How Iranian attacks on Israel redefined the Middle East conflict landscape The barrage of drones and missiles was unprecedented in range, intensity, scale, scope and alliances

Eine Frau geht an einem Transparent vorbei, das einen Raketenstart in Teheran am 15. April 2024 zeigt (Atta Kenare/AFP)

Wie die iranischen Angriffe auf Israel die Konfliktlandschaft im Nahen Osten neu definierten

Omar Ashour

17. April 2024

Das Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen war beispiellos in Bezug auf Reichweite, Intensität, Ausmaß, Umfang und Allianzen

„Wir haben eine neue Gleichung aufgestellt: Von nun an wird jeder Angriff[Israels] auf unser Volk, unser Eigentum oder unsere Interessen eine Gegenreaktion auslösen, die von der Islamischen Republik Iran ausgeht“, sagte Hossein Salami, Oberkommandierender des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, am Sonntag.

Seine Äußerungen erfolgten, nachdem der Iran einen Tag zuvor seinen ersten direkten Angriff auf Israel gestartet hatte, der in Bezug auf Reichweite, Intensität, Ausmaß, Allianzen und vielleicht auch Folgen beispiellos war.

Als Vergeltung für die Tötung ranghoher iranischer Kommandeure in Damaskus Anfang des Monats durch Israel hat der Iran zwei israelische Luftwaffenstützpunkte in der Negev-Wüste (Naqab) angegriffen, die mehr als 1.000 Kilometer von seiner westlichsten Grenze entfernt sind und sich in „unfreundlichen“ Gebieten befinden.

Der Luftwaffenstützpunkt Nevatim ist einer der größten in Israel. Er liegt östlich von Beerscheba und beherbergt F-35I Adir Tarnkappenflugzeuge, die angeblich an dem Bombenanschlag auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April beteiligt waren, bei dem mehr als ein Dutzend Menschen, darunter mehrere hohe IRGC-Beamte, getötet wurden.

Irans ballistische Raketen trafen auch den Luftwaffenstützpunkt Ramon südlich von Beerscheba, auf dem mehrere Staffeln von F-16I Sufa-Mehrzweckkampfflugzeugen und AH-64A/D Apache-Kampfhubschraubern stationiert sind.

Auch die Intensität des Angriffs war ein Novum. Er war nicht nur beispiellos in der Geschichte Israels, sondern auch in der jüngeren Geschichte der Drohnenkriegsführung.

Der Iran griff Israel mit mehr als 300 Flugkörpern an, darunter rund 170 Selbstmorddrohnen, 30 Marschflugkörper und – die gefährlichste der drei Kategorien – 120 ballistische Raketen.

Quantität und Qualität

Der Drohnenschwarm allein war der größte , der jemals aufgezeichnet wurde, und übertraf den Drohnensturm des Islamischen Staateswährend der Schlacht um Mosul (der etwa 70 modifizierte und bewaffnete zivile Drohnen umfasste, die gleichzeitig gestartet wurden) und die russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine in ähnlicher Größenordnung.

Die bei dem Angriff auf Israel eingesetzte iranische Shahed-136-Loitering-Munition ist langsam und laut, was ihre Entdeckung und Zerstörung weniger schwierig macht. Aber Quantität hat ihre ganz eigene Qualität.

Die Drohnenschwärme und andere Luftmunition lenkten Israels vielschichtige, integrierte Luftverteidigung ab und ermöglichten es einigen ballistischen Raketen, ihr Ziel zu durchbrechen und zu treffen.

Das Ausmaß und die Reichweite des Bündnisses waren ein weiteres Novum. Irans nichtstaatliche Verbündete waren in der Lage, gleichzeitig Angriffe zu koordinieren, von ballistischen Lang- und Mittelstreckenraketen und Marschflugkörpern, die von den Houthis im Jemen abgeschossen wurden, über primitive 122-mm-Grad-Raketen der Hisbollah im Südlibanon bis hin zu Streumunition, die von irakischen Milizen abgeschossen wurde.

Auch das kollektive Verteidigungsbündnis Israels war beispiellos. Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Jordanien und andere arabische Länder verteidigten den israelischen Luftraum. Während taktische und operative Allianzen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten im Bereich der Landkriegsführung und der militärischen Aufklärung nicht neu sind, ist dies der erste Fall einer Luftverteidigung des israelischen Luftraums durch einen oder mehrere arabische Staaten.

Das Gleichgewicht von Terror und Macht könnte der zerbrechliche Schlüssel zu einer rauen Stabilität sein, die nicht durch einen Sieg, sondern durch die starke Abschreckung der gegenseitigen Fähigkeiten aufrechterhalten wird.

Gleichzeitig war die iranische Operation in der Lage, ein fortschrittliches, vielschichtiges integriertes israelisches Luftabwehrsystem zu überwältigen, das weithin als die höchste Stufe der Luftabwehr gilt. Außerdem verfügte der Iran über die nachrichtendienstlichen Mittel, um herauszufinden, woher der Bombenanschlag auf das Konsulat kam und wie ein Gegenschlag zu führen war.

All dies sind potenzielle Indikatoren für Veränderungen im Spiel. Aber insgesamt sind die Folgen weitgehend symbolisch. Die Angriffe bleiben in der Kategorie der strategischen Signalwirkung, im Gegensatz zur militärischen Wirksamkeit. Der Iran hat nicht versucht (oder konnte es vielleicht auch nicht), Israels Luftverteidigung zu stören, zu unterdrücken oder zu zerstören, israelische Kampfflugzeuge abzufangen oder auch nur die Präzision aufrechtzuerhalten.

Der Luftwaffenstützpunkt Nevatim war noch am selben Tag einsatzbereit, wenn auch mit beschädigten Start- und Landebahnen, was die Stärke der israelischen Luftverteidigung unterstreicht, die von einer beispiellosen Koalition regionaler und internationaler Verbündeter unterstützt wird. Und Israel wird wahrscheinlich zurückschlagen, trotz des Drucks der Verbündeten, keine Vergeltung zu üben.

Wenn sich die Wogen geglättet haben, wird der Widerhall des iranischen Gegenschlags als Vorbote eines anhaltenden Konflikts zu spüren sein, in dem strategische Signale Bestand haben und die militärische Effektivität an der Fähigkeit gemessen wird, innovativ zu sein, sich anzupassen, Koalitionen zu bilden, einen Gegenschlag zu führen und durchzuhalten.

In dieser andauernden Konfrontation kann das Gleichgewicht von Terror und Macht die zerbrechlichen Schlüssel zu einer rauen Stabilität enthalten, die nicht durch einen Sieg, sondern durch die starke Abschreckung der gegenseitigen Fähigkeiten aufrechterhalten wird.

Dr. Omar Ashour ist der Gründungsvorsitzende des Programms für kritische Sicherheitsstudien am Doha Institute for Graduate Studies und Direktor der Abteilung für strategische Studien am Arab Centre for Research and Policy Studies. Er ist der Autor von How ISIS Fights: Military Tactics in Iraq, Syria, Libya and Egypt (2021) und The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements (2009). Er ist der Herausgeber von Bullets to Ballots: Collective De-Radicalisation of Armed Movements (2021). Sie können ihn unter @DrOmarAshour erreichen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …