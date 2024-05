Calls grow for scrutiny of von der Leyen over ‚complicity‘ in Gaza genocide Leading international NGOs and global citizens submit legal dossier to ICC Prosecutor Karim Khan, demanding investigation into European Commission head Ursula von der Leyen’s alleged involvement in war crimes against Palestinians in Gaza.



Forderungen nach Überprüfung von der Leyens wegen „Komplizenschaft“ beim Völkermord im Gazastreifen wachsen

28. Mai 2024

Führende internationale Nichtregierungsorganisationen und Bürger aus aller Welt übermitteln dem IStGH-Ankläger Karim Khan ein juristisches Dossier, in dem sie eine Untersuchung der mutmaßlichen Beteiligung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser in Gaza fordern.

Das Genfer Internationale Friedensforschungsinstitut (GIPRI) hat zusammen mit dem Collectif de Juristes pour le Respect des Engagements Internationaux de la France (CJRF) und einer Koalition internationaler Bürger eine Untersuchung gegen Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, wegen ihrer mutmaßlichen Mitschuld an Kriegsverbrechen und Völkermord an palästinensischen Zivilisten in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich des belagerten Gazastreifens, gefordert.

Laut einer Erklärung des GIPRI vom Montag wurde dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, ein detailliertes juristisches Dossier zu diesem Thema übermittelt.

In dem von prominenten Völkerstrafrechtsexperten unterstützten juristischen Dossier wird der IStGH-Ankläger aufgefordert, auf der Grundlage der gegen von der Leyen vorgelegten Beweise Ermittlungen einzuleiten.

Beihilfe zu Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht

Von der Leyen sei „durch Berichte internationaler Organisationen und ausländischer Regierungen wiederholt über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in den besetzten palästinensischen Gebieten, insbesondere im Gazastreifen, informiert worden“, heißt es in der Erklärung.

Ein entscheidender Moment war eine Mitteilung vom 14. Februar 2024, die der spanische Premierminister Pedro Sanchez und der damalige irische Premierminister Leo Varadkar an von der Leyen richteten. Darin wurden Bedenken wegen angeblicher Verstöße gegen das Völkerrecht im Gazastreifen geäußert und die Dringlichkeit des Handelns unterstrichen.

Das juristische Argument besagt, dass sich von der Leyen der Beihilfe zur Begehung von Verbrechen und Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht schuldig gemacht hat, wie in Artikel 25(3)(c) des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs dargelegt.

Keine funktionale Immunität

In dem Schriftsatz wird auch behauptet, dass die unterstützenden Maßnahmen der Präsidentin der Europäischen Kommission, einschließlich der militärischen, politischen und diplomatischen Unterstützung Israels, sowie ihr Versäumnis, im Namen der Europäischen Kommission – dem Exekutivorgan der Europäischen Union – unverzüglich einzugreifen, um Völkermord gemäß der Völkermordkonvention von 1948 zu verhindern, Verstöße gegen die Artikel 6, 7 und 8 des Römischen Statuts darstellen.

Der Leiter der Europäischen Kommission genießt gemäß Artikel 27 des Römischen Statuts keine funktionale Immunität vor dem IStGH.

Von der Leyens Bewusstsein für die Plausibilität solcher Verbrechen wird insbesondere durch die Anordnung vorläufiger Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar 2024 im anhängigen IGH-Verfahren Südafrika gegen Israel unterstrichen.

