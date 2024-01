Fragt nicht, für wen die Glocke läutet Von Julian Macfarlane

Ask not for whom the bell tolls It tolls for Israel and the US

Fragt nicht, für wen die Glocke läutet



Sie läutet für Israel und die USA



Von Julian Macfarlane

19.Januar.2024

Töten, töten, töten….

Haben Sie ein Problem? Sind Sie frustriert?

Töte jemanden. Es ist okay.

Schalten Sie Ihren Fernseher ein. All diese Sendungen über den Klempner oder die Hausfrau, die ein pensionierter CIA-Killer ist …. und wahllos – ähm… „Kriminelle“ – töten darf.

Sie hassen Ihren Job? Haben Sie Ihre Frau oder Ihren Mann satt? Wenn nur….

Wie wäre es mit dem Mantra aus dem Ausbildungslager – töten, töten, töten! Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden, als das Militär entdeckte, dass seine Soldaten Hemmungen vor dem Töten hatten. Heutzutage ist es der American Way – was bedeutet, dass es auch der Israeli Way ist. Amerikaner und Israelis sind Blutsbrüder – mit der Betonung auf Blut.

Deshalb brüstete sich Obama damit, gut im Töten zu sein – eine männliche Sache.

Natürlich schwappt diese Mentalität auch auf andere Bereiche über. In den USA: Schießereien an Schulen, Schießereien mit der Polizei, willkürliche Gewalt. Außerhalb des amerikanischen Kontinents – amerikanische Kriege. In Palästina – Völkermord. Sinnlose Gewalt.

Im „Nahen Osten“ – der geografisch gesehen eigentlich Westasien ist – wollen die USA und Israel ein Imperium – und um das zu bekommen, brauchen sie einen größeren Krieg. Das bedeutet „Eskalation“. Ja, töten, töten, töten.

Das schließt Attentate ein (ein schöneres Wort als „Mord“).

Einige Ereignisse

25. Dezember. Ein israelischer Luftangriff trifft das Haus des iranischen IRGC-Oberbefehlshabers Brigadegeneral Seyed Razi Mousavi in einer Stadt südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus.

2. Januar. Das nächste israelische Attentat galt Saleh al-Arouri, dem stellvertretenden Führer der Hamas-Bewegung in Beirut.

4. Januar. Die Amerikaner waren an der Reihe. Mushtaq Talib „Abu Taqwa“ al-Saidi, ein ranghoher Kommandeur der Harakat Hisbollah al-Nujaba, wird bei einem amerikanischen Drohnenangriff auf das Hauptquartier der Volksmobilisierungskräfte in Bagdad getötet.

8. Januar. Wissam al-Tawil, ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah-Elitetruppe Redwan, wird bei einem israelischen Drohnenangriff in einer südlibanesischen Stadt getötet.

Am selben Tag ermordete Israel den ranghohen Hamas-Befehlshaber Hassan Akasha im Süden Syriens in der Nähe der Golanhöhen.

Darüber hinaus wurden über 100 Journalisten in Palästina getötet – viele natürlich, weil sie sich in Gefahr begeben haben, um ihren Job zu machen – den Job, den die Medien nicht machen. Andere wurden gezielt angegriffen – durch Angriffe auf ihre Autos oder ihre Häuser, zusammen mit ihren Familien, Frauen und Kindern, ermordet. Es gab keinen Platz zum Verstecken,

Die Familie von Wael Dahdouh zum Beispiel wurde in einer israelischen „Sicherheitszone“ getötet.

Mohamed Khaireddine starb mit seiner gesamten Familie.

Im Westen bringen wir Journalisten nicht auf diese Weise um. Wenn wir sie ermorden, müssen wir es so aussehen lassen, als wäre es keine Ermordung gewesen, sondern ein zufälliger Akt von Gewalt durch Straßenkriminalität oder ein natürlicher Tod oder etwas anderes. Natürlich müssen wir darauf bestehen, dass es sich nicht wirklich um Journalisten handelt.

US: CIA plante angeblich die Entführung und Ermordung von Julian Assange

Internationale Journalistenvereinigung

Dieser Plan wurde offenbar verworfen, weil er zu offensichtlich war – für Assange musste es also ein langsamer Tod in einem britischen Gefängnis sein. Die Mühlen des Gesetzes mahlen langsam, aber sie mahlen.

Sie haben es verstanden. Die Wahrheit ist gefährlich. Pfizer arbeitet an einem Impfstoff. Bis dahin – töten, töten, töten.

Die falschen „Journalisten“ der Mainstream-Medien decken die amerikanische und israelische Kampagne gegen echte Journalisten aus offensichtlichen Gründen nicht auf.

Also lesen Sie jetzt gerade von Attentaten auf Führer der Achse des Widerstands, die den Eindruck erwecken, dass „unsere Seite“ die militärischen Dinge selektiv und sorgfältig auf dem Weg zum Sieg tut. Diese Geschichten über „Präzisions“-Schläge, bei denen offenbar viele unschuldige Menschen getötet werden, gehen einher mit Geschichten über sadistische Hamas-Kämpfer, die junge israelische Frauen foltern, vergewaltigen und verstümmeln und Babys kochen und essen. Wir sind doch die Guten, oder?

Attentate

Die Zionisten sind gut im Morden.

Schon lange vor der Nakba begannen sie als Terroristen mit gezielten Attentaten und Massakern an ganzen Dörfern. Diese Tradition hat sich institutionalisiert und ist zu einem wesentlichen Bestandteil der israelischen Nationalgeschichte geworden.

Doch im Laufe der Jahre haben die Zionisten die Kontrolle über die Erzählung verloren.

Nach dem 7. Oktober konnte die Welt erkennen, dass die israelische Notwendigkeit der Selbstverteidigung eine einzige große Lüge war.

Hamas und Hisbollah haben auf den Völkermord im Gazastreifen – diesen neuen Holocaust – mit einer schrittweisen Verstärkung ihrer Bemühungen reagiert. Die Bemühungen der USA und Israels, den Widerstand zu unterdrücken, erfrischen die Unterstützung. Durch die Ermordung ihrer Anführer wird ihre Organisation mit neuen Leuten, neuen Ideen und neuer Energie erneuert. Eine organisatorische Umstellung kann ein Vorteil sein.

Traurigerweise haben Israels Vergehen gegen die Menschlichkeit den globalen Antisemitismus auf der ganzen Welt gefördert, und viele Menschen beginnen zu glauben, dass die Protokolle von Zion eine gewisse Glaubwürdigkeit haben könnten, und immer mehr Menschen wenden sich nicht-westlichen Medien und alternativen Medien zu, die die Wahrheit sagen, um zu versuchen, die Dinge zu verstehen.

Eskalation …eskaliert den Widerstand

Die Hisbollah, die Hamas und andere lassen sich von der Todeskampagne des Westens nicht einschüchtern, denn ihr Volk stirbt seit einem halben Jahrhundert für eine einfache Sache: das Recht, als Mensch zu leben. Es gibt einen Grund, warum sie den Begriff „Märtyrer“ verwenden.

„Eskalation“ führt nur zur Eskalation des Widerstands. Man kann Menschen töten, aber man kann eine Idee nicht töten. Die Hoffnung überlebt immer. Es wird eine Abrechnung geben – aber sie wird Zeit brauchen.

So kommt es, dass der Iran seine Entwicklung und Lieferung von Waffen und Ausbildung verbessert.

So kommt es, dass es immer mehr Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in Syrien und im Irak gibt.

So steht Israel auf der Anklagebank vor dem Weltgerichtshof.

Wer ist der Henker?

