Letter from ‚Kibbutz Israel‘ In these dark times, it is heartening to see the Palestinian cause conquering new terrain in Washington and beyond.

Transparente sind während einer pro-palästinensischen Demonstration vor der israelischen Botschaft in Washington zu sehen, Samstag, 2. März 2024. (AP Foto/Jose Luis Magana)

In diesen dunklen Zeiten ist es ermutigend zu sehen, wie die palästinensische Sache in Washington und darüber hinaus neues Terrain erobert.

Von Belén Fernández

Al Jazeera Kolumnistin

28. Mai 2024

In den frühen Morgenstunden des 8. MAI räumten Polizeibeamte in Washington, DC, gewaltsam das pro-palästinensische Lager an der George Washington University (GW) mit Hilfe von Pfefferspray und nahmen 33 Personen fest. Die Präsidentin der Universität, Ellen Granberg, hatte die Polizei gerufen, weil es sich ihrer Meinung nach um eine „ungesetzliche“ Solidaritätsbekundung auf dem Campus mit den Opfern des israelischen Völkermords im Gazastreifen handelte, dem in weniger als acht Monaten offiziell etwa 36.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, wobei diese Zahl zweifellos stark unterschätzt wird.

Granberg prangerte das Lager als „illegale und potenziell gefährliche Besetzung von GW-Eigentum“ an – eine ironische Wortwahl, gelinde gesagt, angesichts der anhaltenden illegalen israelischen Besetzung von palästinensischem Land und des ausgesprochen gefährlichen Verhaltens des israelischen Militärs. Jetzt spielt sich der israelisch-palästinensische „Konflikt“ – der weniger ein Konflikt als eine psychopathische israelische Kampagne zur Aneignung fremden Eigentums ist – in einem Kampf um die Landschaft in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten ab, Israels bester Freund und treuer Waffenlieferant.

Lesen Sie weiter

Liste von 4 Artikeln

Liste 1 von 4

Sloweniens „moralische Pflicht“: Was steckt hinter dem Vorstoß Sloweniens, Palästina anzuerkennen?

Ich wurde Zeuge der Nachwirkungen des Polizeiangriffs auf das GW-Lager, als ich gerade aus dem selbst auferlegten Exil in Mexiko zu einem kurzen Besuch bei meiner Mutter nach DC zurückgekehrt war. Da ich mich nie durch Optimismus ausgezeichnet hatte, fand ich es äußerst ermutigend, dass die Pro-Justiz-Bewegung in einem Land an Boden gewann, das krankhaft von der Realität abgekoppelt ist. Graffiti und Plakate zur Unterstützung Palästinas hatten sich im öffentlichen und privaten Raum ausgebreitet, und am Fenster des Busses Nr. 33 fand ich einen Umschlag mit der Aufschrift „VON: THE SEA; TO: THE RIVER“ – eine Anspielung auf den palästinensischen Slogan ‚From the river to the sea, Palestine will be free‘.

Als ich am 8. Mai gegen 8 Uhr morgens auf dem Gelände des GW-Lagers ankam, war das Gebiet abgesperrt und ein Bataillon von Reinigungskräften lud systematisch den Inhalt des Lagers in einen Müllverdichter: Zelte, Gebetsteppiche, Rucksäcke, Stofftiere. Ein junger jüdischer Mann, der an dem Lager teilgenommen hatte, tauchte mit Kippa und Keffiyeh auf, um die Zerstörung zu beobachten, und bemerkte trocken, als ein Tisch in das Maul des LKWs gehievt wurde: „Oh, das ist der Tisch, auf dem wir die Tora hatten.“

Granberg hatte jedoch kaum das letzte Wort, und am 19. Mai wurde ihre Rede bei der GW-Absolventenfeier auf der ikonischen National Mall in Washington von Studenten unterbrochen, die in Sprechchören forderten, dass GW sich von Israel trennen und die Finanzierung von Völkermord einstellen solle.

Vier Tage zuvor, am 15. Mai, besuchte ich ein weiteres Epizentrum des Kräftemessens zwischen Zionismus und Gerechtigkeit auf dieser Seite des Atlantiks: die israelische Botschaft im nordwestlichen Teil von Washington. Es war der Nakba-Tag, der jährliche Gedenktag für die Massenabschlachtung und die Enteignung der Palästinenser, die die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 kennzeichnete – und die die Bühne für die nächsten 76 Jahre und darüber hinaus bereitete.

Hier fand ein konzentrierter Kampf um die Landschaft auf der Fläche eines Stadtblocks statt. Das Botschaftsgelände war mit israelischen Flaggen übersät, während die Straßen rund um das Gebäude von pro-palästinensischen Demonstranten und Schildern eingenommen wurden. Ein Schild verkündete: „WILLKOMMEN IN KIBBUTZ ISRAEL“, mit einem Zusatz darunter: „WEIL SIE SIEDLUNGEN COOL FINDEN“. Wie könnte man symbolischer gegen eine mörderische Besatzungsmacht protestieren als durch eine Gegenbesetzung?

Zusätzlich zu den palästinensischen Flaggen säumten weitere Bilder die Straße, darunter Einladungen zu „Honk 4 Palestine“ (Hupen für Palästina), Bilder von blutigen palästinensischen Babys und anderen Gemetzeln in Gaza sowie eine Erinnerung an Israels Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Ein falsches Straßenschild lautete: „Völkermordstraße Nordwest“. Direkt vor der Botschaft befand sich eine Gedenkstätte für Aaron Bushnell, den 25-jährigen aktiven Angehörigen der US-Luftwaffe, der sich am 25. Februar vor der Botschaft selbst verbrannte, was er als „extremen Akt des Protests“ bezeichnete – „aber im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durch ihre Kolonialherren erleben, ist das überhaupt nicht extrem“.

Bushnells buchstäbliche Selbstaufopferung war der Startschuss für den Kibbuz Israel, der jetzt drei Monate alt ist. Am Tag meines Besuchs tauchte eine charmante Person aus der Botschaft auf und versuchte, das Denkmal umzustürzen, woraufhin er von den diensthabenden US-Geheimdienstmitarbeitern erst zurechtgewiesen und dann mit einem Handschlag begrüßt wurde. Als er in einem schwarzen Fahrzeug abtransportiert wurde, knurrte er durch das offene Fenster eine der Aktivistinnen an: „Hure“.

Die Demonstranten des Kibbutz Israel und das israelische Botschaftspersonal kämpften ebenfalls um die Besetzung des Hörbereichs, und die Demonstranten hatten ein Schild aufgestellt, das auf eine laufende „Lärmdemonstration“ hinwies. Es wurden kostenlose Ohrstöpsel angeboten, zusammen mit der Aufforderung, sich die Ohren zuzuhalten (und die Augen zu öffnen/gegen Völkermord aufzustehen)“.

Zu diesem Zweck schrien die Demonstranten abwechselnd durch Megaphone in Richtung der Botschaft, während das Botschaftspersonal zeitweise Musik aus dem Inneren des Geländes schmetterte, um sie zu übertönen. Aber wenn Israels diplomatische Vertreter in Washington nicht einmal mit dem Lärm umgehen können, den eine Handvoll Menschen mit Megaphonen verursacht, sollten sie sich vielleicht vorstellen, wie laut es sein muss, fast acht Monate lang unter apokalyptischem israelischem Militärbombardement zu leben.

Natürlich hält das politische Establishment der USA in Washington nach wie vor an der Idee fest, dass Völkermord „Selbstverteidigung“ ist, und wirft dem israelischen Militär weiterhin Geld und Rüstungsgüter zu. Und doch öffnen die Menschen vor Ort endlich ihre Augen, denn die Wahrheit erobert neues Terrain in der Hauptstadt und darüber hinaus – vom Potomac River bis zur Chesapeake Bay, könnte man sagen.

Oder besser noch: Vom Meer bis zum leuchtenden Meer wird Palästina frei sein.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …