazu beträgt das ausgeschriebene Gehalt für den Eintritt in die russische Armee „etwa 4.000 Dollar pro Monat, was enorm ist“, fügte er hinzu.

„Nicht alle bekommen den ausgeschriebenen Betrag, obwohl der Sold deutlich höher ist als bei uns“, so Poudel.

Nipuna Silva, ein srilankischer Soldat, der seine Armee verließ, um wegen der besseren Bezahlung für Russland in der Ukraine zu kämpfen, wurde vermutlich an der Front in der Ukraine getötet [Handout von Silvas Familie].

Nipuna Silva, ein srilankischer Soldat, der seine Armee verließ, um für Russland in der Ukraine zu kämpfen, weil er besser bezahlt wurde, soll an der Front in der Ukraine getötet worden sein [Handout von Silvas Familie]

Auf welcher Seite kämpfen sie?

Die meisten südasiatischen Rekruten kämpfen an der russischen Front.

Einige Sri Lanker haben jedoch auch auf der Seite der Ukraine gekämpft. Nachdem drei srilankische Männer, die auf ukrainischer Seite kämpften, getötet wurden, verließen etwa 20 andere, die in der Internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine dienten, die Einheit, so Lahiru Hathurusinghe, 25, der vermutlich der einzige Sri Lanker ist, der noch auf ukrainischer Seite kämpft.

Wie werden Südasiaten für den Krieg rekrutiert?

Südasiaten, die nach Arbeit oder Möglichkeiten in Europa suchen, werden über soziale Medien angeworben. Auf TikTok wurden Aufrufe an Nepalis, Inder und Sri Lanker gepostet, sich für die russische Armee zu rekrutieren.

Nepalesische Männer erzählten Al Jazeera, dass sie, als sie das TikTok-Konto kontaktierten, mit einem Agenten verbunden wurden, der ein Reisebüro in Nepal betreibt. Hemil Mangukiya, 23, aus dem indischen Surat, fand über ein YouTube-Video, das der in Dubai lebende Faisal Khan gepostet hatte, einen Job als Helfer bei der russischen Armee.

Die Reisebüros verlangten von den Männern, die sich für eine Reise nach Russland interessierten, ebenfalls saftige Gebühren.

Ein Nepali, der im Oktober 2023 angeworben wurde, zahlte 9.000 Dollar und erhielt dafür ein monatliches Gehalt von etwa 3.000 Dollar sowie Vergünstigungen wie die russische Staatsbürgerschaft für sich und seine Familie.

Sri Lankern wurden ebenfalls monatliche Gehälter von bis zu 3.000 Dollar und die Aussicht auf die russische Staatsbürgerschaft versprochen.

Der neunjährige srilankische Militärveteran Nipuna Silva*, der bereits verschuldet war, lieh sich 4.000 Dollar, um eine Agentur zu bezahlen, die ihm einen Job in Russland vermittelte. Später trat er in die russische Armee ein.

Mangukiya aus Surat zahlte 3.600 Dollar an seine Rekrutierungsagenten und bekam 1.800 Dollar für eine Stelle als Assistent angeboten.

Als Bhandari Russland erreichte, wurde er in einem Rekrutierungslager abgesetzt und unterschrieb einen Einjahresvertrag, um als Soldat zu kämpfen.

Während viele Nepalis direkt von der Hauptstadt Kathmandu nach Russland gingen, arbeiteten andere als Wanderarbeiter im Nahen Osten.

Wie werden die südasiatischen Rekruten behandelt?

Den Rekruten wurde zwar ein intensives, dreimonatiges Trainingsprogramm versprochen, doch sie sagen, dass sie in der Region Rostow im Südwesten Russlands an der Grenze zur Ukraine weniger als einen Monat lang an Kampfübungen teilnahmen.

„Ich glaube, sie wurden nur wenige Tage, in einigen Fällen nicht einmal eine Woche lang ausgebildet“, sagte Poudel. „Und dann werden sie an die Front geschickt, im Grunde genommen als Verbrauchsmaterial.“

Aufgrund ihrer mangelnden Ausbildung dachten die nepalesischen Männer, die mit Al Jazeera sprachen, sie würden als Verstärkung eingesetzt. Sie wurden jedoch an die Frontlinie gedrängt. „Die Russen haben uns einfach von hinten kommandiert. Wir waren wie ihr Schutzschild“, sagte der 34-jährige Rekrut Ratna Karki* gegenüber Al Jazeera.