Dies sind alles Stufen. Es ist eine lange Treppe, und was wartet am oberen Ende? Der Henker. Eine Schlinge. Ein langer Fall.

Die „arabische Straße“ – ob Sunniten, Schiiten, Whabbi, Salafi, Berelvi, Sufi oder Deobandi – ist in ihrer Opposition gegen den Westen geeint und zwingt selbst Regierungen, die früher den westlichen Kartellen gehorchten, zum Handeln.

In Jordanien zum Beispiel steht die Regierung unter starkem öffentlichem Druck, die Zusammenarbeit mit den USA und Israel aufzukündigen.

Auf, auf, auf…. Wer ist der Henker? Das weiß niemand. Nur dass man wartet.

Ein größerer Krieg

Die Amerikaner und Israelis haben es geschafft, den Krieg auszuweiten – aber nicht so, wie sie es wollten.

Die Amerikaner und Israel wollten den Iran direkter einbeziehen.

Der Iran hat darauf reagiert – mit Präzisionsraketenangriffen auf das Mossad-Hauptquartier im halbautonomen prowestlichen irakischen Kurdistan und auf das Hauptquartier der von den Amerikanern unterstützten Islamischen Partei Turkestans (ISIS) sowie auf das Hauptquartier der von den Amerikanern unterstützten Hayat Tahrir al-Sham (Al-Qaida) in Syrien.

Unter den Toten in Erbil befand sich Pesha Dizayee , ein pro-amerikanischer kurdischer Milliardär, der beschuldigt wurde, sich mit israelischen Mossad-Beamten und anderen zu koordinieren, um die Aktivitäten des Mossad im Irak und im Iran sowie den Diebstahl irakischen Öls durch die Amerikaner zu koordinieren. Vier hochrangige Mossad-Beamte und andere starben auch bei einem britischen irakischen Geschäftsmann Karam Mikhail, der ebenfalls beschuldigt wurde, mit den Amerikanern und Israelis zusammenzuarbeiten.

Die irakische Regierung rief ihren Botschafter aus Teheran zurück und kündigte an, sie werde bei der UNO Beschwerde einlegen. Dies ist jedoch höchstwahrscheinlich ein geschickter Trick, um die Amerikaner dazu zu bringen, die irakische Souveränität zu unterstützen, was es ihnen erschweren würde, eine irakische Forderung nach Abzug aus dem Irak abzulehnen, die von der Mehrheit der Bevölkerung außerhalb Kurdistans gewünscht wird.

Die irakische Regierung hatte die Amerikaner bereits aufgefordert, den Irak zu verlassen – trotz einiger wirtschaftlicher Vorteile, die in jedem Fall abnehmen, wird es für die Amerikaner nun schwieriger sein, sich zu weigern. Und die Zukunft des Nahen Ostens liegt eindeutig in Partnerschaften mit Russland, China, dem Iran und den BRICS.

Nach den Anschlägen im Irak hat der Iran auch terroristische Gruppen in der pakistanischen Provinz Belutschistan angegriffen. Pakistan hat natürlich protestiert, sich aber insgeheim gefreut, da Belutschistan seit Jahren ein CIA-Lehen ist, das größtenteils außerhalb der Kontrolle von Islamabad liegt. Pakistan profitiert zwar von der amerikanischen Großzügigkeit, aber noch mehr von der Annäherung an China, was heutzutage auch eine Annäherung an den Iran bedeutet.

Der Iran hat die USA mit bemerkenswerter Ironie in seine eigene Schlinge gezogen und seine Angriffe mit „Selbstverteidigung“ begründet.

Abgesehen davon hätten die Präzision und die Wirksamkeit dieser Angriffe den USA und Israel zu denken geben müssen. Die Iraner setzten die Khaybar-Shekan-Rakete ein, die jetzt durch die manövrierfähigen Hyperschallraketen Fattah 1 und 2 mit einer Geschwindigkeit von Mach 15 aufgerüstet wird und mehr als in der Lage ist, das israelische Iron-Dome-System zu durchdringen.

