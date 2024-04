https://www.middleeastmonitor.com/20240417-france-university-stirs-controversy-by-cancelling-palestine-conference/



Frankreichs Universität löst mit der Absage einer Palästina-Konferenz eine Kontroverse aus

17. April 2024

Die Universität von Lille in Frankreich hat eine Kontroverse ausgelöst, indem sie eine geplante Konferenz über Palästina absagte und als Hauptgrund die eskalierenden Spannungen zwischen dem Iran und Israel angab, berichtet die Anadolu Agency.

In einer schriftlichen Erklärung gab die Universität die Absage der für morgen geplanten Konferenz bekannt. Grund dafür seien die zunehmenden regionalen und internationalen Spannungen nach dem jüngsten iranischen Luftangriff auf Israel.

Jean-Luc Melenchon, ein prominenter Führer der Oppositionspartei La France Insoumise (LFI), verurteilte umgehend die Entscheidung der Universitätsverwaltung und unterstellte ihr den Versuch, Diskussionen über den Frieden im Nahen Osten zu unterdrücken.

Melenchon prangerte an, was er als „Instrumentalisierung“ der Konferenz durch Anhänger der Netanjahu-Regierung bezeichnete, und zeigte sich bestürzt über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

„Wir verurteilen die Instrumentalisierung dieser Konferenz durch diejenigen, die die Netanjahu-Regierung bedingungslos unterstützen“, erklärte Melenchon und wies auf die weitreichenden Folgen des Vorgehens der Universität hin.

Als Reaktion auf die Absage kündigte die Parteiführung der LFI an, die Konferenz an einen anderen Ort in Lille zu verlegen.

Der neue Veranstaltungsort werde trotz der Herausforderungen, die die Entscheidung der Universität mit sich bringe, eine Plattform für einen offenen Dialog und eine Diskussion über die palästinensische Sache bieten, versicherten sie.

Rima Hassan, eine Kandidatin palästinensischer Herkunft für die Wahlen zum Europäischen Parlament, wird an der Konferenz teilnehmen.