Als Bhandari versuchte zu fliehen, wurde er gefasst und inhaftiert, wie viele andere auch – gefangen von Russlands strenger Überwachung.

Obwohl Mangukiyas Eltern versichert worden war, dass ihr Sohn vor Kämpfen sicher sei, wurde er an die Front geschickt.

Silva aus Sri Lanka unterzeichnete im Januar einen Einjahresvertrag, und am 19. Februar erhielt seine Frau eine Zahlung von 1.640 Dollar aus Russland. Tage später erfuhr sie, dass Silva bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen war.

Mindestens fünf srilankische Rekruten sind in dem Krieg ums Leben gekommen. Mindestens 12 Nepalis wurden getötet und fünf weitere von der Ukraine gefangen genommen. Mindestens zwei Inder wurden an den ukrainischen Frontlinien getötet.

Was ist die Lösung?

Die nepalesische Polizei hat aufgrund von Hinweisen bereits Personen verhaftet, die beschuldigt werden, Männer nach Russland zu schmuggeln.

Das nepalesische Außenministerium steht in Kontakt mit der russischen Regierung, die versucht, die Rekruten aus Nepal zu repatriieren und die Toten zu bergen. Darüber hinaus hat das Ministerium Russland aufgefordert, die Familien der Verstorbenen finanziell zu entschädigen.

Randhir Jaiswal, ein Sprecher des indischen Außenministeriums in Neu-Delhi, teilte Reportern mit, dass das Central Bureau of Investigation am 8. März „ein großes Menschenhandelsnetzwerk durch Durchsuchungen in mehreren Städten und das Sammeln von belastendem Material aufgedeckt hat. Gegen mehrere Agenten wurde ein Verfahren wegen Menschenhandels eingeleitet“.

Der in Neu-Delhi ansässige internationale Anwalt und Forscher Aakash Chandran erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die indische Regierung die indischen Staatsbürger, die sich freiwillig der russischen Armee angeschlossen haben, zusammen mit denjenigen, die zur Armee gezwungen wurden, repatriieren sollte.

Die Regierung sei verpflichtet, gegen diese Bürger zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie internationale Verbrechen begangen hätten, einschließlich Kriegsverbrechen, die in der Ukraine während ihrer Teilnahme an bewaffneten Konflikten im Namen Russlands begangen worden seien, „einem Land, mit dem Indien Frieden geschlossen hat“.

Chandran fügte hinzu, dass diejenigen, die sich als Armeehelfer oder Träger gemeldet haben, aber betrogen und an die Front gedrängt wurden, gemäß den Genfer Konventionen den Status von „Kriegsgefangenen“ erhalten müssen, wenn sie von der ukrainischen Armee gefangen genommen werden.

Er sagte, dass für diejenigen, die unfreiwillig zum Militärdienst gezwungen wurden, jeder unterzeichnete Vertrag nicht einklagbar ist.

Bei denjenigen, die freiwillig einen Einjahresvertrag unterschrieben haben, ist die Lage jedoch etwas komplizierter.

Die Frage ist eher diplomatischer als juristischer Natur und hängt davon ab, inwieweit der Staat bereit ist, für die Rückführung zu plädieren.

Poudel sagte, dass es auch schwierig sei, alle Nepali, die abgereist sind, zurückzuschicken, da einige von ihnen „über illegale Kanäle nach Russland gelangen“.

Er fügte hinzu, dass die von den nepalesischen Behörden ergriffenen Präventivmaßnahmen zwar die Zahl der Nepali, die sich dem Krieg in der Ukraine anschließen, verringert, den Zustrom aber nicht völlig gestoppt haben.

„Längerfristig denke ich, dass die Menschen ins Ausland gehen wollen, um bessere Bezahlung, bessere Arbeit und ein besseres Leben zu finden, solange es zu Hause wenig wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren“, sagte Poudel.

„Daher denke ich, dass es auf lange Sicht keine Alternative zur Schaffung von Möglichkeiten im eigenen Land gibt.

*Einige Namen wurden geändert, um die Identität von Personen zu schützen, die um ihre Sicherheit besorgt sind.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com

