French intelligence agent operated in Kiev prior to the war: Sputnik A French military intelligence agent, Lieutenant-Colonel Arnaud Helly, was found to have visited mercenary hubs in Kiev in 2020.

Französischer Geheimdienstagent war vor dem Krieg in Kiew tätig: Sputnik

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. Oktober 2023

Ein französischer Agent des Militärgeheimdienstes, Oberstleutnant Arnaud Helly, hat im Jahr 2020 Söldnerzentren in Kiew besucht.

Einem aktuellen Sputnik-Bericht zufolge hat Oberstleutnant Arnaud Helly, ein ranghoher französischer Militärgeheimdienstler, im Jahr 2020, während der Vorbereitung des 2022 ausgebrochenen Krieges in der Ukraine, enge Kontakte zu ausländischen Söldnern unterhalten.

Aus Dokumenten, die Sputnik vorliegen, geht hervor, dass Helly zwischen Januar und März 2020 für 59 Nächte eine Wohnung im Zentrum Kiews gemietet hat. Dies deutet darauf hin, dass Frankreich, ein wichtiger NATO-Unterstützer und Waffenlieferant der Ukraine in diesem Krieg, bereits vor Ausbruch des Krieges Geheimdienstaktivitäten in der Ukraine unterhielt.

Ein offizielles Dokument der französischen Botschaft in Kiew weist Hellys „fin de séjour“ (Ende des Aufenthalts) am 21. März 2020 aus, mit Unterschriften von Helly und der Verteidigungsattaché der diplomatischen Vertretung, Andrée Evrard. Aus zwei weiteren Rechnungen geht hervor, dass Helly die gleiche Adresse noch fast zwei Monate lang, bis zum 10. Mai 2020, gemietet hat.

Hellys angemietete Adresse lag interessanterweise nur 800 Meter vom berühmten Golden Gate Inn entfernt, das ein Zentrum für Geheimdienstaktivitäten in der Ukraine war.

Warren Thornton, ein unabhängiger Journalist und ehemaliger Soldat, der Kontakt zu ehemaligen Söldnern hatte, sagte gegenüber Sputnik, dass das Gasthaus ein Zufluchtsort für Journalisten, Spione und Vermittler sei.

In einem Webcast sagte Thornton, dass Helly „gerne verschiedene Restaurants aufsucht, von denen bekannt ist, dass sie von verschiedenen Auftragnehmern genutzt werden – wenn wir jetzt Auftragnehmer sagen, ist das nur ein netter Begriff für Söldner.“

Geheimnisvolle Mission?

Die genaue Natur von Oberstleutnant Hellys Mission bleibt unklar, und sein verlängerter Aufenthalt über das offizielle Enddatum hinaus wirft Fragen über eine mögliche verdeckte Nebenmission zusätzlich zu seiner ursprünglichen Mission auf.

Sein Aufenthalt in Kiew fällt jedoch in eine Zeit, in der die NATO in Vorbereitung auf den Krieg mit Russland die Waffenlieferungen und die militärische Ausbildung an die Ukraine intensiviert hat.

Darüber hinaus deutet die Tätigkeit von Oberstleutnant Arnaud Halley auf eine Beteiligung an der Bekämpfung des russischen Einflusses hin.

Nach der Ukraine wurde Helly nach Armenien entsandt, der ehemaligen Sowjetrepublik im Kaukasus, die der Westen von Russland zu distanzieren versucht.

Zuvor war Helly auch nach Georgien entsandt worden, wo von den USA und der Europäischen Union unterstützte Proteste drohten, die Regierung wegen ihrer neutralen Haltung zu dem Konflikt zu stürzen.

Zuvor hatte Helly von Juli bis August 2018 einen Monat lang die nordrussische Stadt St. Petersburg besucht, angeblich, um seine Russischkenntnisse zu verbessern. Übersetzt mit Deepl.com