Es stellt sich die Frage. Was passiert, wenn die Hisbollah und die Houthis diese Raketen erhalten?

Der lange Abwurf

Werden die USA und Israel an Erschöpfung sterben, bevor sie das Schafott erreichen?

Werden sie überhaupt merken, wenn sie abgeworfen werden? Nach Israels Auftritt vor dem Weltgerichtshof und der amerikanischen Verteidigung des Völkermordes zu urteilen, sind sie noch nicht müde geworden und klettern immer noch.

Jetzt argumentieren die Israelis, dass der Weltgerichtshof nicht zuständig sei, da er nur im Falle eines Streits zwischen zwei Ländern Klagen wegen Völkermordes verhandeln könne.

Man kann all diese toten Kinder nicht ungesehen lassen. Man kann auch nicht überhören, wie die israelischen Führer die Zerstörung der neuen „Amaleks“ bejubeln – jenes Volkes, dessen totale Vernichtung – bis hin zum letzten Baby – von Gott gemäß dem Alten Testament befohlen wurde. Wir alle wissen, wie dieses Urteil ausfallen sollte.

Eine moralische Entscheidung steht nicht wirklich in Frage.

Sollte der WCJ also nicht tätig werden – mit Hilfe der juristischen Formalität, auf die sich Israel beruft, um sich der gerichtlichen Verantwortung zu entziehen – wäre das nicht nur das Ende des WCJ, sondern auch des Internationalen Strafgerichtshofs, vielleicht auch der Vereinten Nationen, zu denen der WCJ gehört.

Es wäre der Beweis dafür, dass andere, neuere und effektivere Organisationen notwendig sind, um die Sicherheit der Mehrheit der Weltbevölkerung zu gewährleisten.

Und es würde zu einer Eskalation in anderen Bereichen führen.

Hier kommen iranische Waffen und die Houthis ins Spiel.

Regelbasierte Ordnung versus Recht

Technische Details hin oder her, die moralische Grundlage des internationalen Völkerrechts in Bezug auf Völkermord ist eindeutig …

Alle Staaten haben nach internationalem Recht die Pflicht, Völkermord zu verhindern. Der Jemen hat dies getan, indem er den Schiffsverkehr mit dem beleidigenden Regime blockiert hat. Die USA bombardieren sie jetzt, weil sie es gewagt haben, sich in den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza einzumischen. Das ist Ihre „regelbasierte Ordnung“.

Craig Mokhiber

Wenn der Weltgerichtshof nicht handelt, werden es die Hisbollah, die Houthis und der Iran tun.

Die USA haben mit ihren Angriffen auf den Jemen bereits den Anfang gemacht, auch wenn es zweifelhaft ist, ob ihre Angriffe auf den Jemen nach US-Recht überhaupt legal sind.

Stellen Sie sich vor, die Verbündeten hätten vor dem D-Day bekannt gegeben, wo genau sie angreifen werden und wann und wie? Die Houthis wussten natürlich schon lange im Voraus, dass diese Angriffe kommen würden.

Der Schaden für die Einrichtungen von Ansar Allah war minimal. Sie haben sofort einen Gegenangriff gestartet.

Sie feuerten eine Rakete auf ein US-Kriegsschiff ab, die vorhersehbar von einem US-Kampfflugzeug abgeschossen wurde – eine Botschaft, denn wenn sie das Kriegsschiff wirklich hätten versenken wollen, hätten sie eine Raketensalve statt nur einer abfeuern können.

Danach, am 15. Januar, nahmen sie ein amerikanisches Frachtschiff ins Visier, die Gibraltar Eagle, die sie mit einer Rakete trafen, aber nicht versenkten. Dieses Schiff war möglicherweise auf dem Weg nach Israel, aber auch hier war die Botschaft klar. Unabhängig von ihrem Bestimmungsort sind amerikanische und britische Schiffe im Roten Meer nicht sicher.

Die Amerikaner reagierten vorhersehbar mit weiteren Angriffen auf den Jemen.

So schlugen die Houthis am 16. Januar zu und trafen die Zografia auf ihrem Weg nach Israel.

Die Houthis sind dank des Irans gut vorbereitet. Ansar Allah ist durch den jahrelangen Krieg mit den Saudis, die die beste Ausrüstung kaufen konnten, die der Westen liefern konnte, abgehärtet worden. Die jemenitischen Ressourcen sind mobil und oft in Höhlen und Tunneln versteckt, so dass die Luftangriffe des Westens nur dazu beigetragen haben, die Menschen im Jemen davon zu überzeugen, dass der Krieg gegen Gaza auch ein Krieg gegen sie ist. Die konfessionellen Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten sind vergessen.

2022

2023

Die Houthis, einst ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Rebellen, haben jetzt eine regionale Reichweite.

Da ihre Raketen jedoch einen langen Weg bis nach Israel zurücklegen müssen, ist ein Wirtschaftskrieg die bessere Option. Und die Luftangriffe der USA und Großbritanniens schrecken ebenso wie die Raketenangriffe der Houthis die Schifffahrtsunternehmen ab, die lieber die längere Route um das Kap herum nehmen und dafür eine zusätzliche Gewinnspanne in Kauf nehmen würden. Wer mit weniger gegen den mächtigeren Feind kämpft, muss lernen, intelligent zu kämpfen.

Hinzu kommt, dass den amerikanischen und britischen Schiffen bald die Raketen ausgehen werden, die durchschnittlich 2 Millionen Dollar pro Stück kosten, um die meist billigen Drohnen zu bekämpfen. Die Schiffe können ihre Vorräte nicht auf See aufstocken und müssen zum Stützpunkt zurückkehren, um sie aufzufüllen – und die Flugzeugträger mitnehmen, da ihre Hauptaufgabe darin besteht, die Flugzeugträger zu schützen.

Geld, Geld, Geld – alles dreht sich um Geld, auch wenn Sie es sind, der am Ende zahlt.

Nach den Luftangriffen der Amerikaner und Briten auf den Jemen sind die Transportkosten drastisch gestiegen – um bis zu 310 % und die Versicherungskosten um 10 bis 15 %.

Erstaunlich ist, dass die Houthis bei ihren Angriffen so zurückhaltend waren. Wie die Hisbollah und die Hamas profitieren sie von der Ausbildung, der organisatorischen Koordinierung und der strategischen Beratung durch den IRGC. Der Geist von Qasem Soleimani spricht – und sie hören zu.

Sollte der Iran ihnen ballistische Raketen mit größerer Reichweite liefern, wie sie gegen Syrien eingesetzt werden, oder die neuen Hyperschallraketen Fattah (1 & 2) mit großer Reichweite, dann wären die Jemeniten eine echte Bedrohung für Israel – und auch für US-Stützpunkte.

Wir bestätigen der ganzen Welt, dass die amerikanisch-britische Aggression immer mehr dazu beitragen wird, unsere militärischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Abdul-Malik al-Houthi (NYT)

Was bedeutet „unsere militärischen Fähigkeiten ausbauen“? Es bedeutet Iran.

Zwei können das Stellvertreterspiel spielen.

Glauben Sie an das Gestern?

Im Moment halten die Houthis und die Achse des Widerstands im Allgemeinen nur den Druck aufrecht. Sie überlassen es dem Westen zu eskalieren – was er auch tut. Töten, töten, töten…. Gedankenlos.

„Wirken die Luftangriffe im Jemen?“, fragte ein Reporter.

„Nun, wenn Sie sagen, dass sie funktionieren, meinen Sie, dass sie die Houthis aufhalten, nein“, antwortete der Präsident. „Werden sie fortgesetzt? Yes.“ The Daily Caller.

Die USA starteten weitere Luftangriffe – obwohl sie wussten, dass sie unwirksam sind. Die Houthis antworteten am 18. Januar mit Angriffen auf zwei in amerikanischem Besitz befindliche Schiffe – die Genco Picardy und die Chem Ranger. Sie zielen auf den Geldbeutel, nicht auf das Herz.

Bei einem Feind wie diesem ist es besser, das lange Spiel zu spielen, so wie Russland in der Ukraine. Je länger es dauert, desto besser ist es für sie.

Die Gerechtigkeit ist nicht blind, taub und stumm.

Die Gerechtigkeit hat beide Augen offen. Das Gesetz ist jedoch eine andere Sache. Das Gesetz ist eine Hure.

Wie alle anderen wartet auch die Achse des Widerstands darauf, was der Oberste Gerichtshof in den nächsten Tagen tut – und wie die USA und ihre Verbündeten in Israel darauf reagieren. Ich bezweifle, dass sie optimistisch sind. Bis jetzt haben die Vereinten Nationen überhaupt nicht geholfen.

Wenn die Amerikaner und die Israelis die Weltmeinung ignorieren, verlieren sie die „Soft Power“, die sie im letzten Jahr noch hatten. Sie werden zunehmend als internationale Verbrecher angesehen.

Und wer will schon mit der Mafia Geschäfte machen?

Nur diejenigen, die keine andere Wahl haben – oder selbst kriminell sind.

Aber mit BRICS und der Multipolarität werden der Welt Wahlmöglichkeiten geboten, die sie vorher nicht hatte. Und plötzlich zahlt sich Verbrechen nicht mehr aus.

Wie ich kürzlich schrieb, hört die Welt eine neue Freiheitsglocke und lässt die alte ertönen. Sabbatical begann als

Es gibt eine neue Welt und eine alte Welt – die USA und ihr Imperium sind so von gestern.

Gestern schienen alle meine Sorgen so weit weg

Jetzt sieht es so aus, als ob sie hier sind, um zu bleiben

Oh, ich glaube an gestern

Plötzlich bin ich nicht mehr der Mann, der ich einmal war

Es hängt ein Schatten über mir (Yesterday. The Beatles)

Persönliche Anmerkung

Dieser Artikel begann als etwas ganz anderes, besser als nur etwas ganz anderes. Als Analytiker weiß ich, dass es besser ist, nicht nur auf internationale Ereignisse zu reagieren, da verschiedene Quellen unterschiedliche Perspektiven bieten. Was genau ist passiert? Man kann sich nie ganz sicher sein. Aber selbst wenn man sich sicher ist, muss man herausfinden, was dieses Ereignis bedeutet, und zwar als Teil eines größeren Bildes, einer Matrix, wenn Sie so wollen.

Vielleicht habe ich das richtig gemacht – vielleicht auch nicht. Aber ich habe es versucht.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat und Sie mit meinen Methoden einverstanden sind, unterstützen Sie mich bitte, indem Sie mir einen Kaffee kaufen. Im Moment ist der Kaffee dafür gedacht, Medikamente für meinen ältesten Kater Jet zu kaufen, der dieses Jahr 19 Jahre alt wird und dem es in letzter Zeit nicht gut ging. Er wird sterben – wie wir alle -, aber ich möchte, dass er friedlich auf seine Weise und zu seiner Zeit geht, warm und geliebt. Das ist das Beste, was sich jeder von uns wünschen kann.

Klicken Sie hier – oder auf das Bild.

Ich antworte mit einer persönlichen Notiz an alle, die mir einen Kaffee spendieren, und einer Aktualisierung der letzten Artikel – auch wenn die Aktualisierung jetzt ein oder zwei Tage dauern kann.

News Forensics abonnieren

Von Julian Macfarlane – Gestartet vor 2 Jahren

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …